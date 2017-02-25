Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) ІІІ ЧАСТ 2017-02-24 @ 23:58 EET Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) СЛИВЕН - СОФИЯ ОБЛАСТ /ВКЛЮЧИТЕЛНО/







СЛИВЕН 1. ПП ДРОМ

1. Анелия Красимирова Данова

2. Митко Стефанов Минков 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Тодор Георгиев Тодоров

2. Жени Димитрова Иванова

3. Дончо Минчев Колев

4. Силвия Тодорова Бозукова

5. Марин Колев Маринов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Димитър Тодоров Аврамов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Димитър Петров Сяров

2. Георги Петров Мавродиев

3. Стефан Олегов Радев

4. Мая Димитрова Миланова

5. Пепа Цветанова Генчева

6. Николай Кръстев Николов

7. Александър Николаев Панайотов

8. Руслан Белизаров Баждеков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Никола Костадинов Вучев

2. Николай Антонов Радев

3. Цветан Димитров Стоянов

4. Ивайло Венциславов Нинов

5. Тодор Боянов Славчев 6. ВОЛЯ

1. Гергана Желязкова Стефанова

2. Боряна Любенова Георгиева

3. Иво Маринов Тодоров

4. Дамян Николаев Пенчев

5. Росен Йорданов Божков

6. Недко Петков Жечев 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Живко Петков Калъчев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Иван Славов Иванов

2. Георги Станчев Атанасов

3. Иван Манчев Иванов

4. Маруся Тодорова Димова

5. Николай Павлов Бакърджиев

6. Димитър Стефанов Иванов

7. Стефан Йовев Джумалиев

8. Здравко Димитров Ножаров

9. Ирена Божидарова Мирчева

10. Васил Георгиев Рещов

11. Ана Добромирова Чолакова

12. Петър Горанов Петров 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Янко Александров Янков

2. Мустафа Юсеинов Мустафов

3. Валентин Кръстев Георгиев

4. Исмет Кемал Идриз

5. Хатче Алиева Османова

6. Бадър Исмаилов Хасанов

7. Кемал Джемал Кьойбаши

8. Илмие Илмиева Юмерова

9. Таня Стефкова Петрова 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Таско Михайлов Ерменков

2. Деян Цанков Дечев

3. Пепа Димитрова Беева

4. Петър Стефанов Костов

5. Мариета Дойчева Петкова

6. Ваня Дечкова Колева

7. Вероника Атанасова Делибалтова

8. Митко Радев Митев

9. Кольо Йорданов Милев

10. Наташа Петкова Пощова

11. Събина Василева Петканска- Вълева

12. Бисер Йорданов Бойчев 11. ПП ГЕРБ

1. Десислава Жекова Танева

2. Васислав Петрониев Петров

3. Веселина Георгиева Тонева

4. Мария Щерева Белова

5. Галя Енева Захариева

6. Тодор Петров Бакалов

7. Милен Стоянов Петков

8. Радост Михайлова Стефанова-Енчева

9. Стефан Тончев Кондузов

10. Ивайло Иванов Енев

11. Андрей Михайлов Андреев

12. Тодор Георгиев Георгиев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Мариела Господинова Господинова

2. Георги Митев Дженков

3. Ивайло Христов Йорданов

4. Атанас Гълъбов Кадиев 13. Обединение ДОСТ

1. Емине Хюсеинова Онбашъ

2. Ашкън Рамадан Веиз

3. Михаил Мариянов Петров

4. Пламена Стефкова Петрова

5. Владимир Красимиров Андонов

6. Златица Митева Кунева

7. Садуллах Ахмед Таш

8. Айхан Сюлейманов Бекиров

9. Велико Тошков Костадинов

10. Милена Христова Иванова

11. Исмаил Салимов Хасанов

12. Али Вели Молла 14. ПП Възраждане

1. Константина Венциславова Петрова

2. Стойчо Митков Александров

3. Стоян Спасов Старипавлов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Ренета Петрова Томова

2. Николай Янков Сиджимов

3. Руслан Йорданов Кънев

4. Биляна Любомирова Русева

5. Михаил Христов Боев

6. Енчо Иванов Динев

7. Цветина Георгиева Тодорова

8. Дарина Минкова Петрова 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Петър Христов Петров

2. Георги Иванов Георгиев

3. Стоян Стаматов Пенев

4. Доброслав Иванов Иванов

5. Анчо Василев Минков 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Ваня Васкова Тодорова

2. Милен Живков Жечев

3. Константин Цветанов Петров

4. Митко Енчев Димитров

5. Лидия Иванова Караиванова – Димитрова

6. Росица Стойчева Митева

7. Стойчо Митев Стойчев 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Валери Венциславов Димитров

2. Стоян Димитров Вълев 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Веселина Янкова Котавова

2. Николай Захариев Говедаров

3. Красимира Илиева Атанасова

4. Александър Борисов Димитров 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Борислав Райчов Миланов

2. Нина Стефанова Борова

3. Мариела Димитрова Байкова

4. Николай Младенов Киряков

5. Веселин Димитров Маринов

6. Петър Иванов Табаков

7. Иван Димитров Георгиев

8. Веселин Цветков Харалампиев

9. Златка Танева Великова

10. Маргарита Никова Димитрова

11. Тодорка Иванова Илиева

12. Драган Дяков Драганов СМОЛЯН 1. ПП ДРОМ

1. Кемил Ахмед Рамадан

2. Борислав Иванов Овчаров 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. АНГЕЛАКИ НАЙДЕНОВ ГОЦЕВ

2. ТОДОР ИВАНОВ ПИЩАЛОВ

3. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Десислава Запрянова Запрянова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Стоян Димитров Марев

2. Камелия Петрова Кацарова

3. Димитър Мирчев Дончев

4. Пламен Малинов Балталийски

5. Даниел Захариев Шумков

6. Иван Крумов Савов

7. Зарко Филипов Маринов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Николай Петров Минков

