СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС    

Вторник
18:00
СК ски скокове в Лилехамер - пряко
Вторник
19:05
СК ски скокове в Лилехамер - пряко
bTV Action
Вторник
21:45
Лестър - Севиля (футбол от Шампионска лига)
Вторник
00:15
Ювентус - Порто (футбол от Шампионска лига)
Diema
Вторник
16:00
"Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок,
Уей Зао и др., /п/
DSF
Вторник
20:30
Футбол от Бундеслигата актуално
Вторник
01:15
"Гоол!" - журнал за международен футбол
Вторник
01:45
"Scooore!" - международен журнал за футбола
Вторник
02:30
Футбол от Бундеслигата актуално
Eurosport
Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта
Eurosport 2
Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал
Nova Sport
Вторник
17:00
Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
Вторник
19:00
Футбол: Монпелие - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
Вторник
21:45
Футбол: Лориен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
Sky Sports
Вторник
19:30
Футбол от Азия
Вторник
20:00
Дартс: Световно първенство в Пърфлийт - пряко
Вторник
02:00
Футбол от Азия
Вторник
02:30
Футбол екстра
Вторник
04:30
Футбол от Азия
Eurosport 2 No Bundesliga
Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал
Eurosport HD
Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта
Вторник
19:30
Футбол: Депортиво /Ла Коруня/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2016/17 -
повторение)
Вторник
21:30
Тенис: Робин Хаасе - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD
TOUR 250, повторение)
Вторник
23:30
Тенис: Михаил Южни - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD
TOUR 250, повторение)
Вторник
01:00
Тенис: Малек Джазири - Ник Кирьос (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD
TOUR 250, повторение)
Вторник
02:00
Тенис: Лука Пуи - Аляз Бедене (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR
250, повторение)
Вторник
03:30
Тенис: Жил Симон - Жулиен Бенето (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD
TOUR 250, повторение)
BNT HD
Вторник
15:50
Футбол: Ростов - Манчестър Юнайтед - среща от осминафиналите на "Лига
Европа"
Вторник
23:30
Футбол: Селта - Краснодар - среща от осминафиналите на "Лига Европа"
Diema Sport
Вторник
16:00
"Домът на футбола", предаване за български футбол (2016-17), 32-и
епизод, повторение
Вторник
17:00
Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
21:00
Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
23:00
Футбол: Етър - Септември, мач от Втора професионална лига, повторение
Вторник
19:00
Тенис: Доналд Йънг - Джон Иснър (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250
- III четвъртфинал, повторение)
Вторник
20:45
Тенис: Дамир Джумхур - Райън Харисън (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD
TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
Вторник
22:00
Футбол: Реал /М/ - Бетис /Севиля/ (Примера Дивисион, сезон 2016/17 -
повторение)
Diema Sport 2
Вторник
18:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и
епизод, директно
Вторник
20:00
Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
22:00
Футбол: Евертън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
00:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и
епизод, повторение
Mtel Sport 1
Вторник
16:30
Футбол: Часът на Байерн ТВ - Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт, мач от
германската Бундеслига, запис
Вторник
19:30
"ATP WT Uncovered", магазинно предаване за Професионалната тенис
асоциация при мъжете, 11-и епизод
Вторник
20:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесети мач, директно
Вторник
22:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и първи мач, директно
Вторник
00:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и втори мач, директно
Вторник
02:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и трети мач, директно
Вторник
04:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и четвърти мач, директно
Mtel Sport 2
Вторник
16:30
Хокей на лед: Едмънтън Ойлърс - Монреал Канейдиънс, мач от Националната хокейна
лига, повторение
Вторник
22:00
Хокей на лед: Сан Хосе Шаркс - Нешвил Предатърс, мач от Националната хокейна
лига, повторение
Вторник
01:00
Хокей на лед: Уошингтън Кепитълс - Минесота Уайлд, мач от Националната хокейна
лига, директно
Вторник
03:30
Баскетбол: Реал Мадрид - Цървена Звезда, мач от Евролигата, повторение
Вторник
18:00
СК ски скокове в Лилехамер - пряко
Вторник
19:05
СК ски скокове в Лилехамер - пряко
bTV Action
Вторник
21:45
Лестър - Севиля (футбол от Шампионска лига)
Вторник
00:15
Ювентус - Порто (футбол от Шампионска лига)
Diema
Вторник
16:00
"Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др., /п/
