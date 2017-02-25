Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области)

2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Александър Ангелов Динков 2. Георги Василев Маев 3. Ангел Антонов Благов 4. Костадин Тодоров Тодоров 5. Стойка Стоянова Стефанова 6. Спас Антонов Благов 7. Иван Георгиев Вачев
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Даниела Цветанова Никодимова 2. Мария Бончева Бонева
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Атанас Петров Атанасов 2. Неделко Илиев Немски 3. Христо Петров Стефанов 4. Йорданка Василева Спасова 5. Спас Георгиев Сеферинкин 6. Ангел Николов Ишев 7. Михаил Димитров Ангелов 8. Николай Василев Василев 9. Бранимир Асенов Манушов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Цветанка Здравкова Вълчева 2. Тони Димитров Баждаров 3. Боряна Иванова Янкулова 4. Джулия Стоянова Рангелова 5. Иван Стефанов Веселинов 6. Димитър Олег Николов 7. Иванка Динева Иванова 8. Илиян Пламенов Митев 9. Поля Милчева Герасимова 10. Ева Антраник Папазян 11. Стоилка Николова Ташева 12. Климентина Димитрова Хаджипавлова-Припърженска 13. Румен Седевчов Велинов
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Венцислав Кирилов Трифонов 2. Иван Георгиев Велов 3. Александър Александров Пелев 4. Пламен Иванов Даракчиев 5. Иглика Иванова Иванова 6. Мария Славчева Карвър 7. Емилиян Веселинов Живков 8. Здравко Милчев Минчев
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Станислав Тодоров Станилов 2. Стефан Иванов Балабанов 3. Благо Атанасов Петров 4. Красимир Георгиев Първанов 5. Александър Иванов Гагов 6. Петър Ганчев Горчев 7. Георги Михайлов Сенгалевич 8. Георги Димитров Коприщенов 9. Иван Савов Андров
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Стамен Нинов Стаменов 2. Любена Миткова Начева-Григорова 3. Иван Герасимов Петрински 4. Боряна Маринова Тричкова
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. Пламен Йорданов Тодоров 2. Свилен Николов Момчилов 3. Стефан Георгиев Стоянов 4. Станой Александров Станчев 5. Стефан Димитров Русчуков 6. Вили Цонева Георгиева
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Александър Иванов Атанасов 2. Андрей Костадинов Георгиев 3. Димитър Владимиров Тодоринов
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Валентин Боянов Хараламбиев 2. Методи Георгиев Христов 3. Ангел Йорданов Мицилков 4. Борис Петров Аврамов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Даниела Цветанова Никодимова 2. Виолина Борисова Борисова 3. Георги Евлогиев Василев
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Калин Цеков Каменов 2. Георги Недков Недев 3. Явор Бисеров Стоименов 4. Бисер Иванов Механджийски 5. Виктория Викторова Десова 6. Николай Велинков Милев
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Йордан Захариев Чипев 2. Йордан Ангелов Нихризов 3. Кирил Михайлов Кирилов 4. Силвестър Стефчов Гьолски 5. Румен Седевчов Велинов 6. Румен Манолов Жотев 7. Юли Манолов Георгиев 8. Донко Симов Рангелов
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. Петя Николова Раева 2. Камен Маринов Петков 3. Невена Игнатова Димова 4. Антон Николов Ставриев 5. Георги Маринов Никодимов 6. Радосвета Емилова Кирова 7. Йонко Цветанов Попов 8. Валентин Стоилов Павлов
10. БСП за БЪЛГАРИЯ 1. Станислав Иванов Владимиров 2. Евдокия Славчова Асенова 3. Любомир Бойков Бонев 4. Евелина Емилова Венкова 5. Венета Симеонова Петрова 6. Петър Анастасов Янков 7. Ива Живкова Борисова 8. Михаил Кирилов Михайлов
