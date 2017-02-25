Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области)

16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Веселин Йорданов Калановски 2. Александър Динов Кьосев 3. Наталия Петрова Димитрова – Попова 4. Александър Пламенов Кръстев 5. Андрей Николаев Ковачев 6. Иван Ангелов Иванов 7. Красимир Стефанов Спириев 8. Янко Василев Неделчев
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Атанас Славчев Стоянов 2. Петко Илиев Събев 3. Илиан Сашов Тодоров 4. Стоян Радков Божинов 5. Илия Спасов Янев 6. Георги Борисов Ковачки 7. Георги Ванчев Васев 8. Георги Василев Цветанов 9. Николай Георгиев Щерев 10. Теодора Кирилова Мичева 11. Васил Димитров Христов
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Иван Герасимов Петрински 2. Атанас Тодоров Манушкин 3. Татяна Панайотова Ваклинова 4. Димитринка Йорданова Томова 5. Димитрина Траянова Боева
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. Коста Бонев Костов 2. Иво Иванов Ангелов
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Владимир Николов Живков 2. Тинка Василева Цуцуманова 3. Милен Стоянов Киранчев 4. Цветанка Борисова Коева 5. Владимир Миланов Георгиев 6. Теодор Николаев Георгиев 7. Заличен 8. Христо Николов Бачев
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Димитър Андреев Делчев 2. Вельо Атанасов Илиев 3. Анна Кирилова Бистричка 4. Ивайло Томов Христов 5. Катерина Стоянова Влахова 6. Андрей Костадинов Радонов 7. Стоян Николов Стоянов 8. Гергана Николаева Петкова 9. Костадин Стоянов Стоянов 10. Георги Лазаров Колчагов 11. Мариян Кирилов Трунгов 12. Елена Венциславова Еличина 13. Василка Атанасова Драчева 14. Иван Костадинов Докторов 15. Петко Митев Цонев
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Велизар Пенков Енчев 2. Димитър Дончев Иванов 3. Румяна Иванова Дончева 4. Коста Анастасов Костов 5. Николай Атанасов Михайлов 6. Стоян Николов Стоянов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Елица Борисова Илиева 2. Тихомир Валентинов Тодоров 3. Крали Стоянов Памуков
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Стоил Стоянов Яков 2. Иво Георгиев Баев 3. Божин Петров Божинов 4. Богдан Асенов Христов 5. Борислав Тодоров Тръпчев 6. Весела Петрова Райкова-Грекова 7. Георги Петров Стоянов 8. Диана Емилиянова Чорбаджийска 9. Константин Георгиев Георгиев 10. Митко Пейчев Иванов 11. Николай Василев Чакъров 12. Таня Христова Божинова 13. Татяна Димитрова Михова 14. Федя Димитрова Рошманова 15. Чанко Иванов Стайков 16. Ивайло Денчев Ляхович
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Жорж Ганчев Ганчев 2. Таня Ненкова Ангелова 3. Руси Иванов Стоичков 4. Кирил Стоянов Стоянов 5. Илияна Андонова Петрова 6. Продан Стойков Проданов 7. Наталия Иванова Христофорова
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Марин Славчев Черкезов 2. Александър Николов Цариградски 3. Светлана Иванова Бончева 4. Георги Димитров Димов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Анатоли Георгиев Георгиев 2. Филчо Стилиянов Ставрев 3. Венан Ниязиев Шакиров 4. Ненчо Стайков Димитров 5. Стелиян Филчев Стилиянов 6. Цветан Рангелов Недялков 7. Красен Методиев Якимов 8. Константин Антонов Парчев 9. Николай Валентинов Георгиев
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Радан Миленов Кънев 2. Калоян Тошков Иванов 3. Явор Георгиев Иванов 4. Светлана Иванова Гроздева 5. Васил Атанасов Иванов 6. Димитър Стоянов Бъчваров 7. Стоян Пламенов Петров 8. Георги Любомиров Цветков 9. Младен Йорданов Станев 10. Цветомир Димитров Петров 11. Борис Илиянов Илиев-Касиков
