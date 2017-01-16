ИНФОРМАЦИЯ НА АПИ ЗА ПЪТИЩАТА НА СТРАНАТА ДНЕС    

Температурите са в интервала от – 18 до + 1 С°. Времето над страната е
предимно ясно с разкъсана облачност.Слаб вятър духа в областите Шумен,
Смолян, Търговище, В.Търново, Добрич, Разград и Варна. Ограничена
видимост поради мъгла до 50 м има в районите на Деков и Пордим /обл.
Плевен/. Пътните настилки в страната са предимно мокри, на места заснежени, по усойните места заледени, почистени и обработени.
І. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:
АМ „Тракия“: Отворена за всички МПС.
АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС.
АМ „Струма“: Отворена за всички МПС.
АМ „Марица“: Отворена за всички МПС.
АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС.
АМ „Люлин“: област София: до 31.01.2017 г. при тунел 1 /в района на
Мало Бучино/ е ограничено движение в дясна активна лента на лява тръба
/в посока София/, поради превантивен ремонт.
ІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Проходи:
- „Върбишки” - затворен за всички МПС;
- „Златишки” - затворен за всички МПС;
- „Троянски” - затворен за всички МПС;
- „Айтоски” - отворен за всички МПС;
- „Обзорски” - отворен за всички МПС;
- „Печинско” - отворен за всички МПС;
- „Предел” - отворен за всички МПС;
- „Републиката” - отворен за всички МПС;
- „Ришки” - отворен за всички МПС;
- „Рожен” - отворен за всички МПС;
- „Котленски” - отворен за всички МПС;
- „Превала” - отворен за всички МПС като товарните МПС с ремаркета и полуремаркета да се движат задължително с вериги;
- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;
- „Дюлински” - забранен за МПС над 12 т;
- „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т.;
- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;
- „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т;
- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на
товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория
N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически
допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до
31.03.2017 г.
ІII. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:
- път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма ограничения.
- път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна:
ОПУ Варна: Русе-Девня-Варна от км 166+890 до км 172+000 /Неофит Рилски
до Девня/ – затворен за движение на МПС над 3,5 т, от км 172+000 до км
198+800 /Девня до Варна/ – затворен за движение на МПС над 12 т.
- път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма ограничения.
- път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: няма ограничения.
- път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара
Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: област Кърджали:
забранено е движението на МПС с тегло над 15 т в участъка Черноочене -
Кърджали; забранено е движението на МПС с тегло над 3,5 т в участъка
Подкова - Маказа.
- път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: няма ограничения.
- път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: няма ограничения.
- път І-8 Граница
Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан
Андреево-граница Турция: област София: Ихтиман-Вакарел – ограничено
движение за всички МПС.
- път І-9 граница
Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница
Турция: област Добрич: Варна-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т;
област Бургас: път I-9 Звездец-Малко Търново ограничение над 12 т.
IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас:
ОПУ Благоевград: няма въведени ограничения.
ОПУ-Бургас:
Път II-99 Царево-Граматиково – отворен за МПС до 12 т.; път III-539
кръстовище Желязово-Айтос – отворен за МПС до 12 т; път III-906
Паницово-разклон Горица – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-907 м.
Босна-Визица – отворен за МПС до 12 т.; път III-908 (път I-9)-м.
Босна-Варовник-път II-79 – отворен за МПС до 5 т.; път III-5392
Винарско-Камено-Братово – отворен за МПС до 12 т.; път III-7908
Промет-Присад – затворен за всички МПС; път III-7907 Промет-Присад –
отворен за МПС до 5 т.
ОПУ Варна:
Път III-2902 Панорама Куманово в участъка разклон Орешак-разклон Куманово e ограничено движение за всички МПС.
ОПУ Велико Търново:
Път ІІ-52 Вардим-Ореш – отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-302
Морава-Царевец – отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-403 Коевци-Сухиндол –
затворен за всички МПС; път ІІІ-405 Г. Студена-Царевец – отворен за МПС
до 12 т; път III-405 Павликени-Карайсен – отворен за МПС до 3,5 т.; път
III-502 Полски Тръмбеш-Патреш – отворен за МПС до 3,5 т; път III-504
Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението за всички МПС, поради
снегонавявания.
Път III-504 Вързулица-Алеково – отворен за МПС до 12 т.
ОПУ-Видин: няма въведени ограничения
ОПУ-Враца: няма въведени ограничения
ОПУ-Габрово: няма въведени ограничения
ОПУ-Добрич:
Път III-296 Генерал Тошево-Каварна – ограничено движение за МПС над
12 т; път III-2903 Генерал Тошево-Росица – ограничено движение за МПС
над 3,5 т; път III-2904 Кардам-Дуранкулак – ограничено движение за МПС
над 3,5 т; път III-2961 Конаре-Белгун-Божаново – ограничено движение за
всички МПС; път III-7001 Коритен-Капитан Димитрово – ограничено движение
за МПС над 3,5 т; път III-7103 Оногур-Телериг-Крушари – ограничено
движение за МПС над 12 т; път III-9002 Балчик-Генерал Тошево –
ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9701 Добрич-Преселенци –
ограничено движение за МПС над 12 т;
ОПУ-Кюстендил:
Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от
Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради
снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 16.01.2017 г.; път III-602 (о.п.
