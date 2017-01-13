ИНФОРМАЦИЯ НА АПИ ЗА ЗИМНАТА ОБСТАНОВКА ПО ПЪТИЩАТА НА СТРАНАТА КЪМ 8.35 ЧАСА







Възстановено е движението по път II-73 Шумен-Лозарево - „Ришки“ проход.

Път III-2001 Писанец - Ветово - Глоджево е затворен за всички автомобили

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-4 Шумен - Велико Търново

Ограничено е движението на автомобили над 3.5 тона по път III-405 Павликени - Караисен и път III-502 Полски Тръмбеш - Патреш, поради силен вятър, предизвикващ снегонавявания І. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ:

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: Област Бургас: отворена с ограничение на скоростта 60 км/ч. АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС. АМ „Струма“: Отворена за всички МПС. АМ „Марица“: Отворена за всички МПС. АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС. АМ „Люлин“: Отворена за всички МПС.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1. Проходи: - „Върбишки” - затворен за всички МПС; - „Златишки” - затворен за всички МПС; - „Котленски” - затворен за всички МПС; - „Ришки” - затворен за всички МПС; - „Троянски” - затворен за всички МПС; - „Айтоски” - отворен за всички МПС; - „Обзорски” - отворен за всички МПС; - „Печинско” - отворен за всички МПС; - „Предел” - отворен за всички МПС; - „Републиката” - отворен за всички МПС; - „Рожен” - отворен за всички МПС; - „Дюлински” - забранен за МПС над 12 т; - „Вратник” - забранен за МПС над 10 т; - „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т.; - „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т; - „Превала” - товарните задължително с вериги; - „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т; - „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г. ІV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА: - път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма. - път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна: ОПУ Варна: Русе-Девня-Варна от км 166+890 до км 172+000 /Неофит Рилски до Девня/ – затворен за движение на МПС над 3,5 т., от км 172+000 до км 198+800 /Девня до Варна/ – затворен за движение на МПС над 12 т. - път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма ограничения. - път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: няма ограничения. - път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: ОПУ Кърджали: Кърджали до граница Хасково ограничено е движението на МПС над 12 т. – за почистване. - път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: ОПУ София: Саранци-Челопеч МПС над 12 т с вериги. - път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: ОПУ Силистра: затворен за всички МПС; ОПУ Шумен: затворен за всички МПС - път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: няма. - път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: област Добрич: Варна-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т; област Варна: Варна-Обзор отворен за всички МПС; област Бургас: път I-9 Звездец-Малко Търново ограничение над 12 т. V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас: ОПУ Благоевград: няма ограничения.

ОПУ-Бургас: Път II-53 граница област Ямбол-Зорница-Средец – затворен за всички МПС; път II-99 Царево-Малко Търново – отворен за МПС до 12 т.; път III-539 кръстовище Желязово-Айтос – отворен за МПС до 12 т.; път III-795 Вълчаново-Драка – затворен за всички МПС; път III-795 Житосвят-Карнобат – отворен за МПС до 12 т.; път III-906 Гюльовци-Тънково – отворен МПС до 12 т.; път III-907 м. Босна-Визица – отворен за МПС до 12 т.; път III-908 (път I-9)-м. Босна-Близнак – затворен за всички МПС; път III-908 Близнак-Варовник-(път II-79) – отворен за МПС до 5 т.; път III-2085 Руен-Горица – отворен за МПС до 12 т.; път III-2085 Горица-(път III-906) – затворен за всички МПС; път III-5391 Трояново-Карнобат – отворен за МПС до 12 т.; път III-5392 Винарско-Камено-Братово – отворен за МПС до 12 т.; път III-7006 (път I-7)-Садово-граница ОПУ Сливен – отворен за МПС до 12 т.; път III-7305 Камчия-Вресово – отворен за МПС до 12 т.; път III-7306 Черница-Чубра – отворен за МПС до 12 т.; път III-7908 Промет-Присад – затворен за всички МПС; път III-7909 Равнец-(път III-539) – отворен за МПС до 12 т.; път III-9901 Синеморец-Резово – отворен за МПС до 12 т.