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Ангел Петров Маринов 2. Георги Иванов Георгиев 3. Цветелин Иванов Маринов
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Валентин Любенов Павлов 2. София Петкова Георгиева 3. Стефан Христов Маринов 4. Атанас Димитров Цвятков 5. Бойко Иванов Астатков 6. Александър Юлианов Александров 7. Адриан Валериев Симеонов 8. Димитър Андреев Делчев
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Биляна Дикова Велева-Грънчарова 2. Петко Димитров Ганчев 3. Веселка Антонова Георгиева 4. Петьо Яков Яков 5. Ваниета Димитрова Трифонова 6. Красимир Николаев Крамолински 7. Елизабета Стоянчова Цолова 8. Йордан Дечов Кюркчийски 9. Рени Славкова Тодорова 10. Людмила Василева Христова 11. Антон Методиев Граматиков 12. Любомир Мирославов Макавеев 13. Пламен Борисов Вановски
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Марияна Василева Табакова 2. Татяна Георгиева Андонова
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Мартин Димитров Димитров 2. Венера Георгиева Станчева 3. Георги Петков Велков 4. Николай Валентинов Милев 5. Георги Евлогиев Караджов 6. Радомир Момчилов Добрев 7. Петьо Веселинов Костов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Иван Филипов Иванов 2. Мила Цонкова Георгиева 3. Венелин Никифоров Йорданов 4. Валери Марков Върбанов 5. Венелин Христов Димитров 6. Емил Кирилов Янев 7. Заличен 8. Виктор Александров Кадиев 9. Христо Николов Стоянов
22. ИК Димитър Огнянов Игнатов 1. ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ИГНАТОВ
ПЛОВДИВ – ГРАД
1. ПП ДРОМ 1. Яшар Смаил Асан 2. Атанас Петров Янев 3. Георги Асенов Ангелов 4. Корнелия Стоянова Юсеин 5. Николай Михайлов Михайлов 6. Красимир Насков Арнаудов
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ 2. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА 3. ДИМИТЪР ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ
3. Политическа партия Движение Напред България 1. МАРИЯ БОНЧЕВА БОНЕВА 2. МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Дани Стефанова Каназирева 2. Кирил Валентинов Янкулов 3. Владимир Иванов Кисьов 4. Явор Трифонов Беров 5. Веселин Александров Чавдаров 6. Росица Георгева Попова 7. Николай Георгиев Георгиев 8. Иво Иванов Тошев 9. Гергана Вътева Стоянова 10. Владимир Бонов Славенски 11. Георги Кръстев Петров 12. Евелин Георгиев Парасков
6. ВОЛЯ 1. Нина Пейчева Миткова 2. Елена Стефанова Аксиева 3. Стефан Луков Августинов 4. Николай Павлов Почеканов 5. Владимир Иванов Александров 6. Цветелина Стоянова Лучкова 7. Борис Михайлов Славейков 8. Петър Василев Георгиев 9. Йонка Цветанова Велковска-Георгиева 10. Калоян Пламенов Петров 11. Грета Йорданова Минчева
7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 1. Владислав Димитров Харалампиев
8. Коалиция АБВ – Движение 21 1. Михо Димитров Михов 2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 3. Радослав Георгиев Ралчев 4. Тодор Димитров Василев 5. Васил Петров Атанасов 6. Георги Костадинов Илчев 7. Мария Кирилова Витанова 8. Райна Димитрова Пелева 9. Вяра Гришина Зафирова 10. Ралица Любомирова Филипова 11. Светла Петкова Караянева-Илиева 12. Георги Викторов Славов 13. Николай Георгиев Узунов 14. Пламен Евгениев Киров 15. Таня Йорданова Запрянова 16. Недялка Делчева Митева 17. Милена Иванова Кърмазлийска
