18 КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ СА РЕГИСТРИРАНИ В РИК    

В Добрич са регистрирани
18 депутатски листи за предсрочните парламентарни избори. Те включват
общо 138 кандидати за депутати, които се борят за шест места в
следващото Народно събрание. Ето регистрираните до момента листи:
ПП „Възраждане“: Костадин Тодоров Костадинов, Траян Красимиров Димитров и Константина Венциславова Петрова.
Българско Национално Обединение: Татяна Иванова Попова, Емил Емилов Иванов, Елица Константинова Спирова и Борислав Иванов Братоев.
ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“: Светослав Иванов Мандиков, Станислава Борисова Аврамова и Радост Кирилова Янакиева.
„Партия на Зелените“: Борислав Атанасов Даскалов, Валентин Симеонов Симов, Марийка Петрова Димова, Валентин Йорданов Йорданов, Тодор Илиев Тодоров, Тодор Костов Карагюлиев.
„КОЙ-Българската левица и Зелена партия“: Поля Лъчезарева Ванова-Бонева, Цонка Енева Тодорова, Димитър Йорданов Желязков, Йорданка Стефанова Бонзова, Марина Николова Цанева.
„КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“: Любен Иванов Чаталов, Йордан Николов Пеянски, Продан Стойков Проданов, Станимир Герасимов Наков, Жана Деянова Стефанова, Пламен Иванов Владимиров, Донко Симов Рангелов.
Коалиция “БСП за БЪЛГАРИЯ“: Красимир Христов Янков, Николай Филипов Колев, Даниел Петков Йорданов, Мая Йорданова Димитрова, Светлин Петров Колев, Михаил Герасимов Михайлов, Здравко Христов Здравков, Кольо Георгиев Колев, Дариела Димитрова Вълканкина, Боян Саркизов Саркизов, Владимир Начев Начев и Желка Русева Керанова – Вълчева.
КП „Движение Да България“: Ивайло Николаев Мирчев, Христиан Йорданов Йорданов, Йордан Иванов Йорданов, Нели Стаменова Начева, Мими Стайкова Куртева, Владимир Бориславов Лафазански, Надежда Костова Пампорова и Петко Димитров Цветков.