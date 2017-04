ЯСНИ СА ВСИЧКИ ГРУПИ ЗА „MIDALIDARE ROCK IN THE WINE VALLEY“ 2017-04-05 @ 20:01 EEST Scarlet Aura, Sevi, Конкурент и Hammerhead (трибюта на Metallica) ще подгряват публиката в долината на виното.



Фестивалът в долината на виното е в пълна готовност да посрещне феновете на рок музиката, съобщават организаторите. След като първоначално бяха обявени световните имена - W.A.S.P., Gotthard, Dirkschneider и Doro, станаха ясни и групите, които ще подгреят публиката в Могилово. Това са:

Scarlet Aura – Румънската група, която спечели сърцата на българските фенове на Kavarna Rock се завръща на роден фестивал и отново ще можем да чуем вокалистката им, която е определяна за най-добрия женски глас в северната ни съседка.

Sevi – Мелодичните българи, които успяха да се наложат като една от успешните нови рок банди. В биографията си вече имат 2 студийни албума, DVD и 3 европейски турнета.

Конкурент – Основани в далечната 1986-а година и утвърдила се като една от водещите рок групи в България. Много от най-известните български музиканти са започнали кариерата си в Конкурент. Досега групата е издала 7 албума.

Hammerhead (трибюта на Metallica) - Създадени са през 2012 година трибют бандата на Metallica доби популярност в България и се превърна в една от любимите подобни групи у нас. Момчетата постигат успехите си използвайки оригиналните китари, озвучителната и периферна техника използвани от Metallica.

„Midalidare Rock In The Wine Valley” ще се проведе на 9, 10 и 11 юни 2017-а година. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, THE MALL, Книжарници Ориндж, Офис 1, Билетен център на НДК, Технополис, Български пощи, както и на място в Мидалидаре. Цените на билетите за целия фестивал са: 70 лева (редовна цена) - до 31 май 2017 г., и 80 лева (last minute) - от 01 до 11 юни 2017 г. НДТ







Сходни връзки Още от Култура



Free Hit Counter

Stats