ОПУ Варна: Път II-29 Добрич-Варна – отворен за всички; път III-207 Ветрино-Калоян-Векилски от км 0+000 до км 30+000 – затворен за всички МПС; път II-208 Провадя-Дългопол-Айтос – отворен за всички МПС; път III-731 Провадя-Дългопол отворен за всички; път III-902 Оброчище-Кичево – отворен до 3,5 т; път III-904 Старо Оряхово-Бозвелийско – отворен за всички; път III-906 Дюлино-Каблешковo – отворен за всички; път III-2008 Повеляново-Варна – отворен за всички; път III-2009 Чернево-Суворово – отворен за всички; път III-2072 Добротич-Михалич-Вълчи дол от км 0+000 до км 11+300 – затворен за всички МПС; път III-2082 Кривня-Равна-Неново от км 0+000 до км 17+500 – затворен за всички МПС; път III-2083 Сава-Гроздьово – отворен за всички; път III-2702 Одринци-Ведрина отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2901 Суворово-Ветрино от км 22+000 до км 34+000 – затворен за всички МПС; път III-2902 Баир Баши-Кичево – затворен за движение за всички МПС; път III-7301 Радко Димитриево-Смядово – отворен за всички; път III-9004 Варна-Житница – отворен за всички; път III-9006 Здравец-Синдел – отворен за всички МПС; път III-9042 Венелин-Садово-Бенковски от км 0+000 до км 22+900 – затворен за всички МПС; път III-9044 Дъбравино-Тръстиково – отворен за всички. ОПУ Велико Търново: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Севлиево-В. Търново и път II-55 Дебелец-Гурково; път ІІ-52 Вардим-Ореш-отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-302 Морава-Царевец-отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-403 Крамолин-Коевци-затворен за всички МПС т; път ІІІ-405 Козловец-Царевец – отворен за МПС до 3,5 тона; път ІІІ-405 Г. Студена-Свищов – отворен за МПС до 12 т; път III-405 Павликени-Карайсен – отворен за МПС до 3,5 т.; път ІІІ-407 Царевец-Павел – отворен до 12 т.; път ІІІ-407 Свищов-Совата – движение на МПС до 12 т.; път III-502 Полски Тръмбеш-Патреш отворен за МПС до 3,5 т поради силен вятър, предизвикващ снегонавявания.; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението за всички МПС, поради силен снеговалеж. Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово; път ІІІ-662 Твърдица-Елена – отворен за МПС до 10 т.

ОПУ-Видин: Път III-121 с. Шишенци-с. Бориловец – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-122 Негованци-Ново село – ограничено движение, поради снегопочистване и снегонавяване. Обходен маршрут: път II-12 Видин-Брегово-Ново село; път III-141 Кула-Грамада от км 0+000 до км 14+000 – затворен за всички МПС, поради снегонавявания; път III-1411 Буковец-Церова вода – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1412 Церова Вода-Раковица – ограничено движението, поради снегопочистване; път III-1413 Синаковци-Божурица – ограничено движението, поради снегопочистване.

ОПУ-Враца: няма.

ОПУ-Габрово: няма.

