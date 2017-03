СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 2017-03-14 @ 15:50 EET СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС







ARD 1



Вторник

18:00

СК ски скокове в Лилехамер - пряко

Вторник

19:05

СК ски скокове в Лилехамер - пряко



bTV Action



Вторник

21:45

Лестър - Севиля (футбол от Шампионска лига)

Вторник

00:15

Ювентус - Порто (футбол от Шампионска лига)



Diema



Вторник

16:00

"Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др., /п/



DSF



Вторник

20:30

Футбол от Бундеслигата актуално

Вторник

01:15

"Гоол!" - журнал за международен футбол

Вторник

01:45

"Scooore!" - международен журнал за футбола

Вторник

02:30

Футбол от Бундеслигата актуално



Eurosport



Вторник

17:30

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко

Вторник

21:30

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер

Вторник

23:00

"ФИФА футбол магазин"

Вторник

23:30

Футбол, МЛС: Обзор на седмицата

Вторник

00:45

Автомобилизъм: "Тест драйв"

Вторник

02:00

"ФИФА футбол магазин"

Вторник

02:30

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер

Вторник

04:00

Футбол, МЛС: Минесота - Атланта



Eurosport 2



Вторник

17:30

Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата

Вторник

17:45

Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед

Вторник

20:15

"ФИФА футбол магазин"

Вторник

20:45

Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата

Вторник

21:00

Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко

Вторник

22:45

Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед

Вторник

00:00

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер

Вторник

02:30

Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал



Nova Sport



Вторник

17:00

Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение

Вторник

19:00

Футбол: Монпелие - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

Вторник

21:45

Футбол: Лориен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение



Sky Sports



Вторник

19:30

Футбол от Азия

Вторник

20:00

Дартс: Световно първенство в Пърфлийт - пряко

Вторник

02:00

Футбол от Азия

Вторник

02:30

Футбол екстра

Вторник

04:30

Футбол от Азия



Eurosport 2 No Bundesliga



Вторник

17:30

Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата

Вторник

17:45

Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед

Вторник

20:15

"ФИФА футбол магазин"

Вторник

20:45

Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата

Вторник

21:00

Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко

Вторник

22:45

Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед

Вторник

00:00

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер

Вторник

02:30

Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал



Eurosport HD



Вторник

17:30

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко

Вторник

21:30

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер

Вторник

23:00

"ФИФА футбол магазин"

Вторник

23:30

Футбол, МЛС: Обзор на седмицата

Вторник

00:45

Автомобилизъм: "Тест драйв"

Вторник

02:00

"ФИФА футбол магазин"

Вторник

02:30

Ски-скокове: Световна купа Лилехамер

Вторник

04:00

Футбол, МЛС: Минесота - Атланта



Вторник

19:30

Футбол: Депортиво /Ла Коруня/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)

Вторник

21:30

Тенис: Робин Хаасе - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)

Вторник

23:30

Тенис: Михаил Южни - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)

Вторник

01:00

Тенис: Малек Джазири - Ник Кирьос (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)

Вторник

02:00

Тенис: Лука Пуи - Аляз Бедене (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)

Вторник

03:30

Тенис: Жил Симон - Жулиен Бенето (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)



BNT HD



Вторник

15:50

Футбол: Ростов - Манчестър Юнайтед - среща от осминафиналите на "Лига Европа"

Вторник

23:30

Футбол: Селта - Краснодар - среща от осминафиналите на "Лига Европа"



Diema Sport



Вторник

16:00

"Домът на футбола", предаване за български футбол (2016-17), 32-и епизод, повторение

Вторник

17:00

Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

Вторник

21:00

Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

Вторник

23:00

Футбол: Етър - Септември, мач от Втора професионална лига, повторение



Вторник

19:00

Тенис: Доналд Йънг - Джон Иснър (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

Вторник

20:45

Тенис: Дамир Джумхур - Райън Харисън (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

Вторник

22:00

Футбол: Реал /М/ - Бетис /Севиля/ (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)



Diema Sport 2



Вторник

18:00

"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, директно

Вторник

20:00

Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша Лига, повторение

Вторник

22:00

Футбол: Евертън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша Лига, повторение

Вторник

00:00

"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, повторение



Mtel Sport 1



Вторник

16:30

Футбол: Часът на Байерн ТВ - Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт, мач от германската Бундеслига, запис

Вторник

19:30

"ATP WT Uncovered", магазинно предаване за Професионалната тенис асоциация при мъжете, 11-и епизод

Вторник

20:00

Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесети мач, директно

Вторник

22:00

Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и първи мач, директно

Вторник

00:00

Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и втори мач, директно

Вторник

02:00

Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и трети мач, директно

Вторник

04:00

Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и четвърти мач, директно



Mtel Sport 2



Вторник

16:30

Хокей на лед: Едмънтън Ойлърс - Монреал Канейдиънс, мач от Националната хокейна лига, повторение

Вторник

22:00

Хокей на лед: Сан Хосе Шаркс - Нешвил Предатърс, мач от Националната хокейна лига, повторение

Вторник

01:00

Хокей на лед: Уошингтън Кепитълс - Минесота Уайлд, мач от Националната хокейна лига, директно

Вторник

03:30

Баскетбол: Реал Мадрид - Цървена Звезда, мач от Евролигата, повторение



