ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА НОВИЯ ФЕСТ НА ЦОНКО ЦОНЕВ ПРИСТИГА С КОНКУРСА BATTLE OF THE BANDS    

Забиване на една сцена с WASP, Gotthard, Dirkschneider и Doro ще е голямата награда за една от групите участващи в конкурса



През 2017-та Midalidare, Rock in the wine valley ще удовлетвори не само музикалните желания на феновете, но и стремежите на младите рокаджии, които мечтаят за светлините на прожекторите. След успеха на Battle of the bands като част от Kavarna Rock 2014г. и 2015г., организаторите от Bulgarian Live Music ще организират конкурса и през 2017г. като част от фестивала в долината на виното. Всяка банда, която иска да излезе на една сцена с WASP, Gotthard, Dirkschneider и Doro трябва да направи следното: До 31 март 2017г. кандидатите да изпратят на е-mail: [email protected]

- 2 или 3 авторски парчета, сред които поне едно трябва да бъде на английски език и изпълнение наживо ще бъде от полза. (условие е видеата да бъдат качени в YouTube): да бъде приложена информация за групата, лице и мейл за обратна връзка, предпочитан град за кастинг (София, Пловдив, Стара Загора). Бандата да може да изсвири минимум 30-минутен сет.

По изпратените материали, ще се извърши предварителен подбор на групите и до 10 април 2017г. ще бъдат обявени класиралите се, както датите и местата на кастингите в посочените градове, където участниците ще трябва да представят на живо своя музикален потенциал. Квалифицирано жури ще излъчи 3 български групи, които ще влязат в битка с банди и от други страни още през първия ден на Midalidare, Rock in the wine valley.

На 9 юни 2017г. на сцената на Midalidare, Rock in the wine valley, ще свирят в битка 6 рок банди, от които публиката ще избере един победител. Същият ще бъде удостоен с възможността да закрие вечерта на 10 юни, броени минути след хедлайнера на вечерта - Gotthard. Освен адреналин и положителни емоции бандата ще получи добър старт в музикалния бизнес със запис в професионално звукозаписно студио и ваучер от музикален магазин на стойност 1000 лв. „Първата година "Battle of the bands", доведе страхотни банди, които търсеха популярност, но и искаха да усетят преживяването, което голяма сцена носи. Очакваме лятото да ни донесе здрав рок и да ни зарадва с ново откритие“, коментират организаторите от Bulgarian Live Music.

Конкурсът е отворен и към чуждестранни групи, които също могат да подадат своите кандидатури на същия мейл адрес: [email protected] НДТ