Кюстендил-Радомир)-Коняво-Горна Козница-Мала Фуча-Бобов дол в участъка
Таваличево-Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър,
снегонавявания; път III 623 Бобов дол-Жедна от 15+200 до км 15+700,
отворен за МПС до 3.5 т.; път III-6012 Долно Уйно-Горно Уйно-Долни
Кортен-Горни Кортен-Трекляно в участъка отклонение с. Уши-с. Трекляно от
км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради
сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок
до 31.03.2017 г; път ІІІ-6222 Смоличано-Пелатиково от км 10+000 до км
14+000 е ограничено движението за товарни автомобили, поради пропадане
на част от пътното тяло при км 10+650, км 11+720, км 12+830 и км 13+360.
Сигнализирано с пътни знаци.Срок 31.03.2017 г.
ОПУ-Кърджали:
Ограничение на всички МПС по третокласната пътна мрежа.
Път II-58 (Конуш-Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград от км 0+000
до км 25+047 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.
ОПУ-Ловеч:
Път III-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено
движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до
16.01.2017 г.; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС,
поради снегопочистване.
ОПУ-Монтана:
Път III-112 Монтана-Видин - затворен е движение по над 12 т.
ОПУ-Пазарджик
Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с
ремаркета и полуремаркета е ограничено; път II-84 Варвара-Гара
Костандово от км 10+480 до км 29+585 – движение с повишено внимание
поради падане на камъни на платното за движение. Срок до 31.01.2017 г.
ОПУ-Перник: няма въведени ограничения
ОПУ-Плевен: няма въведени ограничения
ОПУ-Пловдив:
Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на Област
Пловдив с изключение па път II-64 Пловдив-Карлово, път I-8
Пазарджик-Пловдив-Хасково и АМ „Тракия“; път II-56 Павел баня-Зелениково
ограничено движение за МПС над 7,0 т., а МПС до 7,0 т. да се движат
задължително с вериги; път-III 861 Югово-Лъки-Здравец – отворен за МПС
до 3,5 т. и задължително с вериги; път III 862 Храбрино-Лилково –
отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III-8604
Гълъбово-Бяла Черква – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги;
път III 8611 Лъки-Белица – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с
вериги.
ОПУ-Разград: няма въведени ограничения
ОПУ-Русе: няма въведени ограничения
ОПУ-Силистра: няма въведени ограничения
ОПУ-Сливен:
Път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено
е движението на МПС над 10 т.; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен
за всички МПС.
ОПУ София: няма.
ОПУ-Смолян:
Път II-37 Батак-Доспат от граница с обл. Пазарджик до разклон за Сърница – товарните МПС без ремаркета и полуремаркета.
ОПУ-Стара Загора: няма въведени ограничения
ОПУ-Търговище:
Път III-202 Кацелово-Опака-Попово от км 38+365 до км 67+798 –
затворен за МПС над 5 т; път III-204 Попово-Долец-Антоново от км 34+000
до км 71+887798 – затворен за МПС над 5 т; път III-407 Моравица-Мирово
от км 0+000 до км 2+500798 – затворен за МПС над 5 т; път III-408
Илийно-Стеврек от км 0+000 до км 29+500798 – затворен за МПС над 5 т път
III-409 Омуртаг-Светлен от км 0+000 до км 35+700798 – затворен за МПС
над 5 т; път III-706 Менгишево-Ябланово от 0+000 до 7+500 – затворен за
МПС над 5 т; път III-2002 Костанденец-Захари Стояново-Попово от км
11+500 до км 39+200 – затворен за МПС над 5 т; път III-2042
Добротица-Любичево от км 0+000 до км 9+800 – затворен за МПС над 5 т;
път III-4006 Антоново-Пчелно от км 0+000 до км 15+600 – затворен за МПС
над 5 т; път III-4009 Лиляк-Александрово от км 0+000 до км 25+000 –
затворен за МПС над 5 т; път III-4082 Глашатай-Длъжка Поляна от км 0+000
до км 23+300 – затворен за МПС над 5 т; път III-4802 Омуртаг-Илийно от
км 0+000 до 10+400 – затворен за МПС над 5 т; път III-5102
Мировец-Буховци от км 0+000 до км 9+100, Острец-Певец от км 16+500 до км
28+900 – затворен за МПС над 5 т; път III-5102 Буховци-Острец от км
9+100 до км 16+500 – затворен за всички МПС.
ОПУ-Хасково:
Път III-5509 Щит-Маточина – ограничено движението за всички МПС.
ОПУ Шумен:
Няма затворени пътища
ОПУ-Ямбол:
Път ІІ-53 Ямбол-граница обл. Бургас от км 161+500 до км 184+800
/Калчево-граница ОПУ-Бургас/ – ограничено движение за МПС над 12 т; път
III-5308 Калчево-Стефан Караджово от км 0+000 до км 39+300 – ограничено
движение за МПС над 12 т.; път III-7072 Недялско-Ямбол
/Недялско-Иречеково/ – ограничено движение за МПС над 12 т.
Ситуационен и координационен център на Агенция „Пътна инфраструктура“