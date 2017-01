"The Sun": Българска красавица показва гола какво я направи фаворит за "Трейнспотинг 2" (СНИМКИ/ВИДЕО 18+) 2017-01-21 @ 17:48 EET Сцени с участието на Анжела от предишни филми били толкова горещи, че порносайтове ги качвали, пише таблоидът



Българската красавица Анжела Недялкова показа защо бе избрана за главната роля в продължението на култовия "Трейнспотинг", пише "The Sun". Малко познатата във Великобритания Анжела изпъкнала с добрия си вид, за това помогнали и разголените сцени от предишни продукции с нейно участие. В новия филм тя партнира на Юън МагГрегър и Джони Ли Милър, продължава английския таблоид.



По-пикантните роли не са й непознати, продължава "The Sun". През 2015 тя се снима във филм, в който играе българска моделка, излъгана да стане проститутка в Амстердам. Сцени от филма, на които тя прави на живо секс шоу за бизнесмени са били толкова горещи, че са били качвани на най-известните порно сайтове.



В „Трейспотинг 2” героите решават да влязат в порнографската индустрия и да заснемат такъв филм.

Героинята на Анжела Недялкова се казва Вероника - 25-годишна студентка по кино, която работи в салон за масажи и е привлечена от мъжете да участва в новия им бизнес с домашно порно.

Филмът ще излезе по кината на 27 януари 2017 година. http://www.blitz.bg

















Сходни връзки Още от По света



Free Hit Counter

Stats