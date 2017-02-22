ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН
2017-02-22 @ 18:14 EET
ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН
XVIII кръг 25 февруари 2017 г., събота, 14:00 ч. Витоша (Бистрица) - Царско село 2015 (София) Ботев (Гълъбово) - Банско (Банско) Ботев (Враца) - Левски (Карлово) Етър ВТ (В. Търново) - Оборище (Панагюрище) Локомотив 1929 (София) - Спартак (Плевен) 26 февруари 2017 г., неделя, 14:00 ч. ЦСКА II (София) - Несебър (Несебър) 27 февруари 2017 г., понеделник, 14:00 ч. Лудогорец II (Разград) - Созопол (Созопол) - отложен 27 февруари 2017 г., понеделник, 17:30 ч. Поморие (Поморие) - Септември (София) - пряко по Диема спорт
XIX кръг 3 март 2017 г., петък, 15:30 ч. Несебър - Витоша (Бистрица) - пряко по Диема спорт 2 5 март 2017 г., неделя, 15:30 ч. Септември (София) - Локомотив (София) Спартак (Плевен) - Етър Оборище (Панагюрище) - Ботев (Враца) Левски (Карлово) - Ботев (Гълъбово) Банско (Банско) - ЦСКА II (София) Царско село - Созопол 6 март 2017 г., понеделник, 15:30 ч. Поморие - Лудогорец II
XX кръг 11 март 2017 г., събота, 12:30 ч. Етър – Септември - пряко по Диема спорт 11 март 2017 г., събота, 15:30 ч. Созопол - Несебър Витоша (Бистрица) - Банско Ботев (Гълъбово) - Оборище (Панагюрище) Ботев (Враца) - Спартак (Плевен) Локомотив (София) - Поморие 12 март 2017 г., неделя, 15:30 ч. ЦСКА II - Левски (Карлово) 13 март 2017 г., понеделник, 15:30 ч. Лудогорец II - Царско село
XXI кръг 18 март 2017 г., събота Локомотив (София) - Лудогорец II Поморие - Етър ВТ Септември - Ботев (Враца) Спартак (Плевен) - Ботев (Гълъбово) Оборище (Панагюрище) - ЦСКА II Левски (Карлово) - Витоша (Бистрица) Банско - Созопол Несебър - Царско село
XXII кръг 1 април 2017 г., събота Лудогорец II - Несебър Царско село - Банско Созопол - Левски (Карлово) Витоша (Бистрица) - Оборище ЦСКА II - Спартак (Плевен) Ботев (Гълъбово) - Септември Ботев (Враца) - Поморие Етър - Локомотив (София) XXIII кръг 8 април 2017 г., събота Етър - Лудогорец II Локомотив (София) - Ботев (Враца) Поморие - Ботев (Гълъбово) Септември - ЦСКА II Спартак (Плевен) - Витоша (Бистрица) Оборище (Панагюрище) - Созопол Левски (Карлово) - Царско село Банско - Несебър XXIV кръг 15 април 2017 г., събота Лудогорец II - Банско Несебър - Левски (Карлово) Царско село - Оборище (Панагюрище) Созопол - Спартак (Плевен) Витоша (Бистрица) - Септември ЦСКА II - Поморие Ботев (Гълъбово) - Локомотив (София) Ботев (Враца) - Етър XXV кръг 22 април 2017 г., събота Ботев (Враца) - Лудогорец II Етър - Ботев (Гълъбово) Локомотив (София) - ЦСКА II Поморие - Витоша (Бистрица) Септември - Созопол Спартак (Плевен) - Царско село Оборище (Панагюрище) - Несебър Левски (Карлово) - Банско XXVI кръг 29 април 2017 г., събота Лудогорец II - Левски (Карлово) Банско - Оборище (Панагюрище) Несебър - Спартак (Плевен) Царско село - Септември Созопол - Поморие Витоша (Бистрица) - Локомотив (София) ЦСКА II - Етър Ботев (Гълъбово) - Ботев (Враца)
XXVII кръг 6 май 2017 г., събота. Ботев (Гълъбово) - Лудогорец II Ботев (Враца) - ЦСКА II Етър - Витоша (Бистрица) Локомотив (София) - Созопол Поморие - Царско село Септември - Несебър Спартак (Плевен) - Банско Оборище - Левски (Карлово)
XXVIII кръг 13 май 2017 г., събота. Лудогорец II - Оборище (Панагюрище) Левски (Карлово) - Спартак (Плевен) Банско - Септември Несебър - Поморие Царско село - Локомотив (София) Созопол - Етър ВТ Витоша (Бистрица) - Ботев (Враца) ЦСКА II - Ботев (Гълъбово)
XXIX кръг 20 май 2017 г., събота ЦСКА II - Лудогорец II Ботев (Гълъбово) - Витоша (Бистрица) Ботев (Враца) - Созопол Етър - Царско село Локомотив (София) - Несебър Поморие - Банско Септември - Левски (Карлово) Спартак (Плевен) - Оборище
XXX кръг 27 май 2017 г., събота Лудогорец II - Спартак (Плевен) Оборище (Панагюрище) - Септември Левски (Карлово) - Поморие Банско - Локомотив (София) Несебър - Етър ВТ Царско село - Ботев (Враца) Созопол - Ботев (Гълъбово) Витоша (Бистрица) - ЦСКА II