Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) БЛАГОЕВГРАД - МОНТАНА /ВКЛЮЧИТЕЛНО/





Избирателните райони са подредени по азбучен ред, листите – реда на жребия за подредба в бюлетината, изтеглен от ЦИК. Листа №15 липса във всички райони, защото формацията на Николай Бареков се отказа да регистрира кандидати, в някои райони отсъстват и други формации, които не са регистрирали листи в съответната РИК. Използвайте функцията за търсене на браузъра си (Ctrl+F), за да намерите по-лесно районите, формациите, листите и кандидатите, които ви интересуват. БЛАГОЕВГРАД 1. ПП ДРОМ 1. Младен Людмилов Петров

2. Юлия Радославова Илиева

3. Димчо Серьожов Димитров

4. Андрей Маринов Славов 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. КИРИЛ ПЕЦЕВ ПЕЦЕВ

2. БОРИС ТОДОРОВ КОЛЕВ

3. ВАНЬО ЛЮБЕНОВ КОСТОВ

4. ИВАН МИРЧЕВ АТАНАСОВ 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Зорница Атанасова Тодорова

2. Лили Борисова Грънчарова

3. Райна Иванова Прошина

4. Страхил Борисов Богоев

5. Стойко Емилов Найденов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Трайчо Димитров Трайков

2. Калоян Томов Ханджийски

3. Спас Георгиев Тетимов

4. Иван Йорданов Димитров

5. Виктория Константинова Каракостова – Нешева

6. Борис Богданов Джолев

7. Елена Димитрова Димитрова

8. Ерхан Сейди Шериф

9. Катя Аврамова Симеонова – Гошева

10. Любомир Борисов Лазаров 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Емил Емилов Атанасов

2. Дацо Димитров Дацов

3. Йордан Захариев Чипев

4. Цветомир Стоянов Цветков

5. Георги Владимиров Костадинов

6. Стефан Василев Урумов

7. Йордана Райчева Тодорова

8. Тодор Боянов Славчев

9. Борислав Христов Атанасов

10. Иван Сергеев Сергеев 6. ВОЛЯ

1. Теменуга Пенчева Върбанова

2. Иван Стефанов Стефанов

3. Веселин Станков Великов

4. Деница Любомирова Нешева

5. Максим Митков Митков

6. Елена Владимирова Ангелинина

7. Атанас Георгиев Пешев

8. Деян Веселинов Великов

9. Кирил Върбанов Лозанов

10. Красимира Василева Първева

11. Петър Живков Петров 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Мария Руменова Глушкова 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Владимир Красимиров Елезов

2. Антоанета Антонова Баракова

3. Петър Захариев Москов

4. Велко Стефанов Великов

5. Мария Атанасова Кондова

6. Иво Станчев Ташев

7. Валери Тодоров Байрактарски

8. Владислав Гълъбов Качериев

9. Валери Василев Ашминов

10. Георги Асенов Костов

11. Димитър Андреев Димитров

12. Мустафа Мехмед Кьос

13. Росица Ангелова Пашалиева

14. Емил Славчов Георгиев

15. Радослав Георгиев Христов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Делян Славчев Пеевски

2. Елхан Мехмедов Кълков

3. Сабрие Тайфи Сапунджиева

4. Джалил Селим Бошнак

5. Ибраим Ибраимов Зайденов

6. Ружди Ибрахим Мазъл

7. Мехмед Касъм Вакльов

8. Бекир Сабри Бекир

9. Али Алиев Авдиков

10. Фатма Идриз Мезин

11. Реджеп Бакия Черкез

12. Орхан Алилов Гавазов

13. Нефис Ибрахим Туталъ

14. Искрен Албенов Шишков 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Тома Николов Томов

2. Николай Кръстев Бошкилов

3. Богдан Емилов Боцев

4. Ивайло Георгиев Бакърджиев

5. Йорданка Георгиева Атанасова

6. Николай Иванов Дундалов

7. Костадин Иванов Дурчов

8. Петър Олег Петров

9. Снежана Любенова Стоянова

10. Гергана Йорданова Бечванова-Янчева

11. Валентин Анастасов Стойков

12. Георги Иванов Алексиев

13. Елина Борисова Кумбарова

14. Валери Крумов Миленков

15. Ваня Георгиева Маникатева

16. Бойко Добромиров Юзекчиев

17. Борислав Борисов Михайлов

18. Юсуф Ибрахимов Чаушев

19. Антон Викторов Асиски

20. Васил Иванов Новоселски

21. Мартин Георгиев Бориков

22. Борис Андонов Цомпов 11. ПП ГЕРБ

1. Цветан Генчев Цветанов

2. Даниела Владимирова Савеклиева

3. Александър Иванов Мацурев

4. Бисер Николов Михайлов

5. Александър Димитров Манолев

6. Георги Запрев Динев

7. Димитър Николов Гамишев

8. Емил Серафимов Тончев

9. Венцислав Димитров Хросинков

10. Пламен Калоянов Поюков

11. Адриана Стефанова Мелниклийска

12. Иванка Николова Харизанова

13. Ирен Димитрова Арнаудова

14. Лазар Тодоров Папазов

15. Вили Валериева Вучева

16. Кирил Любенов Укев

17. Анастасия Борисова Попова

18. Красимир Атанасов Чакъров

19. Ваня Кирилова Гатдерова

20. Юрий Тодоров Воев

21. Кирил Стоянов Стамболиев

22. Стефан Апостолов Апостолов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Цветозар Димитров Балабанов

2. Десислава Георгиева Кирова

3. Янка Костова Шейтанска

4. Росица Миленова Пирнарева

5. Павел Антонов Докузов

6. Анка Димитрова Гърменова

7. Методи Стоянов Топалски 13. Обединение ДОСТ

1. Хюсеин Хасан Хафъзов

2. Мехмед Мехмед Хаджи

3. Наазим Наазимов Мусанков

4. Адем Сайди Зърбаш

5. Мехмед Сабри Газинов

6. Мехмедалия Сабриов Удев

7. Нурвед Рамушева Ел Хусеин

8. Ахмед Ахмедов Вранчев

9. Юсеин Мустафа Каран

10. Владимир Минков Караилиев

11. Мехмед Муртазов Клечов

12. Фикрет Хюсеинов Байрямов 14. ПП Възраждане

1. Симеон Славейков Костадинов

2. Владимир Чавдаров Симеонов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Веселин Йорданов Калановски

2. Александър Динов Кьосев

3. Наталия Петрова Димитрова – Попова

4. Александър Пламенов Кръстев

5. Андрей Николаев Ковачев

6. Иван Ангелов Иванов

7. Красимир Стефанов Спириев

8. Янко Василев Неделчев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Атанас Славчев Стоянов

2. Петко Илиев Събев

3. Илиан Сашов Тодоров

4. Стоян Радков Божинов

5. Илия Спасов Янев

6. Георги Борисов Ковачки

7. Георги Ванчев Васев

8. Георги Василев Цветанов

9. Николай Георгиев Щерев

10. Теодора Кирилова Мичева

11. Васил Димитров Христов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Иван Герасимов Петрински

2. Атанас Тодоров Манушкин

3. Татяна Панайотова Ваклинова

4. Димитринка Йорданова Томова

5. Димитрина Траянова Боева 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Коста Бонев Костов

2. Иво Иванов Ангелов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Владимир Николов Живков

2. Тинка Василева Цуцуманова

3. Милен Стоянов Киранчев

4. Цветанка Борисова Коева

5. Владимир Миланов Георгиев

6. Теодор Николаев Георгиев

7. Заличен

8. Христо Николов Бачев 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Димитър Андреев Делчев

2. Вельо Атанасов Илиев

3. Анна Кирилова Бистричка

4. Ивайло Томов Христов

5. Катерина Стоянова Влахова

6. Андрей Костадинов Радонов

7. Стоян Николов Стоянов

8. Гергана Николаева Петкова

9. Костадин Стоянов Стоянов

10. Георги Лазаров Колчагов

11. Мариян Кирилов Трунгов

12. Елена Венциславова Еличина

13. Василка Атанасова Драчева

14. Иван Костадинов Докторов

15. Петко Митев Цонев 22. СОНЯ СПАСОВА МАРКОВА – НЕЗАВИСИМ БУРГАС 1. ПП ДРОМ

1. Илия Янков Илиев

2. Карамфил Филипов Боянов

3. Христо Дачков Колев

4. Митко Стефанов Минков

5. Дафинка Емилова Христова 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Велизар Пенков Енчев

2. Димитър Дончев Иванов

3. Румяна Иванова Дончева

4. Коста Анастасов Костов

5. Николай Атанасов Михайлов

6. Стоян Николов Стоянов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Елица Борисова Илиева

