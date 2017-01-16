изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria    
разширено търсене  
Google Autotranslation
English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish Chinese Simplified
Реклама
КАТИНА фабрика за дограма, щори, сенници - www.katina.bg Станете ни приятел във Facebook
Станете ни приятел
във Facebook
Раздели
Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа
Времето
Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица
Няма нови коментари

ВРЪЗКИ последни 2 седмици
Няма нови връзки

Други


Съдържание

Галерия
Галерия-сватби

Събития

понеделник 16 януари
вторник 17 януари
Потребителски функции
:

:

Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител
Изгубена парола?
Online Games
Ferion online
За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Новинарски канал (Newsfeeds)
[ RSS ] [ RDF ]
Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-01-16 @ 15:02 EET
ИНФОРМАЦИЯ НА АПИ ЗА ПЪТИЩАТА НА СТРАНАТА ДНЕС    
2017-01-16 @ 08:19 EET
Новини

Температурите са в интервала от – 18 до + 1 С°. Времето над страната е предимно ясно с разкъсана облачност.Слаб вятър духа в областите Шумен, Смолян, Търговище, В.Търново, Добрич, Разград и Варна. Ограничена видимост поради мъгла до 50 м има в районите на Деков и Пордим /обл. Плевен/. Пътните настилки в страната са предимно мокри, на места заснежени, по усойните места заледени, почистени и обработени.



 

І. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

 

АМ „Тракия“: Отворена за всички МПС.

 

АМ „Хемус“: Отворена за всички МПС.

 

АМ „Струма“: Отворена за всички МПС.

 

АМ „Марица“: Отворена за всички МПС.

 

АМ „Черно море“: Отворена за всички МПС.

 

АМ „Люлин“: област София: до 31.01.2017 г. при тунел 1 /в района на Мало Бучино/ е ограничено движение в дясна активна лента на лява тръба /в посока София/, поради превантивен ремонт.

 

ІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1. Проходи:

- „Върбишки” - затворен за всички МПС;

- „Златишки” - затворен за всички МПС;

- „Троянски” - затворен за всички МПС;

- „Айтоски” - отворен за всички МПС;

- „Обзорски” - отворен за всички МПС;

- „Печинско” - отворен за всички МПС;

- „Предел” - отворен за всички МПС;

- „Републиката” - отворен за всички МПС;

- „Ришки” - отворен за всички МПС;

- „Рожен” - отворен за всички МПС;

- „Котленски” - отворен за всички МПС;

- „Превала” - отворен за всички МПС като товарните МПС с ремаркета и полуремаркета да се движат задължително с вериги;

- „Вратник” - забранен за МПС над 10 т;

- „Дюлински” - забранен за МПС над 12 т;

- „Пампорово” - забранен за МПС над 3,5 т.;

- „Петрохан” - забранен за МПС над 12 т;

- „Твърдишки” - забранен за МПС над 10 т;

- „Шипка” - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 тона от категория О4. Срок до 31.03.2017 г.

 

ІII. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-София-Благоевград-Кулата-граница Гърция: няма ограничения.

- път І-2 Граница Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна: ОПУ Варна: Русе-Девня-Варна от км 166+890 до км 172+000 /Неофит Рилски до Девня/ – затворен за движение на МПС над 3,5 т, от км 172+000 до км 198+800 /Девня до Варна/ – затворен за движение на МПС над 12 т.

 

- път І-3 Гара Бяла-Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград: няма ограничения.

 

- път І-4 Коритна-Български Извор-Микре-Севлиево-В. Търново-Омуртаг-Търговище-Шумен: няма ограничения.

 

- път І-5 Русе-В.Търново-Шипка-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-граница Гърция: област Кърджали: забранено е движението на МПС с тегло над 15 т в участъка Черноочене - Кърджали; забранено е движението на МПС с тегло над 3,5 т в участъка Подкова - Маказа.

 

- път І-6 Граница Македония-Гърляно-Кюстендил-Перник-София-Пирдоп-Карлово-Сливен-Карнобат-Бургас: няма ограничения.

 

- път І-7 Граница Румъния-Силистра-Дулово-Преслав-Върбишки проход-Петолъчката-Елхово-Лесово-граница Турция: няма ограничения.