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА 2. АЛИ МУСТАФА БАЙРАМ 3. АСЕН ДИМОВ МЕТОДИЕВ 4. АНАНИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ 5. АСЕН АНТОНОВ КАРАГЬОЗОВ 6. ЕРОЛ АЯНОВ САДЪКОВ 7. РУМЕН НАСКОВ НЕДЯЛКОВ 8. ЖАНА ЛЮБОМИРОВА ПАПАЗОВА 9. АСАН РУСТЕМ РАКИП 10. ЮЗГЮР ЮЛИЯНОВ ДЪЗДАНОВ
10. БСП за БЪЛГАРИЯ 1. Иво Ангелов Христов 2. Георги Йорданов Йорданов 3. Теодора Атанасова Халачева 4. Донка Иванова Александрова-Бубняк 5. Любомир Димитров Паунов 6. Тодор Димитров Стоилов 7. Захари Димитров Георгиев 8. Атанас Илиев Баташки 9. Красимир Николаев Карамфилов 10. Минка Алдомирова Сърнешка 11. Калин Иванов Милчев 12. Кирчо Георгиев Атанасов 13. Георги Атанасов Тотков 14. Ангелина Николова Божилова 15. Ангел Петров Петров 16. Борис Николов Янчев 17. Таня Юлиянова Мачанова 18. Веселин Добромиров Димитров 19. Милена Петьова Колева 20. Екатерина Димитрова Делинова 21. Добромира Стефанова Тошева 22. Валентин Минев Денев
11. ПП ГЕРБ 1. Бойко Методиев Борисов 2. Менда Кирилова Стоянова 3. Вежди Летиф Рашидов 4. Атанас Иванов Ташков 5. Димитър Николов Лазаров 6. Александър Милков Държиков 7. Ясен Михайлов Михайлов 8. Атанас Андреев Узунов 9. Петър Любенов Зехтински 10. Пенчо Малинов Малинов 11. Спас Георгиев Гърневски 12. Елена Петрова Тотолакова 13. Стефан Иванов Дедев 14. Петър Костадинов Петров 15. Иван Петков Вичков 16. Тошо Ангелов Пашов 17. Боряна Георгиева Узунова 18. Мирослав Тенев Тенев 19. Аргир Василев Аргиров 20. Дончо Митев Кацарев 21. Деян Вихров Захов 22. Атанас Георгиев Чилингиров
12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1. Цветозар Димитров Балабанов 2. Петър Кънчев Баротов 3. Ташо Стойчев Арабистанов
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Христо Любомиров Иванов 2. Никола Велизариев Вълчанов 3. Петкана Георгиева Бакалова 4. Донка Вескова Дойчева-Попова 5. Веселина Стефанова Александрова 6. Михаил Пламенов Косев 7. Милена Иванова Найденова 8. Георги Румянов Стойчев 9. Добромира Иванова Григорова 10. Веселка Петрова Христамян 11. Петър Атанасов Пейчинов 12. Манол Костадинов Пейков
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Славчо Стоев Атанасов 2. Александър Маиров Сиди 3. Димитър Петков Керин 4. Костадин Иванов Гаров 5. Александър Костадинов Пецов 6. Михаил Георгиев Казанджиев 7. Илко Матов Илиев 8. Павел Рангелов Милушев 9. Даниела Тонкова Кинова 10. Слави Василев Георгиев 11. Камен Василев Христов
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Александър Борисов Благоев 2. Боряна Маринова Тричкова 3. Ермак Тодоров Димов 4. Мария Христова Герина 5. Тенчо Николаев Узунов 6. Георги Ангелов Боршуков 7. Катя Янчева Георгиева
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Велизар Матеев Шаламанов 2. Петър Атанасов Пейчинов 3. Николай Иванов Кирков 4. Константин Атанасов Костадинов 5. Андрей Христов Ралев 6. Никола Василев Йорданов
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Борис Янков Ячев 2. Магдалена Ламбова Ташева 3. Георги Андонов Какалов 4. Андон Боянов Андонов 5. Иван Чонов Чонов 6. Светлозар Аргиров Янков 7. Делчо Костадинов Динков 8. Славка Георгиева Диманова 9. Илия Запрянов Дребчев 10. Георги Димитров Димитров 11. Димитър Генчев Димитров
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Александър Борисов Благоев 2. Тенчо Николаев Узунов 3. Мария Христова Герина 4. Иво Цветанов Лазаров 5. Катя Янчева Георгиева