2. Ирина Богданова Кръстева

3. Сергей Желев Капчиков

4. Димитър Тодоров Янев 6. ВОЛЯ

1. Антон Василев Стоев

2. Соня Николова Цоцева

3. Венцислав Викторов Енев

4. Виолета Иванова Гьондрева 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Стоян Асенов Минчев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Любомир Тодоров Халачев

2. Петър Георгиев Кадиев

3. Нелия Костова Маринова-Янкова

4. Емилия Веселинова Павлова

5. Ивайло Филипов Торманов

6. Георги Петров Тилков

7. Михаил Дамянов Танев

8. Ангел Димитров Неделчев 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Хайри Реджебов Садъков

2. Елисавета Георгиева Кехайова

3. Наташа Владимирова Василева

4. Атанас Бисеров Пържанов

5. Милен Руженов Журналов

6. Ферад Рюстем Емин

7. Филип Костадинов Делисивков

8. Емил Анчов Кехайов 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Дора Илиева Янкова

2. Иван Милков Гавазов

3. Христо Анастасов Беров

4. Севдалин Бойков Хъшинов

5. Слава Тодорова Пепеланова

6. Дияна Асенова Чаушева

7. Исай Исаев Савов

8. Георги Христов Славов 11. ПП ГЕРБ

1. Даниела Анастасова Дариткова – Проданова

2. Недялко Живков Славов

3. Красимир Митков Събев

4. Петър Георгиев Карагегов

5. Андриян Георгиев Петров

6. Денислав Емилов Костов

7. Боран Смилков Хаджиев

8. Димитър Данчев Настанлиев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Веселин Йорданов Василев

2. Лена Ангелова Василева

3. Мариана Миткова Василева 13. Обединение ДОСТ

1. Хюсеин Хасан Хафъзов

2. Медиха Салихова Заимова

3. Хари Алексиев Алексиев

4. Стефан Асенов Бояджиев

5. Росица Симеонова Ималова

6. Ралица Асенова Ратайска 14. ПП Възраждане

1. Светослав Тодоров Тодоров

2. Никола Ангелов Димитров 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Александър Димитров Дунчев

2. Андрей Христов Ралев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Владимир Стаменов Гърбелов

2. Борислав Костадинов Киряков

3. Христо Костадинов Камишев

4. Данчо Живков Александров 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Митко Енчев Димитров

2. Сийка Чудомирова Найденова

3. Димитър Любчов Геров

4. Огнян Славчев Цветков 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Борян Железов Дончев

2. Станислав Георгиев Банков

3. Лилия Руменова Александрова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Костадин Кръстев Василев

2. Георги Андреев Юручев

3. Соня Ангелова Белева

4. Пламен Ангелов Рафаилов 22. Румен Желязков Домбашов СОФИЯ – 23 ИР 1. ПП ДРОМ

1. Ивайло Трифонов Минов

2. Цветан Миланов Ангелов 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. ЛЪЧЕЗАР АСПАРУХОВ АВРАМОВ

2. ВЕНЦЕСЛАВ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

3. НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТРЕНЕВ

4. ЕВЛОГИ КИРИЛОВ МИЛАНОВ

5. РОЗАЛИЯ АНГЕЛОВА ТРАЯНОВА

6. ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

7. ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА

8. ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

9. СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА – ГОРОСТАНОВА 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Борис Рашков Рашков

2. Любен Пламенов Томов

3. Татяна Николаева Спасова 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Трайчо Димитров Трайков

2. Атанас Петров Атанасов

3. Петър Владиславов Славов

4. Любомир Петров Георгиев

5. Венелина Ангелова Николова

6. Васил Наумов Бошнаков

7. Димитър Петров Божилов

8. Боряна Людмилова Нейкова

9. Виолетка Видева Панайотова

10. Кристина Николаева Петкова

11. Димитър Иванов Бончев

12. Лилия Миленова Белчева

13. Христина Иванова Димитрова

14. Светлан Симеонов Георгиев

15. Елка Владимирова Кънева

16. Таня Цветанова Нехризова

17. Николай Стоянов Дунчев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Емил Емилов Атанасов

2. Цветанка Здравкова Вълчева

3. Добринка Веселинова Димитрова – Пантазиева

4. Васил Георгиев Младенов

5. Николай Борисов Къркеланов

6. Борис Николаев Къркеланов

7. Борислав Христов Атанасов

8. Димитър Николаев Ганев

9. Мартин Георгиев Миланов

10. Цветанка Веселинова Костадинова

11. Христо Руменов Станев

12. Евгений Любенов Пеев

13. Димитър Михаилов Маринов

14. Петър Димитров Кобаков

15. Диана Маринова Маринова

16. Александър Пламенов Лазаров

17. Александър Стоянов Бахчеванов

18. Людмил Йорданов Велинов

19. Иван Костадинов Бочков

20. Васил Василев Младенов 6. ВОЛЯ

1. Албена Владимирова Найденова

2. Боряна Любенова Георгиева

3. Мартина Николова Кулева

4. Валентина Илиева Банчева

5. Стелияна Ивайлова Иванова

6. Калинка Райкова Славова

7. Веселин Станков Великов

8. Невена Сашева Ганчева

9. Мария Тодорова Караниколова

10. Димитър Радев Димитров

11. Симеон Георгиев Найденов

12. Павлина Атанасова Попова

13. Иван Йорданов Банчев

14. Цветелина Стоянова Лучкова

15. Ирена Лъчезарова Георгиева

16. Вихрен Иванов Бухов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Виктор Илиянов Петров 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Константин Василев Проданов

