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    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
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СПЕШНО СЕ ТЪРСИ КРЪВ ЗА СПАСЯВАНЕ ЖИВОТА
на нашия колега – оператора СТАНИСЛАВ КОЛЕВ!
Кръвната група няма значение. Нека всеки, който може да помогне, позвъни на
тел. 0895/ 830 296
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Новини в Галерия
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 2017-08-17 @ 14:55 EEST
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ВСИЧКИ РОДЕНИ НА 17 АВГУСТ /ВИДEОПОЗДРАВ/    
2017-08-17 @ 09:01 EEST
Общество ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ВСИЧКИ РОДЕНИ НА 17 АВГУСТ /ВИДEОПОЗДРАВ/








Barry White - Can't Get Enough Of Your Love Baby(BG Sub)
 

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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ВСИЧКИ РОДЕНИ НА 17 АВГУСТ /ВИДEОПОЗДРАВ/ | 0 брой коментари | Регистрация
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