Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) ІV ЧАСТ 2017-02-24 @ 23:59 EET Вижте всички кандидати за депутати в 44-ото Народно събрание (всички листи на всички формации във всички области) СТАРА ЗАГОРА - ЯМБОЛ /ВКЛЮЧИТЕЛНО/





СТАРА ЗАГОРА 1. ПП ДРОМ

1. Илия Янков Илиев

2. Александрина Асенова Владова

3. Радослава Красимирова Николова 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Николай Марков Василев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Венина Димитрова Цонкова

2. Румен Василев Руйчев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Петър Владиславов Славов

2. Мартин Петков Бойчев

3. Иван Георгиев Лапчев

4. Румен Стефанов Димитров

5. Перуника Маринова Христова

6. Генка Йорданова Йорданова

7. Димитър Здравков Чорбаджиев

8. Николай Стефанов Петков

9. Елия Живкова Желязкова

10. Сашко Начев Стоянов

11. Самуил Искренов Вехов

12. Велин Стефанов Кръстев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Дончо Неделчев Дончев

2. Господин Стоилов Попов

3. Александър Чудомиров Тодоров

4. Недка Дечева Кавръкова

5. Антония Тенева Койчева

6. Христо Руменов Станев 6. ВОЛЯ

1. Кръстина Николова Таскова

2. Андон Димов Дончев

3. Николай Наков Наков

4. Деян Пенев Велев

5. Красен Колев Матев

6. Иван Йорданов Банчев

7. Светлана Николова Кунчева

8. Калоян Ванев Димитров

9. Ирена Лъчезарова Георгиева

10. Митко Василев Иванов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Живко Петков Калъчев 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Константин Василев Проданов

2. Славянка Христова Христова

3. Михни Люцканов Стоянов

4. Мирена Владимирова Тонева

5. Стоян Колев Стоянов

6. Владислав Иванов Иванов

7. Цвета Николова Иванова

8. Живко Иванов Желязков

9. Цанимир Тодоров Стефанов

10. Мирослав Николаев Митев

11. Деян Димитров Михнев

12. Ивелина Иванова Димитрова

13. Кольо Йорданов Михов

14. Камен Данчев Йорданов

15. Росица Минчева Михайлова 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Халил Реджепов Летифов

2. Шендоан Ремзи Халит

3. Щилиян Велинов Велинов

4. Мехмед Неджми Зейнел

5. Тунджай Рамадан Йозтюрк

6. Айше Алиева Маневска

7. Орхан Кемалов Асанов

8. Ферид Рюстемов Бекиров

9. Елифе Юсеинова Кискинова

10. Гюнай Месут Бекир

11. Ридван Байрям Иляз

12. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш

13. Сунай Селимов Селимов

14. Вахдет Асанов Мехмедов

15. Милена Дружемирова Тисова

16. Ерай Назиф Мехмед

17. Иван Енев Костадинов 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Драгомир Велков Стойнев

2. Георги Янчев Гьоков

3. Спас Янев Панчев

4. Иван Кръстев Кръстев

5. Иван Стоянов Върляков

6. Даниела Иванова Драгийска

7. Васил Стефанов Самарски

8. Пламен Станимиров Караджов

9. Иван Христов Чолаков

10. Донка Димова Симеонова

11. Стефан Петров Шишков

12. Стилиян Никифоров Аврамов

13. Моника Божидарова Динева

14. Диана Сивенова Михалева

15. Златина Димова Иванова

16. Борис Стефанов Боричев

17. Петър Филипов Влахов

18. Камен Ивов Мартинов

19. Мариус Иванов Кирков

20. Спас Ангелов Момов

21. Теодора Ганчева Иванова 11. ПП ГЕРБ

1. Емил Маринов Христов

2. Борис Петков Кърчев

3. Маноил Минчев Манев

4. Радостин Радославов Танев

5. Йоана Георгиева Йончева – Фильова

6. Иван Станчев Станчев

7. Димитър Желязков Димитров

8. Росица Тенева Копривчина

9. Николай Валериев Николов

10. Деляна Добромирова Николова

11. Спас Запрянов Пеев

12. Пламен Тенев Русев

13. Нели Иванова Калнева – Митева

14. Бояна Тихомирова Танева

15. Катерина Иванова Иванова

16. Димо Колев Димитров

17. Мирослав Пламенов Чобанов

18. Петър Манов Манов

19. Петя Кръстева Чакърова

20. Иван Симеонов Монев

21. Анелия Асенова Асенова

22. Милен Динков Димитров 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Владимир Димитров Николов