ОПУ-Добрич: Път II-27 Добрич-Одринци – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път II-27 Добрич-Балчик – отворен до 12 т.; път II-29 Добрич-гр. Румъния – отворен за всички МПС; път II-71 Добрич-Карапелит – отворен за МПС до 12 т.; път III-207 Орляк-Жегларци-Честименско – отворен за МПС до 3.5 т.; път III-293 Добрич-Крушари – отворен за МПС до 3.5 т; път III-901 Шабла-Камен бряг-Каварна – отворен за МПС до 12 т.; път III-902 Оброчище-граница Варна отворен без ограничения; път III-2075 Орляк-Зърнево – отворен за МПС до 12 т.; път III-2077 Честименско-Каблешково-Межден – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-2702 Одринци-Ведрина отворен за МПС до 12 т.; път III-2932 Крушари-Добрин, отворен за МПС над 3.5 т.; път III-7102 Коларци-Тервел – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-7103 Оногур-Телериг-Крушари отворен за МПС до 12 т; път III-7105 Балик-Житница-Добрич отворен за МПС до 12 т; път III-7106 Карапелит-Кочмар – отворен за МПС до 3.5 т. ОПУ-Кюстендил: Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 16.01.2017 г.; път III-602 (о.п. Кюстендил-Радомир)-Коняво-Горна Козница-Мала Фуча-Бобов дол в участъка Таваличево-Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър, снегонавявания и образували се преспи; път III 623 Бобов дол-Жедна от 15+200 до км 15+700, отворен за МПС до 3.5 т.; път III-6012 Долно Уйно-Горно Уйно-Долни Кортен-Горни Кортен-Трекляно в участъка отклонение с. Уши-с. Трекляно от км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок до 31.03.2017 г; път ІІІ-6222 Смоличано-Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено движението за товарни автомобили, поради пропадане на част от пътното тяло при км 10+650, км 11+720, км 12+830 и км 13+360. Сигнализирано с пътни знаци.Срок 31.03.2017 г.

ОПУ-Кърджали: Ограничение на всички МПС по третокласната пътна мрежа. Път II-58 (Конуш-Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград от км 0+000 до км 25+047 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-508 (сп. Джебел-п.в. „Кирково“)-Джебел-Рогозче-Фотиново-(Бенковски-Подкова) от км 0+000 до км 32+823 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-591 Крумовград-Ковил-Джанка-Поточница-Студен кладенец-Рабово-Пчелари от км 0+000 до км 24+900 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-592 (Момчилград-Крумовград)-Подкова-Кукуряк-Токачка-Крумовград от км 0+000 до км 67+558 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-593 (Крумовград-Ивайловград)-Падало-Орешари-Маджари-Долно Ботево от км 0+000 до км 18+000 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5009 (Конуш-Черноочене)-Зорница-Бели пласт-Стремци-Рани лист-(Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5072 (Чифлик-Мост)-Перперек-Кокиче-Миладиново-Рудина-Сестринско-Поповец-Зимовина-Лясковец-(Силен-Долно Ботево) от км 0+000 до км 16+000 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5073 (Мургово-Горна крепост)-Археологически комплекс "Перперикон" от км 0+000 до км 1+207 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5082 Джебел-Папрат-Мишевско-Църквица-Синчец-(Ардино-Бойно) от км 0+0000 до км 19+974 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5084 (Джебел-Рогозче)-Мрежичко-Устрен-Припек от км 0+000 до км 11+400 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5901 Момчилград-Раван-Нановица-Гургулица-Зорница от км 0+000 до км 27+400 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5902 (Момчилград-Звездел)-п.к. „Звездел“-п.к. „Голяма чинка“-(Токачка-Крумовград) от км 0+000 до 16+668 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5904 Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-граница Гърция от км 0+000 до км 26+174 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-5906 (Крумовград-Ивайловград)-Железино-Гугутка-Бял градец-Казак-п.к. „Черничево“-(Голямо Каменяне-Аврен) от км 21+520 до км 49+750; път III-8653 (Ардино-Бойно) Кобиляне-Брезен-Боровица-Сполука от км 0+000 до км 22+500; път III-8672 (Бенковски-Подкова)-Кирково от км 0+000 до км 1+921 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.; път III-8673 (Златоград-Бенковски)-Добринци-Генерал Гешево-(Устрен-Припек) от км 0+0000 до км 11+700 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.

