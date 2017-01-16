ИНФОРМАЦИЯ НА АПИ ЗА ПЪТИЩАТА НА СТРАНАТА ДНЕС    

Температурите са в интервала от – 18 до + 1 С°. Времето над страната е предимно ясно с разкъсана облачност.Слаб вятър духа в областите Шумен, Смолян, Търговище, В.Търново, Добрич, Разград и Варна. Ограничена видимост поради мъгла до 50 м има в районите на Деков и Пордим /обл. Плевен/. Пътните настилки в страната са предимно мокри, на места заснежени, по усойните места заледени, почистени и обработени.



І. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ: АМ „Тракия“: Отворена за всички МПС. АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС. АМ „Струма“: Отворена за всички МПС. АМ „Марица“: Отворена за всички МПС. АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС. АМ „Люлин“: област София: до 31.01.2017 г. при тунел 1 /в района на Мало Бучино/ е ограничено движение в дясна активна лента на лява тръба /в посока София/, поради превантивен ремонт. ІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1. Проходи: - „Върбишки” - затворен за всички МПС; - „Златишки” - затворен за всички МПС; - „Троянски” - затворен за всички МПС; - „Айтоски” - отворен за всички МПС; - „Обзорски” - отворен за всички МПС; - „Печинско” - отворен за всички МПС; - „Предел” - отворен за всички МПС; - „Републиката” - отворен за всички МПС; - „Ришки” - отворен за всички МПС; - „Рожен” - отворен за всички МПС; - „Котленски” - отворен за всички МПС; - „Превала” - отворен за всички МПС като товарните МПС с ремаркета и полуремаркета да се движат задължително с вериги; - „Вратник” - забранен за МПС над 10 т; - „Дюлински” - забранен за МПС над 12 т; - „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т.; - „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т; - „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т; - „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г. ІII. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА: - път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма ограничения. - път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна: ОПУ Варна: Русе-Девня-Варна от км 166+890 до км 172+000 /Неофит Рилски до Девня/ – затворен за движение на МПС над 3,5 т, от км 172+000 до км 198+800 /Девня до Варна/ – затворен за движение на МПС над 12 т. - път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма ограничения. - път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: няма ограничения. - път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: област Кърджали: забранено е движението на МПС с тегло над 15 т в участъка Черноочене - Кърджали; забранено е движението на МПС с тегло над 3,5 т в участъка Подкова - Маказа. - път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: няма ограничения. - път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: няма ограничения. - път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: област София: Ихтиман-Вакарел – ограничено движение за всички МПС. - път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: област Добрич: Варна-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т; област Бургас: път I-9 Звездец-Малко Търново ограничение над 12 т. IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас: ОПУ Благоевград: няма въведени ограничения. ОПУ-Бургас: Път II-99 Царево-Граматиково – отворен за МПС до 12 т.; път III-539 кръстовище Желязово-Айтос – отворен за МПС до 12 т; път III-906 Паницово-разклон Горица – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-907 м. Босна-Визица – отворен за МПС до 12 т.; път III-908 (път I-9)-м. Босна-Варовник-път II-79 – отворен за МПС до 5 т.; път III-5392 Винарско-Камено-Братово – отворен за МПС до 12 т.; път III-7908 Промет-Присад – затворен за всички МПС; път III-7907 Промет-Присад – отворен за МПС до 5 т. ОПУ Варна: Път III-2902 Панорама Куманово в участъка разклон Орешак-разклон Куманово e ограничено движение за всички МПС. ОПУ Велико Търново: Път ІІ-52 Вардим-Ореш – отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-302 Морава-Царевец – отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-403 Коевци-Сухиндол – затворен за всички МПС; път ІІІ-405 Г. Студена-Царевец – отворен за МПС до 12 т; път III-405 Павликени-Карайсен – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-502 Полски Тръмбеш-Патреш – отворен за МПС до 3,5 т; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението за всички МПС, поради снегонавявания. Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово. Път III-504 Вързулица-Алеково – отворен за МПС до 12 т. ОПУ-Видин: няма въведени ограничения ОПУ-Враца: няма въведени ограничения ОПУ-Габрово: няма въведени ограничения ОПУ-Добрич: Път III-296 Генерал Тошево-Каварна – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-2903 Генерал Тошево-Росица – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път III-2904 Кардам-Дуранкулак – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път III-2961 Конаре-Белгун-Божаново – ограничено движение за всички МПС; път III-7001 Коритен-Капитан Димитрово – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път III-7103 Оногур-Телериг-Крушари – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9002 Балчик-Генерал Тошево – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9701 Добрич-Преселенци – ограничено движение за МПС над 12 т; ОПУ-Кюстендил: Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 16.01.2017 г.; път III-602 (о.п. Кюстендил-Радомир)-Коняво-Горна Козница-Мала Фуча-Бобов дол в участъка Таваличево-Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър, снегонавявания; път III 623 Бобов дол-Жедна от 15+200 до км 15+700, отворен за МПС до 3.5 т.; път III-6012 Долно Уйно-Горно Уйно-Долни Кортен-Горни Кортен-Трекляно в участъка отклонение с. Уши-с. Трекляно от км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок до 31.03.2017 г; път ІІІ-6222 Смоличано-Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено движението за товарни автомобили, поради пропадане на част от пътното тяло при км 10+650, км 11+720, км 12+830 и км 13+360. Сигнализирано с пътни знаци.Срок 31.03.2017 г. ОПУ-Кърджали: Ограничение на всички МПС по третокласната пътна мрежа. Път II-58 (Конуш-Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград от км 0+000 до км 25+047 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т. ОПУ-Ловеч: Път III-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 16.01.2017 г.; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване. ОПУ-Монтана: Път III-112 Монтана-Видин - затворен е движение по над 12 т. ОПУ-Пазарджик Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено; път II-84 Варвара-Гара Костандово от км 10+480 до км 29+585 – движение с повишено внимание поради падане на камъни на платното за движение. Срок до 31.01.2017 г. ОПУ-Перник: няма въведени ограничения ОПУ-Плевен: няма въведени ограничения ОПУ-Пловдив: Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на Област Пловдив с изключение па път II-64 Пловдив-Карлово, път I-8 Пазарджик-Пловдив-Хасково и АМ „Тракия“; път II-56 Павел баня-Зелениково ограничено движение за МПС над 7,0 т., а МПС до 7,0 т. да се движат задължително с вериги; път-III 861 Югово-Лъки-Здравец – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III 862 Храбрино-Лилково – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III-8604 Гълъбово-Бяла Черква – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III 8611 Лъки-Белица – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги. ОПУ-Разград: няма въведени ограничения ОПУ-Русе: няма въведени ограничения ОПУ-Силистра: няма въведени ограничения ОПУ-Сливен: Път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПС над 10 т.; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС. ОПУ София: няма. ОПУ-Смолян: Път II-37 Батак-Доспат от граница с обл. Пазарджик до разклон за Сърница – товарните МПС без ремаркета и полуремаркета. ОПУ-Стара Загора: няма въведени ограничения ОПУ-Търговище: Път III-202 Кацелово-Опака-Попово от км 38+365 до км 67+798 – затворен за МПС над 5 т; път III-204 Попово-Долец-Антоново от км 34+000 до км 71+887798 – затворен за МПС над 5 т; път III-407 Моравица-Мирово от км 0+000 до км 2+500798 – затворен за МПС над 5 т; път III-408 Илийно-Стеврек от км 0+000 до км 29+500798 – затворен за МПС над 5 т път III-409 Омуртаг-Светлен от км 0+000 до км 35+700798 – затворен за МПС над 5 т; път III-706 Менгишево-Ябланово от 0+000 до 7+500 – затворен за МПС над 5 т; път III-2002 Костанденец-Захари Стояново-Попово от км 11+500 до км 39+200 – затворен за МПС над 5 т; път III-2042 Добротица-Любичево от км 0+000 до км 9+800 – затворен за МПС над 5 т; път III-4006 Антоново-Пчелно от км 0+000 до км 15+600 – затворен за МПС над 5 т; път III-4009 Лиляк-Александрово от км 0+000 до км 25+000 – затворен за МПС над 5 т; път III-4082 Глашатай-Длъжка Поляна от км 0+000 до км 23+300 – затворен за МПС над 5 т; път III-4802 Омуртаг-Илийно от км 0+000 до 10+400 – затворен за МПС над 5 т; път III-5102 Мировец-Буховци от км 0+000 до км 9+100, Острец-Певец от км 16+500 до км 28+900 – затворен за МПС над 5 т; път III-5102 Буховци-Острец от км 9+100 до км 16+500 – затворен за всички МПС. ОПУ-Хасково: Път III-5509 Щит-Маточина – ограничено движението за всички МПС. ОПУ Шумен: Няма затворени пътища ОПУ-Ямбол: Път ІІ-53 Ямбол-граница обл. Бургас от км 161+500 до км 184+800 /Калчево-граница ОПУ-Бургас/ – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-5308 Калчево-Стефан Караджово от км 0+000 до км 39+300 – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7072 Недялско-Ямбол /Недялско-Иречеково/ – ограничено движение за МПС над 12 т. Ситуационен и координационен център на Агенция „Пътна инфраструктура“