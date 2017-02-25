Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области)

2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Тодор Георгиев Тодоров 2. Жени Димитрова Иванова 3. Дончо Минчев Колев 4. Силвия Тодорова Бозукова 5. Марин Колев Маринов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Димитър Тодоров Аврамов
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Димитър Петров Сяров 2. Георги Петров Мавродиев 3. Стефан Олегов Радев 4. Мая Димитрова Миланова 5. Пепа Цветанова Генчева 6. Николай Кръстев Николов 7. Александър Николаев Панайотов 8. Руслан Белизаров Баждеков
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Никола Костадинов Вучев 2. Николай Антонов Радев 3. Цветан Димитров Стоянов 4. Ивайло Венциславов Нинов 5. Тодор Боянов Славчев
7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 1. Живко Петков Калъчев
8. Коалиция АБВ – Движение 21 1. Иван Славов Иванов 2. Георги Станчев Атанасов 3. Иван Манчев Иванов 4. Маруся Тодорова Димова 5. Николай Павлов Бакърджиев 6. Димитър Стефанов Иванов 7. Стефан Йовев Джумалиев 8. Здравко Димитров Ножаров 9. Ирена Божидарова Мирчева 10. Васил Георгиев Рещов 11. Ана Добромирова Чолакова 12. Петър Горанов Петров
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. Янко Александров Янков 2. Мустафа Юсеинов Мустафов 3. Валентин Кръстев Георгиев 4. Исмет Кемал Идриз 5. Хатче Алиева Османова 6. Бадър Исмаилов Хасанов 7. Кемал Джемал Кьойбаши 8. Илмие Илмиева Юмерова 9. Таня Стефкова Петрова
11. ПП ГЕРБ 1. Десислава Жекова Танева 2. Васислав Петрониев Петров 3. Веселина Георгиева Тонева 4. Мария Щерева Белова 5. Галя Енева Захариева 6. Тодор Петров Бакалов 7. Милен Стоянов Петков 8. Радост Михайлова Стефанова-Енчева 9. Стефан Тончев Кондузов 10. Ивайло Иванов Енев 11. Андрей Михайлов Андреев 12. Тодор Георгиев Георгиев
12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1. Мариела Господинова Господинова 2. Георги Митев Дженков 3. Ивайло Христов Йорданов 4. Атанас Гълъбов Кадиев
13. Обединение ДОСТ 1. Емине Хюсеинова Онбашъ 2. Ашкън Рамадан Веиз 3. Михаил Мариянов Петров 4. Пламена Стефкова Петрова 5. Владимир Красимиров Андонов 6. Златица Митева Кунева 7. Садуллах Ахмед Таш 8. Айхан Сюлейманов Бекиров 9. Велико Тошков Костадинов 10. Милена Христова Иванова 11. Исмаил Салимов Хасанов 12. Али Вели Молла
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. АНГЕЛАКИ НАЙДЕНОВ ГОЦЕВ 2. ТОДОР ИВАНОВ ПИЩАЛОВ 3. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Десислава Запрянова Запрянова
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Стоян Димитров Марев 2. Камелия Петрова Кацарова 3. Димитър Мирчев Дончев 4. Пламен Малинов Балталийски 5. Даниел Захариев Шумков 6. Иван Крумов Савов 7. Зарко Филипов Маринов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Николай Петров Минков 2. Ирина Богданова Кръстева 3. Сергей Желев Капчиков 4. Димитър Тодоров Янев
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Велизар Пенков Енчев 2. Силвия Здравкова Чернинкова – Гопина 3. Румяна Иванова Дончева 4. Димитър Викторов Караиванов 5. Ангелаки Найденов Гоцев 6. Иван Георгиев Вачев 7. Веселин Иванов Велчевски 8. Пламена Иванова Петрова 9. Розалия Ангелова Траянова 10. Ангел Йорданов Мицилков 11. Камен Ненчев Илиев