2. Тихомир Валентинов Тодоров

3. Крали Стоянов Памуков 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Стоил Стоянов Яков

2. Иво Георгиев Баев

3. Божин Петров Божинов

4. Богдан Асенов Христов

5. Борислав Тодоров Тръпчев

6. Весела Петрова Райкова-Грекова

7. Георги Петров Стоянов

8. Диана Емилиянова Чорбаджийска

9. Константин Георгиев Георгиев

10. Митко Пейчев Иванов

11. Николай Василев Чакъров

12. Таня Христова Божинова

13. Татяна Димитрова Михова

14. Федя Димитрова Рошманова

15. Чанко Иванов Стайков

16. Ивайло Денчев Ляхович 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Жорж Ганчев Ганчев

2. Таня Ненкова Ангелова

3. Руси Иванов Стоичков

4. Кирил Стоянов Стоянов

5. Илияна Андонова Петрова

6. Продан Стойков Проданов

7. Наталия Иванова Христофорова 6. ВОЛЯ

1. Гергана Желязкова Стефанова

2. Веселин Йорданов Кунчев

3. Никола Иванов Николов

4. Станьо Димитров Станев

5. Красен Колев Матев

6. Недко Пламенов Кузманов

7. Мария Красимирова Вълчева

8. Росен Йорданов Божков

9. Наталия Велева Тодорова

10. Диляна Михайлова Стоянова

11. Атанас Петров Атанасов

12. Силвия Христова Костадинова

13. Красимир Живков Станков

14. Петър Атанасов Атанасов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Илияна Илиева Пантова 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Румен Йорданов Петков

2. Антон Боянов Коджабашев

3. Веселина Манолова Дончева

4. Георги Сталев Георгиев

5. Драгомир Георгиев Ошавков

6. Камен Димитров Сейменлийски

7. Мария Георгиева Милева-Желева

8. Стефан Иванов Касабов

9. Станимир Тодоров Пехливанов

10. Веселина Йорданова Драганова

11. Ирена Георгиева Михайлова

12. Драгомир Иванов Попов

13. Андон Паскалев Шопов

14. Виолина Веселинова Райнова

15. Костадин Евгениев Андонов

16. Мехмед Мустафа Мехмед

17. Силвия Александрова Лецковска

18. Стоян Костов Стоянов

19. Марин Атанасов Бангев

20. Владимир Гроздев Русев

21. Радослав Русков Симионов

22. Мартин Драгов Манолов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Камен Костов Костадинов

2. Дурхан Мехмед Мустафа

3. Севим Исмаил Али

4. Хатидже Мехмедова Георгиева

5. Ешереф Кязим Ешереф

6. Димитър Андонов Николов

7. Юмер Хасан Ибрам

8. Айдън Еминов Алиев

9. Ангел Илиев Исаев

10. Бейхан Али Мустафа

11. Йордан Киров Борисов

12. Фатме Хасан Рамадан

13. Александър Георгиев Делчев

14. Ахмед Сюлейман Мехмед 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Петър Георгиев Кънев

2. Николай Асенов Тишев

3. Тодор Байчев Байчев

4. Михаил Николаев Вълов

5. Диана Колева Гурева

6. Милена Янева Куртова-Радева

7. Яни Анастасов Янулов

8. Добромир Мартинов Задгорски

9. Павел Маринов Маринов

10. Димитър Стоянов Стоянов

11. Христо Пламенов Панайотов

12. Димитър Георгиев Гочев

13. Тодор Дамянов Дамянов

14. Пенко Атанасов Атанасов

15. Дафинка Димитрова Главанска

16. Тодор Иванов Жеков

17. Мария Маврова Калустян

18. Андрей Иванов Андреев

19. Борислав Стефанов Стефанов

20. Георги Михайлов Спасов

21. Милен Ганчев Димитров

22. Румен Христов Николов

23. Магдалена Коева Шентова

24. Христо Георгиев Георгиев

25. Паруш Желев Парушев

26. Аспарух Данчев Иванов

27. Стоян Георгиев Желязков 11. ПП ГЕРБ

1. Ивелина Веселинова Василева

2. Диана Димова Саватева

3. Димитър Бойчев Петров

4. Диана Иванова Йорданова

5. Жечо Дончев Станков

6. Семир Хусеин Абу Мелих

7. Галя Стоянова Василева

8. Иван Стефанов Вълков

9. Стойно Митев Стойнов

10. Севдалина Христова Турманова

11. Ася Атанасова Пеева

12. Румен Динев Желев

13. Иван Георгиев Гаврилов

14. Владимир Добромиров Крумов

15. Борислав Красимиров Киров

16. Татяна Михайлова Тотева

17. Тодор Михайлов Михалев

18. Любомир Йорданов Йорданов

19. Николай Христов Василев

20. Георги Димитров Долапчиев

21. Евгений Николов Стоянов

22. Иван Генов Иванов

23. Милен Петров Петров

24. Диян Иванов Петров

25. Светозар Добрев Янев

26. Иван Каменов Киров

27. Мартин Костадинов Илиев

28. Росица Недева Петрова 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Илиян Панайотов Илчев

2. Соня Йорданова Стефанова

3. Стоян Тодоров Иванов

4. Пламен Валентинов Янков 13. Обединение ДОСТ

1. Айдоан Муталиб Али

2. Исмаил Джемал Юмер

3. Шабан Мустафа Вурал

4. Нури Метин Нури

5. Айлин Шерафедин Читак

6. Емине Юзден Емурла

7. Мехмед Ереджеб Кърали

8. Хюсеин Али Мехмед

9. Емин Юмер Хасан

10. Ружди Мехмед Салим

11. Сабрие Осман Хасан

12. Исмаил Салим Смаил

13. Тайбе Сюлейман Ахмед

14. Зекерие Мехмед Адем

15. Ремзи Ахмед Ахмед

16. Хюсеин Мустафа Хюсеин

17. Салих Мехмед Метраш 14. ПП Възраждане

1. Цончо Томов Ганев

2. Николай Кръстев Костадинов

3. Велина Денчева Костадинова 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Велизар Матеев Шаламанов

2. Даниела Стоянова Божинова

3. Теодор Стойчев Михайлов

4. Павел Рафаилов Златаров

5. Пламен Димитров Пенчев

6. Николай Емилов Христов

7. Данаил Димитров Недялков

8. Константин Атанасов Костадинов

9. Павлина Илиева Кушалиева 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валери Симеонов Симеонов

2. Христиан Радев Митев

3. Йордан Апостолов Апостолов

4. Георги Петров Дракалиев

5. Иван Георгиев Иванов

6. Бойко Георгиев Миразчийски

7. Николай Георгиев Стоянов

8. Александър Руменов Пръвчев

9. Ангел Димитров Божидаров

10. Веселин Ангелов Лафчиев

11. Радко Пенчев Радев

12. Иван Стоянов Кузманов

13. Георги Неделчев Колев

14. Величка Димитрова Тодорова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Светозар Стоянов Съев

2. Иво Цветанов Лазаров

3. Георги Любомиров Желязков

4. Красимир Иванов Гинов

5. Димитрина Траянова Боева 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Валери Венциславов Димитров

2. Тодор Николаев Абаджиев

3. Десислава Ценкова Димитрова 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Ваня Христова Перпелиева

2. Владимир Сашков Иванов

3. Веселина Янкова Котавова

4. Наталия Николова Тодорова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Костадин Иванов Марков

2. Георги Митев Митев

3. Здравко Костов Костов

4. Васил Милтиядов Костадинов

5. Илиян Ганчев Ганев

6. Камелия Петкова Николова

7. Пенка Вълкова Георгиева

8. Илиана Димитрова Кенова

9. Цветомир Кирков Цветков

10. Румен Иванов Троев

11. Красимир Николов Коларов

12. Стайко Симеонов Симеонов

13. Иван Цанев Събев

14. Момчил Живков Томов

15. Дора Ончева Иванова

16. Веселка Йорданова Морфова

17. Стамен Димитров Стамов

18. Евгения Георгиева Дженезова

19. Живко Кирчев Георгиев

20. Неврие Хасан Мехмед

21. Борис Любомиров Събев ВАРНА 0. Инициативен комитет за издигане на Росица Пенчева Йорданова

1. Росица Пенчева Йорданова 0. Инициативен комитет за издигане на Красимир Иванчев Жейнов