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 2. СТАНОЙ АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ 3. СТЕФАН ДИМИТРОВ РУСЧУКОВ 4. ВИЛИ ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА 5. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ 6. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЕВ 7. АЛБЕНА БЛАГОЕВА ПОПОВА
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Димитър Костадинов Славин 2. Рада Христова Дишкелева 3. Сара Али-Реза Ароу 4. Георги Стоянов Тодоров
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Божидар Цецов Лукарски 2. Пламен Величков Кръстев 3. Райна Лалова Дончева 4. Павел Ангелов Гимишев 5. Георги Димитров Пилев 6. Янко Димитров Димитров 7. Георги Веселинов Иванов 8. Христо Ангелов Андреев 9. Паско Димитров Славов 10. Павел Иванов Павлов 11. Румен Петков Налбантов
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Йонко Илиев Йонков
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Елена Светославова Соколова
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Методи Борисов Андреев 2. Жоро Михайлов Чобанов 3. Милена Дачева Орешкова 4. Юлия Юлиянова Матева 5. Мария Цонева Коларова 6. Мирослав Тодоров Грънчаров 7. Светлан Николов Бонев 8. Ивайло Кирилов Кирилов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Илияна Андонова Петрова 2. Николай Борисов Къркеланов 3. Даниел Кирилов Митев
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Тодор Георгиев Тодоров 2. Жени Димитрова Иванова 3. Дончо Минчев Колев 4. Силвия Тодорова Бозукова 5. Марин Колев Маринов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Димитър Тодоров Аврамов
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Димитър Петров Сяров 2. Георги Петров Мавродиев 3. Стефан Олегов Радев 4. Мая Димитрова Миланова 5. Пепа Цветанова Генчева 6. Николай Кръстев Николов 7. Александър Николаев Панайотов 8. Руслан Белизаров Баждеков
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Никола Костадинов Вучев 2. Николай Антонов Радев 3. Цветан Димитров Стоянов 4. Ивайло Венциславов Нинов 5. Тодор Боянов Славчев
7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 1. Живко Петков Калъчев
8. Коалиция АБВ – Движение 21 1. Иван Славов Иванов 2. Георги Станчев Атанасов 3. Иван Манчев Иванов 4. Маруся Тодорова Димова 5. Николай Павлов Бакърджиев 6. Димитър Стефанов Иванов 7. Стефан Йовев Джумалиев 8. Здравко Димитров Ножаров 9. Ирена Божидарова Мирчева 10. Васил Георгиев Рещов 11. Ана Добромирова Чолакова 12. Петър Горанов Петров
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. Янко Александров Янков 2. Мустафа Юсеинов Мустафов 3. Валентин Кръстев Георгиев 4. Исмет Кемал Идриз 5. Хатче Алиева Османова 6. Бадър Исмаилов Хасанов 7. Кемал Джемал Кьойбаши 8. Илмие Илмиева Юмерова 9. Таня Стефкова Петрова
11. ПП ГЕРБ 1. Десислава Жекова Танева 2. Васислав Петрониев Петров 3. Веселина Георгиева Тонева 4. Мария Щерева Белова 5. Галя Енева Захариева 6. Тодор Петров Бакалов 7. Милен Стоянов Петков 8. Радост Михайлова Стефанова-Енчева 9. Стефан Тончев Кондузов 10. Ивайло Иванов Енев 11. Андрей Михайлов Андреев 12. Тодор Георгиев Георгиев
12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1. Мариела Господинова Господинова 2. Георги Митев Дженков 3. Ивайло Христов Йорданов 4. Атанас Гълъбов Кадиев
13. Обединение ДОСТ 1. Емине Хюсеинова Онбашъ 2. Ашкън Рамадан Веиз 3. Михаил Мариянов Петров 4. Пламена Стефкова Петрова 5. Владимир Красимиров Андонов 6. Златица Митева Кунева 7. Садуллах Ахмед Таш 8. Айхан Сюлейманов Бекиров 9. Велико Тошков Костадинов 10. Милена Христова Иванова 11. Исмаил Салимов Хасанов 12. Али Вели Молла