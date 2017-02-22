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Новини в Галерия
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 2017-02-22 @ 18:41 EET
ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН    
2017-02-22 @ 18:14 EET
СпортВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН


XVIII кръг
25 февруари 2017 г., събота, 14:00 ч.
Витоша (Бистрица) - Царско село 2015 (София)  
Ботев (Гълъбово) - Банско (Банско)                    
Ботев (Враца) - Левски (Карлово)                       
Етър ВТ (В. Търново) - Оборище (Панагюрище)  
Локомотив 1929 (София) - Спартак (Плевен)  
26 февруари 2017 г., неделя, 14:00 ч.
ЦСКА II (София) - Несебър (Несебър)      
27 февруари 2017 г., понеделник, 14:00 ч.
Лудогорец II (Разград) - Созопол (Созопол) - отложен
27 февруари 2017 г., понеделник, 17:30 ч.
Поморие (Поморие) - Септември (София) - пряко по Диема спорт
 
                           XIX кръг
3 март 2017 г., петък, 15:30 ч.
Несебър - Витоша (Бистрица) - пряко по Диема спорт 2
5 март 2017 г., неделя, 15:30 ч.
Септември (София) - Локомотив (София)    
Спартак (Плевен) - Етър 
Оборище (Панагюрище) - Ботев (Враца)     
Левски (Карлово) - Ботев (Гълъбово)  
Банско (Банско) - ЦСКА II (София)     
Царско село - Созопол
6 март 2017 г., понеделник, 15:30 ч.
Поморие - Лудогорец II 

                           XX кръг
11 март 2017 г., събота, 12:30 ч.
Етър – Септември - пряко по Диема спорт
11 март 2017 г., събота, 15:30 ч.
Созопол - Несебър 
Витоша (Бистрица) - Банско 
Ботев (Гълъбово) - Оборище (Панагюрище)   
Ботев (Враца) - Спартак (Плевен)    
Локомотив (София) - Поморие 
12 март 2017 г., неделя, 15:30 ч.
ЦСКА II - Левски (Карлово)     
13 март 2017 г., понеделник, 15:30 ч.
Лудогорец II - Царско село 

                           XXI кръг
18 март 2017 г., събота
Локомотив (София) - Лудогорец II 
Поморие - Етър ВТ 
Септември - Ботев (Враца)     
Спартак (Плевен) - Ботев (Гълъбово)     
Оборище (Панагюрище) - ЦСКА II 
Левски (Карлово) - Витоша (Бистрица)
Банско - Созопол   
Несебър - Царско село 

                           XXII кръг
1 април 2017 г., събота
Лудогорец II - Несебър 
Царско село - Банско 
Созопол - Левски (Карлово)    
Витоша (Бистрица) - Оборище 
ЦСКА II - Спартак (Плевен) 
Ботев (Гълъбово) - Септември 
Ботев (Враца) - Поморие 
Етър - Локомотив (София)  
                           XXIII кръг
8 април 2017 г., събота
Етър - Лудогорец II 
Локомотив (София) - Ботев (Враца)   
Поморие - Ботев (Гълъбово) 
Септември - ЦСКА II 
Спартак (Плевен) - Витоша (Бистрица)    
Оборище (Панагюрище) - Созопол
Левски (Карлово) - Царско село 
Банско - Несебър 
                           XXIV кръг
15 април 2017 г., събота
Лудогорец II - Банско 
Несебър - Левски (Карлово)     
Царско село - Оборище (Панагюрище)     
Созопол - Спартак (Плевен)  
Витоша (Бистрица) - Септември 
ЦСКА II - Поморие 
Ботев (Гълъбово) - Локомотив (София) 
Ботев (Враца) - Етър 
                           XXV кръг
22 април 2017 г., събота
Ботев (Враца) - Лудогорец II 
Етър - Ботев (Гълъбово)  
Локомотив (София) - ЦСКА II 
Поморие - Витоша (Бистрица) 
Септември - Созопол 
Спартак (Плевен) - Царско село
Оборище (Панагюрище) - Несебър 
Левски (Карлово) - Банско
                           XXVI кръг
29 април 2017 г., събота
Лудогорец II - Левски (Карлово)     
Банско - Оборище (Панагюрище)    
Несебър - Спартак (Плевен)  
Царско село - Септември 
Созопол - Поморие 
Витоша (Бистрица) - Локомотив (София)   
ЦСКА II - Етър 
Ботев (Гълъбово) - Ботев (Враца)     

                           XXVII кръг
6 май 2017 г., събота.
Ботев (Гълъбово) - Лудогорец II 
Ботев (Враца) - ЦСКА II 
Етър - Витоша (Бистрица)   
Локомотив (София) - Созопол 
Поморие - Царско село 
Септември - Несебър 
Спартак (Плевен) - Банско 
Оборище - Левски (Карлово)    

                           XXVIII кръг
13 май 2017 г., събота.
Лудогорец II - Оборище (Панагюрище)    
Левски (Карлово) - Спартак (Плевен)    
Банско - Септември
Несебър - Поморие 
Царско село - Локомотив (София)  
Созопол - Етър ВТ 
Витоша (Бистрица) - Ботев (Враца)  
ЦСКА II - Ботев (Гълъбово)    

                           XXIX кръг
20 май 2017 г., събота
ЦСКА II - Лудогорец II 
Ботев (Гълъбово) - Витоша (Бистрица) 
Ботев (Враца) - Созопол      
Етър - Царско село 
Локомотив (София) - Несебър 
Поморие - Банско 
Септември - Левски (Карлово)    
Спартак (Плевен) - Оборище 

                           XXX кръг
27 май 2017 г., събота
Лудогорец II - Спартак (Плевен)  
Оборище (Панагюрище) - Септември 
Левски (Карлово) - Поморие 
Банско - Локомотив (София)    
Несебър - Етър ВТ 
Царско село - Ботев (Враца)  
Созопол - Ботев (Гълъбово)      
Витоша (Бистрица) - ЦСКА II 
 

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