18 КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ СА РЕГИСТРИРАНИ В РИК 2017-02-23 @ 11:42 EET В Добрич са регистрирани 18 депутатски листи за предсрочните парламентарни избори. Те включват общо 138 кандидати за депутати, които се борят за шест места в следващото Народно събрание.

Ето регистрираните до момента листи:



ПП „Възраждане“: Костадин Тодоров Костадинов, Траян Красимиров Димитров и Константина Венциславова Петрова.

Българско Национално Обединение: Татяна Иванова Попова, Емил Емилов Иванов, Елица Константинова Спирова и Борислав Иванов Братоев.

ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“: Светослав Иванов Мандиков, Станислава Борисова Аврамова и Радост Кирилова Янакиева.

„Партия на Зелените“: Борислав Атанасов Даскалов, Валентин Симеонов Симов, Марийка Петрова Димова, Валентин Йорданов Йорданов, Тодор Илиев Тодоров, Тодор Костов Карагюлиев.

„КОЙ-Българската левица и Зелена партия“: Поля Лъчезарева Ванова-Бонева, Цонка Енева Тодорова, Димитър Йорданов Желязков, Йорданка Стефанова Бонзова, Марина Николова Цанева.

„КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“: Любен Иванов Чаталов, Йордан Николов Пеянски, Продан Стойков Проданов, Станимир Герасимов Наков, Жана Деянова Стефанова, Пламен Иванов Владимиров, Донко Симов Рангелов.

Коалиция “БСП за БЪЛГАРИЯ“: Красимир Христов Янков, Николай Филипов Колев, Даниел Петков Йорданов, Мая Йорданова Димитрова, Светлин Петров Колев, Михаил Герасимов Михайлов, Здравко Христов Здравков, Кольо Георгиев Колев, Дариела Димитрова Вълканкина, Боян Саркизов Саркизов, Владимир Начев Начев и Желка Русева Керанова – Вълчева.

ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“: Хасан Ахмед Адемов, Исмет Абил Абил, Ердинч Илияз Хаджиев, Севинч Зия Касабова, Нежля Неджати Амди-Ганева, Семра Ибрямова Халил, Етем Ренгюналов Етемов, Юнал Сали Хамид, Пламен Недев Петров, Илмас Ремзиев Дервишев, Аксел Невзат Наз-Исмаилова и Севдалин Ангелов Митев.

Кандидатска листа на „АБВ-Движение 21”: Милко Великов Пенчев, Ташко Николаев Ташев, Велко Георгиев Михайлов, Маргарита Димитрова Петкова, Мартин Иванов Тодоров, Силвия Христова Томова, Мариана Георгиева Димова, Славянка Василева Стамова, Златинка Атанасова Ганчева, Мариана Василева Петрова, Сезен Васвидим Хамди и Момчил Красимиров Сарандев.

Кандидатска листа на ПП “ГЕРБ“: Пламен Иванов Манушев, Живко Иванов Мартинов, Даниела Добрева Димитрова, Светослав Иванов Димитров, Денис Исмаилов Тахиров, Йордан Стоянов Стоянов, Ивелина Ганчева Илиева, Христо Иванов Павлов, Красимир Христов Николов, Симеон Георгиев Симеонов, Живко Николов Желязков и Ваня Димитрова Колева.

Коалиция Обединени патриоти- НФСБ,Атака и ВМРО: Йордан Илиев Йорданов, Валентина Димова Марчева, Атанас Генчев Атанасов, Атанас Илиев Атанасов, Валентин Милев Вълчанов, Георги Стойчев Йорданов.

КП „Движение Да България“: Ивайло Николаев Мирчев, Христиан Йорданов Йорданов, Йордан Иванов Йорданов, Нели Стаменова Начева, Мими Стайкова Куртева, Владимир Бориславов Лафазански, Надежда Костова Пампорова и Петко Димитров Цветков.

Обединение ДОСТ: Билгин Реджебов Якубов, Денис Едип Номан, Урал Мехмед Кязим, Гюлай Неджиб Бекир, Сечил Сафинас Фаредин, Гюлхан Муса Вейсел, Борислава Тошкова Божилова, Ахмед Мустафа Ахмед, Мелих Мехмедов Хаджиев, Гьокхан Eрсел Ахмед, Ярослав Младенов Руменов.

ПП “Воля“: Кръстина Николова Таскова, Деяна Желязкова Славова-Велева, Биляна Василева Маринова, Виржиния Николова Живкова, Татяна Кирилова Аксиева, Соня Николова Цоцева.

Коалиция „Нова Република“: Драгомир Кирилов Цукев, Мирослав Георгиев Георгиев, Ивайло Петров Евдокимов, Милена Вълчева Желева-Керанова, Тодор Георгиев Моралийски, Диян Василев Кралев, Евгени Цонков Чобанов и Димитър Антонов Антонов.

Реформаторски блок - Глас Народен: Настимир Ананиев Ананиев, Ангел Йорданов Ангелов, Силвия Севдалинова Колева, Нивелин Маринов Радичков, Александра Живкова Кирова, Георги Друмев Георгиев, Пламен Георгиев Парушев, Явор Иванов Милушев, Надежда Спасова Кирова и Драгостина Красимирова Колева.

ПП “Движение за равноправен обществен модел“: Юлиян Петров Георгиев, Младен Маринов Младенов, Енгин Хасанов Демиров, Андрей Красимиров Ангелов, Хюсеин Арифов Алиев, Есфендияр Хюсмен Хасан и Митко Стоянов Михалев.

ПП „Движение Напред България“: Димитър Стилиянов Ставрев, Димитър Тодоров Аврамов, Димитър Георгиев Димитров, Диан Димов Димитров, Павел Василев Павлов и Константин Антонов Парчев.







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