1. Красимир Иванчев Жейнов 1. ПП ДРОМ

1. ЖИВКО АНДРЕЕВ ШИДЕРОВ

2. КРАСЕН МИТКОВ МАРИНОВ

3. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДОБРЕВ

4. МИТКО МИНКОВ ЯНАКИЕВ

5. НИКОЛА КРЪСТЕВ НЕДЯЛКОВ

6. ИБРЯМ ЯШАР НЕДЖИБ

7. МЕХМЕД САЛИ САЛИ

8. МЕХМЕД МЕХМЕД МЕХМЕД

9. АНГЕЛ СТОЙЧЕВ АНДОНОВ

10. КЕМАЛ ОРХАН ХЮСЕИН

11. МАРИН МАНЧЕВ МАРИНОВ

12. ЕМИЛИЯ МАНЧЕВА КИРЧЕВА

13. ГАЛИНА КРЪСТЕВА БОНЧЕВА 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Марин Славчев Черкезов

2. Александър Николов Цариградски

3. Светлана Иванова Бончева

4. Георги Димитров Димов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Анатоли Георгиев Георгиев

2. Филчо Стилиянов Ставрев

3. Венан Ниязиев Шакиров

4. Ненчо Стайков Димитров

5. Стелиян Филчев Стилиянов

6. Цветан Рангелов Недялков

7. Красен Методиев Якимов

8. Константин Антонов Парчев

9. Николай Валентинов Георгиев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Радан Миленов Кънев

2. Калоян Тошков Иванов

3. Явор Георгиев Иванов

4. Светлана Иванова Гроздева

5. Васил Атанасов Иванов

6. Димитър Стоянов Бъчваров

7. Стоян Пламенов Петров

8. Георги Любомиров Цветков

9. Младен Йорданов Станев

10. Цветомир Димитров Петров

11. Борис Илиянов Илиев-Касиков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Александър Трифонов Томов

2. Любен Иванов Чаталов

3. Наталия Иванова Христофорова

4. Людмил Димитров Станчев

5. Марин Нинов Генов

6. Елена Атанасова Димитрова

7. Красимир Тодоров Куртев

8. Калоян Ботев Ботев

9. Кристина Бориславова Йорданова

10. Джулия Стоянова Рангелова

11. Боряна Иванова Янкулова

12. Станислав Владимиров Гочев

13. Петрин Емилов Минев 6. ВОЛЯ

1. Веселин Найденов Марешки

2. Андон Димов Дончев

3. Дилбер Ахмедова Вейсалова

4. Валентина Илиева Банчева

5. Диана Иванова Марешка

6. Симеон Георгиев Найденов

7. Евгения Михайлова Димова

8. Николай Павлов Почеканов

9. Трифон Христов Трифонов

10. Росица Георгиева Атанасова

11. Веселин Йорданов Божков

12. Йонка Цветанова Велковска-Георгиева

13. Елена Владимирова Ангелинина

14. Митко Василев Иванов

15. Светлозар Иванов Чорбаджиев

16. Виржиния Николова Живкова

17. Дияна Михайлова Димитрова

18. Ваня Иванова Илчева

19. Анита Любенова Копоева 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Николай Николаев Аргиров 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Татяна Дончева Тотева

2. Георги Недков Кючуков

3. Диян Иванов Дойчев

4. Любомир Господинов Господинов

5. Владимир Боянов Върбанов

6. Веселина Стоянова Торбарова

7. Венко Стоянов Вълчев

8. Силвия Мариянова Димитрова

9. Боян Петров Боянов

10. Румен Димитров Добрев

11. Павел Павлов Николов

12. Ивайло Денков Гидиков

13. Свилен Александров Георгиев

14. Красимира Недялкова Кючукова

15. Тихомир Огнянов Савов

16. Елка Христова Михайлова

17. Николай Йорданов Йорданов

18. Юлия Тотева Малешкова

19. Красимир Янев Куцаров

20. Калоян Николаев Стефанов

21. Даниел Петков Димитров

22. Светлозар Стоянов Златев 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Ерджан Себайтин Ебатин

2. Сали Мехмедов Табаков

3. Мерткан Аптулов Ибрямов

4. Хюсни Осман Адем

5. Айдън Мустафа Байрам

6. Васил Георгиев Алексиев

7. Неджиб Ремзиев Неджибов

8. Семиха Халил Насуф

9. Джемил Мехмед Юсеин

10. Тургут Исмет Мехмед

11. Марияна Лилиянова Стоянова

12. Али Бекиров Хасанов

13. Хабил Билгинов Хабилов

14. Мехмед Хасанов Хасанов

15. Гюнай Салимов Кадиров

16. Алеко Тодоров Атанасов

17. Нурай Ахмед Басри

18. Румен Николаев Иванов

19. Зюляй Сезгин Фикри

20. Месут Ердинч Рушид

21. Сали Мустафа Исеин

22. Халил Рахим Халил

23. Мустафа Мустафа Енвер

24. Февзи Раимов Салиев

25. Евгин Мюрселов Незиров

26. Хълми Сейфиев Белев

27. Сандо Иванов Бянов

28. Хасан Мустафа Мустан 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Стефан Ламбов Данаилов

2. Анелия Димитрова Клисарова

3. Георги Димитров Андреев

4. Александър Димитров Паунов

5. Десислав Петров Тасков

6. Светлана Иванова Такева

7. Йорданка Василева Юнакова

8. Павел Енев Раличков

9. Надя Кънчева Баналиева

10. Людмила Атанасова Петкова

11. Пламен Георгиев Стоянов

12. Милена Иванова Драгнева

13. Руслан Владков Влаев

14. Апостол Иванов Димитров

15. Иво Райчов Гочев

16. Ирена Андреева Георгиева

17. Милен Банков Гочев

18. Мая Иванова Раданова-Кръстева

19. Николай Филев Джагаров

20. Десислава Петрова Калоянова-Маринова

21. Януарий Марков Вичев

22. Иван Димов Иванов

23. Иван Русев Русев

24. Иво Николов Стамболийски

25. Елина Георгиева Димитрова

26. Валентин Стоянов Вълчев 11. ПП ГЕРБ

1. Лиляна Павлова Николова

2. Таня Тодорова Петрова

3. Павел Алексеев Христов

4. Красен Кирилов Кралев

5. Стоян Христов Пасев

6. Нели Рускова Петрова

7. Емилия Веселинова Станева-Милкова

8. Владимир Славчев Вълев

9. Руслан Здравков Тошев

10. Лидия Велик Маринова

11. Даниела Йорданова Панайотова

12. Йордан Александров Павлов

13. Борислав Пламенов Нанков

14. Димо Владимиров Димов

15. Калин Светославов Калевски

16. Николай Стоянов Малев

17. Красимир Николов Гърдев

18. Живко Марков Петров

19. Димитър Стоянов Тодоров

20. Веселин Светлинов Цонев

21. Димитър Ефтимов Анастасов

22. Георги Димитров Колев

23. Георги Маринов Георгиев

24. Пламена Апостолова Василареас

25. Маргарита Петрова Калчева-Шабанова

26. Бранимир Георгиев Георгиев

27. Пейчо Иванов Бюлбюлев

28. Димитрина Петрова Петрова

29. Станислав Димитров Йорданов

30. Николай Иванов Бежанов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Иван Калчев Иванов

2. Йорданка Стойкова Калчева

3. Петър Иванов Петров 13. Обединение ДОСТ

1. Венцислав Йорданов Каймаканов

2. Халил Ахмед Юмер

3. Севинч Саидова Хасанова

4. Ашкън Исмет Якуб

5. Гюлейдин Исмаил Кязим

6. Зелиха Мухаремова Исаева

7. Реджеб Митхат Реджеб

8. Динчар Бейджит Хюсеин

9. Джемал Мустафа Джемал 14. ПП Възраждане

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Цончо Томов Ганев

3. Валентина Кирилова Иванова

4. Николай Красимиров Мирев

5. Мирослав Драгнев Тодоров 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Антоанета Димитрова Цонева

2. Славена Лазарова Панайотова

3. Вера Димитрова Асенова

4. Илиян Иванов Илиев

5. Мартен Мартинов Демирев

6. Цанко Руменов Арабаджиев

7. Емилия Боянова Балчева

8. Нелко Георгиев Начев

9. Милен Николаев Славов

10. Катюша Димитрова Тунева-Банкова

11. Йордан Панайотов Филчев

12. Жени Димитрова Калчева

13. Николай Николаев Рачински 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валентин Кирилов Касабов

2. Николай Веселинов Александров

3. Иво Колев Пазарджиев

4. Георги Александров Александров

5. Цветомир Красимиров Грънчаров

6. Живко Николаев Костадинов

7. Стелян Христов Любославов

8. Живка Койчева Костова

9. Петър Йотов Николов

10. Татяна Петрова Димитрова

11. Димитър Красимиров Минчев

12. Йордан Райков Йорданов

13. Добри Добрев Добрев

14. Даниела Михайлова Николова

15. Даниела Димитрова Панова-Пенкова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Найден Тодев Найденов