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Боян Георгиев Кайров 2. Пепа Петрова Ходжева 3. Любомир Ясенов Инджев 4. Татяна Николаева Спасова 5. Ивалина Милчева Шолева 6. Валентин Емилов Груев
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Мартин Димитров Димитров 2. Борис Борисов Станимиров 3. Иван Кирилов Иванов 4. Марта Руменова Георгиева 5. Христо Василев Анастасов 6. Георги Петров Семерджиев 7. Георги Маринов Димитров 8. Борис Вилхелм Точев 9. Иво Николаев Божков 10. Константин Георгиев Гърневски 11. Маргарита Кирилова Игнатова 12. Васил Николов Миладинов 13. Катя Константинова Аспарухова-Радева 14. Любен Стоянов Лачански 15. Георги Младенов Цветков 16. Кирил Николаев Чуканов 17. Йордан Асенов Агов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Йордан Ангелов Нихризов 2. Огнян Дичев Атанасов 3. Диана Маринова Маринова 4. Мария Евстатиева Площакова – Такова 5. Николай Антонов Радев 6. Андрей Иванов Андреевски 7. Димитър Михаилов Маринов 8. Петър Димитров Кобаков 9. Никола Христов Ножаров 10. Красимир Спасов Милев 11. Тони Димитров Баждаров
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Христо Любомиров Иванов 2. Зарица Георгиева Динкова 3. Боряна Богданова Мусева 4. Любомир Иванов Авджийски 5. Александър Димитров Дунчев 6. Михаил Детелинов Паргов 7. Борил Любомиров Гуринов 8. Иван Велков Велков 9. Момчил Иванов Якимов 10. Ивайло Стефанов Попов 11. Петър Пламенов Кърджилов 12. Георги Станимиров Няголов 13. Иван Василев Матов 14. Николай-Емил Николов Шопов 15. Елка Димитрова Божкова 16. Виктор Стефанов Лилов
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Десислав Славов Чуколов 2. Георги Колев Колев 3. Владимир Веселинов Митов 4. Петър Николаев Николов 5. Николай Иванов Божков 6. Огнян Костов Кронев 7. Явор Божилов Нотев 8. Николай Петров Марков 9. Бранимира Георгиева Велчева 10. Кристиян Роберт Димитров 11. Яница Калинова Янкова 12. Цветан Петков Александров 13. Ради Николов Стоянов 14. Румен Михайлов Соколов
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Добри Милчев Божилов 2. Пенка Георгиева Харизанова 3. Захари Йорданов Килев 4. Мартин Пъшев Иванов 5. Христиан Тонев Дойчев 6. Атанаска Христова Георгиева 7. Любена Миткова Начева-Григорова 8. Веселка Христова Стефанова 9. Ирина Петкова Алексова 10. Елена Тодорова Василева 11. Ангелина Райчева Митева
19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 1. Младен Александров Младенов 2. Климент Николаев Шопов 3. Диана Гервасова Димитрова 4. Теодор Михайлов Николов 5. Филип Илиянов Филипов 6. Петър Данаилов Конов 7. Александър Петков Гунев
20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 1. Христо Хариев Христов 2. Ангел Петров Маринов 3. Николай Захариев Говедаров 4. Владимир Сашков Иванов 5. Борислав Емилов Венков 6. Орлин Божидаров Денчев 7. Мартин Славов Кехайов 8. Петко Николов Котов 9. Теодора Николаева Атанасова 10. Марио Сотиров Воденичаров 11. Станислава Руменова Стаменкова – Владимирова
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Иван Цветанов Калоянов 2. Мартин Бориславов Трифонов 3. Борис Тодоров Колев 4. Пенка Пенчева Захариева 5. Васко Николов Велчев 6. Георги Иванов Георгиев