2. Минчо Иванов Ковачев

3. Милена Кирова Иванова 13. Обединение ДОСТ

1. Иса Емин Бесоолу

2. Мариана Василева Георгиева-Бенчева

3. Сунай Реджеп Хаджъ

4. Севим Хаккъ Юмерова

5. Алиосман Басри Мурат

6. Идает Юсеин Манафова

7. Мехмед Назифов Кехайов

8. Седат Сабри Изет

9. Йоско Асенов Черкезов

10. Илия Стефанов Ангелов

11. Иван Дечев Стоянов

12. Съби Стефанов Ангелов 14. ПП Възраждане

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Пламена Христова Ангелова

3. Тихомир Калинов Калинов 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Станислав Боянов Тодоров

2. Атанас Владиславов Славов

3. Мария Маринова Стирянова

4. Стефан Ивов Стефанов

5. Димитър Антонов Калдамуков

6. Ивайло Тончев Тончев

7. Младен Димитров Диков

8. Лора Огнянова Георгиева-Матеева

9. Антонина Минчева Душева

10. Александър Евгениев Сандев

11. Николай Сотиров Колев 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Маргарита Николаева Николова

2. Антон Димов Андонов

3. Гергана Величкова Микова

4. Михаил Петров Михайлов

5. Георги Янев Стойков

6. Пламен Енчев Енев

7. Иван Стоилов Къндров

8. Красимир Симеонов Червилов

9. Ива Веселинова Моллова

10. Галин Динков Добрев

11. Николай Величков Марков 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Стамен Нинов Стаменов

2. Бойчо Кирилов Теофилов

3. Милен Василев Събев 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Живко Делчев Делчев

2. Детелина Иванова Делчева

3. Стоил Петров Кайряков

4. Калоян Денков Господинов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Ваня Христова Перпелиева

2. Елена Боримирова Караславова

3. Петко Илиев Маринов

4. Светозар Маринов Иванов

5. Милен Стоянов Киранчев 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Димитър Танев Танев

2. Стоян Василев Абаджиев

3. Александър Тодоров Христов

4. Георги Павлов Димитров

5. Христо Иванов Донев

6. Цветослав Иванов Стоянов

7. Любомира Петрова Касабова

8. Иван Ганев Ганев

9. Желязко Бонев Богданов

10. Мирослав Георгиев Стефанов

11. Ивелина Наскова Кедикова

12. Иван Дойчев Вълчев

13. Станимир Георгиев Радев

14. Стоян Митев Методиев

15. Кольо Господинов Колев

16. Владимир Валентинов Василев

17. Катя Недева Василева

18. Орлина Крумова Димитрова

19. Илияна Желязкова Ангелова

20. Светлозар Иванов Радев

21. Красимир Бойчев Койчев

22. Мирела Красимирова Генова 22. Инициативен комитет

1. Иван Стоянов Матев ТЪРГОВИЩЕ 1. ПП ДРОМ

1. Радослава Красимирова Николова

2. Теодор Тодоров Ангелов 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Йордан Николов Крачунов

2. Ангел Георгиев Ангелов

3. Йонко Илиев Йонков

4. Величко Андонов Бонев 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Емил Стайков Димитров 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Христо Колев Христов

2. Цветомир Димитров Петров

3. Христомир Смиленов Христов

4. Елена Димитрова Дамянова

5. Красимир Йовчев Колев

6. Минчо Радков Минчев 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Йордан Николов Пеянски

2. Георги Георгиев Фурнаджиев

3. Елена Атанасова Димитрова

4. Даниел Кирилов Митев 6. ВОЛЯ

1. Каприел Харутюнов Папазян

2. Светлозар Иванов Чорбаджиев

3. Валентина Кирова Михова

4. Диляна Тошкова Тонкова 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Драгомир Димитров Димитров 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Йорданка Стефанова Георгиева

2. Албена Георгиева Рашева

3. Светлозар Стоянов Златев

4. Светослав Савчев Иванов

5. Неделчо Николов Неделчев

6. Венцислав Маринов Илиев

7. Йордан Иванов Костов

8. Стоян Петров Попвеличков 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Мустафа Сали Карадайъ

