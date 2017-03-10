Как заводы Болгарии расцветают на поставках оружия джихадистам в Сирии

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Новини в Галерия
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 2017-03-10 @ 23:10 EET
Русия продължава с обвиненията за български оръжия в Сирия    
2017-03-10 @ 22:08 EET
Новини Днес руската информационна агенция EurAsia Daily публикува обширна статия за доставките на български оръжия в раздираната от гражданска война Сирия.

„В Саудитска Арабия пристига пореден кораб с български оръжия за сирийските „бунтовници“, а военните предприятия в България показват фантастични резултати на развитие и стават движеща сила за икономиката на страната“, започва материалът.

От руската медия цитират изпълнителния директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в град Сопот, Иван Гецов, че за 2016 г. ръстът на печалбите на предприятието ще достигне 400%.

И не пропуснат да посочат, че ВМЗ произвежда широк спектър от въоръжение по съветски и руски образци - от противотанкови гранатомети до снаряди за ракетни системи за залпов огън „Град“.

Добавят и данни за че само през първата половина на миналата годината продажбите на ВМЗ са нараснали четири пъти и половина - от 20 на 91 млн. долара, а очакваният финансов резултат за цялата 2016 г. е 135 млн. долара. А до 2014 г. заводът е бил на практика в състояние на фалит.

В същото време заетите в предприятието са се увеличили почти двойно от 2015 г., до близо 4400 души. А средната заплата е нараснала до 837 долара.

Според руската медия заради доставките за Сирия значително се подобряват финансовите резултати и на други български оръжейни фирми като „Самел 90“, „Арсенал“, „Армар“ и Кинтекс.

Все пак се посочва, че българските компании не продават пряко на сирийските бунтовници, а американски компании.

Една от тях е Orbital ATK, която през миналата година е доставила за Сирия въоръжение неотговарящо на стандартите на НАТО на стойност 50 млн. долара.

Цитира се и турски блогър, който посочва, че последната пратка оръжия е натоварена в Бургас на датския кораб Marianne Danica, който тази сутрин е преминал през Босфора.  https://vesti.bg

Как заводы Болгарии расцветают на поставках оружия джихадистам в Сирии

Очередное судно с болгарским оружием идет в Саудовскую Аравию. Фото: twitter.com.

В Саудовскую Аравию идет очередное судно с болгарским оружием для сирийских «повстанцев», а военные предприятия Болгарии показывают фантастические результаты развития и становятся драйвером экономики страны. Так, исполнительный директор «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ) Иван Гецов заявил, что по итогам 2016 года рост прибыли составит 400%. Эта информация размещена на официальном сайте предприятия, которое производит широкий перечень вооружений советского и российского образцов: от противотанковых гранатометов до реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня «Град». С 2015 года «Вазовский машиностроительный завод» продает их американским компаниям Orbital ATK и Chemring, закупающим по программе Пентагона нестандартные для НАТО вооружения для поставок их союзникам США. Получает их и «умеренная оппозиция» в Сирии через Саудовскую Аравию.

Стенд VMZ на одной из выставок. Фото: vmz.bg.

Глава VMZ Иван Гецов не называет конкретные цифры прибыли. Однако, по данным министра экономики Болгарии Божидара Лукарского, только в первом полугодии продажи «Вазовского машиностроительного завода» выросли в 4,5 раза — с $ 20 млн. до $ 91 млн. К концу года на VMZ ожидали увеличения доходов до $ 135 млн. О том, как сказываются поставки болгарского оружия в Сирию на развитии завода в Сопоте, можно судить по увеличению трудового коллектива предприятия и его зарплате. С 2015 года количество сотрудников увеличилось почти вдвое и составляет сейчас 4 400 человек. Средняя зарплата, по словам Ивана Гецова, выросла в два с половиной раза — до $ 837, и в полтора раза превышает среднюю по стране. По данным Национального статистического института Болгарии, она составила в прошлом году $ 515.

Американская делегация из представителей Пентагона и компаний-закупщиков на VMZ в середине прошлого года. Фото: vmz.bg.

Любопытно, что до 2014 года «Вазовский машиностроительный завод» находился на грани банкротства из-за отсутствия заказов и долгов поставщикам на сумму около $ 60 млн. Правительство пыталось его безуспешно продать и на предприятии регулярно происходили забастовки сотрудников из-за задержек с выплатой заработной платы.

Прорыв, связанный с поставками оружия на Ближний Восток, произошел не только на «Вазовском машиностроительном заводе». Также значительно улучшили свои показатели военные предприятия Samel 90, Arsenal JSCo., ARMAR Corp., Arcus и Kintex — госкомпания по экспорту, реэкспорту и импорту вооружений.

EADaily уже не раз писало о поставках и схемах доставки болгарского оружия в Сирию.

Боевики группировки «Ахрар ар-Шам» фотографируются на фоне свежей партии реактивных снарядов для РСЗО «Град». Рядом — ракета для РСЗО «Град» выпуска болгарского VMZ. Фото: twitter.com и VMZ.

Последний раз — в декабре. Корреспондент болгарской газеты «Труд» Диляна Гайтанджиева побывала на брошенном складе джихадистов в освобожденной части Алеппо и обнаружила оружие из Болгарии: 122-миллиметровый ракеты «Град».

Болгарская журналистка разглядывает ящики с болгарскими боеприпасами на брошенном джихадистами подземном складе в Алеппо. Фото: trud.bg.

Именно после этого представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что к болгарской стороне есть вопросы. На что министр экономики Болгарии Божидар Лукарски ответил, что страну не за что винить, так как она соблюдает международное законодательство. Действительно, Болгария продает оружие не напрямую, а через, например, США.

Любопытно, что с приходом нового президента США и после сообщений о приостановке помощи «умеренной» оппозиции Сирии Пентагон не прекратил закупки оружия из Болгарии. Как сообщила в январе компания Orbital ATK, она выиграла очередной контракт на закупку и поставку американским союзникам оружия не стандартов НАТО на $ 50 млн. Таким образом, сообщили в компании, общий портфель госказаказа по данным вооружениям составил в 2016 году более $ 200 млн.

Тем временем турецкий блоггер Ерик Ишик обнаружил сегодня ночью очередное судно с болгарским оружием, которое следует сейчас в Саудовскую Аравию. Как написал в Twitter эксперт, специализирующийся на мониторинге пролива Босфор, из Черного моря в в Мраморное ушло судно Marianne Danica. «Прошло через пролив, следует из Бургаса в Джедду с грузом оружия на борту», — написал турецкий блоггер и разместил фотографии датского судна. Его данные подтверждаются специализированным навигационным порталом MarineTraffic: сейчас грузовоз находится в Мраморном море и идет по маршруту в Джедду.

Marianne Danica следует в Джедду. Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com.

Любопытно, что ранее по тому же маршруту работало другое судно — Karina Danica. Общее у грузовозов — они принадлежат одной и той же компании H. Folmer & Co и следуют по одинаковому маршруту — из Бургаса в Джедду. При этом заказчиком датчан уже давно выступает американская Orbital ATK.
https://eadaily.com/ru/news/2017/03/10/kak-zavody-bolgarii-rascvetayut-na-postavkah-oruzhiya-dzhihadistam-v-sirii

 

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