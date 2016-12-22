СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА    

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения ДБТ - Добрич 2149 Логопед Висше (логопедия) 1 офис пакет 1806 Лекар Висше (магистър Медицина) 1 2033 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет 1843 Лекар Висше / Медицина 4 2032 Лекар Висше / Медицина 5 база данни и интернет 2141 Учител, ресурсен Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Специална педагогика) 1 2161 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП) Английски 1 офис пакет 2153 Старши юрисконсулт, държавен служител Висше / Право (магистър) 1 2150 Главен счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (счетоводна отчетност, икономика) 1 офис пакет 2166 Мияч, корпуси и конструкции Начално 2 2138 Чистач/ Хигиенист Начално 1 1934 Общ работник Начално,Основно 2 2125 Общ работник Начално,Основно 1 2143 Дърводелец, мебелист Основно 1 2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1 1935 Дърводелец Основно 3 1933 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1 1932 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК специалист) 1 2106 Заварчик Основно (заварчик) 4 1931 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор кат. CЕ и всички документи за квалификация) 1 2118 Резач, метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик; оксиженист) 2 2034 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 1 2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 2 2121 Асистент, офис Средно 1 MS OFFICE 2122 Кантарджия Средно 1 2137 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1 2112 Сервитьор Средно Английски 1 2113 Рецепционист Средно 1 2110 Готвач Средно 1 2060 Куриер Средно 2 2019 Разработчик, софтуер Средно 1 Enterprise Java; Java Serviets; Clent-Server communication; Web services 2152 Продавач-консултант Средно 1 2145 Продавач-консултант Средно 1 2084 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 1 1956 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2 2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1 2039 Аргончик Средно (аргончик) 1 2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1 2092 Готвач Средно (готвач) 1 2004 Дърводелец, мебелист Средно (Дърводелец - желателно),Основно (Дърводелец - желателно) 1 1972 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1 1590 Заварчик Средно (заварчик) 1 2038 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (машинен оператор, шиене на облекла) 5 2005 Сервитьор Средно (сервитьор) 1 2091 Технолог, облекло Средно (технолог, облекло) 1 2090 Крояч, текстил Средно (технология на облеклото; крояч, текстил) 3 2157 Фризьор Средно (фризьор) 1 2108 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5 2100 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2 2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2 1948 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (техническа квалификация е предимство) 5 1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др. 1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2 2123 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор) 1 2030 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Оператор в обувното пр-во е предимство -шпицьор) 1 2165 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъци (Специалности от направление "Икономика") 1 MS OFFICE, интернет 1893 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно,Основно 1 2124 Шофьор, товарен автомобил Средно,Основно 1 2024 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство) 9 Филиал Балчик 88 Овощар Основно,Средно 5 Филиал Крушари 31 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Други неопределени специалности (История и география ) 1 30 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Психология,Висше / Философия и етика 1