2. Имрен Исметова Мехмедова

3. Танер Мехмед Али

4. Емине Феимова Якубова

5. Танер Исмаилов Ахмедов

6. Гюнер Юмеров Ашимов

7. Мариян Венциславов Бодев

8. Тахир Джемалов Тахиров 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

2. Светослав Иванов Стефанов

3. Николай Цонев Черкезов

4. Илия Светлозаров Илиев

5. Дарина Димитрова Георгиева

6. Бахни Пенев Бахнев

7. Денница Колева Тошева

8. Добрин Светославов Добрев 11. ПП ГЕРБ

1. Теменужка Петрова Петкова

2. Митко Стайков Стайков

3. Венка Константинова Стоянова

4. Стефан Неделчев Иванов

5. Светлин Иванов Бонев

6. Борислав Петров Борисов

7. Елка Иванова Станчева

8. Никола Тошков Джамбазов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Христо Николов Дунчев

2. Петър Валериев Китев

3. Симон Теодоринов Симеонов

4. Иван Тодоров Бонински 13. Обединение ДОСТ

1. Орхан Ахмедов Исмаилов

2. Шенол Мехмедеминов Мехмедов

3. Севинч Саидова Хасанова

4. Халил Хасанов Халилов

5. Марям Алиосман Мутиш

6. Алкан Ахмед Хабил 14. ПП Възраждане

1. Рали Христов Ралев

2. Георги Ангелов Георгиев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Анатоли Петров Казаков

2. Димитър Антонов Калдамуков

3. Михаил Руменов Михов

4. Мариян Руменов Христов 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Георги Петров Дракалиев

2. Христо Иванов Радев

3. Сашо Георгиев Йорданов

4. Антоанета Георгиева Стоянова 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Александър Панайотов Каракачанов

2. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова

3. Тодор Николаев Цонев

4. Георги Любомиров Иванов 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Александър Славчев Захариев

2. Тенчо Койчев Димов

3. Юлиян Иванов Николов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Красимира Илиева Атанасова

2. Асен Огнянов Асенов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Георги Александров Ковачев

2. Мариян Петков Георгиев

3. Михаил Костов Парталозов

4. Теодора Георгиева Стоянова

5. Валери Димитров Димитров ХАСКОВО 1. ПП ДРОМ

1. Ангел Кирилов Рашков

2. Анна Асенова Демирева

3. Антон Сашев Милков

4. Тодор Христов Тодоров

5. Владимир Иванов Георгиев

6. Асен Миланов Ангелов

7. Вангел Георчев Илиев

8. Личо Минчев Илиев 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Владимир Ангелов Кисьов

2. Живко Тянков Жеков

3. Иван Благоев Кочев

4. Радост Кирилова Янакиева 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Боян Георгиев Кайров

2. Пепа Петрова Ходжева

3. Диан Димов Димитров 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Стоил Стоянов Яков

2. Божин Петров Божинов

3. Костадин Михайлов Калъпов

4. Георги Стратиев Василев

5. Марияна Ванчева Петкова

6. Милен Атанасов Бакалов

7. Антония Панчева Желязкова

8. Антони Стефанов Пашов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Манол Тодоров Михайлов

2. Васил Василев Младенов

3. Димитър Тодоров Янев

4. Цветомир Стоянов Цветков

5. Руси Иванов Стоичков

6. Иван Стефанов Веселинов

7. Димитър Олег Николов

8. Иванка Динева Иванова 6. ВОЛЯ

1. Желязко Ганев Славов

2. Мариела Петрова Ненова

3. Деница Любомирова Нешева

4. Диляна Михайлова Стоянова

5. Максим Митков Митков

6. Атанас Петров Атанасов

7. Елизабета Кръстева Тодорова 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Борислав Георгиев Караиванов 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

2. Добри Паунов Тодев

3. Божидар Стамов Иванов

4. Галина Недялкова Атанасова

5. Маргарит Илиев Камбуров

6. Тодор Ванчев Тодев

7. Мария Лукова Цанева

8. Любомир Николов Вълчанов

9. Петя Данчева Бонева

10. Петю Димитров Сурчев

11. Йордан Димитров Кичеков

12. Митко Костов Митев

13. Златка Стоянова Георгиева

14. Валентина Тодорова Катранджиева

15. Теодора Трендафилова Господинова

16. Ангел Христов Дяков 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Йордан Кирилов Цонев

