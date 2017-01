Първа бойна загуба на американския конвертоплан MV-22 Osprey 2017-01-31 @ 18:05 EET При евакуация на група спецназ от Корпуса на Морската пехота на САЩ в Йемен един конвертоплан МV-22 Osprey получил тежки повреди и бил унищожен, съобщи The New York Times.Инцидентът станал на 28 или 29 януари в провинция Байда в Йемен. Целта на десантиралия отряд била овладяване на сграда, в която се намирали терористи от Ал-Кайда.





При кацането конвертопланът получил тежки повреди и невъзможност да лети. Машината била унищожена от огъня на американската прикриваща операция – на публикуваните снимки останките са толкова малко и така обгорени, че не може да се предположи от какво са.



Загубите на спецназовците са един убит и трима ранени.



Справката на БЛИЦ показа, че за по-малко от 7 години са загубени 7 машини CV-22. The New York Times твърди, че това е първата бойна загуба на конвертоплан, но си струва да се припомни как на 9 април 2010 г. един CV-22B се разби край град Калат на афганистанската провинция Забул по време на бойна задача и загинаха 4 души. Причина за инцидента стана техническа неизправност. http://www.blitz.bg







