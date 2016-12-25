Опубликован список пассажиров разбившегося самолета Минобороны

Самолет на Министерство на отбраната на Русия Ту-154 е паднал в Черно море 2016-12-25 @ 09:51 EET Самолет Ту-154 на руските ВВС е паднал след излитането си от летището в Сочи, където е спрял преди това да зареди гориво. Самолетът е пътувал за базата Латакия в Сирия. На борда е имало 8 души екипаж, 8 военнослужещи, 2 лица на държавна служба, 1 лице на международната обществена организация "Справедлива помощ", 9 души са били от средства за масова информация, 64 са членовете на държавния ансамбъл "Александрова"





Москва. Самолет на Министерство на отбраната на Русия Ту-154 е паднал в Черно море, съобщават пред ТАСС от силовите структури в региона. „По предварителни данни, той е паднал в Черно море“, каза източникът. По думите му, части и шаси от Ту-154 са открити на 6 км от брега. „На 6 км от брега са намерени елементи от самолета и стойка на шаси, както маслено петно“, казва източникът. По думите му, те са били намерени при оглед на акваторията от служители на Държавната инспекция за малки плавателни съдове. „В момента към мястото пътуват издирвателни групи, до момента хора не са открити“, каза източникът.

По данни на Министерство на отбраната самолетът е изчезнал в неделя в 05:40 московско време (04:40 българско) малко след излитане от Сочи. На борда е имало общо 91 души, сред които 83 пътници – руски военнослужещи и членове на ансамбъл „Александров“ и девет представители на медии.



Москва. Според източник от руските силови структури по предварителни данни причината за катастрофата на самолета Ту-154 на руското министерство на отбраната край Сочи е била или техническа неизправност или пилотска грешка, предаде РИА Новости.

„Като основи версии за падането на самолета Ту-154 се разглеждат техническа неизправност на въздушния съд и грешка при пилотирането“, заяви източникът. По-рано прес-службата на министерството на отбраната на Русия съобщи, че при изпълнявене на планов полет от летището на град Адлер край Сочи е изчезнала отметката на самолета от радарите. Отбелязва се, че на борда са се намирали 83 пътници и осем души екипаж. От прес-службата са посочили, че на изчезналия Ту-154 са се намирали военнослужещи, а също така музиканти от военен ансамбъл и представители на руските медии. Самолетът в момента се издирва.

Руският президент Владимир Путин е бил оповестен за изчезването на самолета от радарите и е държан в течение.



Москва. Причината за катастрофата на самолет Ту-154 на Министерство на отбраната на Русия може да е била или техническа повреда, или грешка в пилотирането, версията за атентат се изключва, смята председателят на комисията по отбрана и сигурност в Съвета на федерацията Виктор Озеров, предаде РИА Новости. „Версията за атентат я изключвам напълно. Самолет на Министерство на отбраната, въздушното пространство на Руската федерация, не може да става дума за такава версия“, каза той. Според него, има две версии – техническа неизправност и грешка в пилотирането. „Самолетът е трябвало да извърши след излитането си завой над морето, може да не е бил на нужната траектория“, каза Озеров.



Москва. Трима журналисти от руския Первий канал са били на борда на падналия в Черно море самолет на руското Министерство на отбраната, съобщава пред Интерфакс говорителят на държавната медия Лариса Кримова. „Кореспондентът Дмитрий Рунков, операторът Вадим Денисов и Александър Сойдов - звукооператор в Первий канал, са били на борда на самолета“, каза тя. Снимачният екип е бил дежурен. „Винаги остава по една група на дежурство. Това беше внезапно, непланирано повикване“, съобщава източник. Освен това от спасителните служби съобщават, че снимачен екип на телевизия „Звезда“ също е бил в самолета. „В списъка на пътниците фигурират трима души, записани като членове на редакцията на телевизия „Звезда“. Това е снимачен екип“, казва източникът.



Москва. Тялото на загинал и документите на журналист от Первий канал са намерени на мястото на падане на руския самолет Ту-154. Това съобщават пред ТАСС източник от силите за сигурност. „На мястото на падане на самолета Ту-154 в Черно море е открити тялото на един загинал, както и документи на журналист от Первий канал“, казва източникът. Тялото на загинали е качено на борда на спасителен кораб, потвърди говорителят на Министерство на отбраната на Русия генерал-майор Игор Конашенков.

„На 6 км от бреговата линия на Сочи е намерено тяло на загинал в резултат на катастрофата на самолета Ту-154 на Министерство на отбраната на Русия. Тялото е качено на борда на спасителен кораб“, каза той.



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Опубликован список пассажиров разбившегося самолета Минобороны

Министерство обороны России обнародовало на своем сайте список пассажиров, находившихся на борту военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море. Состав экипажа Ту-154 85572: 1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О. Список лиц, перевозимых на воздушном судне: Военнослужащие: 1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С. Федеральные государственные гражданские служащие: 1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т. Международная общественная организация «Справедливая помощь»: 1. Глинка Е.П. Средства массовой информации: 1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В. ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»: 1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В. https://lenta.ru







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