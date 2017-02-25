Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) ІІ ЧАСТ 2017-02-24 @ 23:51 EET Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) ПАЗАРДЖИК - СЛИВЕН /ВКЛЮЧИТЕЛНО/





ПАЗАРДЖИК 1. ПП ДРОМ

1. Кемил Ахмед Рамадан

2. Генчо Стоянов Александров

3. Борислав Иванов Овчаров 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Александър Ангелов Динков

2. Георги Василев Маев

3. Ангел Антонов Благов

4. Костадин Тодоров Тодоров

5. Стойка Стоянова Стефанова

6. Спас Антонов Благов

7. Иван Георгиев Вачев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Даниела Цветанова Никодимова

2. Мария Бончева Бонева 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Атанас Петров Атанасов

2. Неделко Илиев Немски

3. Христо Петров Стефанов

4. Йорданка Василева Спасова

5. Спас Георгиев Сеферинкин

6. Ангел Николов Ишев

7. Михаил Димитров Ангелов

8. Николай Василев Василев

9. Бранимир Асенов Манушов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Цветанка Здравкова Вълчева

2. Тони Димитров Баждаров

3. Боряна Иванова Янкулова

4. Джулия Стоянова Рангелова

5. Иван Стефанов Веселинов

6. Димитър Олег Николов

7. Иванка Динева Иванова

8. Илиян Пламенов Митев

9. Поля Милчева Герасимова

10. Ева Антраник Папазян

11. Стоилка Николова Ташева

12. Климентина Димитрова Хаджипавлова-Припърженска

13. Румен Седевчов Велинов 6. ВОЛЯ

1. Мариела Петрова Ненова

2. Милка Пенкова Трифонова

3. Росица Георгиева Атанасова

4. Силвия Христова Костадинова

5. Светлана Костова Лесидренска

6. Димитър Стойчев Трампов

7. Красимира Василева Първева

8. Младен Ангелов Богданов

9. Антоан Димитров Христов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Тодор Любомиров Михайлов 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Трендафил Ангелов Величков

2. Красимира Василева Радева-Делева

3. Димитър Тодоров Хаджидимитров

4. Сергей Ангелов Темелков

5. Нина Илиева Змийчарова-Димова

6. Венко Димитров Балтаджиев

7. Гергана Василева Таслакова

8. Ангел Минков Минков

9. Константин Василев Канджаров

10. Гергана Димитрова Комитска

11. Димитър Крумов Паунов

12. Катерина Петрова Стойчева

13. Антон Димитров Мулетаров

14. Мустафа Салих Еджевит

15. Цветомир Николов Цветанов

16. Иван Ангелов Вацев

17. Георги Запринов Илиев

18. Атанас Георгиев Шопов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Делян Славчев Пеевски

2. Искра Димитрова Михайлова-Копарова

3. Сергей Манушов Кичиков

4. Зехра Мустафа Алиш

5. Иван Ангелов Морозов

6. Осман Акчай Мурадов

7. Цанко Бенчов Молов

8. Марин Христов Янков

9. Фатма Себайдин Исаева

10. Ивайло Костадинов Личев

11. Ахмед Шефкет Гаваз

12. Венета Иванова Илиева 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Славчо Георгиев Велков

2. Йордан Стоянов Младенов

3. Гурко Георгиев Митев

4. Полина Александрова Шишкова

5. Георги Василев Янчев

6. Петя Николаева Цанкова

7. Никола Андреев Манев

8. Нина Иванова Димова

9. Таня Костадинова Благова

10. Надя Спасова Клисурска-Жекова

11. Диана Маринова Варникова-Милчева

12. Стойко Стойчев Стефанов

13. Илко Савов Савов

14. Маргарита Иванова Григорова-Киричева

15. Васил Венков Котев

16. Димитър Йорданов Жилков

17. Атанас Георгиев Павлов

18. Георги Николов Вергиев 11. ПП ГЕРБ

1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева

2. Димитър Иванов Гечев

3. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

4. Христо Илиев Калоянов

5. Даниела Димитрова Малешкова

6. Лозана Илиева Василева

7. Гинче Димитрова Караминова

8. Стоян Димитров Вълков

9. Павлина Лазарова Дамянова

10. Димитър Ангелов Балабанов

11. Дечо Найденов Спасов

12. Лъчезар Стоянов Илинов

13. Надежда Георгиева Терзиева

14. Николай Георгиев Ангелов

15. Десислава Ангелова Тодорова

16. Катя Николаева Гацева

17. Атанас Иванов Качаков

18. Стоил Георгиев Апостолов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Христо Николов Дунчев

2. Иван Георгиев Проданов

3. Пенко Георгиев Русев 13. Обединение ДОСТ

1. Стоян Иванов Динков

2. Виктор Валентинов Хавальов

3. Антоанета Николова Тодорова-Галева

4. Радослав Живков Радев

5. Наим Кадиров Садъков

6. Ерол Вайдинов Шишеков

7. Мустафа Салих Шукри 14. ПП Възраждане

1. Бойко Александров Младенов

2. Христо Георгиев Куфов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Венцислав Кирилов Трифонов

2. Иван Георгиев Велов

3. Александър Александров Пелев

4. Пламен Иванов Даракчиев

5. Иглика Иванова Иванова

6. Мария Славчева Карвър

7. Емилиян Веселинов Живков

8. Здравко Милчев Минчев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Станислав Тодоров Станилов

2. Стефан Иванов Балабанов

3. Благо Атанасов Петров

4. Красимир Георгиев Първанов

5. Александър Иванов Гагов

6. Петър Ганчев Горчев

7. Георги Михайлов Сенгалевич

8. Георги Димитров Коприщенов

9. Иван Савов Андров 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Стамен Нинов Стаменов

