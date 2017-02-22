ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН 2017-02-22 @ 18:14 EET ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН





XVIII кръг

25 февруари 2017 г., събота, 14:00 ч.

Витоша (Бистрица) - Царско село 2015 (София)

Ботев (Гълъбово) - Банско (Банско)

Ботев (Враца) - Левски (Карлово)

Етър ВТ (В. Търново) - Оборище (Панагюрище)

Локомотив 1929 (София) - Спартак (Плевен)

26 февруари 2017 г., неделя, 14:00 ч.

ЦСКА II (София) - Несебър (Несебър)

27 февруари 2017 г., понеделник, 14:00 ч.

Лудогорец II (Разград) - Созопол (Созопол) - отложен

27 февруари 2017 г., понеделник, 17:30 ч.

Поморие (Поморие) - Септември (София) - пряко по Диема спорт



XIX кръг

3 март 2017 г., петък, 15:30 ч.

Несебър - Витоша (Бистрица) - пряко по Диема спорт 2

5 март 2017 г., неделя, 15:30 ч.

Септември (София) - Локомотив (София)

Спартак (Плевен) - Етър

Оборище (Панагюрище) - Ботев (Враца)

Левски (Карлово) - Ботев (Гълъбово)

Банско (Банско) - ЦСКА II (София)

Царско село - Созопол

6 март 2017 г., понеделник, 15:30 ч.

Поморие - Лудогорец II



XX кръг

11 март 2017 г., събота, 12:30 ч.

Етър – Септември - пряко по Диема спорт

11 март 2017 г., събота, 15:30 ч.

Созопол - Несебър

Витоша (Бистрица) - Банско

Ботев (Гълъбово) - Оборище (Панагюрище)

Ботев (Враца) - Спартак (Плевен)

Локомотив (София) - Поморие

12 март 2017 г., неделя, 15:30 ч.

ЦСКА II - Левски (Карлово)

13 март 2017 г., понеделник, 15:30 ч.

Лудогорец II - Царско село



XXI кръг

18 март 2017 г., събота

Локомотив (София) - Лудогорец II

Поморие - Етър ВТ

Септември - Ботев (Враца)

Спартак (Плевен) - Ботев (Гълъбово)

Оборище (Панагюрище) - ЦСКА II

Левски (Карлово) - Витоша (Бистрица)

Банско - Созопол

Несебър - Царско село



XXII кръг

1 април 2017 г., събота

Лудогорец II - Несебър

Царско село - Банско

Созопол - Левски (Карлово)

Витоша (Бистрица) - Оборище

ЦСКА II - Спартак (Плевен)

Ботев (Гълъбово) - Септември

Ботев (Враца) - Поморие

Етър - Локомотив (София)

XXIII кръг

8 април 2017 г., събота

Етър - Лудогорец II

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Поморие - Ботев (Гълъбово)

Септември - ЦСКА II

Спартак (Плевен) - Витоша (Бистрица)

Оборище (Панагюрище) - Созопол

Левски (Карлово) - Царско село

Банско - Несебър

XXIV кръг

15 април 2017 г., събота

Лудогорец II - Банско

Несебър - Левски (Карлово)

Царско село - Оборище (Панагюрище)

Созопол - Спартак (Плевен)

Витоша (Бистрица) - Септември

ЦСКА II - Поморие

Ботев (Гълъбово) - Локомотив (София)

Ботев (Враца) - Етър

XXV кръг

22 април 2017 г., събота

Ботев (Враца) - Лудогорец II

Етър - Ботев (Гълъбово)

Локомотив (София) - ЦСКА II

Поморие - Витоша (Бистрица)

Септември - Созопол

Спартак (Плевен) - Царско село

Оборище (Панагюрище) - Несебър

Левски (Карлово) - Банско

XXVI кръг

29 април 2017 г., събота

Лудогорец II - Левски (Карлово)

Банско - Оборище (Панагюрище)

Несебър - Спартак (Плевен)

Царско село - Септември

Созопол - Поморие

Витоша (Бистрица) - Локомотив (София)

ЦСКА II - Етър

Ботев (Гълъбово) - Ботев (Враца)



XXVII кръг

6 май 2017 г., събота.

Ботев (Гълъбово) - Лудогорец II

Ботев (Враца) - ЦСКА II

Етър - Витоша (Бистрица)

Локомотив (София) - Созопол

Поморие - Царско село

Септември - Несебър

Спартак (Плевен) - Банско

Оборище - Левски (Карлово)



XXVIII кръг

13 май 2017 г., събота.

Лудогорец II - Оборище (Панагюрище)

Левски (Карлово) - Спартак (Плевен)

Банско - Септември

Несебър - Поморие

Царско село - Локомотив (София)

Созопол - Етър ВТ

Витоша (Бистрица) - Ботев (Враца)

ЦСКА II - Ботев (Гълъбово)



XXIX кръг

20 май 2017 г., събота

ЦСКА II - Лудогорец II

Ботев (Гълъбово) - Витоша (Бистрица)

Ботев (Враца) - Созопол

Етър - Царско село

Локомотив (София) - Несебър

Поморие - Банско

Септември - Левски (Карлово)

Спартак (Плевен) - Оборище



XXX кръг

27 май 2017 г., събота

Лудогорец II - Спартак (Плевен)

Оборище (Панагюрище) - Септември

Левски (Карлово) - Поморие

Банско - Локомотив (София)

Несебър - Етър ВТ

Царско село - Ботев (Враца)

Созопол - Ботев (Гълъбово)

Витоша (Бистрица) - ЦСКА II







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