МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПОСРЕЩНАХА ПРОЛЕТТА СЪС ЗУМБА ПАРТИ 2017-03-20 @ 19:00 EET Зумба парти, посветено на настъпващата пролет, се проведе в общински младежки център "Захари Стоянов". Организатори бяха клуб "Алегрия" с ръководител Стоян Стоянов, ОМЦ "Захари Стоянов" и арт-център "Палитра".



В забавното и изпълнено с много емоции събитие се включиха както малчугани от детските градини в Добрич, така и дами, посещаващи зумба школите в нашия град. Пролетното зумба парти бе водено от лицензираните инструктори Стоян Стоянов и Мариела Илиева. Почитателите на зумба танцуваха почти два часа на любимите си песни в стиловете салса, меренге, регетон, трибалера, ча-ча, а младежкият център беше огласян от най-новите световни хитове. НДТ









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