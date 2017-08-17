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СПЕШНО СЕ ТЪРСИ КРЪВ ЗА СПАСЯВАНЕ ЖИВОТА
на нашия колега – оператора СТАНИСЛАВ КОЛЕВ!
Кръвната група няма значение. Нека всеки, който може да помогне, позвъни на
тел. 0895/ 830 296
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четвъртък
17 август
Национален празник на Индонезия
Начало на Седемгодишната общоевропейска война (1756 г. – 1763 г.)
Виктор Юго произнася реч във Френския парламент в подкрепа на българския народ
Повеждат се избори за 18-то Обикновено Народно събрание
Унищожително земетресение разтърсва остров Минданао
Атомният ледоход "Арктика" пръв достига Северния полюс
Цар Самуил разгромява ромеите при Траянова врата
Национален празник на Габон
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18 август
Международен ден на морските фарове
Професионален празник на миньорите
Умира Чингис хан
Успение на Светия Преподобен Иван Рилски Чудотворец
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Новини в Галерия
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2017-08-17 @ 14:55 EEST
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ВСИЧКИ РОДЕНИ НА 17 АВГУСТ /ВИДEОПОЗДРАВ/
2017-08-17 @ 09:01 EEST
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ВСИЧКИ РОДЕНИ НА 17 АВГУСТ /ВИДEОПОЗДРАВ/
Barry White - Can't Get Enough Of Your Love Baby(BG Sub)
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ВСИЧКИ РОДЕНИ НА 17 АВГУСТ /ВИДEОПОЗДРАВ/
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