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Найден Тодев Найденов 2. Нейчо Стоянов Нейчев 3. Янко Илиев Стоянов 4. Арменак Ованез Хачикян 5. Антон Великов Антонов 6. Иво Великов Иванов 7. Милчо Георгиев Михайлов 8. Мария Петрова Стоименова 9. Данаил Желязков Иванов 10. Милен Василев Събев 11. Димитър Николов Латровалиев 12. Музафер Джевдетова Шабанова
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. Пламен Димитров Ямболов 2. Надка Данчева Йонова 3. Борис Иванов Калайджиев 4. Стоян Денев Стоянов 5. Костадин Ангелов Костадинов 6. Мая Димитрова Стефанова 7. Диян Радев Радев 8. Емилия Асенова Кирова 9. Тодор Жеков Тодоров 10. Тодорка Николаева Вучкович 11. Даниел Атанасов Тенев 12. Петя Минчева Баракова 13. Боян Росенов Боянов 14. Звездалина Стоянова Боева 15. Жечо Иванов Желев 16. Надежда Димчева Ласкова 17. Николай Христов Иванов
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Пламен Любомиров Вукадинов 2. Борян Железов Дончев 3. Светозар Маринов Иванов 4. Янчо Янчов Таков
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Найден Маринов Зеленогорски 2. Светослав Емилов Витков 3. Михаил Костов Парталозов 4. Желез Николов Железов 5. Боян Димитров Керемидчиев 6. Станислава Димитрова Станева 7. Мария Иванова Донева-Цветкова 8. Теменужка Христова Петрова 9. Антон Йорданов Тонев 10. Ефтим Василев Вълчев 11. Камен Красимиров Харизанов 12. Боян Асенов Георгиев 13. Албена Кръстева Димова 14. Кирил Георгиев Георгиев 15. Юлиян Иванов Стоянов 16. Ванилин Гавраилов Гавраилов 17. Георги Иванов Дяков 18. Станислав Фердинандов Димитров 19. Валентин Петров Станев
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. ПП ДРОМ 1. КАРАМФИЛ ФИЛИПОВ БОЯНОВ 2. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ 3. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ИВАНОВ 4. ЙОВЧО КАРАМФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ 5. СЛАВИ АТАНАСОВ МАРИНОВ 6. СТЕЛИЯН ЙОСИФОВ ВЪЛКОВ
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Светослав Иванов Мандиков 2. Валери Кънов Тодоров 3. Александър Цветанов Цанев 4. Борис Петров Дончев 5. Венцеслав Стефанов Василев 6. Стефан Кръстев Минков 7. Диан Николаев Събев
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Анатоли Георгиев Георгиев 2. Цветан Рангелов Недялков 3. Стойко Емилов Найденов
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Иван Кирилов Иванов 2. Людмила Николаева Илиева 3. Елена Светославова Чамуркова 4. Борис Ангелов Миновски 5. Кремена Христова Енчева 6. Красимир Тодоров Кръстев 7. Анелия Георгиева Петкова 8. Евгени Иванов Райчев 9. Виолета Тодорова Белчева 10. Стефан Николов Мянков 11. Радослав Чавдаров Иванов 12. Цветан Асенов Цветанов 13. Мавроди Евстатиев Калейнски 14. Йордан Георгиев Байчев
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. МАРИЯ АНДОНОВА ПИРГОВА 2. ИВАН КОСТАДИНОВ БОЧКОВ 3. МАРТИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ 4. ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧУМПАЛОВ 5. ИВАН ФИЛИПОВ ИВАНОВ 6. РУМЯНА СТАНЧЕВА СТОЯНОВА 7. ЕЛИ-ДАЯНА АНТОНОВА ПАНЧЕВА 8. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГОЧЕВ 9. ПЕТРИН ЕМИЛОВ МИНЕВ
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Дончо Иванов Бораджиев 2. Калоян Красимиров Костадинов 3. Тодор Йорданов Тодоров 4. Мария Валентинова Офицерова 5. Константин Иванов Динков 6. Венцислав Николов Михайлов 7. Бойка Маринова Анчева 8. Юлия Руменова Величкова 9. Александър Пламенов Кръстев 10. Боряна Димитрова Хрисимова 11. Калоян Милков Янков
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Милен Василев Михов 2. Иван Тодоров Димитров 3. Ивайло Георгиев Атанасов 4. Кирил Асенов Кирилов 5. Огнян Петров Георгиев 6. Тервел Димитров Марчев 7. Йордан Тодоров Грозданов 8. Георги Михайлов Сенгалевич