2. Любена Миткова Начева-Григорова

3. Иван Герасимов Петрински

4. Боряна Маринова Тричкова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Пламен Йорданов Тодоров

2. Свилен Николов Момчилов

3. Стефан Георгиев Стоянов

4. Станой Александров Станчев

5. Стефан Димитров Русчуков

6. Вили Цонева Георгиева 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Александър Иванов Атанасов

2. Андрей Костадинов Георгиев

3. Димитър Владимиров Тодоринов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Бойка Грозева Маринска

2. Димитър Любомиров Петков

3. Тодор Иванов Джамбов

4. Чавдар Стоянов Чавдаров

5. Веселин Олегов Попов

6. Габриела Запрянова Попова

7. Красимира Стоянова Паунова

8. Борис Георгиев Станков

9. Пею Василев Търпоманов

10. Николина Петрова Ангелова

11. Нур Емилова Капланова

12. Исмет Незиров Трампов

13. Христо Ангелов Цветанов

14. Лука Ненков Делийски

15. Любен Сотиров Тигалонов

16. Димитър Христов Герасимов

17. Нели Тодорова Серафимова

18. Малина Георгиева Консулова-Златева ПЕРНИК 1. ПП ДРОМ

1. Кристина Асенова Траянова

2. Илиан Пламенов Василев

3. Ангел Руменов Борисов

4. Боряна Георгиева Аначкова 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Валентин Боянов Хараламбиев

2. Методи Георгиев Христов

3. Ангел Йорданов Мицилков

4. Борис Петров Аврамов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Даниела Цветанова Никодимова

2. Виолина Борисова Борисова

3. Георги Евлогиев Василев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Калин Цеков Каменов

2. Георги Недков Недев

3. Явор Бисеров Стоименов

4. Бисер Иванов Механджийски

5. Виктория Викторова Десова

6. Николай Велинков Милев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Йордан Захариев Чипев

2. Йордан Ангелов Нихризов

3. Кирил Михайлов Кирилов

4. Силвестър Стефчов Гьолски

5. Румен Седевчов Велинов

6. Румен Манолов Жотев

7. Юли Манолов Георгиев

8. Донко Симов Рангелов 6. ВОЛЯ

1. Полина Цветославова Цанкова – Христова

2. Евгения Михайлова Димова

3. Чавдар Миленов Енков

4. Каталина Борисова Конева 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Ева Станкова Иванова 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Петър Кирилов Първанов

2. Александрина Георгиева Костадинова – Славева

3. Лъчезар Борисов Лазов

4. Данила Пламенова Бонева

5. Радостина Георгиева Костова

6. Денислав Асенов Серафимов

7. Антон Красимиров Постолов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Петя Николова Раева

2. Камен Маринов Петков

3. Невена Игнатова Димова

4. Антон Николов Ставриев

5. Георги Маринов Никодимов

6. Радосвета Емилова Кирова

7. Йонко Цветанов Попов

8. Валентин Стоилов Павлов 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Станислав Иванов Владимиров

2. Евдокия Славчова Асенова

3. Любомир Бойков Бонев

4. Евелина Емилова Венкова

5. Венета Симеонова Петрова

6. Петър Анастасов Янков

7. Ива Живкова Борисова

8. Михаил Кирилов Михайлов 11. ПП ГЕРБ

1. Красимир Любомиров Велчев

2. Ирена Любенова Соколова

3. Любка Божичкова Димитрова

4. Александър Петров Александров

5. Веселина Христова Шишкова

6. Денислав Виолинов Захариев

7. Елза Георгиева Драгомирова

8. Румяна Тодорова Гьорева 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Людмила николова Велинова

2. Божидар Славчев Симеонов

3. Венислава Петрова Венева

4. Ангел Трифонов Ангелов 13. Обединение ДОСТ

1. Тихомир Петров Пейчев

2. Ваня Димитрова Генадиева

3. Катрин Миролюбова Асенова

4. Данаил Иванов Данчов

5. Анита Страхилова Алексова 14. ПП Възраждане

1. Димо Георгиев Дренчев

2. Иво Георгиев Русчев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Вихрен Георгиев Матев

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Илиан Антонов Кутев

4. Младелин Сашев Димитров

5. Марин Михайлов Георгиев

6. Деница Петрова Кандиларова

7. Аделина Тодорова Иванова

8. Владимир Николаев Русев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Георги Василев Манев

2. Румен Атанасов Ваташки

3. Иличо Бориславов Йорданов

4. Васил Цветков Павлов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Николай Любомиров Радулов

2. Методи Валентинов Джамалов

3. Любомир Христов Василев

4. Георги Петков Манолов 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Росен Любомиров Иванов

2. Велка Василева Харизанова

3. Силвия Бонева Райчева

4. Красимира Йорданова Лозанова 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Ангел Петров Маринов

2. Георги Иванов Георгиев

3. Цветелин Иванов Маринов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Валентин Любенов Павлов

2. София Петкова Георгиева

3. Стефан Христов Маринов

4. Атанас Димитров Цвятков

5. Бойко Иванов Астатков

6. Александър Юлианов Александров

7. Адриан Валериев Симеонов

8. Димитър Андреев Делчев ПЛЕВЕН 1. ПП ДРОМ

1. Мариела Асенова Георгиева

2. Наргис Алекова Михайлова 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Биляна Дикова Велева-Грънчарова

2. Петко Димитров Ганчев

3. Веселка Антонова Георгиева

4. Петьо Яков Яков

5. Ваниета Димитрова Трифонова

6. Красимир Николаев Крамолински

7. Елизабета Стоянчова Цолова

8. Йордан Дечов Кюркчийски

9. Рени Славкова Тодорова

10. Людмила Василева Христова

11. Антон Методиев Граматиков

12. Любомир Мирославов Макавеев

13. Пламен Борисов Вановски 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Марияна Василева Табакова