2. Марин Киров Димов

3. Димитър Радославов Веселинов

4. Васка Илчева Горанова

5. Борис Генадиев Панкин

6. Димитър Величков Димитров

7. Мехмед Мохарем Мехмед

8. Таня Александрова Иванова

9. Емил Николов Тарасов

10. Веселка Кузманова Вачева

11. Снежинка Атанасова Стойкова

12. Марияна Георгиева Георгиева

13. Васил Георгиев Георгиев

14. Методи Ангелов Ангелов

15. Георги Пламенов Сотиров

16. Станислав Василев Стрински

17. Валерия Никова Бончева

18. Глория Атанасова Стоянова

19. Владислав Атанасов Йончев

20. Асен Валериев Младенов

21. Миглена Тодорова Ганева

22. Марин Росенов Русев

23. Деница Илиева Симеонова

24. Антоанета Николова Дръндова

25. Явор Найденов Стоянов

26. Мирослав Кирилов Маринов

27. Атанас Иванов Василов

28. Траян Русиянов Керанов

29. Марина Валериева Пейчева

30. Стоян Валериев Джапанов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ

2. ЕРМАН МУСТАФОВ ЗАНКОВ

3. ЕДИЗ – ХАНИФ БАЯЗИДОВ САИДОВ

4. МЮЖГЯН ФЕИМОВА КАМБЕРОВА

5. ЮЛИАНА ЙОТОВА ЙОНЧОВСКА

6. ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

7. АХМЕД ФИКРЕТОВ ДАУДОВ

8. ГЛОРИЯ-НИКОЛ ЕМИЛОВА НАЙДЕНОВА

9. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПАШАЛИЕВ

10. ХАКАН РЮСТЕМОВ РЮСТЕМОВ

11. АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ПЕТЛЕШКОВА

12. ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ САВОВ

13. ДИМЧО СИМЕОНОВ ШОЛИНОВ

14. ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ ЦЕНОВ 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Жельо Иванов Бойчев

2. Христо Танчев Проданов

3. Георги Георгиев Михайлов

4. Румен Василев Гечев

5. Ирена Тодорова Анастасова

6. Румен Николов Георгиев

7. Даниел Сергеев Тунчев

8. Марин Василев Пенков

9. Десислава Иванова Маркова

10. Ваня Чавдарова Добрева

11. Орлин Георгиев Ваташки

12. Еньо Енев Савов

13. Светлана Стефанова Шаренкова

14. Христо Цветанов Монов

15. Деян Величков Борисов

16. Димитър Тодоров Генчев

17. Петър Христов Апостолов

18. Мария Стефанова Недялкова

19. Николай Пламенов Бериевски

20. Радина Тошкова Балабанова

21. Николай Кирилов Яръмов

22. Десислава Илиева Терзиева-Иванова

23. Пламен Веселинов Пувков

24. Александър Вачев Петров

25. Антоанета Милчова Георгиева

26. Николай Георгиев Гърнев

27. Ивайло Георгиев Маринов

28. Петя Петрова Шерденова

29. Иван Рачков Иванов

30. Владимир Юриев Илков

31. Ивайло Илиянов Павлов 11. ПП ГЕРБ

1. Томислав Пейков Дончев

2. Димитър Борисов Главчев

3. Александър Руменов Ненков

4. Милена Цветанова Дамянова

5. Данаил Димитров Кирилов

6. Теодора Радкова Георгиева

7. Валентин Алексиев Николов

8. Александър Койчев Иванов

9. Мария Йорданова Илиева

10. Емануела Здравкова Спасова

11. Зорница Димитрова Русинова

12. Кръстьо Стоянов Кривов

13. Пламен Огнянов Църноречки

14. Лиляна Друмева Радева

15. Атанас Андонов Бояджиев

16. Павел Михайлов Савов

17. Антоний Венциславов Кръстев

18. Георги Стефанов Георгиев

19. Георги Сандов Николов

20. Димитър Делчев Русенов

21. Лилия Атанасова Борисова

22. Веселин Тодоров Ковачев

23. Борислав Иванов Пелов

24. Деян Петков Петков

25. Димо Красимиров Василев

26. Христо Здравков Паскалев

27. Анна Първанова Манчева-Димова

28. Димитър Стефанов Хаджикотев

29. Светослав Емилов Казаков

30. Диана Методиева Цекова

31. Полина Николова Петрова

32. Васил Благовестов Михов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Владимир Димитров Николов

2. Милена Кирова Иванова

3. Владимир Милчев Апостолов

4. Светослава Иванова Горанова

5. Симон Теодоринов Симеонов

6. Любомир Димитров Кьосев

7. Цвета Петрова Филипова

8. Люба Георгиева Венкова

9. Петър Драгомиров Драгоев

10. Марио Огнянов Стоянов

11. Петър Валериев Китев 13. Обединение ДОСТ

1. Корман Якубов Исмаилов

2. Николина Александрова Даскалова

3. Мария Костадинова Васева 14. ПП Възраждане

1. Николай Георгиев Дренчев

2. Огнян Драгомиров Иванов

3. Боян Младенов Захариев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Антоанета Димитрова Цонева

2. Александър Динов Кьосев

3. Надежда Георгиева Йорданова

4. Виктор Стоянов Стоянов

5. Вера Димитрова Асенова

6. Свилен Георгиев Ноев

7. Борислав Димитров Сандов

8. Емил Джауад Джасим

9. Ива Маринова Бонева

10. Анелия Дудова Динова

11. Стоян Георгиев Михайлов

12. Адриан Найденов Илиев

13. Теодор Кръстев Лулчев

14. Татяна Петрова Иванова

15. Васил Костадинов Гюров

16. Борис Димитров Вунчев

17. Здравка Йорданова Йорданова

18. Владислав Панчев Панев

19. Александра Андреева Соскова

20. Александър Драгомиров Петров

21. Чавдар Радославов Арсов

22. Александър Александров Пелев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валери Симеонов Симеонов

