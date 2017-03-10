Русия продължава с обвиненията за български оръжия в Сирия
2017-03-10 @ 22:08 EET
Днес руската информационна агенция EurAsia Dailyпубликува обширна статия за доставките на български оръжия в раздираната от гражданска война Сирия.
„В Саудитска Арабия пристига пореден кораб с български оръжия за
сирийските „бунтовници“, а военните предприятия в България показват
фантастични резултати на развитие и стават движеща сила за икономиката
на страната“, започва материалът.
От руската медия цитират изпълнителния директор на „Вазовски
машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в град Сопот, Иван Гецов, че за 2016 г.
ръстът на печалбите на предприятието ще достигне 400%.
И не пропуснат да посочат, че ВМЗ произвежда широк спектър от
въоръжение по съветски и руски образци - от противотанкови гранатомети
до снаряди за ракетни системи за залпов огън „Град“.
Добавят и данни за че само през първата половина на миналата годината
продажбите на ВМЗ са нараснали четири пъти и половина - от 20 на 91
млн. долара, а очакваният финансов резултат за цялата 2016 г. е 135 млн.
долара. А до 2014 г. заводът е бил на практика в състояние на фалит.
В същото време заетите в предприятието са се увеличили почти двойно
от 2015 г., до близо 4400 души. А средната заплата е нараснала до 837
долара.
Според руската медия заради доставките за Сирия значително се
подобряват финансовите резултати и на други български оръжейни фирми
като „Самел 90“, „Арсенал“, „Армар“ и Кинтекс.
Все пак се посочва, че българските компании не продават пряко на сирийските бунтовници, а американски компании.
Една от тях е Orbital ATK, която през миналата година е доставила за
Сирия въоръжение неотговарящо на стандартите на НАТО на стойност 50 млн.
долара.
Цитира се и турски блогър, който посочва, че последната пратка оръжия
е натоварена в Бургас на датския кораб Marianne Danica, който тази
сутрин е преминал през Босфора. https://vesti.bg
Как заводы Болгарии расцветают на поставках оружия джихадистам в Сирии
В Саудовскую
Аравию идет очередное судно с болгарским оружием для сирийских
«повстанцев», а военные предприятия Болгарии показывают фантастические
результаты развития и становятся драйвером экономики страны. Так,
исполнительный директор «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ) Иван Гецов
заявил, что по итогам 2016 года рост прибыли составит 400%. Эта
информация размещена на официальном сайте предприятия, которое
производит широкий перечень вооружений советского и российского
образцов: от противотанковых гранатометов до реактивных снарядов для
ракетных систем залпового огня «Град». С 2015 года «Вазовский
машиностроительный завод» продает их американским компаниям Orbital ATK
и Chemring, закупающим по программе Пентагона нестандартные для НАТО
вооружения для поставок их союзникам США. Получает их и «умеренная
оппозиция» в Сирии через Саудовскую Аравию.
Глава VMZ Иван Гецов не называет конкретные цифры прибыли. Однако, по данным министра экономики Болгарии Божидара Лукарского,
только в первом полугодии продажи «Вазовского машиностроительного
завода» выросли в 4,5 раза — с $ 20 млн. до $ 91 млн. К концу года
на VMZ ожидали увеличения доходов до $ 135 млн. О том, как сказываются
поставки болгарского оружия в Сирию на развитии завода в Сопоте, можно
судить по увеличению трудового коллектива предприятия и его зарплате.
С 2015 года количество сотрудников увеличилось почти вдвое и составляет
сейчас 4 400 человек. Средняя зарплата, по словам Ивана Гецова, выросла
в два с половиной раза — до $ 837, и в полтора раза превышает среднюю
по стране. По данным Национального статистического института Болгарии,
она составила в прошлом году $ 515.
Любопытно, что до 2014 года «Вазовский машиностроительный завод»
находился на грани банкротства из-за отсутствия заказов и долгов
поставщикам на сумму около $ 60 млн. Правительство пыталось его
безуспешно продать и на предприятии регулярно происходили забастовки
сотрудников из-за задержек с выплатой заработной платы.
Прорыв, связанный с поставками оружия на Ближний Восток, произошел
не только на «Вазовском машиностроительном заводе». Также значительно
улучшили свои показатели военные предприятия Samel 90, Arsenal JSCo.,
ARMAR Corp., Arcus и Kintex — госкомпания по экспорту, реэкспорту
и импорту вооружений.
Именно после этого представитель российского МИДа Мария Захарова
заявила, что к болгарской стороне есть вопросы. На что министр
экономики Болгарии Божидар Лукарски ответил, что страну не за что
винить, так как она соблюдает международное законодательство.
Действительно, Болгария продает оружие не напрямую, а через, например,
США.
Любопытно, что с приходом нового президента США и после сообщений
о приостановке помощи «умеренной» оппозиции Сирии Пентагон не прекратил
закупки оружия из Болгарии. Как сообщила в январе компания Orbital ATK,
она выиграла очередной контракт на закупку и поставку американским
союзникам оружия не стандартов НАТО на $ 50 млн. Таким образом, сообщили
в компании, общий портфель госказаказа по данным вооружениям составил
в 2016 году более $ 200 млн.
Тем временем турецкий блоггер Ерик Ишик обнаружил
сегодня ночью очередное судно с болгарским оружием, которое следует
сейчас в Саудовскую Аравию. Как написал в Twitter эксперт,
специализирующийся на мониторинге пролива Босфор, из Черного моря
в в Мраморное ушло судно Marianne Danica. «Прошло через пролив, следует
из Бургаса в Джедду с грузом оружия на борту», — написал турецкий
блоггер и разместил фотографии датского судна. Его данные подтверждаются
специализированным навигационным порталом MarineTraffic: сейчас
грузовоз находится в Мраморном море и идет по маршруту в Джедду.