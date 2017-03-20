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Номер 8 в бюлетината: Коалиция АБВ - Движение 21

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Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-03-20 @ 22:03 EET
МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПОСРЕЩНАХА ПРОЛЕТТА СЪС ЗУМБА ПАРТИ    
2017-03-20 @ 19:00 EET
КултураЗумба парти, посветено на настъпващата пролет, се проведе в общински младежки център "Захари Стоянов". Организатори бяха клуб "Алегрия" с ръководител Стоян Стоянов, ОМЦ "Захари Стоянов" и арт-център "Палитра".

В забавното и изпълнено с много емоции събитие се включиха както малчугани от детските градини в Добрич, така и дами, посещаващи зумба школите в нашия град. Пролетното зумба парти бе водено от лицензираните инструктори Стоян Стоянов и Мариела Илиева. Почитателите на зумба танцуваха почти два часа на любимите си песни в стиловете салса, меренге, регетон, трибалера, ча-ча, а младежкият център беше огласян от най-новите световни хитове. НДТ

 

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