2. Миглена Дойкова Александрова

3. Петър Александров Харалампиев

4. Мария Йорданова Цветкова

5. Кристиян Роберт Димитров

6. Михаил Иванов Петров

7. Венера Божидарова Тодорова

8. Десислав Славов Чуколов

9. Владимир Андреев Тодоров

10. Манол Петров Станков

11. Станил Станиславов Станилов

12. Стефан Лазаров Лалов

13. Красимир Драганов Зарев

14. Иван Тодоров Димитров

15. Марина Маринова Проданова

16. Борислав Панайотов Неделков 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Маргарита Милева Милева

2. Васко Петров Иванов

3. Пантелей Георгиев Кочорапов

4. Катя Стоянова Монева

5. Петър Евтимов Евтимов

6. Максим Генов Велков

7. Петър Кинов Станоев

8. Светла Борисова Размова

9. Галина Савчева Димитрова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Лидия Петева Хаджиева

2. Мариана Седефчова Маджарска

3. Петър Емилов Колев

4. Николай Стоянов Коев

5. Бранимир Кирилов Аслански

6. Ивайло Първанов Илиев

7. Явор Атанасов Атанасов

8. Николай Стефанов Янев 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Янко Иванов Йончев

2. Васил Николаев Петев

3. Ганчо Костадинов Николов

4. Стоян Любомиров Буколски

5. Светослав Светозаров Пенчев

6. Светослав Иванов Гаврилов

7. Красимира Иванова Байчева

8. Милена Маринова Въчинска

9. Григор Стефанов Манчев

10. Даниел Богданов Йорданов

11. Валентин Асенов Николов

12. Александър Асенов Гончаров

13. Боян Николов Цонев

14. Пламен Нейков Нейков

15. Салваторе Цанов Банков 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Божидар Цецов Лукарски

2. Антони Антониев Тренчев

3. Ивайло Христов Йонков

4. Николай Стоев Николов

5. Пламен Иванов Антов

6. Валентин Любенов Павлов

7. Стефан Вълков Вълков

8. Витали Богданов Хамбарджиев

9. Виктор Николаев Гусев

10. Александра Росалинова Славчева

11. Георги Димов Колев

12. Тодор Радиум Токин

13. Димитър Димов Керемидчиев

14. Боян Василев Чобанов

15. Станислав Бойчев Благоев

16. Стоян Димитров Стоянов

17. Александър Митков Йоцев

18. Тодор Езекиев Грозданов

19. Хито Гечев Хитов

20. Димитър Асенов Колев

21. Стоян Митев Желев 22. Георги Стоянов Кадиев

1. Георги Стоянов Кадиев СОФИЯ – 24 ИР 1. ПП ДРОМ

1. Цветан Миланов Ангелов

2. Красимир Георгиев Методиев

3. Милчо Станков Димитров 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Велизар Пенков Енчев

2. Силвия Здравкова Чернинкова – Гопина

3. Румяна Иванова Дончева

4. Димитър Викторов Караиванов

5. Ангелаки Найденов Гоцев

6. Иван Георгиев Вачев

7. Веселин Иванов Велчевски

8. Пламена Иванова Петрова

9. Розалия Ангелова Траянова

10. Ангел Йорданов Мицилков

11. Камен Ненчев Илиев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Боян Георгиев Кайров

2. Пепа Петрова Ходжева

3. Любомир Ясенов Инджев

4. Татяна Николаева Спасова

5. Ивалина Милчева Шолева

6. Валентин Емилов Груев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Мартин Димитров Димитров

2. Борис Борисов Станимиров

3. Иван Кирилов Иванов

4. Марта Руменова Георгиева

5. Христо Василев Анастасов

6. Георги Петров Семерджиев

7. Георги Маринов Димитров

8. Борис Вилхелм Точев

9. Иво Николаев Божков

10. Константин Георгиев Гърневски

11. Маргарита Кирилова Игнатова

12. Васил Николов Миладинов

13. Катя Константинова Аспарухова-Радева

14. Любен Стоянов Лачански

15. Георги Младенов Цветков

16. Кирил Николаев Чуканов

17. Йордан Асенов Агов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Йордан Ангелов Нихризов

2. Огнян Дичев Атанасов

3. Диана Маринова Маринова

4. Мария Евстатиева Площакова – Такова

5. Николай Антонов Радев

6. Андрей Иванов Андреевски

7. Димитър Михаилов Маринов

8. Петър Димитров Кобаков

9. Никола Христов Ножаров

10. Красимир Спасов Милев

11. Тони Димитров Баждаров 6. ВОЛЯ

1. Пламен Трифонов Христов

2. Диана Иванова Марешка

3. Веселин Йорданов Божков

4. Надежда Тодорова Николова

5. Веселин Николаев Караниколов

6. Щериана Валентинова Проданова

7. Елизабета Кръстева Тодорова

8. Валентина Венелинова Костадинова

9. Грета Йорданова Минчева

10. Людмила Стоянова Ангелова 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Николай Николаев Аргиров 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Татяна Дончева Тотева

2. Данаил Валериев Георгиев

3. Николай Валентинов Цуцумански

4. Румен Стефанов Рачев

5. Демира Еленкова Дичева

6. Павлина Велчева Попова

7. Иван Димитров Янев

8. Георги Борисов Генчев

9. Александър Денчев Денев

10. Татяна Илиева Спиридонова

11. Полина Петрова Дикова

12. Цвета Василиева Иванова-Булянска

13. Теодор Красимиров Конов

14. Камелия Борисова Атанасова-Иванова

15. Цветозар Атанасов Петков

16. Павлина Ангелова Ковачева

17. Наталия Иванова Караиванова

18. Анелия Николова Дошева

19. Стилян Стоянов Ранджев

20. Стоян Илиев Стоянов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

2. АЛЕКСАНДЪР НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ

3. СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

4. ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ

5. СЕЗГИН ЮСЕИН МЕХМЕД

6. НИНА ДОНЧЕВА ПАНАНОВА-ЙОРДАНОВА

7. ВЕЛИЗАР ЛЮБЧЕВ РАЙКОВ

8. ЕМИЛ ЯНКОВ АВРАМОВ

9. ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

10. ИСМЕТ ХАСАНОВ ОСМАНОВ

11. СИМЕОН АСЕНОВ ЗИДАРОВ

12. ГЕРГАНА ВЕНКОВА ЯНАКИЕВА

13. ИСА АБЕДИН ОСМАН

14. ЕЛКА СТОИЛОВА ЧУЧУГАНОВА

15. МАНУЕЛ ИВАНОВ ГЬОШЕВ

16. КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ВАРАДЕВА 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Стефан Ламбов Данаилов