2. Татяна Георгиева Андонова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Мартин Димитров Димитров

2. Венера Георгиева Станчева

3. Георги Петков Велков

4. Николай Валентинов Милев

5. Георги Евлогиев Караджов

6. Радомир Момчилов Добрев

7. Петьо Веселинов Костов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Иван Филипов Иванов

2. Мила Цонкова Георгиева

3. Венелин Никифоров Йорданов

4. Валери Марков Върбанов

5. Венелин Христов Димитров

6. Емил Кирилов Янев

7. Заличен

8. Виктор Александров Кадиев

9. Христо Николов Стоянов 6. ВОЛЯ

1. Полина Цветославова Цанкова-Христова

2. Милка Пенкова Трифонова

3. Искра Цветомирова Трифонова

4. Деяна Желязкова Славова-Велева

5. Мария Красимирова Вълчева

6. Нивяна Мариянова Петкова

7. Младен Ангелов Богданов

8. Вихрен Иванов Бухов

9. Илинка Христосова Фърцова 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Димчо Цонев Първанов 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Румен Йорданов Петков

2. Цветан Методиев Антов

3. Радосвета Василева Маджарова – Вълчева

4. Любомир Димитров Мачев

5. Николай Люлинов Петров

6. Петранка Петкова Антонова

7. Димчо Иванов Дешев

8. Светлана Йорданова Битунска

9. Виктор Маринов Маринов

10. Стилиана Ружкова Кръстева

11. Красимир Франчешков Грунчев

12. Людмил Митков Ангелов

13. Иво Ванев Пейчев

14. Елеонора Ангелова Йоткова

15. Янислав Константинов Кунев

16. Ивайло Тодоров Ценов

17. Ирена Иванова Михайлова

18. Деница Русалинова Василева 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Велислава Иванова Кръстева

2. Митхат Сабри Метин

3. Енгин Исмаилов Кючуков

4. Айлян Гюнайдънов Пашала

5. Айнур Айдънов Асанов

6. Тома Юлиянов Терзиев

7. Марио Киров Рангелов

8. Ленко Дайчев Тодоров

9. Александър Филев Иванов

10. Александра Росенова Нинова

11. Свилен Илиев Огнянов

12. Явор Владимиров Бакърджиев

13. Мирослава Панайотова Найденова

14. Шенсес Яшаров Азизов

15. Алина Емилова Симеонова

16. Юзджай Юзай Мехмедов

17. Таня Огнянова Иванчовска

18. Ердал Феимов Алиев 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Васил Миланов Антонов

2. Свилен Маринов Атанасов

3. Валентин Петров Буров

4. Стефан Иванов Бурджев

5. Ганка Нинова Василева

6. Януш Величков Донев

7. Петър Илиев Дулев

8. Ева Веселинова Маринова-Найденова

9. Кольо Петров Домеников

10. Чавдар Йорданов Велинов

11. Цветан Паскалев Андреев

12. Татяна Валериева Димитрова-Иванова

13. Цветелина Николаева Дочева

14. Антон Георгиев Георгиев

15. Маргарита Господинова Жиянова

16. Атанас Цветомиров Атанасов

17. Цветомира Филадинова Добрева

18. Славей Кирилов Тоширов 11. ПП ГЕРБ

1. Ивайло Ангелов Московски

2. Цецка Цачева Данговска

3. Пламен Тачев Петров

4. Владислав Тошков Николов

5. Ралица Трилкова Добрева

6. Мирослав Василев Минчев

7. Диана Милкова Данова

8. Петя Крумова Василева

9. Красимир Недков Халов

10. Валери Пламенов Лачовски

11. Дочко Димитров Дочев

12. Цецо Първанов Луканов

13. Зорница Иванова Петрова

14. Спас Гальотков Каменов

15. Пламена Иванова Иванова

16. Габриела Валентинова Симеонова

17. Светозар Йорданов Зафиров

18. Самуил Георгиев Георгиев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Любомир Иванов Денчев

2. Христо Христов Дунчев

3. Иван Иванов Георгиев 13. Обединение ДОСТ

1. Сузан Ваит Зечири

2. Ерен Алиев Екремов

3. Марек Иков Александров

4. Джевдет Синан Осман

5. Емил Соколов Върбанов

6. Екрем Рухиев Кочев

7. Сабри Сюлейманов Ибраимов

8. Турай Ахмедов Татарлъ

9. Едиз Ердинов Чомлекчиев

10. Айтунч Орханов Османов

11. Гюлденис Гюрселова Сакаджиева

12. Айгюн Тургаев Али 14. ПП Възраждане

1. Стела Димитрова Ангелова-Банкова

2. Огнян Драгомиров Иванов

3. Бойко Георгиев Никифоров 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Албена Симеонова Върбанова

2. Георги Милианов Данов

3. Борислав Иванов Ботев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Красимир Дончев Каракачанов

2. Николай Николов Маринов

3. Адриан Христов Асенов

4. Калин Николов Поповски

5. Людмил Асенов Евтимов

6. Илиан Андреев Беров

7. Ивайло Иванов Христов

8. Иво Градев Георгиев

9. Силвия Владимирова Иванова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Ирина Петкова Алексова

2. Мартин Пъшев Иванов

3. Стоянка Илиева Бакопулу

4. Бойчо Кирилов Теофилов 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Цветан Кунов Кунов

2. Калоян Цветанов Кунов

3. Иван Мичов Иванов

4. Величко Василев Мотов

5. Русанка Маринова Мотова

6. Пламен Иванов Атанасов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Цветелин Иванов Маринов

2. Поля Розенова Димитрова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Найден Маринов Зеленогорски

