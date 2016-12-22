СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 2016-12-22 @ 09:32 EET СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА



DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения

ДБТ - Добрич

2149 Логопед Висше (логопедия) 1 офис пакет

1806 Лекар Висше (магистър Медицина) 1

2033 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет

1843 Лекар Висше / Медицина 4

2032 Лекар Висше / Медицина 5 база данни и интернет

2141 Учител, ресурсен Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Специална педагогика) 1

2161 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП) Английски 1 офис пакет

2153 Старши юрисконсулт, държавен служител Висше / Право (магистър) 1

2150 Главен счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (счетоводна отчетност, икономика) 1 офис пакет

2166 Мияч, корпуси и конструкции Начално 2

2138 Чистач/ Хигиенист Начално 1

1934 Общ работник Начално,Основно 2

2125 Общ работник Начално,Основно 1

2143 Дърводелец, мебелист Основно 1

2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1

1935 Дърводелец Основно 3

1933 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1

1932 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК специалист) 1

2106 Заварчик Основно (заварчик) 4

1931 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор кат. CЕ и всички документи за квалификация) 1

2118 Резач, метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик; оксиженист) 2

2034 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 1

2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 2

2121 Асистент, офис Средно 1 MS OFFICE

2122 Кантарджия Средно 1

2137 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1

2112 Сервитьор Средно Английски 1

2113 Рецепционист Средно 1

2110 Готвач Средно 1

2060 Куриер Средно 2

2019 Разработчик, софтуер Средно 1 Enterprise Java; Java Serviets; Clent-Server communication; Web services

2152 Продавач-консултант Средно 1

2145 Продавач-консултант Средно 1

2084 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 1

1956 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2

2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1

2039 Аргончик Средно (аргончик) 1

2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1

2092 Готвач Средно (готвач) 1

2004 Дърводелец, мебелист Средно (Дърводелец - желателно),Основно (Дърводелец - желателно) 1

1972 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1

1590 Заварчик Средно (заварчик) 1

2038 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (машинен оператор, шиене на облекла) 5

2005 Сервитьор Средно (сервитьор) 1

2091 Технолог, облекло Средно (технолог, облекло) 1

2090 Крояч, текстил Средно (технология на облеклото; крояч, текстил) 3

2157 Фризьор Средно (фризьор) 1

2108 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5

2100 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2

2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2

1948 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (техническа квалификация е предимство) 5

1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.

1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2

2123 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор) 1

2030 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Оператор в обувното пр-во е предимство -шпицьор) 1

2165 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъци (Специалности от направление "Икономика") 1 MS OFFICE, интернет

1893 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно,Основно 1

2124 Шофьор, товарен автомобил Средно,Основно 1

2024 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство) 9

Филиал Балчик

88 Овощар Основно,Средно 5

Филиал Крушари

31 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Други неопределени специалности (История и география ) 1

30 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Психология,Висше / Философия и етика 1









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