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Зорница Атанасова Тодорова 2. Николай Евлогиев Максимов 3. Елица Борисова Илиева 4. Борис Рашков Рашков
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Веселин Запрянов Николов 2. Георги Лазаров Поповянски 3. Христин Цветолюбов Савов 4. Васил Петров Зашкев 5. Ева Петрова Маринова 6. Красимир Милчев Арнаутски 7. Йонко Димитров Димитров 8. Росен Кирилов Тодоров 9. Велислав Димитров Йотов 10. Григор Методиев Григоров 11. Ангел Илиев Маринов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Никола Костадинов Вучев 2. Силвия Чернева Георгиева 3. Димитър Цветанов Димитров 4. Йордан Маринов Узунов 5. Асен Ангелов Симеонов 6. Рангел Димитров Димитров 7. Константин Киров Киров 8. Леонид Иванов Петров 9. Ивайло Маринов Пеновски
6. ВОЛЯ 1. Албена Владимирова Найденова 2. Никола Иванов Николов 3. Геновева Славова Нецова 4. Биляна Василева Маринова 5. Наталия Вълчева Петрова 6. Борис Михайлов Славейков 7. Елизабет Валентинова Зайончковска 8. Красимир Живков Станков
7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 1. Анета Кръстева Иванова
8. Коалиция АБВ – Движение 21 1. Пламен Маринов Ралчев 2. Иван Костадинов Станков 3. Емил Цветанов Атанасов 4. Надежда Минчева Чорбанова 5. Георги Борисов Кощров 6. Цветан Иванов Миньовски 7. Гани Стоянов Ганев 8. Георги Сеферинов Георгиев 9. Венцислав Росенов Николов 10. Биляна Йорданова Геринска 11. Веселин Петров Василев 12. Анелия Тончева Такева 13. Димитър Радославов Веселинов 14. Лъчезар Борисов Лазов 15. Георги Пламенов Сотиров 16. Емилиян Димитров Иванов
9. Движение за права и свободи – ДПС 1. РУСЛАН ВЕЛИКОВ КОЛАРОВ 2. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ 3. ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ 4. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 5. ТОНИ ТОДОРОВ ИВАНОВ 6. ЗВЕЗДЕЛИН ВАСКОВ ДАНЧЕВ 7. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ 8. РОСИЦА ДЕЙСТАНОВА СТЕФАНОВА 9. ЦВЕТАН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ 10. ПАВЛИН ИВАНОВ МАРКОВ 11. ХАЛИТ ОСМАН САРАЧ 12. ЯКО БОБЕВ БАНЧЕВ 13. СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ 14. МУСИ СЛАВЧОВ СТОЯНОВ
10. БСП за БЪЛГАРИЯ 1. Иван Ивайлов Ченчев 2. Владимир Петров Александров 3. Радослав Любчов Стойчев 4. Боян Наков Ставрев 5. Веселка Иванова Георгиева-Златева 6. Стоянка Иванова Балова 7. Игнат Гюров Гюров 8. Емил Христов Найденов 9. Маргарита Иванова Петкова 10. Лало Георгиев Кирилов 11. Асен Георгиев Георгиев 12. Андон Милков Чулев 13. Станислав Димитров Димитров 14. Борислав Бойков Георгиев 15. Весела Владимирова Иванова-Петрова 16. Андрей Неделчев Андреев
11. ПП ГЕРБ 1. Николина Панайотова Ангелкова 2. Галя Симеонова Георгиева 3. Мартин Владимиров Тинчев 4. Валентин Мирчов Милушев 5. Жоро Радоев Цветков 6. Росица Иванова Тодорова 7. Петър Христов Беков 8. Росица Свиленова Итова 9. Георги Стефанов Чобанов 10. Николай Асенов Николов 11. Васил Цветков Цветков 12. Христо Цветанов Андреев 13. Радослав Кирилов Костадинов 14. Иван Димитров Стойнов 15. Калин Христов Иванов 16. Цвятко Николов Николов
12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1. Васко Райчинов Йотов 2. Асен Николов Караманчев 3. Теодора Валентинова Симова 4. Цветелина Тодорова Йотова