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вторник
04 април
Избран е Изпълнителен комитет в състав на Висшия съвет на българите в Добруджа
Порой над Генерал Тошево
сряда
05 април
Роден Княз Александър I Батенберг
Умира генералисимус Чан Кай-ши
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Новини в Галерия
Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2017-04-04 @ 14:44 EEST
СПОРТНА ПАНОРАМА НДТ 4.04.2017
2017-04-04 @ 10:39 EEST
СПОРТНА ПАНОРАМА НДТ 4.04.2017
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СПОРТНА ПАНОРАМА НДТ 4.04.2017
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