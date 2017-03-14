изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria    
разширено търсене  
Google Autotranslation
English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish Chinese Simplified
Реклама
КАТИНА фабрика за дограма, щори, сенници - www.katina.bg Станете ни приятел във Facebook
Станете ни приятел
във Facebook

Номер 8 в бюлетината: Коалиция АБВ - Движение 21

Раздели
Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа
Времето
Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица
Няма нови коментари

ВРЪЗКИ последни 2 седмици
Няма нови връзки

Други


Съдържание

Галерия
Галерия-сватби

Събития

вторник 14 март
сряда 15 март
Потребителски функции
:

:

Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител
Изгубена парола?
Online Games
Ferion online
За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Новинарски канал (Newsfeeds)
[ RSS ] [ RDF ]
Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-03-14 @ 20:26 EET
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС    
2017-03-14 @ 15:50 EET
СпортСПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС



            ARD 1

Вторник
18:00
СК ски скокове в Лилехамер - пряко
Вторник
19:05
СК ски скокове в Лилехамер - пряко

bTV Action

Вторник
21:45
Лестър - Севиля (футбол от Шампионска лига)
Вторник
00:15
Ювентус - Порто (футбол от Шампионска лига)

Diema

Вторник
16:00
"Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др., /п/

DSF

Вторник
20:30
Футбол от Бундеслигата актуално
Вторник
01:15
"Гоол!" - журнал за международен футбол
Вторник
01:45
"Scooore!" - международен журнал за футбола
Вторник
02:30
Футбол от Бундеслигата актуално

Eurosport

Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта

Eurosport 2

Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал

Nova Sport

Вторник
17:00
Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
Вторник
19:00
Футбол: Монпелие - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
Вторник
21:45
Футбол: Лориен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

Sky Sports

Вторник
19:30
Футбол от Азия
Вторник
20:00
Дартс: Световно първенство в Пърфлийт - пряко
Вторник
02:00
Футбол от Азия
Вторник
02:30
Футбол екстра
Вторник
04:30
Футбол от Азия

Eurosport 2 No Bundesliga

Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал

Eurosport HD

Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта

Вторник
19:30
Футбол: Депортиво /Ла Коруня/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)
Вторник
21:30
Тенис: Робин Хаасе - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
23:30
Тенис: Михаил Южни - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
01:00
Тенис: Малек Джазири - Ник Кирьос (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
02:00
Тенис: Лука Пуи - Аляз Бедене (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
03:30
Тенис: Жил Симон - Жулиен Бенето (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)

BNT HD

Вторник
15:50
Футбол: Ростов - Манчестър Юнайтед - среща от осминафиналите на "Лига Европа"
Вторник
23:30
Футбол: Селта - Краснодар - среща от осминафиналите на "Лига Европа"

Diema Sport

Вторник
16:00
"Домът на футбола", предаване за български футбол (2016-17), 32-и епизод, повторение
Вторник
17:00
Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
21:00
Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
23:00
Футбол: Етър - Септември, мач от Втора професионална лига, повторение

Вторник
19:00
Тенис: Доналд Йънг - Джон Иснър (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
Вторник
20:45
Тенис: Дамир Джумхур - Райън Харисън (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
Вторник
22:00
Футбол: Реал /М/ - Бетис /Севиля/ (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)

Diema Sport 2

Вторник
18:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, директно
Вторник
20:00
Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
22:00
Футбол: Евертън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
00:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, повторение

Mtel Sport 1

Вторник
16:30
Футбол: Часът на Байерн ТВ - Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт, мач от германската Бундеслига, запис
Вторник
19:30
"ATP WT Uncovered", магазинно предаване за Професионалната тенис асоциация при мъжете, 11-и епизод
Вторник
20:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесети мач, директно
Вторник
22:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и първи мач, директно
Вторник
00:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и втори мач, директно
Вторник
02:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и трети мач, директно
Вторник
04:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и четвърти мач, директно

