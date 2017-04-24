изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria    
разширено търсене  
Google Autotranslation
English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish Chinese Simplified
Реклама
КАТИНА фабрика за дограма, щори, сенници - www.katina.bg Станете ни приятел във Facebook
Станете ни приятел
във Facebook
Раздели
Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа
Времето
Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица
Няма нови коментари

ВРЪЗКИ последни 2 седмици
Няма нови връзки

Други


Съдържание

Галерия
Галерия-сватби

Събития

понеделник 24 април
вторник 25 април
Потребителски функции
:

:

Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител
Изгубена парола?
Online Games
Ferion online
За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Новинарски канал (Newsfeeds)
[ RSS ] [ RDF ]
Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-04-24 @ 16:34 EEST
НАД 300 ДЕЦА ПРЕДСТАВИХА РУСКОТО ИЗКУСТВО НА ФЕСТИВАЛ    
2017-04-24 @ 15:41 EEST
КултураЧетвъртият областен фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” се проведе в Общинския младежки център в Добрич. Той се организира от национално движение „Русофили” и Община град Добрич.

Във форума участваха около 300 деца от цялата област. Той бе открит от кмета Йордан Йорданов, който поздрави участници и организатори. Припомни, че България и Русия имат изключително богато минало на сътрудничество и приятелство, което е останало в историята. „Това, което виждаме днес, е памет и продължение на всичко онова, което сме имали заедно и искаме да продължаваме да развиваме”, посочи Йордан Йорданов.
Участниците бяха разпределени в четири възрастови групи. Те се състезаваха в три категории – песен, танц и поезия. Бяха оценявани от жури с председател Галя Гешева.
Призьорите ще участват в регионалния кръг на фестивала, който ще се проведе през май в Шумен. Отличените там ще се съревновават за наградите от националния фестивал на язовир Копринка през септември.
Ето и резултатите от фестивала:
Категория танци: Предучилищни групи - Руски танц ЦДГ „Детелина“ , група Гъбка, град Тервел, ръководители: Дияна Дойчева и Донка Колева, I-IV клас - Жаклин Стоянова „Веселчанка“, ЦПРЛ „Малкият принц“, град Тервел, ръководители: Живка Ненова и Габриела Иванова и Танц на Захарните феи от балета „Лешникотрошачката“ Студио класически танци „Палитра“, ръководител: Светла Илиева, V-VIII клас - „Руски танц“, Студио съвременни танци „Палитра“, град Добрич, хореографи: Иван Иванов и Гергана Пейчева.
Категория песни: Предучилищни групи, Индивидуални - Теодора Теодорова, Сдружение „Ръка за таланта“, град Добрич, музикален педагог: Стефка Димитрова, Колективни - „Чунга-Чанга“ ДГ №23 „Звездица“, град Добрич, ръководители: Румяна Илиева и Елеонора Желязкова, I-IV клас – Индивидуални - Мари Ганчева-песен „За четыре море“, СУ „ Св. Климент Охридски“  гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева, Жанина Бонева- песен „Мама“, СУ „ Св. Климент Охридски“  гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева, Колективни - Песен „Золотаясвадьба“, СУ“Стефан Караджа“-гр.Каварна, ръководител: Светлана Лефтерова и Дует: Мари Ганчева, Полина Семенджиева-песен „Я с тобой“, СУ „ Св. Климент Охридски“  гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева,V-VIII клас, индивидуални - Полина Семендяева- песен „Кукушка“, СУ „ Св. Климент Охридски“  гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева, Владислав Димитров- песен „Снег”, ”, Вокално студио „Палитра” гр.Добрич, вокален педагог-Анелия Иванова. IX-XII клас - Алма Вълова- песен „Ой, как тымненравишься!“, СУ „Йордан Йовков“, град Тервел, ръководител: Живко Колев.
Поезия: Предучилищна възраст - Никол Петрова Николова-стих. „Ходит наша бабушка”, ръководител: Олена Бузиян, I-IV клас - Богдан Захаров-стих. „Берегите детство“, СУ“Стефан Караджа“-гр.Каварна, ръководител: Светлана Лефтерова, V-VII клас - Мелица Стоянова-стих. "Стихи о рыжей дворняге" Эдуард Асадов, ОУ "Христо Ботев" с. Стожер, ръководител: Парашкева Стаменова, Шанел Етем-стих. „Жди меня”,К.Симонов, ОУ”Васил Левски” с. Хитово, ръководител: Георги Динков.  НДТ
 

Сходни връзки

НАД 300 ДЕЦА ПРЕДСТАВИХА РУСКОТО ИЗКУСТВО НА ФЕСТИВАЛ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2017 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.		 Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0,04 секунди 