2. Георги Страхилов Свиленски

3. Димитър Иванов Данчев

4. Нона Кръстева Йотова

5. Росен Малинов Малинов

6. Биляна Валентинова Станчева

7. Николай Боянов Маринов

8. Александър Любенов Илиев

9. Борис Цветков Цветков

10. Иван Янчов Таков

11. Орлин Киров Димов

12. Ана Георгиева Пиринска

13. Валентин Цветков Иванов

14. Венцислава Любомирова Каменова-Костадинова

15. Светослав Георгиев Стойков

16. Десислава Здравкова Таранова-Андонова

17. Елеонора Георгиева Петрова

18. Мариана Неделчова Божкова

19. Паскал Тодоров Желязков

20. Чавдар Николаев Савов

21. Огнян Здравков Нечев

22. Пламен Асенов Лазаров

23. Александър Спасов Грозданов

24. Ангел Стоицов Николов 11. ПП ГЕРБ

1. Владислав Иванов Горанов

2. Георги Евдокиев Марков

3. Джема Маринова Грозданова

4. Тома Любомиров Биков

5. Валентин Иванов Радев

6. Евгения Бисерова Алексиева

7. Йорданка Иванова Фикирлийска

8. Калин Любенов Вельов

9. Георг Даниелов Георгиев

10. Петър Славчев Манолов

11. Борислав Иванов Борисов

12. Стефани Михнева Михайлова

13. Васил Димитров Йорданов

14. Весела Димитрова Щерева

15. Албена Иванова Събева

16. Драгомир Владимиров Агайн

17. Теодора Огнянова Донкова-Сарафова

18. Цветомира Георгиева Георгиева

19. Елизабет Стефанова Петрова

20. Цветан Григоров Тодоров

21. Станислава Борисова Стойнова

22. Даниел Василев Костов

23. Теодора Николова Димитрова

24. Мартин Албенов Атанасов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Валентин Симеонов Симов

2. Мария Йорданова Йончева

3. Борис Милчев Йолов

4. Пенко Георгиев Русев

5. Цветомир Димитров Начев

6. Калин Серафимов Николов 13. Обединение ДОСТ

1. Евгений Светославов Михайлов

2. Георги Атанасов Боздуганов

3. Мария Костадинова Васева 14. ПП Възраждане

1. Стела Димитрова Ангелова-Банкова

2. Николай Георгиев Дренчев

3. Александър Димитров Арангелов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Стефан Любомиров Тафров

2. Емил Александров Георгиев

3. Ивайло Николаев Мирчев

4. Атанас Владиславов Славов

5. Антонина Минчева Душева

6. Адела Валери Качаунова

7. Тома Георгиев Белев

8. Мария Йорданова Ангелова

9. Мария Любомирова Кавлакова

10. Даниел Михайлов Неделчев

11. Ива Маринова Бонева

12. Александър Вилиянов Топузов

13. Катина Пенева Железова

14. Елена Симеонова Николова – Хаджигенова

15. Калин Апостолов Ангелов

16. Петър Йорданов Василев

17. Марта Христова Джалева 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Юлиан Кръстев Ангелов

2. Султанка Димитрова Петрова

3. Николай Симеонов Малинов

4. Венцислав Ангелов Тоцев

5. Одисей Спиридонов Спасов

6. Ради Николов Стоянов

7. Стоян Цонев Стоянов

8. Васил Светославов Христов

9. Станил Станиславов Станилов

10. Красимир Иванов Димитров

11. Красимир Дончев Каракачанов

12. Миглена Дойкова Александрова

13. Денчо Иванов Балев

14. Ангел Чавдаров Джамбазки 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Светозар Стоянов Съев

2. Петко Маринов Джуджев

3. Йордан Владов Кръстев

4. Димитър Любчов Геров

5. Красимир Иванов Гинов

6. Атанас Тодоров Манушкин

7. Константин Цветанов Петров

8. Димитрина Петрова Бачийска

9. Георги Петков Манолов

10. Тодорка Тодорова Герова

11. Сийка Чудомирова Найденова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Николай Цветанов Цветков

2. Ангел Кирилов Топчийски

3. Велислава Петкова Тодорова

4. Полина Любомирова Декова

5. Пламен Ангелов Борисов

6. Илияна Лазарова Хаджиева 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Георги Венелинов Георгиев

2. Деница Георгиева Сеферинова

3. Асен Огнянов Асенов

4. Григор Стефанов Манчев

5. Милена Маринова Въчинска

6. Борислав Емилов Венков

7. Валентин Асенов Николов

8. Орлин Божидаров Денчев

9. Александър Асенов Гончаров

10. Светослав Светозаров Пенчев

11. Светослав Иванов Гаврилов

12. Борислав Иванов Братоев

13. Даниел Богданов Йорданов

14. Силвия Петева Николова

15. Юлиян Петров Петров 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Петър Стефанов Москов

2. Венцислав Емилов Мицов

3. Жаклин Ваклуш Толева

4. Богдана Тодорова Станоева

5. Здравко Йорданов Цанев

6. Росица Желязкова Рачева

7. Светлин Димитров Танчев

8. Виолета Любомирова Донева-Янкулова

9. Вичо Христов Маждраков

10. Николай Петров Брънзалов

11. Балчо Димитров Балчев

12. Георги Петров Мъндев

13. Георги Момчилов Димитров

14. Захари Петров Петров

15. Полина Димитрова Иванова СОФИЯ – 25 ИР 1. ПП ДРОМ

1. АЛЕКСАНДРИНА АСЕНОВА ВЛАДОВА

2. ЕМИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. ВЛАДИМИР АНДРОНОВ БРЕЗОЕВ

