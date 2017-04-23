ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ ПОВИКА ДВАМА ВОЛЕЙБОЛИСТИ НА ДОБРУДЖА 07
2017-04-23 @ 11:46 EEST
Селекционерът на мъжкия национален отбор Пламен Константинов
определи разширения състав за Световната лига. До 4 май групата от 21
състезатели трябва да бъде редуцирана до 18, които ще имат право да
участват в мачовете от турнира.
В обявение състав личат имената и на двама волейболисти на
Добруджа 07. Мартин Атанасов и Димитър Маринков. Атанасов през този
сезон игра в Турция, но сега се завръща в Добрич за финалите за Купата
на България.
Ето и списъка с всички волейболисти, които ще получат повиквателни:
Разпределители: Георги Сеганов - Сора (Италия), Георги Братоев -
Нефтохимик 2010 (Бургас), Любомир Агонцев - Монтана Волей, Владимир
Станков – ЦСКА, Диагонали: Цветан Соколов - Кучине Лубе Читанова
(Италия), Жани Желязков - Нефтохимик 2010 (Бургас), Посрещачи: Николай
Пенчев - СКРА Белхатов (Полша), Тодор Скримов - Милано (Италия), Тодор
Алексиев - Персонал Боливар (Аржентина), Мартин Атанасов - Токат
(Турция), Димитър Маринков - Добруджа 07 (Добрич), Валентин Братоев -
Нефтохимик 2010 (Бургас), Розалин Пенчев - Латина (Италия), Центрове:
Виктор Йосифов - Пиаченца (Италия), Николай Николов - Нефтохимик 2010
(Бургас), Теодор Тодоров - Газпром (Русия), Светослав Гоцев - Сора
(Италия), Николай Къртев - Монтана Волей, Либеро: Теодор Салпаров -
Зенит (Казан), Владислав Иванов - Левски софия и Добромир Иванов -
Монтана Волей.
Снимка Александър СТОЯНОВ