МИТКО КЪРНЕВ И ЗВЕЗДИ ОТНОВО СА ЖУРИ НА BATTLE OF THE BANDS 2017-03-20 @ 16:51 EET След като бяха част от Battle of the bands на Kavarna Rock 2015-a, Митко Кърнев и Звезди ще се включат и в избора на групи за Midalidare Battle of the bands, който ще се проведе в рамките на фестивала в долината на виното, където на една сцена ще видим WASP, Gotthard, Dirkschneider и Doro.



Към вече утвърдените български имена, ще се включи и вокалистката на румънската група AURA, която е определяна за най-добрия женски глас в северната ни съседка. „Много искахме да имаме и дама в журито и благодарим на Аура, че прие поканата ни. Сигурни сме, че изборът на тримата няма да е лесен, но ни очаква поредното приключение в търсене на яки банди“, споделят организаторите от изба Midalidare.

Условия за участие в "Midalidare Battle of the bands":

До 31 март 2017г. кандидатите да изпратят на е-mail: [email protected]

- 2 или 3 авторски парчета, сред които поне едно трябва да бъде на английски език и изпълнение наживо ще бъде от полза. (условие е видеата да бъдат качени в YouTube)

- да бъде приложена информация за групата

– лице и мейл за обратна връзка

- предпочитан град за кастинг (София, Пловдив, Стара Загора).

- Бандата да може да изсвири минимум 30-минутен сет.

По изпратените материали, ще се извърши предварителен подбор на групите. До 10 април 2017г. ще бъдат обявени класиралите се, както датите и местата на кастингите в посочените градове, където участниците ще трябва да представят на живо своя музикален потенциал. Квалифицираното жури ще излъчи 3 български групи, които ще влязат в битка с банди и от други страни още през първия ден на Midalidare - Rock In The Wine Valley. НДТ



ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени - пари - власт











Сходни връзки ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2:...

Още от Култура



Free Hit Counter

Stats