2. Нейчо Стоянов Нейчев

3. Янко Илиев Стоянов

4. Арменак Ованез Хачикян

5. Антон Великов Антонов

6. Иво Великов Иванов

7. Милчо Георгиев Михайлов

8. Мария Петрова Стоименова

9. Данаил Желязков Иванов

10. Милен Василев Събев

11. Димитър Николов Латровалиев

12. Музафер Джевдетова Шабанова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Пламен Димитров Ямболов

2. Надка Данчева Йонова

3. Борис Иванов Калайджиев

4. Стоян Денев Стоянов

5. Костадин Ангелов Костадинов

6. Мая Димитрова Стефанова

7. Диян Радев Радев

8. Емилия Асенова Кирова

9. Тодор Жеков Тодоров

10. Тодорка Николаева Вучкович

11. Даниел Атанасов Тенев

12. Петя Минчева Баракова

13. Боян Росенов Боянов

14. Звездалина Стоянова Боева

15. Жечо Иванов Желев

16. Надежда Димчева Ласкова

17. Николай Христов Иванов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Пламен Любомиров Вукадинов

2. Борян Железов Дончев

3. Светозар Маринов Иванов

4. Янчо Янчов Таков 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Найден Маринов Зеленогорски

2. Светослав Емилов Витков

3. Михаил Костов Парталозов

4. Желез Николов Железов

5. Боян Димитров Керемидчиев

6. Станислава Димитрова Станева

7. Мария Иванова Донева-Цветкова

8. Теменужка Христова Петрова

9. Антон Йорданов Тонев

10. Ефтим Василев Вълчев

11. Камен Красимиров Харизанов

12. Боян Асенов Георгиев

13. Албена Кръстева Димова

14. Кирил Георгиев Георгиев

15. Юлиян Иванов Стоянов

16. Ванилин Гавраилов Гавраилов

17. Георги Иванов Дяков

18. Станислав Фердинандов Димитров

19. Валентин Петров Станев ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1. ПП ДРОМ

1. КАРАМФИЛ ФИЛИПОВ БОЯНОВ

2. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

3. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ИВАНОВ

4. ЙОВЧО КАРАМФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

5. СЛАВИ АТАНАСОВ МАРИНОВ

6. СТЕЛИЯН ЙОСИФОВ ВЪЛКОВ 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Светослав Иванов Мандиков

2. Валери Кънов Тодоров

3. Александър Цветанов Цанев

4. Борис Петров Дончев

5. Венцеслав Стефанов Василев

6. Стефан Кръстев Минков

7. Диан Николаев Събев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Анатоли Георгиев Георгиев

2. Цветан Рангелов Недялков

3. Стойко Емилов Найденов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Иван Кирилов Иванов

2. Людмила Николаева Илиева

3. Елена Светославова Чамуркова

4. Борис Ангелов Миновски

5. Кремена Христова Енчева

6. Красимир Тодоров Кръстев

7. Анелия Георгиева Петкова

8. Евгени Иванов Райчев

9. Виолета Тодорова Белчева

10. Стефан Николов Мянков

11. Радослав Чавдаров Иванов

12. Цветан Асенов Цветанов

13. Мавроди Евстатиев Калейнски

14. Йордан Георгиев Байчев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. МАРИЯ АНДОНОВА ПИРГОВА

2. ИВАН КОСТАДИНОВ БОЧКОВ

3. МАРТИН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

4. ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧУМПАЛОВ

5. ИВАН ФИЛИПОВ ИВАНОВ

6. РУМЯНА СТАНЧЕВА СТОЯНОВА

7. ЕЛИ-ДАЯНА АНТОНОВА ПАНЧЕВА

8. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГОЧЕВ

9. ПЕТРИН ЕМИЛОВ МИНЕВ 6. ВОЛЯ

1. Цветослав Петров Цанков

2. Наталия Руменова Иванова-Папазян

3. Виолета Иванова Гьондрева

4. Цветелина Мартен Калеева

5. Илия Максимов Митков

6. Татяна Кирилова Аксиева

7. Илинка Христосова Фърцова

8. Недко Петков Жечев 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Цветелина Димитрова Пеева 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Николай Илчев Илиев

2. Милен Стойков Маринов

3. ЛЮБКА ПЕТКОВА ЛЮБЕНОВА – ВАШКОВА

4. Марин Русев Богомилов

5. Иван Николаев Събев

6. Панайот Атанасов Паздерков

7. Стела Чудомирова Гинчева

8. Силвия Ангелова Върбанова

9. Светлана Маринчева Христова-Гълъбова

10. Теодор Иванов Неделчев

11. Йордан Антонов Яков

12. Стефан Василев Стефанов

13. Иван Лефтеров Лефтеров

14. Деница Емилянова Николова

15. Георги Велизаров Лазов

16. Юлиян Любчев Вълчев 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Камен Костов Костадинов

2. Симеон Христов Симеонов

3. Гюнай Мюмюнов Далоолу

4. Бедри Юсуфов Алиев

5. Мъстън Феимов Еминов

6. Синан Шукриев Пехливанов

7. Мастън Османов Мастънов

8. Икмал Юсеинова Джебирова

9. Ивелин Якимов Розинов

10. Федя Зафиров Дервишев

11. Биляна Симеонова Петрова

12. Алдин Мехмедов Мехмедов

13. Фатме Билялова Етемова

14. Джюнейт Сюлейман Ахмед

15. Юлвер Седат Муса

16. Мехмед Алиосманов Юсеинов 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Весела Николаева Лечева

2. Валентин Георгиев Ламбев

3. Мариана Радева Бояджиева

4. Явор Руменов Божанков

5. Христо Галинов Кавалски

6. Любомир Чавдаров Любенов

7. Андрей Тенев Картунов

8. Николай Кирилов Теодосиев

9. Михаил Тодоров Михалев

10. Венка Петрова Кутева-Цветкова

11. Тошко Велев Тодоров

12. Стоян Крумов Манчев

13. Красин Благоев Каракоцев 11. ПП ГЕРБ

1. Цветан Генчев Цветанов

2. Любомира Симеонова Попова

3. Николен Веселинов Стойнов

4. Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

5. Станислава Красимирова Стоянова

6. Даниела Тодорова Арабаджиева

7. Станислав Иванов Стоянов

8. Габриела Григорова Попова

9. Евгени Димитров Стоев

10. Венцислав Милков Георгиев

11. Георги Петров Недев

12. Валентин Василев Точков

13. Нейко Генчев Генчев

14. Росица Тодорова Димитрова

15. Стефан Иванов Бранзелов

16. Георги Димитров Давидов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ ПЕНЕВ

2. ЦВЕТА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА

3. ДИАН ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ 13. Обединение ДОСТ

1. Танер Мустафов Исмаилов

2. Светлозар Методиев Влайков

3. Илиян Тодоров Ангелов

4. Захари Иванов Ангелов

5. Емял Айдънова Мехмедова

6. Елиз Диндарова Караманлиева

7. Тунай Зюнеб Гафуров

8. Силвия Богданова Салиева

9. Камелия Траянова Сюлейман

10. Игдан Нуриев Логоров

11. Надя Миленова Расимова

12. Велин Йорданов Бозов

13. Мюрвет Исинова Караисинова 14. ПП Възраждане

1. ТРАЯН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

2. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ

3. ЯВОР МИТКОВ ГЕНОВ

4. ЦВЕТАН ДРАГОМИРОВ БАНКОВ

5. ПЕТЪР ЙОЗОВ ПЕТРОВ 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Дончо Иванов Бораджиев

2. Калоян Красимиров Костадинов

3. Тодор Йорданов Тодоров

4. Мария Валентинова Офицерова

5. Константин Иванов Динков

6. Венцислав Николов Михайлов

7. Бойка Маринова Анчева

8. Юлия Руменова Величкова

9. Александър Пламенов Кръстев

10. Боряна Димитрова Хрисимова

11. Калоян Милков Янков 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Милен Василев Михов

2. Иван Тодоров Димитров

3. Ивайло Георгиев Атанасов

4. Кирил Асенов Кирилов

5. Огнян Петров Георгиев

6. Тервел Димитров Марчев

7. Йордан Тодоров Грозданов

8. Георги Михайлов Сенгалевич 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Ермак Тодоров Димов

2. Ружка Велчева Василева

3. Стефка Бойнова Рашкова

4. Пенка Георгиева Харизанова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Стефан Николов Стоянов

2. Надка Георгиева Ненова

3. Тотю Рашков Тотев

4. Мариета Генчева Петрова

5. Цветомира Кирилова Йорданова

6. Елка Йорданова Методиева

7. Милен Илиев Карловски 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. ЕЛЕНА БОРИМИРОВА КАРАСЛАВОВА

2. РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Станислав Петров Благов

2. Ангел Василев Янчев

3. Мирослав Трифонов Маринов

4. Светла Недева Йорданова

5. Васил Божанов Трифонов

6. Ангел Костадинов Мусев

7. Ваньо Евгениев Шарков

8. Димитър Стефанов Конашев

9. Димитър Йорданов Кокаланов

10. Ненко Стефанов Нешков

11. Миглена Йорданова Цанева

12. Любен Николов Лалев

13. Красимир Тодоров Попов

14. Диана Николаева Кънчева

15. Анета Ивелинова Хаджиева

16. Петър Алексиев Гайдаров ВИДИН 1. ПП ДРОМ

1. Ярослав Бранимиров Коцев

2. Теодор Тодоров Ангелов 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Малин Славчев Маринов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Тодор Иванов Славков

2. Петьо Иванов Петков

3. Маргарита Найденова -Донкова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Вили Младенов Лилков

2. Ирена Стефанова Александрова

3. Асен Пенков Асенов

4. Сашка Божкова Бизеранова – Стоянова

5. Васко Цветанов Недялков

6. Бистра Янева Момирова 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Кремена Гошова Будинова

2. Альоша Аврамов Аврамов

3. Димитър Георгиев Петров

4. Цанко Петков Димитров

5. Соня Тодорова Стоянова

6. Борис Николаев Къркеланов 6. ВОЛЯ

1. Дора Стоянова Христова

2. Мария Тодорова Караниколова

3. Димитър Стойчев Трампов

4. Радиана Красимирова Цонева 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Иван Аспарухов Цанов

2. Людмил Митов Николов

3. Емил Милков Трифонов

4. Десислава Васкова Кънчева 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Станислав Димитров Анастасов

2. Иванка Радославова Каменова

3. Богомил Данчов Станков

4. Йоан Георгиев Стефанов

5. Катерина Юлиянова Александру

6. Мария Максимова Иванова

7. Валери Веселинов Борисов

8. Петър Ванчев Тодоров 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Филип Стефанов Попов

2. Цветан Борисов Топчиев

3. Борислав Крумов Василев

4. Пламен Цветанов Георгиев

5. Мирослав Жеков Марковски

6. Юри Цветанов Ценков

7. Наташа Петкова Борисова

8. Иван Иванов Търпоманов 11. ПП ГЕРБ

1. Владимир Цветанов Тошев

2. Любомир Кирилов Низамов

3. Александър Тошков Александров

4. Албена Николова Георгиева

5. Теодора Мирославова Стоянова

6. Иван Георгиев Вълчов

7. Милен Михайлов Викторов

8. Емилиян Илиев Енчев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Йонко Йорданов Гергов

2. Никола Танчев Николов 13. Обединение ДОСТ

1. Розалин Милифонов Станев

2. Красимир Любенов Русинов

3. Валентина Асенова Велева

4. Михаил Василев Михайлов 14. ПП Възраждане

1. Ангел Жеков Георгиев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Боряна Богданова Мусева

2. Филип Величков Йонов

3. Димитър Иванов Димитров

4. Димитър Огнянов Симов

5. Емил Иванов Каменов

6. Калин Ангелов Станков

7. Димитър Любенов Нинов

8. Калин Апостолов Ангелов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Росен Живков Иванов

2. Йордан Василев Йорданов

3. Емил Тодоров Лилов

4. Силвия Иванова Жекова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Тошко Витанов Тодоров

2. Цветана Петкова Дакова

3. Венцислав Еленков Димитров

4. Камелия Еленкова Димитрова

5. Албена Георгиева Александрова

6. Илина Георгиева Йонова

7. Борислав Стоянов Милков 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Диана Гервасова Димитрова

2. Росен Любомиров Иванов

3. Филип Илиянов Филипов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Красен Бойков Петров

2. Цветанка Борисова Коева

3. Ралица Евгениева Белчева

4. Елица Константинова Спирова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Момчил Викторов Станков

2. Павел Димитров Паунов

3. Ивайло Цветанов Цеков

4. Иван Йорданов Хартарски

5. Пламена Каменова Александрова

6. Емил Борисов Йонов

7. Димитър Тончев Тонев

8. Наталия Красимирова Милкова ВРАЦА 1. ПП ДРОМ

1. Красимир Николов Михайлов

2. Антон Емилов Асенов

3. Мариян Филипов Алексиев 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Кирил Александров Илиев

2. Цветан Петров Коцев

3. Росица Русанова Ценова

4. Косьо Димитров Гъжварски 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Ивалина Милчева Шолева

2. Петьо Иванов Петков

3. ИВАЙЛО ИЛЧОВ ТОДОРОВ

4. МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА КЮРКЧИЕВА-ДОНКОВА

5. Данаил Цветанов Иванов

6. Генади Тодоров Лилов

7. Васил Любенов Василев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Цецка Георгиева Бачкова

2. Анжело Иванов Иванов

3. Евгени Вълчев Ангелов

4. Красимир Крумов Колев

5. Петя Иванчева Георгиева

6. Виктория Красимирова Христова-Начева

7. Денислав Валентинов Цеков

8. Евгения Пламенова Вельовска

9. Йовчо Димитров Йовчев

10. Борис Михайлов Тодоров

11. Цветан Матов Йолашки

12. Владислава Тошева Лакова 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Огнян Дичев Атанасов

2. Димитър Георгиев Петров

3. Добринка Веселинова Димитрова – Пантазиева 6. ВОЛЯ

1. Слави Дичев Нецов

2. Калинка Райкова Славова

3. Петя Тодоринова Диковска

4. Недко Пламенов Кузманов

5. Светлана Костова Лесидренска 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Данаил Иванов Петков 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Иван Аспарухов Цанов

2. Светла Петрова Кръстева

3. Гергана Тодорова Русинова

4. Тихомир Бориславов Машов

5. Веселка Петкова Павлова

6. Ева Валентинова Френкова

7. Борислав Ивов Попов

8. Илонка Йорданова Цоновска

9. Тошко Стоянов Стоянов

10. Йордан Иванов Малджански

11. Катя Начева Андреева -Декова

12. Моника Николаева Георгиева 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Петър Пандушев Чобанов

2. Айхан Ахмед Етем

3. Юрий Петров Кацарски

4. Касъм Мехти Касъмов

5. Николай Емилов Николов

6. Бранимир Асенов Бочев

7. Каролина Симеонова Кьолер

8. Соня Димитрова Тинчева

9. Цветомира Лазарова Димова

10. Емил Борисов Радков

11. Йордан Александров Димитров

12. Магдалена Горанова Линдова 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Киров Генов

2. Николай Георгиев Иванов

3. Анастас Маринов Попдимитров

4. Цветелина Върбанова Дамяновска

5. ИЛИАНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА-ТИХОЛОВА

6. Петър Станев Петров

7. Николай Йорданов Петранов

8. Красимир Петков Петков

9. Даниела Александрова Цолова

10. Цветан Минков Ралчовски

11. Ива Юли Иванова

12. Роза Цветкова Сотирова 11. ПП ГЕРБ

1. Петя Цветанова Аврамова

2. Красен Георгиев Кръстев

3. Найден Милев Найденов

4. Ивайло Тошев Тодоров

5. Мирослав Петров Комитски

6. Валя Теодосиева Берчева

7. Цезар Петров Пенчев

8. Иван Пламенов Иванов

9. Иван Динков Динков

10. Станислав Иванов Попов

11. Тодор Красимиров Иванов

12. Миглена Бориславова Василева 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Галя Петрова Захариева

2. Албена Стефчова Коцанкова – Христова

3. Мария Пламенова Георгиева

4. Цветелина Ваньова Ангелова 13. Обединение ДОСТ

1. Слави Милев Димитров

2. Светослав Трифонов Георгиев

3. Калина Божидарова Спиридонова 14. ПП Възраждане

1. Станислав Пламенов Стаменов

2. Емил Иванов Христов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Веселин Йорданов Калановски

2. Кирил Руменов Русев

3. Милен Благоев Стоянов

4. Миряна Георгиева Захариева

5. Анна Бориславова Пелова

6. Николай Румянов Николов

7. Андрей Николаев Ковачев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Красимир Илиев Богданов

2. Светлин Генадиев Стойков

3. Спас Николов Спасов

4. Робертино Тодоров Маринов

5. Радослав Илиев Маринов

6. Елена Цветанова Петрова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Искрен Валериев Дилов

2. Димитър Георгиев Господинов

3. ДИМИТРИНА ПЕТРОВА БАЧИЙСКА

4. Тодор Ангелов Николов 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Цецко Борисов Илиев

2. Васил Владимиров Костадинов

3. Венцислав Георгиев Георгиев

4. Русанка Антова Койнарска

5. Младен Александров Младенов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Янчо Янчов Таков

