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    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
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КАТИНА фабрика за дограма, щори, сенници - www.katina.bg Станете ни приятел във Facebook
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Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2016-12-22 @ 20:04 EET
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА    
2016-12-22 @ 09:32 EET
Икономика СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

DBT    No#    DL    Образование    Езикови знания    Бр# незаети    Компютърни умения
ДБТ - Добрич                       
    2149    Логопед    Висше (логопедия)        1    офис пакет
    1806    Лекар    Висше (магистър  Медицина)        1   
    2033    Фелдшер    Висше (фелдшер)        1    база данни и интернет
    1843    Лекар    Висше / Медицина        4   
    2032    Лекар    Висше / Медицина        5    база данни и интернет
    2141    Учител, ресурсен    Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Специална педагогика)        1   
    2161    Учител, детска градина    Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП)    Английски    1    офис пакет
    2153    Старши юрисконсулт, държавен служител    Висше / Право (магистър)        1   
    2150    Главен счетоводител    Висше / Счетоводство и данъци (счетоводна отчетност, икономика)        1    офис пакет
    2166    Мияч, корпуси и конструкции    Начално        2   
    2138    Чистач/ Хигиенист    Начално        1   
    1934    Общ работник    Начално,Основно        2   
    2125    Общ работник    Начално,Основно        1   
    2143    Дърводелец, мебелист    Основно        1   
    2144    Работник, сглобяване на детайли    Основно        1   
    1935    Дърводелец    Основно        3   
    1933    Машинист, еднокофов багер    Основно (багерист)        1   
    1932    Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)    Основно (ВиК специалист)        1   
    2106    Заварчик    Основно (заварчик)        4   
    1931    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    Основно (шофьор кат. CЕ и всички документи за квалификация)        1   
    2118    Резач, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик; оксиженист)        2   
    2034    Мияч, съдове (ръчно)    Основно,Начално        1   
    2139    Шивач, обувки    Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство)        2   
    2121    Асистент, офис    Средно        1    MS OFFICE
    2122    Кантарджия    Средно        1   
    2137    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно        1   
    2112    Сервитьор    Средно    Английски    1   
    2113    Рецепционист    Средно        1   
    2110    Готвач    Средно        1   
    2060    Куриер    Средно        2   
    2019    Разработчик, софтуер    Средно        1    Enterprise Java; Java Serviets; Clent-Server communication; Web services
    2152    Продавач-консултант    Средно        1   
    2145    Продавач-консултант    Средно        1   
    2084    Автомонтьор    Средно (автомонтьор или др. техн. специалности)        1   
    1956    Автомонтьор    Средно (автомонтьор)        2   
    2011    Автомонтьор    Средно (автомоттьор)        1   
    2039    Аргончик    Средно (аргончик)        1   
    2162    Бояджия, стоманени конструкции    Средно (бояджия на метелни изделия)        1   
    2092    Готвач    Средно (готвач)        1   
    2004    Дърводелец, мебелист    Средно (Дърводелец - желателно),Основно (Дърводелец - желателно)        1   
    1972    Заварчик    Средно (заварчик и шлосер)        1   
    1590    Заварчик    Средно (заварчик)        1   
    2038    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно (машинен оператор, шиене на облекла)        5   
    2005    Сервитьор    Средно (сервитьор)        1   
    2091    Технолог, облекло    Средно (технолог, облекло)        1   
    2090    Крояч, текстил    Средно (технология на облеклото; крояч, текстил)        3   
    2157    Фризьор    Средно (фризьор)        1   
    2108    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно (шивач)        5   
    2100    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно (шивач)        2   
    2128    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно (шивач)        2   
    1948    Монтьор, оловни акумулатори    Средно / Електротехника и енергетика (техническа квалификация е предимство)        5   
    1882    Техник, компютърни системи    Средно / Компютърни науки (техник)        1    MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
    1589    Монтажник    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство)        2   
    2123    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор)        1   
    2030    Машинен оператор, обувно производство    Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Оператор в обувното пр-во е предимство -шпицьор)        1   
    2165    Счетоводител, оперативен    Средно / Счетоводство и данъци (Специалности от направление "Икономика")        1    MS OFFICE, интернет
    1893    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно,Основно        1   
    2124    Шофьор, товарен автомобил    Средно,Основно        1   
    2024    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство)        9   
Филиал Балчик                       
    88    Овощар    Основно,Средно        5   
Филиал Крушари                       
    31    Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве    Висше / Други неопределени специалности (История и география )        1   
    30    Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве    Висше / Психология,Висше / Философия и етика        1   

 

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