Добричката банда Bloodrush е победител в риалити формата на БНТ Голямото рок междучасие /видео/ 2016-12-22 @ 12:51 EET Добричката банда Bloodrush е победител в риалити формата на БНТ Голямото рок междучасие. Малко преди полунощ в сряда Косьо, Марти и Мариян станаха най-добрата ученическа и младежка рок и метъл банда в България. Грандиозният финал продължи три часа с участието на петте групи, достигнали до последния концерт в първото по рода си телевизионно шоу в страната - The Lefties от Шумен, Bloodrush, Анекдот от Русе, Rockids от Благоевград и Different Highway от Хасково.



Бандите изсвириха по две парчета, след което стана ясно, че основните конкуренти за първото място, както и в останалите концерти, са The Lefties и Bloodrush. Журито оцени шуменци с 45,25 точки, а добричката група получи 44,75 точки. Тя обаче имаше доста по-висок зрителски вот – над 33% срещу 18,7% за шуменската. Двете банди влязоха в последна музикална битка, която окончателно реши кой да е победителят. А там момчетата от Добрич бяха безкомпромисни с изпълнение на "Purple Haze" на Джими Хендрикс. И двете групи свириха на финала подкрепени от продуцента на шоуто Димитър Кърнев от Д2. Като победители Bloodrush ще получат пълно музикално оборудване, както и продуциране на песен и видео към нея, с Д2 – основни двигатели на идеята „Голямото рок междучасие“. Добричката банда спечели музикално шоу, в което участваха над 140 млади рок групи от цялата страна. Bloodrush станаха любимци на рок феновете и спечелиха признание от журито – издателя Ивайло Нойзи Цветков, музикалния журналист Васил Върбанов, фронтмена на “Jeremy?” Ерсин Мустафов и басистката Светлана Илайсън. Петте групи финалисти са поканени да свирят на площад „Батенберг“ в новогодишния концерт на БНТ „Сцена под звездите“. Bloodrush ще открият концерта в прослава на Леми Килмистър от МОТОРХЕД, който ще се състои на 28 декември в София. Добричлии ще се представят с 30-минутен акустичен сет. Дарик честити победата на Марти, Косьо и Мариян от “Bloodrush” и им пожелава нови успехи и хоризонти в света на рока!

dariknews.bg





Сходни връзки Още от Култура



Free Hit Counter

Stats