2. Красимир Георгиев Босолов

3. Поля Розенова Димитрова

4. Лора Кирилова Пейчева

5. Славка Тодорова Атанасова

6. Красен Бойков Петров

7. Ралица Евгениева Белчева

8. Иван Пламенов Атанасов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Явор Илиев Хайтов

2. Ирина Йорданова Иванова

3. Бенчо Владимиров Бенчев

4. Йордан Костадинов Тошев

5. Илчо Марков Илиев

6. Ивайло Димитров Иванов

7. Георги Венков Димитров

8. Искрен Красимиров Стефанов

9. Георги Цветанов Василев

10. Иглика Атанасова Сълковска

11. Павлин Иванов Коцев

12. Цветомир Кирилов Кръстев ГАБРОВО 1. ПП ДРОМ

1. Мирослав Михайлов Александров 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Ваня Любомирова Колева

2. Лазар Любенов Бонгурев

3. Митко Минков Гълъбов

4. Анелия Николова Камбурова

5. Калина Георгиева Драганова

6. Йонита Стефанова Колева

7. Ваня Маркова Димитрова

8. Пенка Христова Георгиева 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Васил Любенов Василев

2. Генади Тодоров Лилов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Людмила Николаева Илиева

2. Ивелин Стоянов Стоянов

3. Борил Йорданов Децов

4. Иван Тодоров Събев

5. Илиян Веселинов Илиев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Димитър Александров Митев

2. Румяна Станчева Стоянова

3. Георги Асенов Чумпалов

4. Асен Ангелов Симеонов

5. Поля Милчева Герасимова

6. Ева Антраник Папазян

7. Стоилка Николова Ташева 6. ВОЛЯ

1. Стефан Луков Августинов

2. Трифон Христов Трифонов

3. Мария Йорданова Митева

4. Дамян Николаев Пенчев

5. Кристиян Руменов Господинов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Добромир Миленов Добрев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Пламен Марков Марков

2. Драгомир Иванов Николов

3. Стела Ганчева Антонова

4. Богомир Иванов Богомиров

5. Любомир Цветанов Йорданов

6. Добри Димов Христов

7. Христо Кирилов Димитров

8. Александър Денчев Денев 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Четин Хюсеин Казак

2. Ердоан Мехмед Узунов

3. Ибрахим Селахаттин Акай

4. Кенан Фариев Селимов

5. Керим Исмаил Ибрям

6. Бахтияр Нури Али

7. Деян Събев Башев

8. Шефкат Рамадан Исин 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Кирил Николаев Добрев

2. Кристина Максимова Сидорова

3. Станимир Косев Стойчев

4. Весислава Иванова Александрова-Иванова

5. Трифон Руенов Панчев

6. Първан Пламенов Димитров

7. Петинка Василева Михайлова

8. Пенка Иванова Петрова 11. ПП ГЕРБ

1. Томислав Пейков Дончев

2. Николай Цветанов Сираков

3. Иглика Иванова Иванова-Събева

4. Мария Николаева Пенева

5. Добромир Проданов Проданов

6. Мирела Красимирова Ганчева

7. Ива Димитрова Константинова-Йорданова

8. Константин Тихомиров Брънеков 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Христо Николов Христов

2. Любомир Стефанов Василев

3. Стефан Янков Енчев

4. Радослав Стоянов Недялков 13. Обединение ДОСТ

1. Танер Неджиб Юзеир

2. Александър Орлинов Сербезов

3. Танер Исметов Ходжев 14. ПП Възраждане

1. Петко Бориславов Ганчев

2. Йордан Георгиев Николов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Александър Кръстинов Македонски

2. Свилен Георгиев Ноев

3. Петър Пламенов Кърджилов

4. Деян Василев Мотов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Борис Вангелов Борисов

2. Росен Иванов Цветков

3. Владко Серафимов Борисов

4. Силвия Кръстева Кръстева

5. Радостина Христова Христова

6. Апостол Тотев Матев

7. Ангел Чавдаров Джамбазки 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Румяна Ганчева Колева

2. Ружка Велчева Василева

3. Максим Генов Велков 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Мария Атанасова Цветкова

2. Зарка Дончева Маринова

3. Величка Иванова Ковачева

4. Мая Симеонова Иванова 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Радослав Петров Петров

2. Красимира Иванова Байчева

3. Петко Илиев Маринов

4. Николай Иванов Николов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Жаклин Ваклуш Толева

2. Йордан Иванов Камбуров

3. Веселин Димитров Данчев

4. Илиян Георгиев Георгиев

5. Славчо Чавдаров Василев

6. Невян Иванов Иванов

7. Корнелия Петрова Мотова ДОБРИЧ 1. ПП ДРОМ

1. ЮЛИЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

2. МЛАДЕН МАРИНОВ МЛАДЕНОВ

3. ЕНГИН ХАСАНОВ ДЕМИРОВ

4. АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

5. ХЮСЕИН АРИФОВ АЛИЕВ

6. ЕСФЕНДИЯР ХЮСМЕН ХАСАН

7. МИТКО СТОЯНОВ МИХАЛЕВ 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Светослав Иванов Мандиков

2. Станислава Борисова Аврамова

3. Радост Кирилова Янакиева 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Димитър Стилиянов Ставрев

2. Диан Димов Димитров

3. Константин Антонов Парчев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Драгомир Кирилов Цукев

2. Мирослав Георгиев Георгиев

3. Ивайло Петров Евдокимов

4. Милена Вълчева Желева-Керанова

5. Тодор Георгиев Моралийски

6. Диян Василев Кралев

7. Евгени Цонков Чобанов

8. Димитър Антонов Антонов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Любен Иванов Чаталов

2. Йордан Николов Пеянски

3. Продан Стойков Проданов

4. Станимир Герасимов Наков

5. Жана Деянова Стефанова

6. Пламен Иванов Владимиров

7. Донко Симов Рангелов 6. ВОЛЯ

1. Кръстина Николова Таскова

2. Деяна Желязкова Славова-Велева

3. Биляна Василева Маринова

4. Виржиния Николова Живкова

5. Татяна Кирилова Аксиева

6. Соня Николова Цоцева 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Милко Великов Пенчев

2. Ташко Николаев Ташев

3. Велко Георгиев Михайлов

4. Маргарита Димитрова Петкова

5. Мартин Иванов Тодоров

6. Силвия Христова Томова

7. Мариана Георгиева Димова

8. Славянка Василева Стамова

9. Златинка Атанасова Ганчева

10. Мариана Василева Петрова

11. Сезен Васвидин Хамди

12. Момчил Красимиров Сарандев 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Хасан Ахмед Адемов

2. Исмет Абил Абил

3. Ердинч Илияз Хаджиев

4. Севинч Зия Касабова

5. Нежля Неджати Амди-Ганева

6. Семра Ибрямова Халил

7. Етем Ренгюналов Етемов

8. Юнал Сали Хамид

9. Пламен Недев Петров

10. Илмас Ремзиев Дервишев

11. Аксел Невзат Наз-Исмаилова

12. Севдалин Ангелов Митев 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Красимир Христов Янков

2. Николай Филипов Колев

3. Даниел Петков Йорданов

4. Мая Йорданова Димитрова

5. Светлин Петров Колев

6. Михаил Герасимов Михайлов

7. Здравко Христов Здравков

8. Кольо Георгиев Колев

9. Дариела Димитрова Вълканкина

10. Боян Саркизов Саркизов

11. Владимир Начев Начев

12. Желка Русева Керанова-Вълчева 11. ПП ГЕРБ

1. Пламен Иванов Манушев

2. Живко Иванов Мартинов

3. Даниела Добрева Димитрова

4. Светослав Иванов Димитров

5. Денис Исмаилов Тахиров

6. Йордан Стоянов Стоянов

7. Ивелина Ганчева Илиева

8. Христо Иванов Павлов

9. Красимир Христов Николов

10. Симеон Георгиев Симеонов

11. Живко Николов Желязков

12. Ваня Димитрова Колева 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Борислав Атанасов Даскалов

2. Валентин Симеонов Симов

3. Марийка Петрова Димова

4. Валентин Йорданов Йорданов

5. Тодор Илиев Тодоров

6. Тодор Костов Карагюлиев 13. Обединение ДОСТ

1. Билгин Реджебов Якубов

2. Денис Едип Номан

3. Урал Мехмед Кязим

4. Гюлай Неджиб Бекир

5. Сечил Сафинас Фаредин

6. Гюлхан Муса Вейсел

7. Борислава Тошкова Божилова

8. Ахмед Мустафа Ахмед

9. Мелих Мехмедов Хаджиев

10. Гьокхан Ерсел Ахмед

11. Ярослав Младенов Руменов 14. ПП Възраждане

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Траян Красимиров Димитров

3. Константина Венциславова Петрова 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Ивайло Николаев Мирчев