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Ермак Тодоров Димов 2. Ружка Велчева Василева 3. Стефка Бойнова Рашкова 4. Пенка Георгиева Харизанова
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. Станислав Димитров Анастасов 2. Иванка Радославова Каменова 3. Богомил Данчов Станков 4. Йоан Георгиев Стефанов 5. Катерина Юлиянова Александру 6. Мария Максимова Иванова 7. Валери Веселинов Борисов 8. Петър Ванчев Тодоров
10. БСП за БЪЛГАРИЯ 1. Филип Стефанов Попов 2. Цветан Борисов Топчиев 3. Борислав Крумов Василев 4. Пламен Цветанов Георгиев 5. Мирослав Жеков Марковски 6. Юри Цветанов Ценков 7. Наташа Петкова Борисова 8. Иван Иванов Търпоманов
11. ПП ГЕРБ 1. Владимир Цветанов Тошев 2. Любомир Кирилов Низамов 3. Александър Тошков Александров 4. Албена Николова Георгиева 5. Теодора Мирославова Стоянова 6. Иван Георгиев Вълчов 7. Милен Михайлов Викторов 8. Емилиян Илиев Енчев
12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1. Йонко Йорданов Гергов 2. Никола Танчев Николов
13. Обединение ДОСТ 1. Розалин Милифонов Станев 2. Красимир Любенов Русинов 3. Валентина Асенова Велева 4. Михаил Василев Михайлов
14. ПП Възраждане 1. Ангел Жеков Георгиев
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Боряна Богданова Мусева 2. Филип Величков Йонов 3. Димитър Иванов Димитров 4. Димитър Огнянов Симов 5. Емил Иванов Каменов 6. Калин Ангелов Станков 7. Димитър Любенов Нинов 8. Калин Апостолов Ангелов
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Тошко Витанов Тодоров 2. Цветана Петкова Дакова 3. Венцислав Еленков Димитров 4. Камелия Еленкова Димитрова 5. Албена Георгиева Александрова 6. Илина Георгиева Йонова 7. Борислав Стоянов Милков
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. Диана Гервасова Димитрова 2. Росен Любомиров Иванов 3. Филип Илиянов Филипов
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Красен Бойков Петров 2. Цветанка Борисова Коева 3. Ралица Евгениева Белчева 4. Елица Константинова Спирова
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Момчил Викторов Станков 2. Павел Димитров Паунов 3. Ивайло Цветанов Цеков 4. Иван Йорданов Хартарски 5. Пламена Каменова Александрова 6. Емил Борисов Йонов 7. Димитър Тончев Тонев 8. Наталия Красимирова Милкова
ВРАЦА
1. ПП ДРОМ 1. Красимир Николов Михайлов 2. Антон Емилов Асенов 3. Мариян Филипов Алексиев
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Кирил Александров Илиев 2. Цветан Петров Коцев 3. Росица Русанова Ценова 4. Косьо Димитров Гъжварски
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Ивалина Милчева Шолева 2. Петьо Иванов Петков 3. ИВАЙЛО ИЛЧОВ ТОДОРОВ 4. МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА КЮРКЧИЕВА-ДОНКОВА 5. Данаил Цветанов Иванов 6. Генади Тодоров Лилов 7. Васил Любенов Василев
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Цецка Георгиева Бачкова 2. Анжело Иванов Иванов 3. Евгени Вълчев Ангелов 4. Красимир Крумов Колев 5. Петя Иванчева Георгиева 6. Виктория Красимирова Христова-Начева 7. Денислав Валентинов Цеков 8. Евгения Пламенова Вельовска 9. Йовчо Димитров Йовчев 10. Борис Михайлов Тодоров 11. Цветан Матов Йолашки 12. Владислава Тошева Лакова
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Огнян Дичев Атанасов 2. Димитър Георгиев Петров 3. Добринка Веселинова Димитрова – Пантазиева
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Веселин Йорданов Калановски 2. Кирил Руменов Русев 3. Милен Благоев Стоянов 4. Миряна Георгиева Захариева 5. Анна Бориславова Пелова 6. Николай Румянов Николов 7. Андрей Николаев Ковачев
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Ивайло Николаев Мирчев 2. Христиан Йорданов Йорданов 3. Йордан Иванов Йорданов 4. Нели Стаменова Начева 5. Мими Стайкова Куртева 6. Владимир Бориславов Лафазански 7. Надежда Костова Пампорова 8. Петко Димитров Цветков
