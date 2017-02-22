ВИЖТЕ ПЪРВИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ЛИСТИ В РИК ДОБРИЧ    

Сред водачите е и актьорът Любен Чаталов Сред водачите е и актьорът Любен Чаталов







До редакционното приключване на броя вчера десет кандидатски листи бяха официално регистрирани от Районната избирателна комисия в Добрич. Вчера изтече крайният срок за регистрация на кандидатите за депутати. Внесените вчера листи бяха обсъдени на заседание на РИК вечерта. Ето първите регистрирани листи: ПП „Възраждане“: Костадин Тодоров Костадинов, Траян Красимиров Димитров и Константина Венциславова Петрова. Българско Национално Обединение: Татяна Иванова Попова, Емил Емилов Иванов, Елица Константинова Спирова и Борислав Иванов Братоев. ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“: Светослав Иванов Мандиков, Станислава Борисова Аврамова и Радост Кирилова Янакиева. „Партия на Зелените“: Борислав Атанасов Даскалов, Валентин Симеонов Симов, Марийка Петрова Димова, Валентин Йорданов Йорданов, Тодор Илиев Тодоров, Тодор Костов Карагюлиев. „КОЙ-Българската левица и Зелена партия“: Поля Лъчезарева Ванова-Бонева, Цонка Енева Тодорова, Димитър Йорданов Желязков, Йорданка Стефанова Бонзова, Марина Николова Цанева. „Коалиция на недоволните“: Любен Иванов Чаталов, Йордан Николов Пеянски, Продан Стойков Проданов, Станимир Герасимов Наков, Жана Деянова Стефанова, Пламен Иванов Владимиров, Донко Симов Рангелов. Коалиция “БСП за България“: Красимир Христов Янков, Николай Филипов Колев, Даниел Петков Йорданов, Мая Йорданова Димитрова, Светлин Петров Колев, Михаил Герасимов Михайлов, Здравко Христов Здравков, Кольо Георгиев Колев, Дариела Димитрова Вълканкина, Боян Саркизов Саркизов, Владимир Начев Начев и Желка Русева Керанова – Вълчева. ПП “Движение за права и свободи“: Хасан Ахмед Адемов, Исмет Абил Абил, Ердинч Илияз Хаджиев, Севинч Зия Касабова, Нежля Неджати Амди-Ганева, Семра Ибрямова Халил, Етем Ренгюналов Етемов, Юнал Сали Хамид, Пламен Недев Петров, Илмас Ремзиев Дервишев, Аксел Невзат Наз-Исмаилова и Севдалин Ангелов Митев. „АБВ-Движение 21”: Милко Великов Пенчев, Ташко Николаев Ташев, Велко Георгиев Михайлов, Маргарита Димитрова Петкова, Мартин Иванов Тодоров, Силвия Христова Томова, Мариана Георгиева Димова, Славянка Василева Стамова, Златинка Атанасова Ганчева, Мариана Василева Петрова, Сезен Васвидим Хамди и Момчил Красимиров Сарандев. ПП “ГЕРБ“: Пламен Иванов Манушев, Живко Иванов Мартинов, Даниела Добрева Димитрова, Светослав Иванов Димитров, Денис Исмаилов Тахиров, Йордан Стоянов Стоянов, Ивелина Ганчева Илиева, Христо Иванов Павлов, Красимир Христов Николов, Симеон Георгиев Симеонов, Живко Николов Желязков и Ваня Димитрова Колева. НДТ