2. Христиан Йорданов Йорданов

3. Йордан Иванов Йорданов

4. Нели Стаменова Начева

5. Мими Стайкова Куртева

6. Владимир Бориславов Лафазански

7. Надежда Костова Пампорова

8. Петко Димитров Цветков 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Йордан Илиев Йорданов

2. Валентина Димова Марчева

3. Атанас Генчев Атанасов

4. Атанас Илиев Атанасов

5. Валентин Милев Вълчанов

6. Георги Стойчев Йорданов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Поля Лъчезарева Ванова-Бонева

2. Цонка Енева Тодорова

3. Димитър Йорданов Желязков

4. Йорданка Стефанова Бонзова

5. Марина Николова Цанева 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Татяна Иванова Попова

2. Емил Емилов Иванов

3. Елица Константинова Спирова

4. Борислав Иванов Братоев 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Настимир Ананиев Ананиев

2. Ангел Йорданов Ангелов

3. Силвия Севдалинова Колева

4. Нивелин Маринов Радичков

5. Александра Живкова Кирова

6. Георги Друмев Георгиев

7. Пламен Георгиев Парушев

8. Явор Иванов Милушев

9. Надежда Спасова Кирова

10. Дарина Костова Аргирова-Митева КЪРДЖАЛИ 1. ПП ДРОМ

1. Ачо Киров Йорданов

2. Емил Асенов Асенов

3. Събина Мариова Газенова -Ангелова 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Мирослав Димов Попов

2. Николай Тончев Кавръков

3. Ангел Генов Минчев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Руфат Нешат Ибрям

2. Гюро Севдалинов Илиев

3. Веселин Георгиев Ангелов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Радослав Иванов Милев

2. Агоп Киркор Узунбохосян

3. Елена Ташева Шукерска

4. Иван Петров Бамбалов

5. Атанас Николаев Атанасов

6. Велин Кръстев Стефанов

7. Стоян Георгиев Стоянов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Николай Петров Минков

2. Цветанка Веселинова Костадинова

3. Андрей Иванов Андреевски

4. Симона Симеонова Сарова 6. ВОЛЯ

1. Дилбер Ахмедова Вейсалова

2. Иван Стефанов Стефанов

3. Илия Максимов Митков

4. Светлана Николова Кунчева

5. Чавдар Миленов Енков 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Борислав Георгиев Караиванов 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Павел Стефанов Кралев

2. Любомир Цветанов Първанов

3. Бойка Стайкова Арабаджиева

4. Делчо Милев Петков

5. Генади Андреев Андреев

6. Мюмюн Сабри Сюлейман

7. Денислав Валериев Орлов

8. Тонка Миткова Тодорова 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Мустафа Сали Карадайъ

2. Хасан Азис Исмаил

3. Адлен Шукри Шевкед

4. Ерол Осман Мехмед

5. Альоша Исаев Синабов

6. Метин Байрамали Сали

7. Байрам Юзкан Байрам

8. Сейфи Сабри Мехмедали

9. Ахмед Мустафа Моллахасан

10. Валентина Любомирова Димитрова 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Александър Тихомиров Симов

2. Петя Димчева Михалевска

3. Георги Тончев Кючуков

4. Петър Димитров Петров

5. Костантина Илиева Солакова

6. Венелин Емилов Башев

7. Станимир Делчев Сталев

8. Марияна Делчева Ликова

9. Теодора Янчева Каракостова

10. Милко Петров Багдасаров 11. ПП ГЕРБ

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Спас Тянков Пасев

3. Дамян Стефанов Кьосев

4. Леман Хакъ Али

5. Венета Миткова Добрева

6. Васвие Васви Хасан

7. Николай Вълчев Маргаритов

8. Мехмед Сабахтин Хасан

9. Антония Красимирова Костова

10. Адам Драганов Персенски 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Васко Райчинов Йотов

2. Никола Танчев Николов 13. Обединение ДОСТ

1. Лютви Ахмед Местан

2. Шабанали Ахмед Дурмуш

3. Тасим Мюмюн Тасим

4. Михриджан Исмаил Изет

5. Хикмет Мехмед Сюлейман

6. Нефиде Исмет Наим

7. Исмаил Ибрахим Кьосеюмер

8. Фатме Али Ахмед

9. Беркант Хасан Ходжа

10. Неждет Хасанов Хабибов 14. ПП Възраждане

1. Николай Красимиров Мирев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Пламен Иванов Даракчиев

2. Тома Георгиев Белев

3. Николай Янков Сиджимов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Христо Евгениев Деянов

2. Георги Николов Чичев

3. Иван Дечков Зафиров

4. Ирина Ангелова Мухтарова

5. Христина Кралева Георгиева 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Васил Николов Попов

2. Сийка Чудомирова Найденова

3. Митко Кирилов Уручев 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Лина Бойчинова Болчинова

2. Петко Николов Котов

3. Емил Емилов Иванов

4. Илия Георгиев Ранчев 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Денислав Желев Генчев

2. Стоян Петков Георгиев

3. Нургюн Рамадан Мехмед

4. Михаела Михайлова Димитрова

5. Ирина Енева Минчева

6. Здравко Красимиров Кехайов

7. Десислава Пламенова Нейчева

8. Злати Здравков Карамфилов

9. Дарина Владимирова Павлова

10. Пламен Величков Кръстев КЮСТЕНДИЛ 1. ПП ДРОМ

1. ЯНКО ЩЕРЬОВ СЛАВЧЕВ

2. ОРЛИН ПАВЛОВ МИРЧЕВ

3. ИЛИАН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ

4. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА АНАЧКОВА

5. АНГЕЛ РУМЕНОВ БОРИСОВ 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Станислава Борисова Аврамова

2. Павел Атанасов Паунов

3. Иван Христов Югов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Мариела Веселинова Предоева

2. Татяна Георгиева Андонова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Николай Димитров Табаков

2. Крум Борисов Павлов

3. Васил Николов Миладинов

4. Адриан Андреев Савов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Радослав Йорданов Радославов

2. Иван Сергеев Сергеев

3. Дацо Димитров Дацов

4. Георги Владимиров Костадинов 6. ВОЛЯ

1. Теменуга Пенчева Върбанова

2. Деян Веселинов Великов

3. Христо Петров Гуцалски

4. Петър Атанасов Атанасов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Владислав Димитров Харалампиев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Юрий Методиев Хранов

2. Пламен Марков Марков

3. Владимир Иванов Ангелов

4. Йордан Александров Стоймиров

5. Венцислав Георгиев Кодузов

6. Ивана Каменова Тасева

7. Иван Михайлов Костов

8. Красимир Петков Руев 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Анна Емилова Благоева

2. Тодор Петров Александров

3. Камен Каменов Пейчев

4. Надежда Пламенова Илиева

5. Тошко Атанасов Йосифов

6. Николай Кръстанов Кръстев

7. Георги Методиев Димов

8. Емил Венев Атанасов 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Валери Мирчев Жаблянов

2. Иван Тодоров Ибришимов

3. Мая Йорданова Шишкова

4. Иван Маринов Каракашки

5. Борко Исаков Исаков

6. Василка Георгиева Ламбрева

7. Явор Илчов Дамянов

8. Мирослава Георгиева Костадинова 11. ПП ГЕРБ

1. Кирил Боянов Калфин

2. Ивайло Любенов Константинов

3. Виктор Томов Янев

4. Радослава Пламен Чеканска

5. Михаела Ясенова Крумова

6. Мая Георгиева Спасова

7. Марта Георгиева Желязкова-Копанарска

8. Даниела Йорданова Стоянова 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Йонко Йорданов Гергов

2. Венцислав Димитров Цупарски

3. Сашо Димитров Лазаров

4. Валери Рангелов Здравков 13. Обединение ДОСТ

1. Здравка Стефанова Емилова

2. Мариян Илиев Костадинов

3. Денис Георгиев Димитров

4. Емил Илиев Рангелов 14. ПП Възраждане

1. Бойко Георгиев Никифоров

2. Иво Георгиев Русчев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Любомир Иванов Авджийски

2. Иво Николов Ников

3. Кирил Руменов Русев

4. Валери Георгиев Леков

5. Славейка Асенова Христова

6. Любомир Евгениев Иванов

7. Димитър Захариев Нешев

8. Градимир Дойчев Йовчев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Илиан Сашов Тодоров

2. Георги Петков Петров

3. Николай Христов Чачов

4. Райчо Димитров Цветин

5. Мартин Каменов Габровски 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Емил Желев Димитров

2. Атанас Янакиев Тодоров

3. Нонка Минкова Вълкова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Коста Бонев Костов

2. Иво Иванов Ангелов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Георги Иванов Георгиев