2. СПАС АНТОНОВ БЛАГОВ

3. ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕРАСИМОВ

4. ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ХАРАЛАМБИЕВ

5. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЪРБАКОВ

6. МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

7. МАРТИН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

8. ВИКТОР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ

9. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

10. ЛИДИЯ МАРИНЧЕВА СТОЯНОВА

11. БОЙКО ВЕСЕЛИНОВ ГАДЕВ 3. Политическа партия Движение Напред България

1. ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ

2. НИКОЛАЙ ЕВЛОГИЕВ МАКСИМОВ

3. ДИАНА ЙОРДАНОВА ТАСЕВА 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Радан Миленов Кънев

2. Вили Младенов Лилков

3. Светослав Христов Малинов

4. Венцислав Илиев Михайлов

5. Арсени Христов Вълчинов

6. Снежина Стоянова Календжиева

7. Минко Танев Танев

8. Гергана Николова Гергова

9. Руслан Белизаров Баждеков

10. Диана Томова Калоянчева

11. Румен Кирилов Калчев

12. Светлин Любомиров Станков

13. Снежина Атанасова Никева-Зеруал

14. Мая Константинова Добрева

15. Жени Любомирова Шиер

16. Здравка Веселинова Атанасова

17. Тодор Костадинов Белмустаков

18. Борис Илиянов Илиев-Касиков 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Александър Трифонов Томов

2. Силвия Чернева Георгиева

3. Кремена Гошова Будинова

4. Александър Чудомиров Тодоров

5. Йордана Райчева Тодорова

6. Никола Христов Ножаров

7. Красимир Спасов Милев

8. Соня Стефанова Урумова

9. Любомир Андреев Нецов

10. Людмил Йорданов Велинов

11. Ивайло Венциславов Нинов

12. Мария Евстатиева Площакова – Такова

13. Евгений Любенов Пеев

14. Кристина Бориславова Йорданова

15. Михаил Стефанов Манев

16. Ели-Даяна Антонова Панчева

17. Стоян Борисов Джаков

18. Ирина Богданова Кръстева

19. Димитър Цветанов Димитров 6. ВОЛЯ

1. Веселин Найденов Марешки

2. Деян Пенев Велев

3. Наталия Руменова Иванова-Папазян

4. Стелияна Ивайлова Иванова

5. Веселин Йорданов Кунчев

6. Иво Маринов Тодоров

7. Галина Маринова Николова

8. Дияна Михайлова Димитрова

9. Нивяна Мариянова Петкова

10. Веселин Николаев Караниколов

11. Ралица Руменова Сергеева

12. Атанас Георгиев Пешев

13. Наталия Вълчева Петрова

14. Калоян Ванев Димитров 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Ана Иван Вилфан 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Мариана Георгиева Тодорова

2. Пламен Маринов Ралчев

3. Невена Йорданова Стоянова

4. Диляна Иванова Мичева

5. Илиян Милков Марков

6. Цветомир Николов Цветанов

7. Марина Иванова Василева

8. Магдалена Костадинова Ангелова

9. Боряна Стефанова Петкова

10. Христо Петьов Колев

11. Петя Бойкова Стоянова

12. Десислава Васкова Кънчева

13. Димитър Петров Петров

14. Стефан Николаев Стайков

15. Иван Ангелов Вацев

16. Иванка Христова Тончева

17. Димитър Желев Дечев

18. Антон Красимиров Постолов

19. Добромир Викторов Миндов

20. Татяна Димитрова Мишева-Танева

21. Георги Радославов Гълъбов

22. Станка Николова Васина

23. Николай Веселинов Георгиев

24. Орлин Първанов Първанов

25. Татяна Ганчева Чеканьова 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. ЦВЕТАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ

2. КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ

3. ВАСИЛ МАРИНОВ НИКОЛОВ

4. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

5. РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

6. ЖИВКО ВИНЧЕНЦОВ ХРИСТОВ

7. КИРИЛ МАРИНОВ ЦАНОВ

8. ЦЕНО МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ

9. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

10. ДЕНИС ДЖЕВДЕТОВ СИНЕКОВ

11. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

12. ФИЛИПА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА

13. ЕРТАН ХЮСЕИН БИЛЯЛ

14. АНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА

15. ДАНИЕЛА ВЪРБАНОВА ДАНЕВА

16. МИХАЕЛ ДИМИТРОВ ЛЕЩАНСКИ 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Корнелия Петрова Нинова