ОПУ-Ловеч: Ограничение за МПС над 12 т по третокласната пътна мрежа. Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на цялата област с изключение на път I-4 Ябланица-В. Търново и път I-3 Ботевград-Русе. Път III-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 16.01.2017 г.; път III-3011 Горско Сливово-Крамолин от км 13+500 до км 16+850 ограничено движение по поради почистване. Обходен маршрут: Летница-Левски-Градище-Върбовка-Сухиндол; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване.

ОПУ-Монтана: Път III-112 Монтана-Славотин-Добри дол – ограничено движение за МПС над 12 т, поради снегопочистване

ОПУ-Пазарджик Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено.

ОПУ-Перник: Път ІІІ-623 Мламолово-Бобов дол-Жедна-Извор-Лобош-Земен-Враня стена-Габрешевци – ограничено движение на МПС до 3,5 т., поради снегонавяване в област Кюстендил.

ОПУ-Плевен: Път II-35 Плевен-Ловеч – отворен за всички МПС; път-306 Кнежа-Салановци – затворен за движение поради силни снегонавявания; път III-3402 Въчитрън-граница Ловеч – затворен за движение поради снегонавявания; път III-3501 Гривица-Згалево затворен за движение поради силен вятър и снегонавявания.

ОПУ-Пловдив: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на Област Пловдив с изключение па път II-64 Пловдив-Карлово, път I-8 Пазарджик-Пловдив-Хасково и АМ „Тракия“; път II-56 Павел баня-Зелениково ограничено движение за МПС над 7,0 т. МПС до 7,0 т. да се движат задължително с вериги; път-III 861 Югово-Лъки-Здравец – отворен за МПС до 3.5 т. и задължително с вериги; път III 862 Храбрино-Лилково – отворен за МПС до 3.5 т. и задължително с вериги; път III-8604 Гълъбово-Бяла Черква – отворен за МПС до 3.5 т. и задължително с вериги; път III 8611 Лъки-Белица – отворен за МПС до 3.5 т. и задължително с вериги.