2. Милчо Здравков Илиев

3. Мариана Петрова Лазарова-Иванова

4. Христо Ивайлов Таслаков

5. Начко Илиев Тоцев

6. Александър Владимиров Александров

7. Пепо Василев Петков

8. Петко Ивайлов Петков

9. Николай Атанасов Любенов

10. Валери Илиев Илиев

11. Валентин Йозов Калапиш

12. Дарин Величков Матов

13. Калин Йорданов Иванчев 22. ИК Димитър Огнянов Игнатов

1. ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ИГНАТОВ ПЛОВДИВ – ГРАД 1. ПП ДРОМ

1. Яшар Смаил Асан

2. Атанас Петров Янев

3. Георги Асенов Ангелов

4. Корнелия Стоянова Юсеин

5. Николай Михайлов Михайлов

6. Красимир Насков Арнаудов 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

2. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

3. ДИМИТЪР ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ 3. Политическа партия Движение Напред България

1. МАРИЯ БОНЧЕВА БОНЕВА

2. МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Дани Стефанова Каназирева

2. Кирил Валентинов Янкулов

3. Владимир Иванов Кисьов

4. Явор Трифонов Беров

5. Веселин Александров Чавдаров

6. Росица Георгева Попова

7. Николай Георгиев Георгиев

8. Иво Иванов Тошев

9. Гергана Вътева Стоянова

10. Владимир Бонов Славенски

11. Георги Кръстев Петров

12. Евелин Георгиев Парасков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Жорж Ганчев Ганчев

2. Светозар Ангелов Нейков

3. Анелия Кирилова Кирова

4. Румен Христов Петров

5. Васил Георгиев Бутев

6. Стоян Борисов Джаков

7. Красимира Симеонова Таскова

8. Рангел Димитров Димитров

9. Йордан Маринов Узунов

10. Валентин Иванов Чанков

11. Маргарита Димитрова Тодорова

12. Илиян Пламенов Митев 6. ВОЛЯ

1. Нина Пейчева Миткова

2. Елена Стефанова Аксиева

3. Стефан Луков Августинов

4. Николай Павлов Почеканов

5. Владимир Иванов Александров

6. Цветелина Стоянова Лучкова

7. Борис Михайлов Славейков

8. Петър Василев Георгиев

9. Йонка Цветанова Велковска-Георгиева

10. Калоян Пламенов Петров

11. Грета Йорданова Минчева 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Владислав Димитров Харалампиев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Михо Димитров Михов

2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

3. Радослав Георгиев Ралчев

4. Тодор Димитров Василев

5. Васил Петров Атанасов

6. Георги Костадинов Илчев

7. Мария Кирилова Витанова

8. Райна Димитрова Пелева

9. Вяра Гришина Зафирова

10. Ралица Любомирова Филипова

11. Светла Петкова Караянева-Илиева

12. Георги Викторов Славов

13. Николай Георгиев Узунов

14. Пламен Евгениев Киров

15. Таня Йорданова Запрянова

16. Недялка Делчева Митева

17. Милена Иванова Кърмазлийска 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА

2. АЛИ МУСТАФА БАЙРАМ

3. АСЕН ДИМОВ МЕТОДИЕВ

4. АНАНИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

5. АСЕН АНТОНОВ КАРАГЬОЗОВ

6. ЕРОЛ АЯНОВ САДЪКОВ

7. РУМЕН НАСКОВ НЕДЯЛКОВ

8. ЖАНА ЛЮБОМИРОВА ПАПАЗОВА

9. АСАН РУСТЕМ РАКИП

10. ЮЗГЮР ЮЛИЯНОВ ДЪЗДАНОВ 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иво Ангелов Христов

2. Георги Йорданов Йорданов

3. Теодора Атанасова Халачева

4. Донка Иванова Александрова-Бубняк

5. Любомир Димитров Паунов

6. Тодор Димитров Стоилов

7. Захари Димитров Георгиев

8. Атанас Илиев Баташки

9. Красимир Николаев Карамфилов

10. Минка Алдомирова Сърнешка

11. Калин Иванов Милчев

12. Кирчо Георгиев Атанасов

13. Георги Атанасов Тотков

14. Ангелина Николова Божилова

15. Ангел Петров Петров

16. Борис Николов Янчев

17. Таня Юлиянова Мачанова

18. Веселин Добромиров Димитров

19. Милена Петьова Колева

20. Екатерина Димитрова Делинова

21. Добромира Стефанова Тошева

22. Валентин Минев Денев 11. ПП ГЕРБ

1. Бойко Методиев Борисов

2. Менда Кирилова Стоянова

3. Вежди Летиф Рашидов

4. Атанас Иванов Ташков

5. Димитър Николов Лазаров

6. Александър Милков Държиков

7. Ясен Михайлов Михайлов

8. Атанас Андреев Узунов

9. Петър Любенов Зехтински

10. Пенчо Малинов Малинов

11. Спас Георгиев Гърневски

12. Елена Петрова Тотолакова

13. Стефан Иванов Дедев

14. Петър Костадинов Петров

15. Иван Петков Вичков

16. Тошо Ангелов Пашов

17. Боряна Георгиева Узунова

18. Мирослав Тенев Тенев

19. Аргир Василев Аргиров

20. Дончо Митев Кацарев

21. Деян Вихров Захов

22. Атанас Георгиев Чилингиров 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Цветозар Димитров Балабанов

