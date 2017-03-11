Говорителката на руското външно министерство облече българска носия    

Говорителят на външното министерство на Руската федерация, Мария Захарова, облече българска народна носия. Захарова публикува снимка във Фейсбук и Инстаграм, под която обяснява, че красивата традиционна дреха й е подарена от български журналист.

„На днешната пресконференция българският журналист Борис Анзов ми предаде подарък от България – национален костюм, ушит специално за мен. На престилката е извезано „Мария Захарова“, на ръкавите – „М.З“. Мерки не са ми взимали, всичко са правили на око. Става ми идеално“, пише Захарова в коментар към снимката.

Постът й завършва с: „Дорогая Болгария, благодаря много!“

Сегодня на брифинге болгарский журналист Boris Anzov передал мне подарок из Болгарии - национальный костюм, сшитый специально для меня. На фартуке вышито "Мария Захарова", на рукавах - "М.З". Мерки не снимали, все делали на глазок. Идея пришла после исполнения "Калинки". По размеру подошёл идеально. Дорогая Болгария, благодаря много!

Преди два месеца, на връх Коледа, Захарова с похвали и с друг подобен подарък, но доста по-скромен – традиционен дамски елек, част от сръбска народна носия, подарен й от външния министър на Сърбия Ивица Дачич:

Только что мне передали подарок от Министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича - важная, я бы сказала, основополагающая часть сербского женского национального костюма. Назовём её жилеткой.

Единственный недостаток этой потрясающей вещи - отсутствует верхняя пуговица. Но тот, кто знает Дачича, этому не удивится.

Кстати, Ивица, когда ты успел снять мерки, я ведь всегда была очень бдительна?! Думаю, дело в опыте ))))))

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