ОПУ-Разград: Път II-23 Исперих-Дулово затворен за всички МПС; път II-49 Разград-Кубрат-Тутракан – забранено е движението на МПС над 12 т.; път II-51 граница Търговище-Чудомир-Лозница-път I-2 – забранено е движението на МПС над 12 т.; път III-204 път І-2-Разград-Благоево-Попово – отворен за всички, МПС над 12 т задължително с вериги; път ІІІ-206 път І-2-Пороище-Студенец-Лозница – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-702 граница Шумен-Подайва-Исперих – ограничено движение за всички МПС; път ІІІ-2001 граница Русе-Глоджево-път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-2002 път І-2-Костанденец-граница Търговище – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-2003 път І-2-Дряновец-граница Русе – забранено е движението на МПС над 12 т.; път IIІ-2004 с. Балкански до път III-204 – ограничено движение за всички МПС; път ІІІ-2005 път І-2-Самуил-Хърсово-Здравец-ІІІ-702 /Подайва/ – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-2102 граница Русе-Юпер-Бисерци-път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-2302 граница Русе-Просторно-път ІІ-49 – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-2304 път ІІ-23-резид. Воден-Острово-ІІІ-4902 – забранено е движението на МПС над 12 т.; път IIІ-2305 с. Конево към граница със Силистра – ограничено движение за всички МПС; път ІІІ-2306 път ІІ-23-Печеница-Къпиновци-ІІІ-702 – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-4902 път ІІ-49-Побит камък-Завет-ІІІ-205 /Веселец/ – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-4904 път ІІ-49-ж.п. гара- /Разград-Дянково/ – забранено е движението на МПС над 12 т.; път ІІІ-7002 граница Шумен-Г. вода-Хърсово-Г. извор – забранено е движението на МПС над 12 т. ОПУ-Русе: ограничава се движението за всички МПС по третокласната пътна мрежа в област Русе Път II-21 Русе-Тутракан – отворен за МПС до 12 т.; път II-23 Русе-Кубрат – отворен за всички, МПС над 12 т задължително с вериги; път II-51 Бяла-Попово – отворен за всички, МПС над 12 т. задължително с вериги; път II-52 Пиргово-Стълпище – отворен за МПС до 12 т.; път II-54 Бяла-Свищов – отворен за всички, движение на МПС над 12 т. с вериги; път III-202 Щръклево-Нисово-Кацелово – отворен за МПС до 12 т.; път III-2001 Писанец-Ветово-Глоджево – затворен за всички МПС; път-III-2003 Дряновец-Сеново-Глоджево – отворен за МПС до 12 т. Работи се по уширяване; път III-2102 Сливо поле-Черешово – ограничено движение за всички МПС; път III-2302 Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново – отворен, движение на МПС до 12 т.; път III-2305 Паисиево-Малък Преславец – движение на МПС до 12 т.; път III-5001 /Русе-Бяла/-Две Могили-Широково-Острица-Кацелово – отворен за МПС до 12 т.; път III-5201 Новград-Джулюница-Движение на МПС над 12 т. с вериги. ОПУ Силистра: Път II-21 Силистра-Добрич Село – отворен за МПС до 12 т.; път II-23 Исперих-Окорш-Дулово-път I-7; път II-49 Кубрат-Старо Село-Тутракан – затворен за всички МПС; път II-71 Силистра-Добрич – отворен за МПС до 12 т.; път III-205 Исперих-Стефан Караджа - път II-21 – затворен за всички МПС; път III-207 Тервел-Алеково-Алфатар-път I-7 – затворен за всички МПС; път III-211 път II-21-Поляна-Попина – затворен за всички МПС; път III-213 път II-21-Айдемир-Силистра-Калипетрово-път I-7 – затворен за всички МПС; път III-215 път II-21-път III-213-Ферибот – затворен за всички МПС; път III-216 път II-21-Ситово-Добротица-Дулово – затворен за всички МПС; път III-218 път II-21-Иширково-Брадвари-Дулово – затворен за всички МПС; път III-235 път II-23-Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-М. Преславец – затворен за всички МПС; път III-701 път I-7-Грънчарово-Секулово-Нови Пазар – затворен за всички МПС; път III-2077 Каблешково-Межден-път I-7 – затворен за всички МПС; път III-2104 път II-21-Черногор-Главиница – затворен за всички МПС; път III-2305 Зебил-Вълкан – затворен за всички МПС; път III-2307 път II-23-Руйно-Правда-Падина-Ножарево-Главиница – затворен за всички МПС; път III-7001 път I-7-Войново-Кайнарджа-Краново-Кап. Димитрово – затворен за всички МПС. ОПУ-Сливен: Път II-55 Гурково-Нова Загора ограничено е движението на МПС над 12 т.; път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПС над 10 т.; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС; път III-662 