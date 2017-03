Вече е факт! Facebook Messenger с нови глезотийки - те са... 2017-03-30 @ 17:27 EEST Иновациите във Facebook не спират и като че ли всеки ден ставаме свидетели на нещо ново от Марк Зукърбърг и неговия екип от разработчици. Само преди няколко дни от компанията обявиха, че смятат да променят дизайна на коментарите, а после стана ясно, че в апликацията Facebook Messenger ще бъдат добавени още две функции - Reactions и Mentions. И това вече е факт. От днес. Вече Message Reactions позволява да изразите мнението си към дадено съобщение със специфична емотикона.



Можете да избирате между Love, Smile, Wow, Sad, Angry Yes и No символи. За да ги използвате, трябва да кликнете продължително върху съобщението, към което искате да ги добавите, съобщава PhoneArena. В долния ляв ъгъл ще виждате как другите хора са отговорили на публикацията и колко от тях са използвали същата емотикона като вас. Facebook Messengеr ще показва анимация, когато събеседника ви е отговорил на съобщението, което сте изпратили. Ако приложението не е отворено ще получите нотификация на дисплея, която показва с каква емотикона са ви отговорили. Меssage Reactions може да се използва в групови чатове, но също във всяко друго съобщение, включително видео клипове, GIF файлове и стикери. Функцията Mentions е създадена с идеята да ни информира всеки път, когато името ни е споменато в дадено съобщение. Ако искате да уведомите приятел, че го коментирате в чата, трябва да въведете "@" и да изберете името му от списъка с контакти. Предвидена е опция да проверите дали не сте сбъркали името и съответно да го редактирате. След като пратите своето съобщение, човекът, който сте споменали в него, ще получи нотификация, от която ще може да прочете текста.



