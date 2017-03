НА 21 МАРТ 1941 Г. Е РОДЕН ПЛАСИДО ДОМИНГО /видео/ 2017-03-21 @ 07:43 EET На този ден през 1941 г. е роден е Пласидо Доминго - испански оперен певец, тенор. През 1950 г. заедно със семейството си се преселва в Мексико, където учи вокална техника, пиано и дирижиране. Първият му певчески опит е като баритон, а през 1960 г. дебютира като тенор в ролята на Алфредо от операта "Травиата" на Джузепе Верди. През следващите три години (1961- 1963 г. ) Доминго работи в Националната опера на Израел (Israel National Opera), където има повече от 280 представления.



През 1966 г. дебютира в Градската опера на Ню Йорк (New York City Opera), а през 1968 г. - в "Метрополитън Опера" ("Metropolitan Opera"). Следват участия в "Ла Скала" ("La Scalla") Милано, "Щатс Опер" ("Stadts Oper") Виена, "Ковънт Гардън" ("Covent Garden") Лондон и др. Доминго записва и издава повече от 100 албума с класическа оперна музика, както и няколко албума с популярни испански любовни песни. Несъмнено най-голяма е известността му като един от "Тримата тенори" заедно с неговите колеги Хосе Карерас и Лучано Павароти, с които популяризират сред широката слушателска аудитория класическото оперно и песенно изкуство. Дискографията на Доминго включва: "Siempre En Mi Corazon: Y Las Canciones De …" (1972 г.), "Perhaps Love" (1981 г.), "Domingo: Con Amore" (1982 г.), "Adoro" (1982 г.), "Always in My Heart (Songs of Ernesto Lecuona)" (1983 г .), "My Life for a Song" (1983 г.), "Be My Love" (1984 г.), "Christmas with Placido Domingo" (1984 г.), "Save Your Nights for Me" (1985 г.), "At the Philharmonic" (1989 г.), "Unknown Puccini" (1989 г.), "Goya …A Life in Song" (1989 г.), "Sonadores De Espaсa" (1990 г.), "Opera Arias" (1990 г.), "Sings Great Love Scenes" (1990 г.), "Zarzuela Arias & Duets" (1990 г.), "Louise" (1991 г.), "Canta Para Todos" (1991 г.), "Noche de Zarzuela" (1991 г.), "Por Fin Juntos" (1991 г.), "The Domingo Songbook" (1992 г.), "Entre Dos Mundos" (1992 г.), "Canta Para Mexico" (1993 г.), "De Mi Alma Latina" (1994 г.), "Nativo" (1995 г.), "Vienna Noel" (1995 г.), "Man of La Mancha" (1996 г.), "Popular Favorites" (1996 г.), "Bajo El Cielo Espaсol" (1996 г.), "De Mi Alma Latina, Vol. 2" (1997 г.), "Merry Christmas from Vienna" (1997 г.), "Por Amor" (1998 г.), "Sempre Bel Canto: Legendary First Recital" (1998 г.), "A Gala Christmas in Vienna" (1998 г.), "Live in America" (1999 г.), "The Young Domingo" (1999 г.), "Christmastime in Vienna" (1999 г.), "Mariachi" (1999 г.), "In Concert: Live in Seoul" (1999 г.), "The Other Conquest" (2000 г.), "Canciones de Amor: Songs of Love" (2001 г.).













