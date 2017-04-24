КОМИКС УЪРКШОП ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР 2017-04-24 @ 13:11 EEST Комикс уършоп ще се проведе в общински младежки център „Захари Стоянов” на 29 април. В 11 часа във фоайето д-р Александър Въчков ще представи изложба „История на българския комикс”.



От 11.30 до 12.30 часа участниците ще се запознаят с основите правила за правенето на комикс. От 12.30 до 16 часа ще се състои творческо ателие „Нарисувай своя първи комикс”. В помощ на участниците ще бъдат художниците Александър Въчков, Стоян Комитски, Николай Маринов, Станислав Колев, Венцислав Великов и други. Организатори на уъркшопа са ОМЦ „Захари Стоянов”, Музей на комикса при регионална библиотека „Любен Каравелов”, Русе и списание „К. И. К.” НДТ







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