2. Петър Кънчев Баротов

3. Ташо Стойчев Арабистанов 13. Обединение ДОСТ

1. Кемал Мустафов Тинев

2. Венцислав Йорданов Каймаканов

3. Петър Господинов Георгиев

4. Анелия Тачкова Явашева

5. Сергей Славчев Маринов

6. Александър Сашов Камбов

7. Емил Сашов Бакърджиев

8. Андон Найденов Салтъков

9. Гюлезар Яшар Садък

10. Сергей Атанасов Маджаров

11. Ангел Асенов Атанасов

12. Тунджай Наид Паша

13. Мехмед Асанов Пастърмаджиев

14. Осман Мехмедов Юсеинов

15. Милко Александров Шолов

16. Траян Димитров Узунов

17. Осман Зевкиев Алиев

18. Танер Осман Камберов

19. Владимир Стоянов Рангелов

20. Ангел Руменов Тодоров

21. Райчо Стоянов Маринов

22. Киро Христов Велинов 14. ПП Възраждане

1. Минчо Христов Куминев

2. Анна Веселинова Пенкова

3. Боян Христов Вълканов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Христо Любомиров Иванов

2. Никола Велизариев Вълчанов

3. Петкана Георгиева Бакалова

4. Донка Вескова Дойчева-Попова

5. Веселина Стефанова Александрова

6. Михаил Пламенов Косев

7. Милена Иванова Найденова

8. Георги Румянов Стойчев

9. Добромира Иванова Григорова

10. Веселка Петрова Христамян

11. Петър Атанасов Пейчинов

12. Манол Костадинов Пейков 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Славчо Стоев Атанасов

2. Александър Маиров Сиди

3. Димитър Петков Керин

4. Костадин Иванов Гаров

5. Александър Костадинов Пецов

6. Михаил Георгиев Казанджиев

7. Илко Матов Илиев

8. Павел Рангелов Милушев

9. Даниела Тонкова Кинова

10. Слави Василев Георгиев

11. Камен Василев Христов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Александър Борисов Благоев

2. Боряна Маринова Тричкова

3. Ермак Тодоров Димов

4. Мария Христова Герина

5. Тенчо Николаев Узунов

6. Георги Ангелов Боршуков

7. Катя Янчева Георгиева 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Живко Делчев Делчев

2. Детелина Иванова Делчева

3. Цветелина Сашкова Стоянова

4. Ивайло Йорданов Тодоров

5. Миглена Димитрова Стоянова

6. Пламен Йорданов Тодоров

7. Свилен Николов Момчилов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Георги Стоянов Тодоров

2. Димитър Костадинов Славин

3. Рада Христова Дишкелева

4. Йорданка Пенева Стоянова

5. Лина Бойчинова Болчинова

6. Илия Георгиев Ранчев 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. НИКОЛАЙ НАНКОВ НЕНЧЕВ

2. РУМЯНА БОГДАНОВА ТОЛОВА

3. ВЕЛИЗАР РАДИЛОВ ДЮЛГЕРОВ

4. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ

5. ПЕНКА ИВАНОВА ДЕВЕДЖИЕВА

6. КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ КУЦАРОВ

7. ТОДОР ДИМИТРОВ БОЗЕВ

8. БОЖИДАР СТЕФАНОВ САВОВ

9. СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ЧИЧИКОВ

10. СЕРАФИМ ЯНКУЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

11. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ РАДЕВ

12. СВЕТОСЛАВ ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

13. ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ПОПОВ

14. АТАНАС ВЛАДИМИРОВ БОЯДЖИЕВ

15. МАРИН СИМЕОНОВ ВЕЛКОВ

16. ЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ПЛОВДИВ – ОБЛАСТ 1. ПП ДРОМ

1. Ангел Кирилов Рашков

2. Димитър Йорданов Касъмов 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Георги Николов Даскалски

2. Николай Рангелов Тренев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Диана Йорданова Тасева

2. Любен Пламенов Томов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Дани Стефанова Каназирева

2. Владимир Иванов Кисьов

3. Борислава Христова Тонева

4. Димитър Ангелов Чолаков

5. Минко Иванов Иванов

6. Марин Петков Чушков

7. Гиньо Матев Матев

8. Атанас Димитров Рикелов

9. Анатоли Цеков Кузов

10. Венета Александрова Паева

11. Евелин Георгиев Парасков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Румен Христов Петров

2. Красимира Симеонова Таскова

3. Маргарита Димитрова Тодорова

4. Зорка Димитрова Карова

5. Валентин Иванов Чанков

6. Христо Николов Стоянов

7. Васил Георгиев Бутев

8. Светозар Ангелов Нейков

9. Анелия Кирилова Кирова 6. ВОЛЯ

1. Елена Стефанова Аксиева

2. Дора Стоянова Христова

3. Геновева Славова Нецова

4. Нина Пейчева Миткова

5. Антон Василев Стоев

6. Владимир Иванов Александров

7. Павлина Атанасова Попова

8. Димитър Радев Димитров

9. Цветослав Петров Цанков

10. Елизабет Валентинова Зайончковска

11. Радиана Красимирова Цонева 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Тодор Любомиров Михайлов 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Владимир Маринов Маринов

2. Иванка Николаева Авкова

3. Вяра Гришина Зафирова

4. Найден Павлов Павлов

5. Георги Любенов Руменов

6. Росица Иванова Пеева

7. Дарена Благоева Василева

8. Светлозар Стоянов Лазаров

9. Стоян Стоев Четинов

10. Катерина Николова Бурова

11. Добрин Кръстев Кръстев

12. Гергана Пламенова Рангелова

13. Сава Стоянов Савов

14. Калина Георгиева Петрова

15. Георги Христов Алексиев

16. Иван Кирилов Мартинков

17. Венелина Илиева Апостолова

18. Даниела Благоева Залъмова

19. Йордан Стефанов Стефанов

20. Димитър Методиев Петров

21. Катя Василева Гунова

22. Илияна Ангелова Димитрова 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ

2. ДЖЕМИЛ АХМЕД КАРААЛИ

3. ФЕРДИ ЕМЕЛ КАДИР

4. ДИМЧО ИВАНОВ ДАНКОВ

5. ХЮСЕИН АЙДЪНОВ КАРАДЖОВ

6. ИСМЕТ ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ

7. РУЖДИ ФАХРИ САЛИМ

8. ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ

9. ТАМЕР ДЖЕМАЛОВ БЕЙСИМОВ

10. АЛБЕНА ВЕЛИЧКОВА МИЛАНОВА

11. НУРЕТИН АЙНУР ТАСИМ

12. ГЮЛЕН РАМАДАНОВ ГОГАНОВ

13. БЮЛЕНТ МЕСТАН ШАКИР

14. РАНГЕЛ ХРИСТОВ БОЖКОВ

15. АНГЕЛ МЕТОДИЕВ КОСТОВ 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Георги Ченков Търновалийски

2. Манол Трифонов Генов

3. Галин Неделчев Дурев

4. Атанас Димитров Телчаров

5. Веска Маринова Ненчева

6. Виолета Стефанова Христодулова

7. Николай Георгиев Митков

8. Явор Илиев Гечев

9. Атанас Красимиров Тумбалев

10. Димитър Величков Георгиев

11. Милко Генов Сарафов

12. Елена Събова Попова

13. Йордан Василев Попов

14. Пенка Атанасова Запрянова

15. Стойчо Малинов Томов

16. Станислав Илиев Стоенчев

17. Йордан Нейчев Попов

18. Димитър Атанасов Ташев 11. ПП ГЕРБ

1. Константин Веселинов Попов

2. Христо Грудев Грудев

3. Данка Евстатиева Зидарова-Люртова

4. Младен Николов Шишков

5. Евелина Апостолова Русинова

6. Катя Николаева Попова

7. Гергана Трендафилова Трендафилова

8. Силвия Анастасова Хубенова

9. Минко Петков Кафтански

10. Валентина Радкова Хаджиева

11. Запрян Василев Янков

12. Тодор Атанасов Лозанов

13. Пламен Иванов Райчев

14. Илия Стефанов Димов

15. Владимир Малинов Пильов

16. Мария Асенова Витанова-Вълканова

17. Илия Иванов Цветков

18. Илица Георгиева Даскалова

19. Валентин Давидов Заимов

20. Нели Маринова Минчева

21. Стоянка Райкова Крислова

22. Милен Атанасов Чолев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Александър Сотиров Стойков

2. Петър Здравков Глушков

3. Лора Атанасова Сандева 13. Обединение ДОСТ

1. Шабанали Ахмед Дурмуш

2. Бедрие Юсеинова Търмазова-Исмаил

3. Ердуан Сали Мехмед

4. Танер Фикри Алимолла

5. Наил Наим Рустем

6. Ерай Илми Екимов

7. Халим Нурсетов Ахмедов

8. Нермин Хасан Местан

9. Алаатин Вайдинов Ахмедов

10. Йозел Ахмедов Мюмюнов

11. Юзджан Нешедов Фейзов

12. Метин Мюмюн Исмаил

13. Сюлейман Ресми Сюлейман

14. Хавизе Юксел Фейзиева

15. Вели Шукри Ходжа

16. Шенол Шаиб Ахмед 14. ПП Възраждане

1. Христо Георгиев Куфов

2. Боян Христов Вълканов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Велизар Матеев Шаламанов

2. Петър Атанасов Пейчинов

3. Николай Иванов Кирков

4. Константин Атанасов Костадинов

5. Андрей Христов Ралев

6. Никола Василев Йорданов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Борис Янков Ячев

2. Магдалена Ламбова Ташева

3. Георги Андонов Какалов

4. Андон Боянов Андонов

5. Иван Чонов Чонов

6. Светлозар Аргиров Янков

7. Делчо Костадинов Динков

8. Славка Георгиева Диманова

9. Илия Запрянов Дребчев

10. Георги Димитров Димитров

11. Димитър Генчев Димитров 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Александър Борисов Благоев

2. Тенчо Николаев Узунов

3. Мария Христова Герина

4. Иво Цветанов Лазаров

5. Катя Янчева Георгиева 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

2. СТАНОЙ АЛЕКСАНДРОВ СТАНЧЕВ

3. СТЕФАН ДИМИТРОВ РУСЧУКОВ

4. ВИЛИ ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА

5. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

6. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЕВ

7. АЛБЕНА БЛАГОЕВА ПОПОВА 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Димитър Костадинов Славин

2. Рада Христова Дишкелева

3. Сара Али-Реза Ароу

4. Георги Стоянов Тодоров 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Божидар Цецов Лукарски

2. Пламен Величков Кръстев

3. Райна Лалова Дончева

4. Павел Ангелов Гимишев

5. Георги Димитров Пилев

6. Янко Димитров Димитров

7. Георги Веселинов Иванов

8. Христо Ангелов Андреев

9. Паско Димитров Славов

10. Павел Иванов Павлов

11. Румен Петков Налбантов РАЗГРАД 1. ПП ДРОМ

1. Суржет Севелинов Асенов

2. Къдрин Максимов Рачев

3. Свилен Николаев Стоянов

4. Огнян Людмилов Исаков 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Йонко Илиев Йонков 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Елена Светославова Соколова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Методи Борисов Андреев

2. Жоро Михайлов Чобанов

3. Милена Дачева Орешкова

4. Юлия Юлиянова Матева

5. Мария Цонева Коларова

6. Мирослав Тодоров Грънчаров

7. Светлан Николов Бонев

8. Ивайло Кирилов Кирилов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Илияна Андонова Петрова

2. Николай Борисов Къркеланов

3. Даниел Кирилов Митев 6. ВОЛЯ

1. Гюлер Ахмедова Мерданова

2. Мартина Николова Кулева

3. Щериана Валентинова Проданова

4. Диляна Тошкова Тонкова 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Драгомир Димитров Димитров 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Кристиян Сашев Калчев