2. Михаил Ивайлов Христов

3. Антон Константинов Кутев

4. Петър Бойков Витанов

5. Анна Николаева Славова

6. Емил Ценов Георгиев

7. Станислав Чавдаров Младенов

8. Пламен Стоилов Фердов

9. Надя Радева Динчева

10. Николай Иванов Цонков

11. Зефир Зафиров Николов

12. Коста Тома Иванов

13. Славка Андреева Петрова

14. Методи Теохаров Костадинов

15. Светлана Атанасова Йорданова

16. Виолина Венелинова Васова

17. Юлиан Асенов Иванов

18. Огнян Ваньов Иванов

19. Поля Тодорова Христова

20. Екатерина Евтимова Димитрова

21. Хари Савов Хараламбов

22. Тома Мариов Трайков

23. Мирослав Цветков Тодоров

24. Цветина Миланова Митрова

25. Владимир Радославов Илиевски

26. Аглика Стефчева Виденова

27. Борислав Християнов Кръстев

28. Иван Атанасов Атанасов 11. ПП ГЕРБ

1. Бойко Методиев Борисов

2. Теменужка Петрова Петкова

3. Станислав Стоянов Иванов

4. Лъчезар Богомилов Иванов

5. Антон Динев Тодоров

6. Снежана Георгиева Дукова

7. Румяна Генчева Бъчварова

8. Анна Василева Александрова

9. Евгени Генчев Будинов

10. Красимир Георгиев Ципов

11. Христо Георгиев Гаджев

12. Ивайло Тошев Петков

13. Силвия Юлиянова Селимова

14. Костадин Грозев Костадинов

15. Антония Първанова Петрова

16. Лидия Красимирова Бучукова

17. Димитър Иванов Узунов

18. Стефан Стефанов Церовски

19. Бойко Василев Вълков

20. Найден Николаев Манов

21. Мериан Руменова Конярска

22. Васко Димитров Миховски

23. Боян Петров Александров

24. Тодор Станчев Тодоров

25. Лилия Сотирова Тиркова

26. Любомир Димитров Вангелов

27. Деян Данаилов Нинов

28. Кристиян Владимиров Енчев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Христо Христов Дунчев

2. Райна Веселинова Милева

3. Иван Иванов Георгиев

4. Цветомир Димитров Начев

5. Мариана Миткова Василева

6. Калин Серафимов Николов 13. Обединение ДОСТ

1. Мариана Василева Георгиева-Бенчева

2. Левен Асенов Латинов

3. Атанас Илиев Илиев

4. Момчил Василев Стефанов

5. Георги Борисов Манолов 14. ПП Възраждане

1. Минчо Христов Куминев

2. Бойко Александров Младенов

3. Трифон Илиев Димитров 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Христо Любомиров Иванов

2. Зарица Георгиева Динкова

3. Боряна Богданова Мусева

4. Любомир Иванов Авджийски

5. Александър Димитров Дунчев

6. Михаил Детелинов Паргов

7. Борил Любомиров Гуринов

8. Иван Велков Велков

9. Момчил Иванов Якимов

10. Ивайло Стефанов Попов

11. Петър Пламенов Кърджилов

12. Георги Станимиров Няголов

13. Иван Василев Матов

14. Николай-Емил Николов Шопов

15. Елка Димитрова Божкова

16. Виктор Стефанов Лилов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Десислав Славов Чуколов

2. Георги Колев Колев

3. Владимир Веселинов Митов

4. Петър Николаев Николов

5. Николай Иванов Божков

6. Огнян Костов Кронев

7. Явор Божилов Нотев

8. Николай Петров Марков

9. Бранимира Георгиева Велчева

10. Кристиян Роберт Димитров

11. Яница Калинова Янкова

12. Цветан Петков Александров

13. Ради Николов Стоянов

14. Румен Михайлов Соколов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Добри Милчев Божилов

2. Пенка Георгиева Харизанова

3. Захари Йорданов Килев

4. Мартин Пъшев Иванов

5. Христиан Тонев Дойчев

6. Атанаска Христова Георгиева

7. Любена Миткова Начева-Григорова

8. Веселка Христова Стефанова

9. Ирина Петкова Алексова

10. Елена Тодорова Василева

11. Ангелина Райчева Митева 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Младен Александров Младенов

2. Климент Николаев Шопов

3. Диана Гервасова Димитрова

4. Теодор Михайлов Николов

5. Филип Илиянов Филипов

6. Петър Данаилов Конов

7. Александър Петков Гунев 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Христо Хариев Христов

2. Ангел Петров Маринов

3. Николай Захариев Говедаров

4. Владимир Сашков Иванов

5. Борислав Емилов Венков

6. Орлин Божидаров Денчев

7. Мартин Славов Кехайов

8. Петко Николов Котов

9. Теодора Николаева Атанасова

10. Марио Сотиров Воденичаров

11. Станислава Руменова Стаменкова – Владимирова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Светослав Емилов Витков

2. Илко Стоянов Стоянов

3. Филип Симеонов Кирев

4. Красимир Асенов Гълъбов

5. Елеонора Янкова Антонова

6. Николай Стоев Николов

7. Райко Бенев Райков

8. Ваньо Евгениев Шарков

9. Свилен Стоянов Милушев

10. Пеню Витанов Пенев

11. Йордан Динев Господинов

12. Георги Кирилов Георев

13. Димитър Димитров Димитров

14. Ивайло Александров Рулев

15. Андрей Борисов Петков 22. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ – ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ

1. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ СОФИЯ – ОБЛАСТ 1. ПП ДРОМ

1. ЯНКО ЩЕРЬОВ СЛАВЧЕВ

2. СВЕТЛА ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Иван Цветанов Калоянов

2. Мартин Бориславов Трифонов

3. Борис Тодоров Колев

4. Пенка Пенчева Захариева

5. Васко Николов Велчев

6. Георги Иванов Георгиев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Зорница Атанасова Тодорова

2. Николай Евлогиев Максимов

3. Елица Борисова Илиева

4. Борис Рашков Рашков 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Веселин Запрянов Николов

2. Георги Лазаров Поповянски

3. Христин Цветолюбов Савов

4. Васил Петров Зашкев

5. Ева Петрова Маринова

6. Красимир Милчев Арнаутски

7. Йонко Димитров Димитров

8. Росен Кирилов Тодоров

9. Велислав Димитров Йотов

10. Григор Методиев Григоров

11. Ангел Илиев Маринов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Никола Костадинов Вучев

2. Силвия Чернева Георгиева

3. Димитър Цветанов Димитров

4. Йордан Маринов Узунов

5. Асен Ангелов Симеонов

6. Рангел Димитров Димитров

7. Константин Киров Киров

8. Леонид Иванов Петров

9. Ивайло Маринов Пеновски 6. ВОЛЯ

1. Албена Владимирова Найденова

2. Никола Иванов Николов

3. Геновева Славова Нецова

4. Биляна Василева Маринова

5. Наталия Вълчева Петрова

6. Борис Михайлов Славейков

7. Елизабет Валентинова Зайончковска

8. Красимир Живков Станков 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Анета Кръстева Иванова 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Пламен Маринов Ралчев