Твърдица-Елена – затворен за всички МПС. Път II-66 Сливен-Нова Загора – отворен за всички МПС. Отворени за над 12 т са пътищата: път II-48 Котел-Омуртаг отворен за всички МПС; път II-53 Ямбол-Сливен, път III-554 Нова Загора-Раднево; ОПУ София: няма ограничения. ОПУ-Смолян: Път II-37 Батак-Доспат-товарните МПС задължително с вериги; път III-197 Девин-Доспат-товарните МПС задължително с вериги; път III-866 Стойките-Девин-Михалково –товарните МПС задължително с вериги. ОПУ-Стара Загора: няма ограничения. ОПУ-Търговище: Движението по втори клас пътна мрежа в област Търговище до 12 т само с вериги. Път II-49 Търговище-Разград от км 0+000 до км 9+800 – затворен за всички МПС поради навявания; път II-51 Дралфа-Чудомир – отворен за МПС до 12 т.; път III-204 Разград-Попово отворен за движение на МПС до 3.5 т.; път III-704 Плъстина-Долно Новково-Омуртаг от км 0+000 до км 22+600 – затворен поради навявания; път III-4008 Вардун-Долно Новково 7+200 до 13+200 – затворен за всички МПС; път III-5102 Буховци-Острец от км 9+100 до км 16+500 затворен за всички МПС. Път III-202 Кацелово-Опака-Попово от км 38+365 до км 67+798 – затворен за МПС над 12 т.; път III-204 Попово-Долец-Антоново от км 34+000 до км 71+887798 – затворен за МПС над 12 т.; път III-407 Моравица-Мирово от км 0+000 до км 2+500798 – затворен за МПС над 12 т.; път III-408 Илийно-Стеврек от км 0+000 до км 29+500798 – затворен за МПС над 12 т. път III-409 Омуртаг-Светлен от км 0+000 до км 35+700798 – затворен за МПС над 12 т.; път III-513 о.п. Попово-/Попово – Ломци/ от км 0+000 до км 1+600 – затворен за МПС над 12 т.; път III-706 Менгишево-Ябланово от 0+000 до 7+500 – затворен за МПС над 12 т.; път III-2002 Костанденец-Захари Стояново-Попово от км 11+500 до км 39+200 – затворен за МПС над 12 т.; път III-2042 Добротица-Любичево от км 0+000 до км 9+800 – затворен за МПС над 12 т.; път III-4006 Антоново-Пчелно от км 0+000 до км 15+600 – затворен за МПС над 12 т.; път III-4008 Пролаз-Вардун от км 0+000 до км 13+200 – затворен за МПС над 12 т.; път III-4009 Лиляк-Александрово от км 0+000 до км 25+000 – затворен за МПС над 12 т.; път III-4082 Глашатай-Длъжка Поляна от км 0+000 до км 23+300 – затворен за МПС над 12 т.; път III-4802 Омуртаг-Илийно от км 0+000 до 10+400 – затворен за МПС над 12 т.; път III-5102 Мировец-Буховци от км 0+000 до км 9+100, Острец-Певец от км 16+500 до км 28+900 – затворен за МПС над 12 т. ОПУ-Хасково: Временно движението по републиканските пътища на територията на Община Тополовград за МПС над 3.5 т. е задължително с вериги. Път II-55 Главан-Младиново – задължително движение с вериги за всички МПС; път II-76 Тополовград-Харманли – ограничено движението за товарни автомобили над 12 т; път II-76 Княжево-Тополовград-Харманли – задължително движение с вериги за всички МПС; път III-5509 Щит-Маточина – ограничено движението за всички МПС; път III-5507 Студена-Радовец – ограничено движението за всички МПС. ОПУ Шумен: Затворени пътища: Път III-207 Ветрино-Векилски-Кочмар-Тервел-Силистра – затворен за движение за всички МПС; път III-701 Секулово-Тодор Икономово-Никола Козлево-Хърсово-Стоян Михайловски-Нови Пазар – затворен за движение за всички МПС; път III-702 Пристое-Исперих – затворен за движение за всички МПС, III-705 Изгрев Тодор Икономово; път III-702 Венец-Ясенково – затворен за движение за всички МПС; път III-704 Хитрино-Тимарино-Струйно – затворен за движение за всички МПС; път III-731 Вахтово-Друмево – затворен за движение за всички МПС; път III-2073 Векилски-Пет могили Никола Козлево – затворен за движение за всички МПС; път III-2075 Орляк Цани Генчево Никола Козлево – затворен за движение за всички МПС; път III-7003 Пристое-Каолиново-Златна нива-Шумен – затворен за движение за всички МПС.

ОПУ-Ямбол: Път II-53 гр. Ямбол-Войника от км 154+000 до км 184+800 – затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост Път ІІІ-707 Воденичене-Александрово от км 12+000 до км 44+200 – ограничено движение за МПС над 12 т; Път III-5308 Калчево-Стефан Караджово от км 0+000 до км 39+300 - затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост; Път III-7072 Недялско- к-ще с път III-5305 – затворен за движение за всички МПС поради снегонавяване и ограничена видимост.

Ситуационен и координационен център на Агенция „Пътна инфраструктура”