2. Вера Лъчезарова Христова-Стоилова

3. Петър Дениславов Денев

4. Етем Бейхан Етем

5. Калоян Николаев Стефанов

6. Радостина Николаева Недялкова

7. Снежана Бориславова Попова

8. Иво Иванов Хаджииванов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Ахмед Реджебов Ахмедов

2. Ихсан Халил Хаккъ

3. Левент Али Апти

4. Халиме Мехмедова Добруджан

5. Юксел Мехмедов Алиев

6. Хабибе Кязим Расим

7. Ариф Васви Ахмед

8. Севгин Назъм Шукри 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Денчо Стоянов Бояджиев

2. Мартин Стефанов Обрешков

3. Добрин Младенов Добрев

4. Румяна Антонова Балтова

5. Таня Петрова Тодорова

6. Симона Дечкова Пиронкова

7. Димитър Павлов Ганчев

8. Харизан Асенов Фурнаджиев 11. ПП ГЕРБ

1. Десислава Вълчева Атанасова

2. Гюнай Хюсмен Хюсмен

3. Радиана Ангелова Димитрова

4. Михаил Парашкевов Тодоров

5. Валентина Маркова Френкева-Белчева

6. Николай Пенев Атанасов

7. Младен Дянков Чакъров

8. Недим Ибрямов Мустафов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Стела Йосифова Тодорова

2. Марио Огнянов Стоянов 13. Обединение ДОСТ

1. Рейхан Ридван Вели

2. Хюсние Фикрет Расимова

3. Салим Сюлейман Мустафа

4. Фатме Селим Али

5. Танер Зекимюрен Шакир

6. Ахмед Гюрселов Еминов

7. Асан Асанов Хойров

8. Исуф Илми Хатиб 14. ПП Възраждане

1. Ивайло Иванов Хъневски

2. Николай Руменов Гочев

3. Галя Атанасова Петрова 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Надежда Георгиева Йорданова

2. Мариян Руменов Христов

3. Пламен Богомилов Ангелов

4. Надежда Друмева Бобчева

5. Георги Мирославов Момчев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Димитър Николов Димитров

2. Георги Димитров Георгиев

3. Евгени Гутев Драганов

4. Стефан Савов Хаджистанчев 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Снежана Иванова Желязкова

2. Галина Савчева Димитрова

3. Хортензия Валентинова Кънчева

4. Вергиния Василева Костадинова

5. Тодор Николаев Цонев 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Андрей Томанов Рафаилов

2. Валентина Живкова Пенева 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Лазаринка Карамфилова Николова

2. Пламен Любомиров Вукадинов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Теодор Борисов Ролев

2. Людмил Савов Тихчев

3. Евгения Андреева Керчева

4. Атанас Павлов Зарков

5. Ивелина Антонова Христова

6. Димо Борисов Димитров

7. Симеон Станчев Тодоров

8. Светломир Тодоров Матев СИЛИСТРА 1. ПП ДРОМ

1. Петър Колев Петров

2. Петър Кирчев Станев 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Тодор Трифонов Койнов

2. Валерий Илиев Джуров 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Елена Светославова Соколова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Събчо Стоянов Събчев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Деян Великов Русев

2. Александър Пламенов Лазаров

3. Веселин Йорданов Банков

4. Евелина Георгиева Тодорова-Сарова

5. Татяна Петрова Кънева

6. Христо Николов Ганев

7. Галина Василева Казанджиева 6. ВОЛЯ

1. Росица Веселинова Божкова

2. Галина Маринова Николова

3. Ваня Иванова Илчева

4. Кристиян Руменов Господинов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Николай Димитров Иванов 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Георги Недков Кючуков

2. Мехмед Мохарем Мехмед

3. Венета Иванова Бабанова

4. Веселин Аврамов Аврамов

5. Йордан Петров Йорданов

6. Кристиян Сашев Калчев

7. Мирослав Янев Георгиев

8. Димитър Николаев Караджов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Рамадан Байрам Аталай

2. Невин Халил Хасан

3. Левент Орхан Мемиш

4. Ашкън Ружди Салим

5. Алириза Хасан Алириза

6. Пепа Денева Георгиева

7. Ерай Кязим Кадир

8. Сердар Гюлтекин Неври 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Стоян Михайлов Мирчев

2. Вяра Емилова Йорданова

3. Стилиян Стойчев Стойчев

4. Вероника Димитрова Иванова

5. Йорданка Димитрова Иванова

6. Станислав Атанасов Стойков

7. Нина Йорданова Питакова

8. Лазар Иванов Лазаров 11. ПП ГЕРБ

1. Владислав Иванов Горанов

2. Мария Димитрова Димитрова

3. Ивелин Статев Иванов

4. Ивелин Маринов Русев

5. Станчо Борисов Арсов

6. Йордан Милков Йорданов

7. Елена Тодорова Томова

8. Алтимир Емилов Адамов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Георги Недялков Славчев

2. Янислав Руменов Андреев 13. Обединение ДОСТ

1. Корман Якубов Исмаилов

2. Рашид Апти Куру

3. Тезджан Феим Мюзелиф

4. Кенан Дуран Рахим

5. Танжур Танер Мехмед

6. Ахмед Садък Ахмед

7. Бахри Басри Хайрула 14. ПП Възраждане

1. Марин Руменов Николов

2. Велислав Руменов Христов

3. Денислав Колев Денев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Златко Стефанов Куртев

2. Мирослав Иванов Минчев

3. Надежда Друмева Бобчева

4. Христо Жоров Иванов

5. Георги Мирославов Момчев

6. Йордан Стоянов Куцаров 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Александър Николаев Сабанов

2. Йордан Атанасов Ковачев

3. Димчо Нейков Кьосев

4. Веселин Георгиев Георгиев 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Васил Николов Попов

2. Цветана Петкова Дакова

3. Огнян Славчев Цветков 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Неделчо Колев Неделчев

