Кръвни групи и съвместими храни    

За всяка кръвна група има продукти, които се препоръчват или следва да се избягват, твърди медицинска енциклопедия.



Кръвната група е тясно свързана с храненето. За всяка група има продукти, които могат да увеличат нейната жизнена дейност или обратното - да й навредят.



През 1907 г. чешкият учен Я. Янски дефинира наличието при хората на четири кръвни групи. Първата група е 0, втората - А, третата – В и четвъртата – АВ (в редица страни те имат обозначение, различно от нашето – съответно І, ІІ, ІІІ и ІV).



Група 0



Това е първата от известните ни кръвни групи, за която науката е установила, че е съществувала още при кроманьонците. И до днес тя е най-разпространената. Хората с тази кръвна група притежават силна имунна и храносмилателна система. В древността според учените това им е позволявяло по-лесно да оцеляват, защото тогава основен хранителен източник е било месото. В организма на човека с 0 кръв има много стомашна киселина. Той може да извлече от месото максимално количество хранителни вещества. Този тип хора условно биват наричани “ловци”.



Група А



Имунната система на хората с А кръвна група, появили се между 25-15 хиляди години преди Христа им е позволявала да се борят с инфекциите и бактериите, разпространяващи се при големите струпвания на хора, които стават все по-характерни за цивилизациите. Потребността на организма от белтъчини се е удовлевторявала за сметка на различните житни растения и риба. Затова и този тип хора са наречени “земеделци”.



Група В



Хората с тази кръвна група са се появили между 15-10 хиляди години преди Христа. Те са наречени “чергари”. Употребявали предимно мляко и всичко останало, което са успявали да намерят по пътя. Тъй като тези хора са събрали в себе си много качества на имунната и храносмилателната система на “ловците” и “земеделците”, техният организъм се смята за по-издръжлив.



Група AB



По протежение на цялата история на човечеството са съществували само 3 кръвни групи, докато преди 10-15 столетия не се е появила група АВ. Тя е доста рядко срещана и днес. Често я наричат “загадка”, защото причините, предизвикали това изменение и досега са неизвестни за науката. Едно от възможните обяснения е, че все още не се е извършила пълната еволюция на групата.



Установено е, че в червените кръвни телца (еритроцитите) има вещества, предизвикващи тяхното прилепване, които се наричат хемаглутиногени. Те се разделят на А и В.

У различните хора те се срещат отделно, съвместно или съвсем липсват, като определят с това принадлежността на дадено лице към една или друга кръвна група. Например в еритроцитите на 0 кръвна група няма такава вещества, на А и В се съдържа 1 вещество, а в еритроцитите на АВ група - 2.



Разбира се, кръвта на човека и употребяваната храна встъпват в химична реакция. Различните белтъчини - лектини, които се съдържат в голямо количество в хранителните продукти, притежават аглутиниращи (залепващи) свойства.



Когато се храните с нещо, съдържащо лектини, несъвместими с вашата кръв, те нарушават храносмилането, произвеждането на инсулин, обмена на веществата и хормоналния баланс.

Продуктите, съвместими с вашата кръвна група, често са именно тези, които са употребявали хората в древността, когато се е формирала самата кръвна група.



Ако имате 0 кръв, по-добре е да търсите храни с голямо съдържание на белтъчини, в това число месо, птици, риба, а също - разнообразни плодове, докато зеленчуците, много зърнени, бобови и млечни продукти не са съвместими с вашата кръв.



Ако имате А кръв, най-благоприятна за вас е вегетарианската диета със соеви продукти, бобови, зърнени, с плодове и зеленчуци и малко количество риба.



Ако имате В кръв оптималното хранене за вас е месото – както от диви, така и от домашни животни, като пилешкото не се препоръчва. Някои бобови и зърнени култури също могат да предизвикат проблеми, но затова пък можете смело да ядете плодове и зеленчуци.



Ако имате АВ кръв, трябва да съчетавате препоръките за предишните две групи. Най-доброто хранене е предимно вегетарианското с неголямо количество месни и млечни продукти.



От какво трябва да се въздържаме



Месо

Кръвна група 0. - Няма ограничения.

Кръвна група А. - Основното “месо” трябва да е соевият албумин. Пилешкото месо да се консумира много рядко и не като основно ястие.

Кръвна група В. - Пилешкото месо е противопоказно. В гръдната област на птичето месо се съдържа ректин, който може да доведе до инсулт.

Кръвна група АВ. - Месото трябва да се консумира в малки порции.



Риба

Кръвна група 0. - Няма ограничения.

Кръвна група А. - Избягвайте риба с бяло месо (хек, палтус, писия).

Кръвна група В. - Категорично противопоказни са мекотелите.

Кръвна група АВ. - Избягвайте да консумирате риба с бяло месо и молуски.



Млечни продукти и яйца

Кръвна група 0. - Все пак е по-добре да си набавяте белтъчини от други източници. Не е добре да ядете сирене, а яйца може да консумирате 3-4 пъти седмично.

Кръвна група А. - Почти всички млечни продукти не се препоръчват. В неголеми количества може да ядете кисело мляко, обезмаслена сметана. Яйца – понякога и по изключение.

Кръвна група В. - Няма ограничения.

Кръвна група АВ. - Най-вече кисело мляко, обезмаслена сметана.



Зърнени храни

Кръвна група 0. - С изключение на пшеницата, овесените ядки са нежелателни. Няма зърнени продукти, които да са особено полезни за тази група.

Кръвна група А. - Ограничете булгура и зърнените продукти - в частност пшеницата, употребявайте продукти от цели зърна.

Кръвна група В. - Най-добре е да избягвате ръжта и царевицата.

Кръвна група АВ. - Ограничете консумацията на пшеница и царевица.



Зеленчуци

Кръвна група 0. - Въздържайте се от зеле. Ограничете употребата на гъби, картофи, патладжани.

Кръвна група А. - Ограничете доматите, картофите, зелето, царевицата.

Кръвна група В. - Изключете доматите и ограничете царевицата в менюто си.

Кръвна група АВ. - Изключете доматите.



Плодове

Кръвна група 0. - Въздържайте се от диня, портокали, мандарини и ягоди.

Кръвни групи А, АВ. - Избягвайте портокалите и бананите.

Кръвна група В. - Въздържайте се от фурми и нар.



Такъв режим на хранене в дългосрочен план ще ви помогне да се борите с рака и сърдечно-съдовите заболявания, да избягвате вирусните инфекции, да прочистите организма си от токсините и мазнините, предизвикващи затлъстяването, и да забавите процеса на разрушаване на клетките, съпровождащ стареенето.



Материалът е по извадки от книгата на д-р Питър Д'Адамо и Катрин Уитни Правилно хранене според кръвната ви група (4 Blood Types, 4 Diets - Eat Right for Your Type, Complete Blood Type Encyclopedia - Peter J. D'Adamo and Catherine Whitney).