2. Мехмед Юмер Атаман

3. Маджид Реджеб Мандаджъ

4. Мехмед Лятиф Шакир

5. Мюмюн Сали Мюмюн

6. Сание Рамадан Кязим

7. Росен Йосифов Атанасов

8. Йозджан Расим Мехмед

9. Екрем Зейнур Юзеир

10. Тасим Кязим Йълдъз

11. Ибрям Раиф Мустафа

12. Гюнер Гюнай Зейнал

13. Неджатин Айдън Шакир

14. Мюмюн Динчер Али

15. Ферди Фикрет Раим 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Елена Николова Йончева

2. Никола Илиев Динков

3. Виолета Русева Желева

4. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

5. Богдан Мирославов Кирилов

6. Даниел Насков Йорданов

7. Виктор Георгиев Годжов

8. Диляна Господинова Комитова

9. Бончо Райчев Димов

10. Божидар Петков Драганов

11. Кера Иванова Спирова

12. Ренета Славчева Грозева-Кисьова

13. Стилияна Неделчева Ангелова

14. Нина Стойчева Николова 11. ПП ГЕРБ

1. Делян Александров Добрев

2. Станислав Насков Дечев

3. Евгения Даниелова Ангелова

4. Гергана Стефанова Кръстева

5. Георги Тенев Станков

6. Валентин Сарандиев Ангелов

7. Жечо Дончев Станков

8. Ангел Иванов Кунчев

9. Бони Райкова Петрунова

10. Митко Костадинов Полихронов

11. Деян Красимиров Иванов

12. Стефка Здравкова Стефанова

13. Мариян Димитров Боянов

14. Светла Георгиева Михайлова

15. Иван Димитров Димитров

16. Борислав Анастасов Анастасов 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Лена Ангелова Василева

2. Владимир Милчев Апостолов

3. Ангел Георгиев Иванов 13. Обединение ДОСТ

1. Лютви Ахмед Местан

2. Себахтин Шакир Халил

3. Албен Събков Манджуков

4. Ибрахим Алейдин Ибрахим

5. Рушен Ахмед Мехмед

6. Валентина Бенова Николова

7. Юсеин Ибрямов Юсеинов

8. Алпер Рафет Емурла

9. Сабрие Шабан Осман

10. Сефиде Сеид Мехмед

11. Дора Минчева Мутафова

12. Росен Господинов Стоев

13. Румен Боянов Райчев 14. ПП Възраждане

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Тихомир Калинов Калинов

3. Райна Русева Ангелова

4. Едуард Цветков Недков 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Владислав Панчев Панев

2. Иван Даниелов Господинов

3. Иван Христов Стойчев

4. Симон Френгюл Зенопян

5. Иван Филипов Ванчев

6. Димитър Ивов Инджов

7. Красимир Димитров Вълев

8. Димитър Константинов Иванов

9. Живко Николов Николов

10. Диана Илиева Деевска 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Павел Димитров Шопов

2. Кръстьо Атанасов Кръстев

3. Николай Делчев Георгиев

4. Деяна Лозкова Димитрова

5. Георги Василев Манев

6. Недялка Тошкова Иванова

7. Ангел Николов Божинов

8. Хараламби Севов Мочев 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Добри Милчев Божилов

2. Атанас Янакиев Тодоров

3. Методи Валентинов Джамалов 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Пламен Димитров Ямболов

2. Стоил Петров Кайряков

3. Калоян Денков Господинов

4. Миглена Димитрова Стоянова

5. Петьо Анастасов Хаджиев

6. Николина Тодорова Тодорова

7. Албена Благоева Попова 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Валентин Асенов Христов

2. Стоян Любомиров Буколски

3. Станислав Георгиев Банков 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Стефан Димитров Димитров

2. Димо Райнов Стоянов

3. Светла Георгиева Василева

4. Ангел Михайлов Хаджиангелов

5. Божидар Димов Боев

6. Тодор Христов Ташев

7. Тенчо Добромиров Тенев

8. Тодор Колев Атанасов

9. Анка Атанасова Косева

10. Ицо Вълканов Христов

11. Теодора Стефанова Гандева – Дочева

12. Деян Данчев Ванчев

13. Дима Георгиева Димова

14. Димитър Петров Димитров

15. Радостина Димитрова Минева

16. Зарко Митев Запрянов ШУМЕН 1. ПП ДРОМ

1. Ирина Иванова Илиева

2. Петър Неделков Петров

3. Илия Сашев Митков 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Олга Руменова Сакеларова-Христова

