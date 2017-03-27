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Събития
понеделник
27 март
Създава се Вътрешна добруджанска революционна организация.
Международен ден на театъра
Най-голямата градина в света празнува рожден ден
Загива Юрий Гагарин
Умира Добри Чинтулов
Най-голямата в света самолетна катастрофа
Патентован е тирбушонът
Влиза в експлоатация вторият реактор на АЕЦ
вторник
28 март
Роден е Богдан Филов
Чаушеску става президент на Румъния
Град Ангора е преименуван в Анкара
Патентована пералнята
В Москва е основан Болшой театър
Открит Международният трибунал, обвинил НАТО в агресия срещу Югославия
Византийската империя е разделена на Западна и Източна
Имен ден празнува Боян, Бойко, Албена
За пръв път в Европа използват барут
Вселенският събор в Константинопол обвинява в ерес папа Гонорий I
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Новини в Галерия
Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2017-03-27 @ 13:16 EEST
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017 - РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИ ПРИ 100% ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ
2017-03-27 @ 11:07 EEST
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017 - РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИ ПРИ 100% ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БУРГАСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ВИДИНСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ЛОВЕШКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
ПЛОВДИВ ГРАД - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
РУСЕНСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
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