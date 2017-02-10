БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ    

Съдържание
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОДАВАМ
къща в с. Ведрина, обзаведена, 3 дка
двор с овощна градина. Тел. 058/603304; 0886 010 504. 2-5
ПРОДАВАМ
място в гр. Каварна 700 кв.м, в регулация!
Тел. за връзка 0884 211 707.
4-5
ПРОДАВАМ къща в
с. Телериг, обл. Добрич, в регулация! Тел. за връзка 0895463948. 4-5
Продавам
двустаен апартамент, ет. 6, среден,
южен. С обзавеждане, гараж. "Рилски блокове". Тел. 057162586 и 0884
521 444. дс
058
603603 и 0886010504 ПРОДАВА в с.
Ведрина обзаведена къща с гараж, 3 дка двор с овощна градина.
Продавам
дворно място 1300 кв. м в с. Плачи дол
с къща, гараж, трифазен ток, краденец, лозе и овошки. Тел. 0896635715.
ПРОДАВАМ
място - 1200 кв. м в село Рогачево -
местността "Крушака"; тел. 0899/192 666. дд
0889
569 326 ПРОДАВА обзаведена къща, 120
кв.м, 200 кв.м дворно място, широк център. Без посредник! дс
ПРОДАВАМ
апартамент в ЖК "Дружба", бл.
61, 120 кв. м, напълно обновен и газифициран, 100 000 лева. Тел. 0894694806. мб
ПРОДАВАМ
5,623 дка дворно място в с. Преселенци,
общ. Генерал Тошево. Тел. 0888 036335.
ПРОДАВАМ къща в гр. Балчик,
идеален център. РЗП - 120 кв.м, дворно място - 470 кв.м. ИЗГЛЕД КЪМ МОРЕТО.
Тел. 0885 103 772, 0885 710 578.
ПРОДАВАМ масивна къща 100
кв.м в с. Дъбрава с дворно място 1300 кв.м, в центъра. Цена по договаряне. Тел.
885 103 772.
ПРОДАВАМ или ЗАМЕНЯМ 1 дка
дворно място и 80 кв.м масивна сграда в кв. Рилци, с възможност за застрояване
на къща или заменям за земеделска земя. По договаряне! Тел. 0888479584.
СПЕШНО!!!
ПРОДАВАМ двуетажна вила в с. Сенокос на 50 м от пътя Добрич-Балчик, 1 дка
дворно място. Цена 25 000 лева. Тел. 0897 451 017.
***
ПРОДАВА СПЕШНО ГАРСОНИЕРА в кв. "Балик" блок 13. Цена 13000. Тел. 0887 710 934.
ПРОДАВАМ тристаен
апартамент на среден етаж в квартал "Югоизток", без посредник, тел.
823892
/след 18 ч./
ПРОДАВАМ парцел в с. Рогачево, 550 кв. м, в регулация, с
виза и проект за строеж, 0899/115598, 0899/492122.Цена 35 000 лева. гт
ПРОДАВАМ тристаен апартамент, тухла, с таванска боксониера,
75000 евро, 0898/903520. вд
ПРОДАВАМ новопостроена, луксозна къща в с. Гурково. РЗП 110
кв. м - тел. 0895/493887, 08 85/727245
ПРОДАВА нива - 2 бр. с. Българево, местност ”Зеленка”, по
12,500 кв.м., с изглед към морето, до нос Калиакра. Тел.0885/275 629
ПРОДАВА нива с. Бъл-гарево, местност Болата, 1.000 кв.м., на
1 км от плажа, до резерват. Тел.0885/275 629
КУПУВА
Търся стая под
наем за семеен багаж. КУПУВАМ ГАРСОНИЕРА "Дружба" 2,
"Дунавите" или Градски парк. КУПУВАМ зем. земя без посредник в с.
Лясково или района. Тел. 0888 385 559. в
КУПУВАМ зем. земя в
землището на с. Паскалево и Добрич, обработвани от арендаторите в с. Паскалево,
тел. 0888/510605. дс
ЗАМЕНЯМ
ЗАМЕНЯМ нова двуетажна вила
за земеделска земя в с. Прилеп. Тел. 0888 479 584. дс
ПОД НАЕМ
Давам
под наем помещение в широк център. Тел.
0888 749 584. дс
Търся
под наем гараж в център или широк
център, подходящ за репетиции на рок група. Тел. 0899868151 или 0899115945.
ДАВАМ ПОД НАЕМ помещение
зад ресторант "Централ". Тел. 0888 385 559. в
ПРОДАВА
лек автомобил "Волво“, 340, дизел,
600 лева, и оборудвано авторемарке - 500 лева. 058 603 603, 0886 887 000.
ПРОДАВАМ СПЕШНО OPEL -
COMBO, Товарен, 1,7 diesel, 03.1995 год. Отлично състояние! 2 айeрбега,
сервоусилвател на волана, нови гуми PIRELLI, радиокасетофон "Blaupunkt",
цена 5500 лв., GSM: 0889629927.
ПРОДАВАМ Опел Омега, 2,5
TDI, BMW мотор, автоматик, комби, сив металик, 1996 г. + джанти с чисто нови
зимни гуми, с всички екстри, без кожа, 0885/275634.
УСЛУГИ
ПОСТАВЯНЕ на газов
инжекцион с монтаж - 800 лева. Тел. 0898 421941.
Счетоводни
услуги и консултации на земеделски
производители. Тел. 0877 710 934.
РАБОТА
Търся работа като домашна помощница, гледане на деца,
възрастни или болни хора. Телефон: 0899 867656. мб
ТЪРСЯ почасова работа. Тел.
0885 886115. в