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Мирослав Димов Попов 2. Николай Тончев Кавръков 3. Ангел Генов Минчев
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Руфат Нешат Ибрям 2. Гюро Севдалинов Илиев 3. Веселин Георгиев Ангелов
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Радослав Иванов Милев 2. Агоп Киркор Узунбохосян 3. Елена Ташева Шукерска 4. Иван Петров Бамбалов 5. Атанас Николаев Атанасов 6. Велин Кръстев Стефанов 7. Стоян Георгиев Стоянов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Николай Петров Минков 2. Цветанка Веселинова Костадинова 3. Андрей Иванов Андреевски 4. Симона Симеонова Сарова
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Станислава Борисова Аврамова 2. Павел Атанасов Паунов 3. Иван Христов Югов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Мариела Веселинова Предоева 2. Татяна Георгиева Андонова
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Николай Димитров Табаков 2. Крум Борисов Павлов 3. Васил Николов Миладинов 4. Адриан Андреев Савов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Радослав Йорданов Радославов 2. Иван Сергеев Сергеев 3. Дацо Димитров Дацов 4. Георги Владимиров Костадинов
6. ВОЛЯ 1. Теменуга Пенчева Върбанова 2. Деян Веселинов Великов 3. Христо Петров Гуцалски 4. Петър Атанасов Атанасов
7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 1. Владислав Димитров Харалампиев
8. Коалиция АБВ – Движение 21 1. Юрий Методиев Хранов 2. Пламен Марков Марков 3. Владимир Иванов Ангелов 4. Йордан Александров Стоймиров 5. Венцислав Георгиев Кодузов 6. Ивана Каменова Тасева 7. Иван Михайлов Костов 8. Красимир Петков Руев
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. Анна Емилова Благоева 2. Тодор Петров Александров 3. Камен Каменов Пейчев 4. Надежда Пламенова Илиева 5. Тошко Атанасов Йосифов 6. Николай Кръстанов Кръстев 7. Георги Методиев Димов 8. Емил Венев Атанасов
10. БСП за БЪЛГАРИЯ 1. Валери Мирчев Жаблянов 2. Иван Тодоров Ибришимов 3. Мая Йорданова Шишкова 4. Иван Маринов Каракашки 5. Борко Исаков Исаков 6. Василка Георгиева Ламбрева 7. Явор Илчов Дамянов 8. Мирослава Георгиева Костадинова
11. ПП ГЕРБ 1. Кирил Боянов Калфин 2. Ивайло Любенов Константинов 3. Виктор Томов Янев 4. Радослава Пламен Чеканска 5. Михаела Ясенова Крумова 6. Мая Георгиева Спасова 7. Марта Георгиева Желязкова-Копанарска 8. Даниела Йорданова Стоянова
12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1. Йонко Йорданов Гергов 2. Венцислав Димитров Цупарски 3. Сашо Димитров Лазаров 4. Валери Рангелов Здравков
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Любомир Иванов Авджийски 2. Иво Николов Ников 3. Кирил Руменов Русев 4. Валери Георгиев Леков 5. Славейка Асенова Христова 6. Любомир Евгениев Иванов 7. Димитър Захариев Нешев 8. Градимир Дойчев Йовчев
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Илиан Сашов Тодоров 2. Георги Петков Петров 3. Николай Христов Чачов 4. Райчо Димитров Цветин 5. Мартин Каменов Габровски
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Емил Желев Димитров 2. Атанас Янакиев Тодоров 3. Нонка Минкова Вълкова
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. Коста Бонев Костов 2. Иво Иванов Ангелов
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Георги Иванов Георгиев 2. Йонка Младенова Величкова-Георгиева 3. Теодора Николаева Атанасова
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Вергил Георгиев Кацов 2. Георги Василев Георгиев 3. Стоян Кирилов Стоянов 4. Ани Петрова Караджинова-Кьосева 5. Евгени Николаев Точев 6. Стефан Борисов Тачев 7. Владислав Венциславов Чанев 8. Александър Петров Иванов