Mtel Sport 2

Вторник
16:30
Хокей на лед: Едмънтън Ойлърс - Монреал Канейдиънс, мач от Националната хокейна лига, повторение
Вторник
22:00
Хокей на лед: Сан Хосе Шаркс - Нешвил Предатърс, мач от Националната хокейна лига, повторение
Вторник
01:00
Хокей на лед: Уошингтън Кепитълс - Минесота Уайлд, мач от Националната хокейна лига, директно
Вторник
03:30
Баскетбол: Реал Мадрид - Цървена Звезда, мач от Евролигата, повторение

http://www.gol.bg/tv

ARD 1

Вторник
18:00
СК ски скокове в Лилехамер - пряко
Вторник
19:05
СК ски скокове в Лилехамер - пряко

bTV Action

Вторник
21:45
Лестър - Севиля (футбол от Шампионска лига)
Вторник
00:15
Ювентус - Порто (футбол от Шампионска лига)

Diema

Вторник
16:00
"Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др., /п/

DSF

Вторник
20:30
Футбол от Бундеслигата актуално
Вторник
01:15
"Гоол!" - журнал за международен футбол
Вторник
01:45
"Scooore!" - международен журнал за футбола
Вторник
02:30
Футбол от Бундеслигата актуално

Eurosport

Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта

Eurosport 2

Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал

Nova Sport

Вторник
17:00
Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
Вторник
19:00
Футбол: Монпелие - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
Вторник
21:45
Футбол: Лориен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

Sky Sports

Вторник
19:30
Футбол от Азия
Вторник
20:00
Дартс: Световно първенство в Пърфлийт - пряко
Вторник
02:00
Футбол от Азия
Вторник
02:30
Футбол екстра
Вторник
04:30
Футбол от Азия

Eurosport 2 No Bundesliga

Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал

Eurosport HD

Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта

Вторник
19:30
Футбол: Депортиво /Ла Коруня/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)
Вторник
21:30
Тенис: Робин Хаасе - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
23:30
Тенис: Михаил Южни - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
01:00
Тенис: Малек Джазири - Ник Кирьос (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
02:00
Тенис: Лука Пуи - Аляз Бедене (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
03:30
Тенис: Жил Симон - Жулиен Бенето (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)

BNT HD

Вторник
15:50
Футбол: Ростов - Манчестър Юнайтед - среща от осминафиналите на "Лига Европа"
Вторник
23:30
Футбол: Селта - Краснодар - среща от осминафиналите на "Лига Европа"

Diema Sport

Вторник
16:00
"Домът на футбола", предаване за български футбол (2016-17), 32-и епизод, повторение
Вторник
17:00
Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
21:00
Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
23:00
Футбол: Етър - Септември, мач от Втора професионална лига, повторение

Вторник
19:00
Тенис: Доналд Йънг - Джон Иснър (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
Вторник
20:45
Тенис: Дамир Джумхур - Райън Харисън (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
Вторник
22:00
Футбол: Реал /М/ - Бетис /Севиля/ (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)

Diema Sport 2

Вторник
18:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, директно
Вторник
20:00
Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
22:00
Футбол: Евертън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
00:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, повторение

Mtel Sport 1

Вторник
16:30
Футбол: Часът на Байерн ТВ - Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт, мач от германската Бундеслига, запис
Вторник
19:30
"ATP WT Uncovered", магазинно предаване за Професионалната тенис асоциация при мъжете, 11-и епизод
Вторник
20:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесети мач, директно
Вторник
22:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и първи мач, директно
Вторник
00:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и втори мач, директно
Вторник
02:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и трети мач, директно
Вторник
04:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и четвърти мач, директно

Mtel Sport 2

Вторник
16:30
Хокей на лед: Едмънтън Ойлърс - Монреал Канейдиънс, мач от Националната хокейна лига, повторение
Вторник
22:00
Хокей на лед: Сан Хосе Шаркс - Нешвил Предатърс, мач от Националната хокейна лига, повторение
Вторник
01:00
Хокей на лед: Уошингтън Кепитълс - Минесота Уайлд, мач от Националната хокейна лига, директно
Вторник
03:30
Баскетбол: Реал Мадрид - Цървена Звезда, мач от Евролигата, повторение

Прочети още на: http://www.gol.bg/tv

 

Сходни връзки

СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2017 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.		 Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0,05 секунди 