DSF
Вторник
20:30
Футбол от Бундеслигата актуално
Вторник
01:15
"Гоол!" - журнал за международен футбол
Вторник
01:45
"Scooore!" - международен журнал за футбола
Вторник
02:30
Футбол от Бундеслигата актуално
Eurosport
Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта
Eurosport 2
Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал
Nova Sport
Вторник
17:00
Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
Вторник
19:00
Футбол: Монпелие - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
Вторник
21:45
Футбол: Лориен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
Sky Sports
Вторник
19:30
Футбол от Азия
Вторник
20:00
Дартс: Световно първенство в Пърфлийт - пряко
Вторник
02:00
Футбол от Азия
Вторник
02:30
Футбол екстра
Вторник
04:30
Футбол от Азия
Eurosport 2 No Bundesliga
Вторник
17:30
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
17:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
20:15
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
20:45
Баскетбол: Обзор на седмицата в Евролигата
Вторник
21:00
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал, пряко
Вторник
22:45
Футбол, МЛС: НЙ Сити - ДС Юнайтед
Вторник
00:00
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
02:30
Баскетбол, Еврокупа: Полуфинал
Eurosport HD
Вторник
17:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер, пряко
Вторник
21:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
23:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
23:30
Футбол, МЛС: Обзор на седмицата
Вторник
00:45
Автомобилизъм: "Тест драйв"
Вторник
02:00
"ФИФА футбол магазин"
Вторник
02:30
Ски-скокове: Световна купа Лилехамер
Вторник
04:00
Футбол, МЛС: Минесота - Атланта
Вторник
19:30
Футбол: Депортиво /Ла Коруня/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)
Вторник
21:30
Тенис: Робин Хаасе - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
23:30
Тенис: Михаил Южни - Ришар Гаске (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
01:00
Тенис: Малек Джазири - Ник Кирьос (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
02:00
Тенис: Лука Пуи - Аляз Бедене (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
Вторник
03:30
Тенис: Жил Симон - Жулиен Бенето (Open 13 Provence - Марсилия; 2017 ATP WORLD TOUR 250, повторение)
BNT HD
Вторник
15:50
Футбол: Ростов - Манчестър Юнайтед - среща от осминафиналите на "Лига Европа"
Вторник
23:30
Футбол: Селта - Краснодар - среща от осминафиналите на "Лига Европа"
Diema Sport
Вторник
16:00
"Домът на футбола", предаване за български футбол (2016-17), 32-и епизод, повторение
Вторник
17:00
Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
21:00
Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
Вторник
23:00
Футбол: Етър - Септември, мач от Втора професионална лига, повторение
Вторник
19:00
Тенис: Доналд Йънг - Джон Иснър (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
Вторник
20:45
Тенис: Дамир Джумхур - Райън Харисън (Memphis Open - Мемфис; 2017 ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
Вторник
22:00
Футбол: Реал /М/ - Бетис /Севиля/ (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)
Diema Sport 2
Вторник
18:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, директно
Вторник
20:00
Футбол: Ливърпул - Бърнли, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
22:00
Футбол: Евертън - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша Лига, повторение
Вторник
00:00
"Премиър Лийг Токшоу", предаване за английски футбол (2016-17), 26-и епизод, повторение
Mtel Sport 1
Вторник
16:30
Футбол: Часът на Байерн ТВ - Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт, мач от германската Бундеслига, запис
Вторник
19:30
"ATP WT Uncovered", магазинно предаване за Професионалната тенис асоциация при мъжете, 11-и епизод
Вторник
20:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесети мач, директно
Вторник
22:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и първи мач, директно
Вторник
00:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и втори мач, директно
Вторник
02:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и трети мач, директно
Вторник
04:00
Тенис: Индиън Уелс 2017, тридесет и четвърти мач, директно
Mtel Sport 2
Вторник
16:30
Хокей на лед: Едмънтън Ойлърс - Монреал Канейдиънс, мач от Националната хокейна лига, повторение
Вторник
22:00
Хокей на лед: Сан Хосе Шаркс - Нешвил Предатърс, мач от Националната хокейна лига, повторение
Вторник
01:00
Хокей на лед: Уошингтън Кепитълс - Минесота Уайлд, мач от Националната хокейна лига, директно
Вторник
03:30
Баскетбол: Реал Мадрид - Цървена Звезда, мач от Евролигата, повторение