2. Иван Костадинов Станков

3. Емил Цветанов Атанасов

4. Надежда Минчева Чорбанова

5. Георги Борисов Кощров

6. Цветан Иванов Миньовски

7. Гани Стоянов Ганев

8. Георги Сеферинов Георгиев

9. Венцислав Росенов Николов

10. Биляна Йорданова Геринска

11. Веселин Петров Василев

12. Анелия Тончева Такева

13. Димитър Радославов Веселинов

14. Лъчезар Борисов Лазов

15. Георги Пламенов Сотиров

16. Емилиян Димитров Иванов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. РУСЛАН ВЕЛИКОВ КОЛАРОВ

2. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ

3. ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

4. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

5. ТОНИ ТОДОРОВ ИВАНОВ

6. ЗВЕЗДЕЛИН ВАСКОВ ДАНЧЕВ

7. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

8. РОСИЦА ДЕЙСТАНОВА СТЕФАНОВА

9. ЦВЕТАН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ

10. ПАВЛИН ИВАНОВ МАРКОВ

11. ХАЛИТ ОСМАН САРАЧ

12. ЯКО БОБЕВ БАНЧЕВ

13. СТОЯН ГЕНЧЕВ СТОЯНОВ

14. МУСИ СЛАВЧОВ СТОЯНОВ 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Ивайлов Ченчев

2. Владимир Петров Александров

3. Радослав Любчов Стойчев

4. Боян Наков Ставрев

5. Веселка Иванова Георгиева-Златева

6. Стоянка Иванова Балова

7. Игнат Гюров Гюров

8. Емил Христов Найденов

9. Маргарита Иванова Петкова

10. Лало Георгиев Кирилов

11. Асен Георгиев Георгиев

12. Андон Милков Чулев

13. Станислав Димитров Димитров

14. Борислав Бойков Георгиев

15. Весела Владимирова Иванова-Петрова

16. Андрей Неделчев Андреев 11. ПП ГЕРБ

1. Николина Панайотова Ангелкова

2. Галя Симеонова Георгиева

3. Мартин Владимиров Тинчев

4. Валентин Мирчов Милушев

5. Жоро Радоев Цветков

6. Росица Иванова Тодорова

7. Петър Христов Беков

8. Росица Свиленова Итова

9. Георги Стефанов Чобанов

10. Николай Асенов Николов

11. Васил Цветков Цветков

12. Христо Цветанов Андреев

13. Радослав Кирилов Костадинов

14. Иван Димитров Стойнов

15. Калин Христов Иванов

16. Цвятко Николов Николов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Васко Райчинов Йотов

2. Асен Николов Караманчев

3. Теодора Валентинова Симова

4. Цветелина Тодорова Йотова 13. Обединение ДОСТ

1. Мехмет Асан Хафъз-Сюлейман

2. Омуртаг Аспарухов Караханов

3. Янко Алдинов Афъзов 14. ПП Възраждане

1. Анна Веселинова Пенкова

2. Димо Георгиев Дренчев

3. Александър Димитров Арангелов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Борислав Димитров Сандов

2. Миряна Георгиева Захариева

3. Павел Борисов Николов

4. Здравка Йорданова Йорданова

5. Бойко Бойков Недялков

6. Александър Василев Тодоров

7. Наталия Миткова Цекова

8. Аглика Илиева Крушовенска

9. Здравко Минов Лесичков

10. Петър Йорданов Василев

11. Ивайло Александров Йосифов

12. Варужан Вартан Апелян 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Явор Божилов Нотев

2. Павлин Иванов Цветков

3. Богомил Емилов Бранков

4. Боян Рангелов Боянов

5. Анелия Недялкова Велева

6. Николай Андреев Борисов

7. Цеца Христова Боцова

8. Димитър Леков Маринов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Тошко Витанов Тодоров

2. Георги Ангелов Боршуков

3. Божидар Стефанов Александров

4. Георги Любомиров Желязков

5. Маргарита Богданова Живкова

6. Ирина Стоянова Петрова

7. Стоян Трендафилов Миланов

8. Тодорка Тодорова Герова

9. Нонка Минкова Вълкова 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Станислав Иванов Косаков

2. Велислава Петкова Петкова

3. Пенка Стоянова Иванова

4. Полина Любомирова Декова

5. Дария Илиева Захариева

6. Радослав Борисов Андонов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Георги Венелинов Георгиев

2. Деница Георгиева Сеферинова

3. Йордан Красимиров Гаврилов

4. Валентин Асенов Христов

5. Ганчо Костадинов Николов

6. Сара Али-Реза Ароу

7. Здравко Ангелов Манчев

8. Георги Йорданов Милкин

9. Валентин Стилиянов Стоянов

10. Кристиян Пламенов Александров

11. Заличен

12. Йонка Младенова Величкова-Георгиева

13. Мартин Славов Кехайов

14. Лора Кирилова Пейчева

15. Марио Сотиров Воденичаров

16. Станислава Руменова Стаменкова-Владимирова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Филип Симеонов Кирев

2. Велислава Веселинова Костова

3. Александър Тодоров Христов

4. Георги Ангелов Стоев

5. Николай Андреев Тодоров

6. Наталия Васова Владова-Йорданова

7. Цветанка Петкова Йотина

8. Иван Димитров Гудев

9. Радослав Венчев Орловски

10. Костадин Димитров Николов

11. Таня Евгениева Шолева

12. Младен Тодоров Медаров

13. Весела Тодорова Николова

14. Запрян Стоименов Краешки

15. Борислав Любомиров Виларов

16. Марио Ивайлов Петров https://trud.bg ПАЗАРДЖИК - СЛИВЕН /ВКЛ... СТАРА ЗАГОРА - ЯМБОЛ /В... БЛАГОЕВГРАД - МОНТАНА /...





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