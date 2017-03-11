Говорителката на руското външно министерство облече българска носия
2017-03-11 @ 11:31 EET
Говорителят на външното министерство на Руската федерация, Мария
Захарова, облече българска народна носия. Захарова публикува снимка във
Фейсбук и Инстаграм, под която обяснява, че красивата традиционна дреха й
е подарена от български журналист.
„На днешната пресконференция българският журналист Борис Анзов ми
предаде подарък от България – национален костюм, ушит специално за мен.
На престилката е извезано „Мария Захарова“, на ръкавите – „М.З“. Мерки
не са ми взимали, всичко са правили на око. Става ми идеално“, пише
Захарова в коментар към снимката.
Постът й завършва с: „Дорогая Болгария, благодаря много!“
Сегодня на брифинге болгарский журналист Boris Anzov передал мне подарок
из Болгарии - национальный костюм, сшитый специально для меня. На
фартуке вышито "Мария Захарова", на рукавах - "М.З". Мерки не снимали,
все делали на глазок. Идея пришла после исполнения "Калинки". По
размеру подошёл идеально. Дорогая Болгария, благодаря много!
Преди два месеца, на връх Коледа, Захарова с похвали и с друг подобен
подарък, но доста по-скромен – традиционен дамски елек, част от сръбска
народна носия, подарен й от външния министър на Сърбия Ивица Дачич:
Только что мне передали подарок от Министра иностранных дел Сербии Ивицы
Дачича - важная, я бы сказала, основополагающая часть сербского
женского национального костюма. Назовём её жилеткой. Единственный недостаток этой потрясающей вещи - отсутствует верхняя пуговица. Но тот, кто знает Дачича, этому не удивится. Кстати, Ивица, когда ты успел снять мерки, я ведь всегда была очень бдительна?! Думаю, дело в опыте ))))))