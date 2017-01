Distances

349 km S of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000 / local time: 20:50:51.9 2017-01-25

112 km E of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 20:50:51.9 2017-01-25

63 km E of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800 / local time: 20:50:51.9 2017-01-25

19 km NE of Palaíkastron, Greece / pop: 1,100 / local time: 20:50:51.9 2017-01-25