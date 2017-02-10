БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ:

ЗА ДА ПУБЛИКУВАТЕ ВЪВ ВЕСТНИК "НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА" И NDT1.COM, ВАШИТЕ БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ, изпратете текста на адрес ndt@abv.bg /само на кирилица/

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща в с. Ведрина, обзаведена, 3 дка двор с овощна градина. Тел. 058/603304; 0886 010 504. 2-5

ПРОДАВАМ място в гр. Каварна 700 кв.м, в регулация! Тел. за връзка 0884 211 707.

4-5

ПРОДАВАМ къща в с. Телериг, обл. Добрич, в регулация! Тел. за връзка 0895463948. 4-5

Продавам двустаен апартамент, ет. 6, среден, южен. С обзавеждане, гараж. "Рилски блокове". Тел. 057162586 и 0884 521 444. дс

058 603603 и 0886010504 ПРОДАВА в с. Ведрина обзаведена къща с гараж, 3 дка двор с овощна градина.

Продавам дворно място 1300 кв. м в с. Плачи дол с къща, гараж, трифазен ток, краденец, лозе и овошки. Тел. 0896635715.

ПРОДАВАМ място - 1200 кв. м в село Рогачево - местността "Крушака"; тел. 0899/192 666. дд

0889 569 326 ПРОДАВА обзаведена къща, 120 кв.м, 200 кв.м дворно място, широк център. Без посредник! дс

ПРОДАВАМ апартамент в ЖК "Дружба", бл. 61, 120 кв. м, напълно обновен и газифициран, 100 000 лева. Тел. 0894694806. мб

ПРОДАВАМ 5,623 дка дворно място в с. Преселенци, общ. Генерал Тошево. Тел. 0888 036335.

ПРОДАВАМ къща в гр. Балчик, идеален център. РЗП - 120 кв.м, дворно място - 470 кв.м. ИЗГЛЕД КЪМ МОРЕТО. Тел. 0885 103 772, 0885 710 578.

ПРОДАВАМ масивна къща 100 кв.м в с. Дъбрава с дворно място 1300 кв.м, в центъра. Цена по договаряне. Тел. 885 103 772.

ПРОДАВАМ или ЗАМЕНЯМ 1 дка дворно място и 80 кв.м масивна сграда в кв. Рилци, с възможност за застрояване на къща или заменям за земеделска земя. По договаряне! Тел. 0888479584.

СПЕШНО!!! ПРОДАВАМ двуетажна вила в с. Сенокос на 50 м от пътя Добрич-Балчик, 1 дка дворно място. Цена 25 000 лева. Тел. 0897 451 017.

*** ПРОДАВА СПЕШНО ГАРСОНИЕРА в кв. "Балик" блок 13. Цена 13000. Тел. 0887 710 934.

ПРОДАВАМ тристаен апартамент на среден етаж в квартал "Югоизток", без посредник, тел. 823892

/след 18 ч./

ПРОДАВАМ парцел в с. Рогачево, 550 кв. м, в регулация, с виза и проект за строеж, 0899/115598, 0899/492122.Цена 35 000 лева. гт

ПРОДАВАМ тристаен апартамент, тухла, с таванска боксониера, 75000 евро, 0898/903520. вд

ПРОДАВАМ новопостроена, луксозна къща в с. Гурково. РЗП 110 кв. м - тел. 0895/493887, 08 85/727245

ПРОДАВА нива - 2 бр. с. Българево, местност ”Зеленка”, по 12,500 кв.м., с изглед към морето, до нос Калиакра. Тел.0885/275 629

ПРОДАВА нива с. Бъл-гарево, местност Болата, 1.000 кв.м., на 1 км от плажа, до резерват. Тел.0885/275 629

КУПУВА

Търся стая под наем за семеен багаж. КУПУВАМ ГАРСОНИЕРА "Дружба" 2, "Дунавите" или Градски парк. КУПУВАМ зем. земя без посредник в с. Лясково или района. Тел. 0888 385 559. в

КУПУВАМ зем. земя в землището на с. Паскалево и Добрич, обработвани от арендаторите в с. Паскалево, тел. 0888/510605. дс

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуетажна вила за земеделска земя в с. Прилеп. Тел. 0888 479 584. дс

ПОД НАЕМ

Давам под наем помещение в широк център. Тел. 0888 749 584. дс

Търся под наем гараж в център или широк център, подходящ за репетиции на рок група. Тел. 0899868151 или 0899115945.

ДАВАМ ПОД НАЕМ помещение зад ресторант "Централ". Тел. 0888 385 559. в

ПРОДАВА лек автомобил "Волво“, 340, дизел, 600 лева, и оборудвано авторемарке - 500 лева. 058 603 603, 0886 887 000.

ПРОДАВАМ СПЕШНО OPEL - COMBO, Товарен, 1,7 diesel, 03.1995 год. Отлично състояние! 2 айeрбега, сервоусилвател на волана, нови гуми PIRELLI, радиокасетофон "Blaupunkt", цена 5500 лв., GSM: 0889629927.

ПРОДАВАМ Опел Омега, 2,5 TDI, BMW мотор, автоматик, комби, сив металик, 1996 г. + джанти с чисто нови зимни гуми, с всички екстри, без кожа, 0885/275634.

УСЛУГИ

ПОСТАВЯНЕ на газов инжекцион с монтаж - 800 лева. Тел. 0898 421941.

Счетоводни услуги и консултации на земеделски производители. Тел. 0877 710 934.

РАБОТА

Търся работа като домашна помощница, гледане на деца, възрастни или болни хора. Телефон: 0899 867656. мб

ТЪРСЯ почасова работа. Тел. 0885 886115. в