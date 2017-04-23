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 2017-04-23 @ 12:25 EEST
ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ ПОВИКА ДВАМА ВОЛЕЙБОЛИСТИ НА ДОБРУДЖА 07    
2017-04-23 @ 11:46 EEST
СпортСелекционерът на мъжкия национален отбор Пламен Константинов определи разширения състав за Световната лига. До 4 май групата от 21 състезатели трябва да бъде редуцирана до 18, които ще имат право да участват в мачовете от турнира.

В обявение състав личат имената и на двама волейболисти на Добруджа 07. Мартин Атанасов и Димитър Маринков. Атанасов през този сезон игра в Турция, но сега се завръща в Добрич за финалите за Купата на България.
Ето и списъка с всички волейболисти, които ще получат повиквателни:
Разпределители: Георги Сеганов - Сора (Италия), Георги Братоев - Нефтохимик 2010 (Бургас), Любомир Агонцев - Монтана Волей, Владимир Станков – ЦСКА, Диагонали: Цветан Соколов - Кучине Лубе Читанова (Италия), Жани Желязков - Нефтохимик 2010 (Бургас), Посрещачи: Николай Пенчев - СКРА Белхатов (Полша), Тодор Скримов - Милано (Италия), Тодор Алексиев - Персонал Боливар (Аржентина), Мартин Атанасов - Токат (Турция), Димитър Маринков - Добруджа 07 (Добрич), Валентин Братоев - Нефтохимик 2010 (Бургас), Розалин Пенчев - Латина (Италия), Центрове: Виктор Йосифов -  Пиаченца (Италия), Николай Николов - Нефтохимик 2010 (Бургас), Теодор Тодоров - Газпром (Русия), Светослав Гоцев - Сора (Италия), Николай Къртев - Монтана Волей, Либеро: Теодор Салпаров - Зенит (Казан), Владислав Иванов - Левски софия и Добромир Иванов - Монтана Волей.
Снимка Александър СТОЯНОВ
 

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ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ ПОВИКА ДВАМА ВОЛЕЙБОЛИСТИ НА ДОБРУДЖА 07 | 0 брой коментари | Регистрация
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