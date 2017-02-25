Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области)

2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Йордан Николов Крачунов 2. Ангел Георгиев Ангелов 3. Йонко Илиев Йонков 4. Величко Андонов Бонев
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Емил Стайков Димитров
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Христо Колев Христов 2. Цветомир Димитров Петров 3. Христомир Смиленов Христов 4. Елена Димитрова Дамянова 5. Красимир Йовчев Колев 6. Минчо Радков Минчев
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Йордан Николов Пеянски 2. Георги Георгиев Фурнаджиев 3. Елена Атанасова Димитрова 4. Даниел Кирилов Митев
21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 1. Георги Александров Ковачев 2. Мариян Петков Георгиев 3. Михаил Костов Парталозов 4. Теодора Георгиева Стоянова 5. Валери Димитров Димитров
ХАСКОВО
1. ПП ДРОМ 1. Ангел Кирилов Рашков 2. Анна Асенова Демирева 3. Антон Сашев Милков 4. Тодор Христов Тодоров 5. Владимир Иванов Георгиев 6. Асен Миланов Ангелов 7. Вангел Георчев Илиев 8. Личо Минчев Илиев
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Владимир Ангелов Кисьов 2. Живко Тянков Жеков 3. Иван Благоев Кочев 4. Радост Кирилова Янакиева
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Боян Георгиев Кайров 2. Пепа Петрова Ходжева 3. Диан Димов Димитров
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Стоил Стоянов Яков 2. Божин Петров Божинов 3. Костадин Михайлов Калъпов 4. Георги Стратиев Василев 5. Марияна Ванчева Петкова 6. Милен Атанасов Бакалов 7. Антония Панчева Желязкова 8. Антони Стефанов Пашов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Манол Тодоров Михайлов 2. Васил Василев Младенов 3. Димитър Тодоров Янев 4. Цветомир Стоянов Цветков 5. Руси Иванов Стоичков 6. Иван Стефанов Веселинов 7. Димитър Олег Николов 8. Иванка Динева Иванова
16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 1. Владислав Панчев Панев 2. Иван Даниелов Господинов 3. Иван Христов Стойчев 4. Симон Френгюл Зенопян 5. Иван Филипов Ванчев 6. Димитър Ивов Инджов 7. Красимир Димитров Вълев 8. Димитър Константинов Иванов 9. Живко Николов Николов 10. Диана Илиева Деевска
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 1. Павел Димитров Шопов 2. Кръстьо Атанасов Кръстев 3. Николай Делчев Георгиев 4. Деяна Лозкова Димитрова 5. Георги Василев Манев 6. Недялка Тошкова Иванова 7. Ангел Николов Божинов 8. Хараламби Севов Мочев
18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия 1. Добри Милчев Божилов 2. Атанас Янакиев Тодоров 3. Методи Валентинов Джамалов
1. ПП ДРОМ 1. Ирина Иванова Илиева 2. Петър Неделков Петров 3. Илия Сашев Митков
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Олга Руменова Сакеларова-Христова 2. Емилия Стелиянова Данева 3. Елисавета Иванова Николова 4. Дамян Рачев Кичуков
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Красен Методиев Якимов 2. Филчо Стилиянов Ставрев
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Анета Цветанова Георгиева 2. Димитър Янев Милчев 3. Николай Живков Железов 4. Кръстю Иванов Баев 5. Петър Емилов Петров 6. Росен Панайотов Стефанов 7. Васил Гочев Тодоров
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Любомир Андреев Нецов 2. Димитър Александров Митев 3. Антония Тенева Койчева 4. Силвестър Стефчов Гьолски
1. ПП ДРОМ 1. Мирослав Михайлов Александров 2. Асен Георгиев Иванов 3. Недка Иванова Топалова
2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 1. Веселин Иванов Велчевски 2. Георги Иванов Бараков 3. Красимир Иванов Бумбалов 4. Даниела Йоргова Маркова 5. Виктор Димитров Караиванов
3. Политическа партия Движение Напред България 1. Стелиян Филчев Стилиянов
4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 1. Димитър Петров Сяров 2. Николай Петров Чистов 3. Петър Георгиев Инджов 4. Диман Колев Димитров 5. Деница Руменова Иванова 6. Младенка Николова Делибалтова 7. Стоян Иванов Иванов
5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 1. Мирослава Венциславова Хикова 2. Емил Кирилов Янев 3. Господин Стоилов Попов 4. Таня Ненкова Ангелова 5. Кирил Стоянов Стоянов 6. Манол Тодоров Михайлов