 

- път І-8 Граница Сърбия-Драгоман-София-Ихтиман-Пазарджик-Пловдив-Хасково-Капитан Андреево-граница Турция: област София: Ихтиман-Вакарел – ограничено движение за всички МПС.

 

- път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Балчик-Варна-Бургас-Звездец-Малко Търново-граница Турция: област Добрич: Варна-Каварна-Дуранкулак отворен за МПС до 12 т; област Бургас: път I-9 Звездец-Малко Търново ограничение над 12 т.

 

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА II и III клас:

 

ОПУ Благоевград: няма въведени ограничения.

 

ОПУ-Бургас:

Път II-99 Царево-Граматиково – отворен за МПС до 12 т.; път III-539 кръстовище Желязово-Айтос – отворен за МПС до 12 т; път III-906 Паницово-разклон Горица – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-907 м. Босна-Визица – отворен за МПС до 12 т.; път III-908 (път I-9)-м. Босна-Варовник-път II-79 – отворен за МПС до 5 т.; път III-5392 Винарско-Камено-Братово – отворен за МПС до 12 т.; път III-7908 Промет-Присад – затворен за всички МПС; път III-7907 Промет-Присад – отворен за МПС до 5 т.

 

ОПУ Варна:

Път III-2902 Панорама Куманово в участъка разклон Орешак-разклон Куманово e ограничено движение за всички МПС.

 

ОПУ Велико Търново:

Път ІІ-52 Вардим-Ореш – отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-302 Морава-Царевец – отворен за МПС до 12 т; път ІІІ-403 Коевци-Сухиндол – затворен за всички МПС; път ІІІ-405 Г. Студена-Царевец – отворен за МПС до 12 т; път III-405 Павликени-Карайсен – отворен за МПС до 3,5 т.; път III-502 Полски Тръмбеш-Патреш – отворен за МПС до 3,5 т; път III-504 Ресен-Ст. Стамболово – ограничено е движението за всички МПС, поради снегонавявания.

Обходен маршрут: Ресен-Самоводене-П. Каравелово-Ст. Стамболово.

Път III-504 Вързулица-Алеково – отворен за МПС до 12 т.

 

ОПУ-Видин: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Враца: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Габрово: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Добрич:

Път III-296 Генерал Тошево-Каварна – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-2903 Генерал Тошево-Росица – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път III-2904 Кардам-Дуранкулак – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път III-2961 Конаре-Белгун-Божаново – ограничено движение за всички МПС; път III-7001 Коритен-Капитан Димитрово – ограничено движение за МПС над 3,5 т; път III-7103 Оногур-Телериг-Крушари – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9002 Балчик-Генерал Тошево – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-9701 Добрич-Преселенци – ограничено движение за МПС над 12 т;

 

ОПУ-Кюстендил:

Път ІІІ-107 Рила-Рилски манастир в участъка след Рилски манастир от Бачкова чешма до Кирилова поляна – ограничено движение, поради снегонавяване. Срок до 09:00 часа на 16.01.2017 г.; път III-602 (о.п. Кюстендил-Радомир)-Коняво-Горна Козница-Мала Фуча-Бобов дол в участъка Таваличево-Горна Козница, движение в една лента поради бурен вятър, снегонавявания; път III 623 Бобов дол-Жедна от 15+200 до км 15+700, отворен за МПС до 3.5 т.; път III-6012 Долно Уйно-Горно Уйно-Долни Кортен-Горни Кортен-Трекляно в участъка отклонение с. Уши-с. Трекляно от км 15+890 до км 21+000 ограничено движение през зимния сезон поради сложни планински и атмосферни условия. Сигнализиран е с пътни знаци.Срок до 31.03.2017 г; път ІІІ-6222 Смоличано-Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено движението за товарни автомобили, поради пропадане на част от пътното тяло при км 10+650, км 11+720, км 12+830 и км 13+360. Сигнализирано с пътни знаци.Срок 31.03.2017 г.

 

ОПУ-Кърджали:

Ограничение на всички МПС по третокласната пътна мрежа.

Път II-58 (Конуш-Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград от км 0+000 до км 25+047 – ограничено е движението за тежкотоварни МПС над 12 т.

 

ОПУ-Ловеч:

Път III-358 Шипково-Рибарица от км 13+125 до км 32+800 – ограничено движение за всички МПС, поради лоши метеорологични условия. Срок до 16.01.2017 г.; път III-3013 Деветаки-Брестово – затворен за всички МПС, поради снегопочистване.

