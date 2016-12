Германските служби издирват млад тунизиец за кървавия атентат в Берлин    

"Има нов заподозрян, издирваме го", потвърди вътрешният министър Томас де Мезиер. Той добави, че е издадена заповед за задържане, която важи не само в Германия, но и в цялото Шенгенско пространство.

Според германски медии полицията подготвя операция в провинция Северен Рейн-Вестфалия, тъй като заподозреният е бил забелязан в Дюселдорф.

Имиграционните документи на 21-годишния Анис Амри са били намерени в камиона, с който е било извършено нападението. Той обаче е бил известен на властите с три различни имена и не е ясна точната му възраст. Предполага се, че е между 21 и 23 години.

По информация на "Зюддойче цайтунг" той е пристигнал в Европа през 2012 г. Отначало е живял в Италия, а през 2015 г. е отишъл в Германия, където през април тази година е получил статут на бежанец. Оттогава е регистриран в Северен Рейн-Вестфалия, където поддържал връзки с местни ислямисти.

Според други информации той е бил известен на властите като потенциален терорист и молбата му за убежище е била отхвърлена. Бил е разследван по подозрение, че подготвя друг атентат.

Вестник "Зюддойче цайтунг" съобщи, че заподозреният е бил свързан с мрежата на водещ ислямистки идеолог, известен като Абу Уалаа.

В. "Билд" твърди, че той се намира в Дюселдорф. Според версията на изданието очевидци са го забелязали в един от търговските центрове на града.

Според депутата от Християнсоциалния съюз (ХСС) Щефан Майер тунизиецът е свързан с ислямисти и салафисти. Майер потвърди, че издирваният е влязъл в Германия през Италия по време на бежанската вълна, при която в Германия влязоха около 900 000 мигранти през 2015 и 300 000 през 2016 г.

"Следователно има връзка между бежанската криза и терористичната опасност", добави представителят на ХСС. Партията е съюзник на канцлерката Ангела Меркел в управлението, но я критикува от месеци за приема, който е оказала на бежанците, отбелязва АФП.

Германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер и италианският му колега посетиха в сряда мястото на атентата в Берлин, за да почетат паметта на жертвите.

На кратък концерт берлинчани и бежанци пяха заедно в знак на солидарност и за да почетат паметта на жертвите от атентата в Берлин. Концертът се състоя близо до площада, където бе извършено нападението в понеделник вечер. В него участваха около 200 души. Бяха изпълнени песните "Shine a light", "We are the world" и "Silent night".