2. Емилия Стелиянова Данева

3. Елисавета Иванова Николова

4. Дамян Рачев Кичуков 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Красен Методиев Якимов

2. Филчо Стилиянов Ставрев 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Анета Цветанова Георгиева

2. Димитър Янев Милчев

3. Николай Живков Железов

4. Кръстю Иванов Баев

5. Петър Емилов Петров

6. Росен Панайотов Стефанов

7. Васил Гочев Тодоров 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Любомир Андреев Нецов

2. Димитър Александров Митев

3. Антония Тенева Койчева

4. Силвестър Стефчов Гьолски 6. ВОЛЯ

1. Росица Веселинова Божкова

2. Наталия Велева Тодорова

3. Искра Цветомирова Трифонова

4. Теодор Минчев Кулев

5. Анита Любенова Копоева

6. Антоан Димитров Христов 7. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

1. Ева Станкова Иванова 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Марин Киров Димов

2. Магдалена Боянова Боева-Тодорова

3. Юлия Димитрова Илиева

4. Яница Ивайлова Йорданова

5. Кирил Филчев Кирилов

6. Милена Димитрова Добрева

7. Деян Димитров Михнев

8. Христо Николаев Йорданов 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Нигяр Сахлим Джафер

2. Хамид Бари Хамид

3. Бюнямин Хюсеин Хасан

4. Сали Бейхан Ибрахим

5. Мустаджан Мустафа Шабан

6. Мелин Рамис Осман

7. Красимир Горанов Георгиев

8. Мюзеям Салим Али

9. Бирсен Еюбов Елманов

10. Фатма Раим Хюсеин

11. Асен Мартинов Асенов

12. Зюхре Камбер Мердан 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Валентинов Иванов

2. Георги Сашев Георгиев

3. Валентин Асенов Петров

4. Петранка Василева Димитрова

5. Александър Красенов Александров

6. Лили Василева Петрова

7. Аспарух Юлиянов Рангелов

8. Галина Каменова Абаджиева

9. Патриция Борисова Маринова

10. Ваня Георгиева Димитрова

11. Ивайло Петров Иванов

12. Иван Митев Йонков 11. ПП ГЕРБ

1. Румен Петров Генов

2. Стефан Стайнов Желев

3. Ширин Шефкъ Вели

4. Галина Атанасова Петкова

5. Хамди Сами Авджъ

6. Димитър Крумов Александров

7. Евгений Цанков Цанков

8. Светлозар Начев Николов

9. Петко Грудов Шаренков

10. Владислав Григоров Григоров

11. Стела Христова Илиева

12. Станислава Северинова Акерска 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Светослава Иванова Горанова

2. Любомир Димитров Кьосев 13. Обединение ДОСТ

1. Орхан Ахмедов Исмаилов

2. Нурай Ахмед Зърън

3. Юксел Ахмедов Хасанов

4. Назъм Басри Сали

5. Атидже Цанкова Молова

6. Невин Неджиб Ахмед

7. Севинч Джафер Керим

8. Зия Рефкъ Мехмед

9. Нуртен Ремзи Хамид

10. Нурал Фикрет Садък

11. Еркан Зия Чобан

12. Аляйдин Хасан Сали 14. ПП Възраждане

1. Мирослав Драгнев Тодоров

2. Ивалина Веселинова Денева

3. Красен Георгиев Калчев 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Филип Иванов Трифонов

2. Георги Стефанов Касчиев

3. Ивайло Огнянов Ганчев

4. Илиян Иванов Илиев

5. Благой Бойчев Бойчев

6. Младелин Сашев Димитров 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Емил Димитров Симеонов

2. Наталия Петрова Стефанова

3. Добрин Райков Чайлев

4. Деан Стоянов Станчев

5. Румен Стоянов Русев

6. Борис Белчев Николов 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Александър Панайотов Каракачанов

2. Димитринка Йорданова Томова

3. Вергиния Василева Костадинова

4. Теменужка Любенова Уручева 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Тенчо Койчев Димов

2. Александър Славчев Захариев

3. Юлиян Иванов Николов

4. Валентина Живкова Пенева 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Йорданка Пенева Стоянова