2. Вася Константинова Колева

3. Ивета Симеонова Рекинова

4. Петър Стоянов Стоянов

5. Милко Живков Петков

6. Цветелина Сашкова Стоянова

7. Мирослав Христов Кирилов

8. Никола Стоянов Стоянов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Камен Павлов Каменов

2. Йордан Красимиров Гаврилов

3. Лазаринка Карамфилова Николова

4. Христина Емилова Борисова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Никола Пейчев Хаджийски

2. Стефан Костадинов Русев

3. Бонка Стоянова Йорданова СЛИВЕН 1. ПП ДРОМ

1. Анелия Красимирова Данова

2. Митко Стефанов Минков 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Тодор Георгиев Тодоров

2. Жени Димитрова Иванова

3. Дончо Минчев Колев

4. Силвия Тодорова Бозукова

5. Марин Колев Маринов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Димитър Тодоров Аврамов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Димитър Петров Сяров

2. Георги Петров Мавродиев

3. Стефан Олегов Радев

4. Мая Димитрова Миланова

5. Пепа Цветанова Генчева

6. Николай Кръстев Николов

7. Александър Николаев Панайотов

8. Руслан Белизаров Баждеков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Никола Костадинов Вучев

2. Николай Антонов Радев

3. Цветан Димитров Стоянов

4. Ивайло Венциславов Нинов

5. Тодор Боянов Славчев 6. ВОЛЯ

1. Гергана Желязкова Стефанова

2. Боряна Любенова Георгиева

3. Иво Маринов Тодоров

4. Дамян Николаев Пенчев

5. Росен Йорданов Божков

6. Недко Петков Жечев 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Живко Петков Калъчев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Иван Славов Иванов

2. Георги Станчев Атанасов

3. Иван Манчев Иванов

4. Маруся Тодорова Димова

5. Николай Павлов Бакърджиев

6. Димитър Стефанов Иванов

7. Стефан Йовев Джумалиев

8. Здравко Димитров Ножаров

9. Ирена Божидарова Мирчева

10. Васил Георгиев Рещов

11. Ана Добромирова Чолакова

12. Петър Горанов Петров 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Янко Александров Янков

2. Мустафа Юсеинов Мустафов

3. Валентин Кръстев Георгиев

4. Исмет Кемал Идриз

5. Хатче Алиева Османова

6. Бадър Исмаилов Хасанов

7. Кемал Джемал Кьойбаши

8. Илмие Илмиева Юмерова

9. Таня Стефкова Петрова 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Таско Михайлов Ерменков

2. Деян Цанков Дечев

3. Пепа Димитрова Беева

4. Петър Стефанов Костов

5. Мариета Дойчева Петкова

6. Ваня Дечкова Колева

7. Вероника Атанасова Делибалтова

8. Митко Радев Митев

9. Кольо Йорданов Милев

10. Наташа Петкова Пощова

11. Събина Василева Петканска- Вълева

12. Бисер Йорданов Бойчев 11. ПП ГЕРБ

1. Десислава Жекова Танева

2. Васислав Петрониев Петров

3. Веселина Георгиева Тонева

4. Мария Щерева Белова

5. Галя Енева Захариева

6. Тодор Петров Бакалов

7. Милен Стоянов Петков

8. Радост Михайлова Стефанова-Енчева

9. Стефан Тончев Кондузов

10. Ивайло Иванов Енев

11. Андрей Михайлов Андреев

12. Тодор Георгиев Георгиев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Мариела Господинова Господинова

2. Георги Митев Дженков

3. Ивайло Христов Йорданов

4. Атанас Гълъбов Кадиев 13. Обединение ДОСТ

1. Емине Хюсеинова Онбашъ

2. Ашкън Рамадан Веиз

3. Михаил Мариянов Петров

4. Пламена Стефкова Петрова

5. Владимир Красимиров Андонов

6. Златица Митева Кунева

7. Садуллах Ахмед Таш

8. Айхан Сюлейманов Бекиров

9. Велико Тошков Костадинов

10. Милена Христова Иванова

11. Исмаил Салимов Хасанов

12. Али Вели Молла 14. ПП Възраждане

1. Константина Венциславова Петрова

2. Стойчо Митков Александров

3. Стоян Спасов Старипавлов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Ренета Петрова Томова

2. Николай Янков Сиджимов

3. Руслан Йорданов Кънев

4. Биляна Любомирова Русева

5. Михаил Христов Боев

6. Енчо Иванов Динев

7. Цветина Георгиева Тодорова

8. Дарина Минкова Петрова 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Петър Христов Петров

2. Георги Иванов Георгиев

3. Стоян Стаматов Пенев

4. Доброслав Иванов Иванов

5. Анчо Василев Минков 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Ваня Васкова Тодорова

2. Милен Живков Жечев

3. Константин Цветанов Петров

4. Митко Енчев Димитров

5. Лидия Иванова Караиванова – Димитрова

6. Росица Стойчева Митева

7. Стойчо Митев Стойчев 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Валери Венциславов Димитров

2. Стоян Димитров Вълев 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Веселина Янкова Котавова

2. Николай Захариев Говедаров

3. Красимира Илиева Атанасова

4. Александър Борисов Димитров 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Борислав Райчов Миланов

2. Нина Стефанова Борова

3. Мариела Димитрова Байкова

4. Николай Младенов Киряков

5. Веселин Димитров Маринов

6. Петър Иванов Табаков

7. Иван Димитров Георгиев

8. Веселин Цветков Харалампиев

9. Златка Танева Великова

10. Маргарита Никова Димитрова

11. Тодорка Иванова Илиева

12. Драган Дяков Драганов https://trud.bg СЛИВЕН - СОФИЯ ОБЛАСТ /ВКЛЮЧИТЕЛНО/

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