 

ОПУ-Монтана:

Път III-112 Монтана-Видин - затворен е движение по над 12 т.

 

ОПУ-Пазарджик

Път II-37 Пещера-Батак-Доспат – движението на тежкотоварни МПС с ремаркета и полуремаркета е ограничено; път II-84 Варвара-Гара Костандово от км 10+480 до км 29+585 – движение с повишено внимание поради падане на камъни на платното за движение. Срок до 31.01.2017 г.

 

ОПУ-Перник: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Плевен: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Пловдив:

Ограничено е движението на МПС над 12 тона на територията на Област Пловдив с изключение па път II-64 Пловдив-Карлово, път I-8 Пазарджик-Пловдив-Хасково и АМ „Тракия“; път II-56 Павел баня-Зелениково ограничено движение за МПС над 7,0 т., а МПС до 7,0 т. да се движат задължително с вериги; път-III 861 Югово-Лъки-Здравец – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III 862 Храбрино-Лилково – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III-8604 Гълъбово-Бяла Черква – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги; път III 8611 Лъки-Белица – отворен за МПС до 3,5 т. и задължително с вериги.

 

ОПУ-Разград: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Русе: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Силистра: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Сливен:

Път-484 Кипилово-разклон за път II-53 /Твърдишки проход/ - ограничено е движението на МПС над 10 т.; път III-5007 Конаре-Твърдица – затворен за всички МПС.

 

ОПУ София: няма.

 

ОПУ-Смолян:

Път II-37 Батак-Доспат от граница с обл. Пазарджик до разклон за Сърница – товарните МПС без ремаркета и полуремаркета.

 

ОПУ-Стара Загора: няма въведени ограничения

 

ОПУ-Търговище:

Път III-202 Кацелово-Опака-Попово от км 38+365 до км 67+798 – затворен за МПС над 5 т; път III-204 Попово-Долец-Антоново от км 34+000 до км 71+887798 – затворен за МПС над 5 т; път III-407 Моравица-Мирово от км 0+000 до км 2+500798 – затворен за МПС над 5 т; път III-408 Илийно-Стеврек от км 0+000 до км 29+500798 – затворен за МПС над 5 т път III-409 Омуртаг-Светлен от км 0+000 до км 35+700798 – затворен за МПС над 5 т; път III-706 Менгишево-Ябланово от 0+000 до 7+500 – затворен за МПС над 5 т; път III-2002 Костанденец-Захари Стояново-Попово от км 11+500 до км 39+200 – затворен за МПС над 5 т; път III-2042 Добротица-Любичево от км 0+000 до км 9+800 – затворен за МПС над 5 т; път III-4006 Антоново-Пчелно от км 0+000 до км 15+600 – затворен за МПС над 5 т; път III-4009 Лиляк-Александрово от км 0+000 до км 25+000 – затворен за МПС над 5 т; път III-4082 Глашатай-Длъжка Поляна от км 0+000 до км 23+300 – затворен за МПС над 5 т; път III-4802 Омуртаг-Илийно от км 0+000 до 10+400 – затворен за МПС над 5 т; път III-5102 Мировец-Буховци от км 0+000 до км 9+100, Острец-Певец от км 16+500 до км 28+900 – затворен за МПС над 5 т; път III-5102 Буховци-Острец от км 9+100 до км 16+500 – затворен за всички МПС.

 

ОПУ-Хасково:

Път III-5509 Щит-Маточина – ограничено движението за всички МПС.

 

ОПУ Шумен:

Няма затворени пътища

 

ОПУ-Ямбол:

Път ІІ-53 Ямбол-граница обл. Бургас от км 161+500 до км 184+800 /Калчево-граница ОПУ-Бургас/ – ограничено движение за МПС над 12 т; път III-5308 Калчево-Стефан Караджово от км 0+000 до км 39+300 – ограничено движение за МПС над 12 т.; път III-7072 Недялско-Ямбол /Недялско-Иречеково/ – ограничено движение за МПС над 12 т.

 Ситуационен и координационен център на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Сходни връзки

ИНФОРМАЦИЯ НА АПИ ЗА ПЪТИЩАТА НА СТРАНАТА ДНЕС | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2017 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.		 Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0,05 секунди 