2. Славка Тодорова Атанасова 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Даниела Кирилова Русева

2. Юлиян Руженов Асланов

3. Милен Русев Чолаков

4. Борислав Николаев Маринов

5. Милко Георгиев Милков

6. Бисерка Бончева Йовчева

7. Христофор Крумов Крумов

8. Пламен Янков Василев

9. Димитър Бонев Димитров

10. Гергана Пламенова Савова

11. Христо Петров Нанков

12. Росен Симеонов Станчев ЯМБОЛ 1. ПП ДРОМ

1. Мирослав Михайлов Александров

2. Асен Георгиев Иванов

3. Недка Иванова Топалова 2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Веселин Иванов Велчевски

2. Георги Иванов Бараков

3. Красимир Иванов Бумбалов

4. Даниела Йоргова Маркова

5. Виктор Димитров Караиванов 3. Политическа партия Движение Напред България

1. Стелиян Филчев Стилиянов 4. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

1. Димитър Петров Сяров

2. Николай Петров Чистов

3. Петър Георгиев Инджов

4. Диман Колев Димитров

5. Деница Руменова Иванова

6. Младенка Николова Делибалтова

7. Стоян Иванов Иванов 5. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

1. Мирослава Венциславова Хикова

2. Емил Кирилов Янев

3. Господин Стоилов Попов

4. Таня Ненкова Ангелова

5. Кирил Стоянов Стоянов

6. Манол Тодоров Михайлов 6. ВОЛЯ

1. Желязко Ганев Славов

2. Станьо Димитров Станев

3. Теодор Минчев Кулев

4. Каталина Борисова Конева 8. Коалиция АБВ – Движение 21

1. Михо Димитров Михов

2. Апостол Маринов Георгиев

3. Христо Стоянов Христов

4. Ася Петрова Николова

5. Здравко Стефанов Златаров

6. Пламен Кирилов Марков

7. Ангел Иванов Ангелов

8. Йордан Милков Милков 9. Движение за права и свободи – ДПС

1. Хатидже Мехмедова Георгиева

2. Александър Христов Методиев

3. Иван Иванов Тодоров

4. Михал Атанасов Михалев 10. БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Кристиан Иванов Вигенин

2. Николай Димитров Пенев

3. Даниела Колева Сивкова

4. Кирчо Георгиев Карагьозов

5. Янко Стоянов Добрев

6. Нина Кръстева Терзиева

7. Владимир Георгиев Стоев

8. Елена Петрова Анева 11. ПП ГЕРБ

1. Юлиян Михайлов Папашимов

2. Иван Стоев Чолаков

3. Панайот Грудев Диманов

4. Николай Костов Костадинов

5. Димитрина Стойчева Стойчева-Славова

6. Иван Йорданов Йорданов

7. Петя Иванова Панайотова

8. Волен Дичков Дичев 12. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Теодора Валентинова Симова

2. Ивайло Христов Йорданов

3. Йорданка Стоянова Колева 13. Обединение ДОСТ

1. Ахмед Юсеин Юсеин

2. Ерол Неджибов Юмеров

3. Марияна Димитрова Васильевска 14. ПП Възраждане

1. Никола Ангелов Димитров

2. Светослав Тодоров Тодоров 16. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

1. Данаил Димитров Недялков

2. Николай Емилов Христов

3. Веселка Петрова Христамян

4. Димитър Първанов Димитров 17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Волен Николов Сидеров

2. Мария Йорданова Цветкова

3. Боряна Станева Стоянова

4. Кръстьо Панайотов Петров 18. КОЙ – Българската левица и Зелена партия

1. Георги Любомиров Иванов

2. Румяна Антонова Пеева

3. Станислав Христов Запрянов 19. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

1. Тодор Николаев Абаджиев

2. Христо Димчев Христов 20. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Александър Иванов Атанасов

2. Наталия Николова Тодорова

3. Димитър Владимиров Тодоринов 21. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

1. Съби Иванов Събев

2. Павел Георгиев Додов

3. Георги Петров Стефанов

4. Жени Колева Петрова

5. Васко Стоянов Стоянов

6. Стойчо Андонов Тодоров https://trud.bg СЛИВЕН - СОФИЯ ОБЛАСТ /... БЛАГОЕВГРАД - МОНТАНА /... ПАЗАРДЖИК - СЛИВЕН /ВКЛЮЧИТЕЛНО/









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