2. Йонка Младенова Величкова-Георгиева

3. Теодора Николаева Атанасова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Вергил Георгиев Кацов

2. Георги Василев Георгиев

3. Стоян Кирилов Стоянов

4. Ани Петрова Караджинова-Кьосева

5. Евгени Николаев Точев

6. Стефан Борисов Тачев

7. Владислав Венциславов Чанев

8. Александър Петров Иванов ЛОВЕЧ 1. ПП ДРОМ

1. Ивайло Трифонов Минов

2. Наргис Алекова Михайлова

3. Мухарем Сашев Маринов

4. Аксел Сидеров Ицков 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Емил Михайлов Еврев

2. Правда Баева Баева 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Димитър Стилиянов Ставрев

2. Павел Василев Павлов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Методи Борисов Андреев

2. Надежда Милчева Николова

3. Димитър Петков Динков

4. Боян Пенчев Митев

5. Марио Илианов Петков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Венелин Никифоров Йорданов

2. Борислав Панков Панов

3. Марин Нинов Генов

4. Валери Марков Върбанов

5. Богдан Тонев Кръстев

6. Венелин Христов Димитров 6. ВОЛЯ

1. Пламен Трифонов Христов

2. Невена Сашева Ганчева

3. Калоян Пламенов Петров

4. Ралица Руменова Сергеева

5. Павлин Данков Пенков 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Ирена Владимирова Георгиева

2. Иванка Донкова Николова

3. Мирослав Ангелов Заимов

4. Георги Ленков Георгиев

5. Вероника Валентинова Симеонова 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Данаил Валериев Георгиев

2. Дилян Ангелов Енкин

3. Тошко Василев Георгиев

4. Анна Дочева Михайлова

5. Виктория Тодорова Кръстева

6. Цветелина Тошева Цветанова

7. Милена Василева Генова

8. Филип Валентинов Данчовски 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Джейхан Хасанов Ибрямов

2. Милен Ганев Милев

3. Ана Юриева Младенова

4. Сурай Мустафа Велиева

5. Любен Илиев Василев

6. Олчай Хюсеинов Дурмушев

7. Александър Фанков Асенов

8. Мустафа Орхан Алибашев

9. Айнур Юкселова Дерманска

10. Стефан Русев Добревски 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Милко Недялков Недялков

2. Валентина Александрова Найденова

3. Цецка Димитрова Петкова

4. Адриан Красимиров Джонев

5. Бистра Христова Лазарова

6. Димитър Трифонов Здравков

7. Васил Тошев Гадевски

8. Васил Стоянов Василев

9. Димитър Ангелов Горов 11. ПП ГЕРБ

1. Николай Нанков Нанков

2. Иван Николов Миховски

3. Виктор Василев Стойчев

4. Калин Димитров Василев

5. Галя Асенова Щерева

6. Ирина Любенова Митева

7. Илиян Тодоров Тодоров

8. Вергиния Илиева Даскалова

9. Антон Ангелов Долапчиев

10. Цветозар Тихомиров Мичевски 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Цветан Стоименов Ночев

2. Иван Велев Иванов 13. Обединение ДОСТ

1. Захари Хариев Велев

2. Калоян Валентинов Кирилов

3. Илия Миленов Антонов

4. Борислав Ангелов Стефанов

5. Севда Илианова Ангелова

6. Ивайло Каменов Каменов 14. ПП Възраждане

1. Стефана Илиева Веселинова

2. Мария Иванова Петкова

3. Галина Кирилова Кирилова

4. Мирослав Цветанов Христов

5. Илонка Иванова Пешакова 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Мариан Весков Маринов

2. Генади Маринов Дишев

3. Мирослав Василев Йонков

4. Георги Антонов Антонов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Петър Николаев Николов

2. Детелина Димитрова Сотирова

3. Иван Цанов Иванов

4. Янислав Цветанов Цанков

5. Боян Тончев Владовски 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Йордан Владов Кръстев

2. Пантелей Георгиев Кочорапов

3. Татяна Панайотова Ваклинова 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Васил Николаев Петев

2. Татяна Иванова Попова

3. Силвия Петева Николова

4. Юлиян Петров Петров 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Георги Николов Митев

2. Росен Маринов Костов

3. Любомир Стефанов Банчев

4. Владимир Лъчезаров Василев

5. Пламен Стефанов Койнов

6. Иван Донев Арабаджиев 22. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

1. Златко Спасов Здравков МОНТАНА 1. ПП ДРОМ

1. КРАСИМИР НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

2. МАЯ ЯНКОВА АСЕНОВА

3. МАДЛЕН СВЕТОСЛАВОВА ЛЮБЕНОВА 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Емил Благоев Кръстев

2. Цветан Торньов Георгиев

3. Габриел Георгиев Герасимов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Данаил Цветанов Иванов

2. Ивайло Илчов Тодоров 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Светослав Христов Малинов

2. Цецка Георгиева Бачкова

3. Венета Цветанова Йорданова

4. Ивалин Димитров Цеков

5. Росица Петрова Рангелова 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Васил Георгиев Младенов

2. Соня Стефанова Урумова

3. Климентина Димитрова Хаджипавлова-Припърженска

4. Альоша Аврамов Аврамов

5. Цветан Димитров Стоянов 6. ВОЛЯ

1. Слави Дичев Нецов

2. Надежда Тодорова Николова

3. Валентина Венелинова Костадинова

4. Цветелина Мартен Калеева

5. Людмила Стоянова Ангелова 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Данаил Иванов Петков 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Петър Тодоров Петров

2. Евелина Тодорова Витанска-Антонова

3. Благовест Радославов Христов

4. Боряна Илиева Пенкова-Цветанова

5. Евелина Цветанова Такова

6. Станислав Величков Богданов

7. Моника Пламенова Божинкова

8. Веселка Викентиева Георгиева

9. Веселка Аврамова Василева 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Димитър Иванов Аврамов

2. Петър Пандушев Чобанов

3. Теодора Димитрова Любенова

4. Добромир Чавдаров Йоцов

5. Наталия Димитрова Славчева

6. Тодор Найденов Благоев

7. Виктория Димитрова Христова

8. Светлин Горанов Райков

9. Маргарита Цветанова Илиева

10. Милети Давидов Мечов 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Атанас Петров Костадинов

2. Илиян Ангелов Тимчев

3. Цеца Тодорова Иванова

4. Параскева Анастасова Илиева

5. Любомир Петров Иванов

6. Стефан Красимиров Герасимов

7. Светослав Георгиев Илиев

8. Латинка Салтирова Симова

9. Любомир Младенов Филипов

10. Галина Петрова Лазарова-Иванова 11. ПП ГЕРБ

1. Дилян Станимиров Димитров

2. Ирена Методиева Димова

3. Георги Гаврилов Георгиев

4. Димитранка Замфирова Каменова

5. Георги Тодоров Георгиев

6. Нина Пламенова Петкова

7. Станимир Владимиров Стоев

8. Георги Зарков Кръстев

9. Калин Филипов Хайтов

10. Александър Григоров Ангелов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Райна Веселинова Милева

2. Иван Тодоров Бонински

3. Людмил Йосифов Младенов

4. Венцислав Генадиев Веселинов 13. Обединение ДОСТ

1. Косьо Асенов Михайлов

2. Олег Славков Петров

3. Румен Илиев Цанков

4. Миглена Пенкова Георгиева

5. Владимир Иванов Йорданов

6. Милен Георгиев Митов 14. ПП Възраждане

1. Емил Иванов Христов

2. Стилияна Емилова Тодорова

3. Маргарита Валентинова Близнакова 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Мирослав Людмилов Тодоров

2. Петко Димитров Цветков 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Адриан Христов Асенов

2. Емилиан Гошов Симеонов

3. Божидар Георгиев Костадинов

4. Камен Иванов Борисов

5. Тоника Серьожова Вълкова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Васко Петров Иванов

2. Петко Маринов Джуджев

3. Божидар Стефанов Александров 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Венцислав Георгиев Георгиев

2. Русанка Антова Койнарска

3. Васил Владимиров Костадинов

4. Цецко Борисов Илиев 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Христо Хариев Христов

2. Иван Пламенов Атанасов

3. Кристиян Пламенов Александров 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Борислав Любенов Великов

2. Иво Димитров Гигов

3. Красимир Божидаров Крумов

4. Петко Кирилов Петков

5. Вероника Илиева Григорова

6. Алекси Василев Алексов

7. Крум Цветков Крумов

8. Антони Владимиров Каравелски

9. Любомир Иванов Танков

10. Иван Красимиров Хумбаджиев https://trud.bg ПАЗАРДЖИК - СЛИВЕН /ВКЛЮЧИТЕЛНО/

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