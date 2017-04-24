НАД 300 ДЕЦА ПРЕДСТАВИХА РУСКОТО ИЗКУСТВО НА ФЕСТИВАЛ 2017-04-24 @ 15:41 EEST Четвъртият областен фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” се проведе в Общинския младежки център в Добрич. Той се организира от национално движение „Русофили” и Община град Добрич.



Във форума участваха около 300 деца от цялата област. Той бе открит от кмета Йордан Йорданов, който поздрави участници и организатори. Припомни, че България и Русия имат изключително богато минало на сътрудничество и приятелство, което е останало в историята. „Това, което виждаме днес, е памет и продължение на всичко онова, което сме имали заедно и искаме да продължаваме да развиваме”, посочи Йордан Йорданов.

Участниците бяха разпределени в четири възрастови групи. Те се състезаваха в три категории – песен, танц и поезия. Бяха оценявани от жури с председател Галя Гешева.

Призьорите ще участват в регионалния кръг на фестивала, който ще се проведе през май в Шумен. Отличените там ще се съревновават за наградите от националния фестивал на язовир Копринка през септември.

Ето и резултатите от фестивала:

Категория танци: Предучилищни групи - Руски танц ЦДГ „Детелина“ , група Гъбка, град Тервел, ръководители: Дияна Дойчева и Донка Колева, I-IV клас - Жаклин Стоянова „Веселчанка“, ЦПРЛ „Малкият принц“, град Тервел, ръководители: Живка Ненова и Габриела Иванова и Танц на Захарните феи от балета „Лешникотрошачката“ Студио класически танци „Палитра“, ръководител: Светла Илиева, V-VIII клас - „Руски танц“, Студио съвременни танци „Палитра“, град Добрич, хореографи: Иван Иванов и Гергана Пейчева.

Категория песни: Предучилищни групи, Индивидуални - Теодора Теодорова, Сдружение „Ръка за таланта“, град Добрич, музикален педагог: Стефка Димитрова, Колективни - „Чунга-Чанга“ ДГ №23 „Звездица“, град Добрич, ръководители: Румяна Илиева и Елеонора Желязкова, I-IV клас – Индивидуални - Мари Ганчева-песен „За четыре море“, СУ „ Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева, Жанина Бонева- песен „Мама“, СУ „ Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева, Колективни - Песен „Золотаясвадьба“, СУ“Стефан Караджа“-гр.Каварна, ръководител: Светлана Лефтерова и Дует: Мари Ганчева, Полина Семенджиева-песен „Я с тобой“, СУ „ Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева,V-VIII клас, индивидуални - Полина Семендяева- песен „Кукушка“, СУ „ Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, Муз.педагог: Милена Пеева, Владислав Димитров- песен „Снег”, ”, Вокално студио „Палитра” гр.Добрич, вокален педагог-Анелия Иванова. IX-XII клас - Алма Вълова- песен „Ой, как тымненравишься!“, СУ „Йордан Йовков“, град Тервел, ръководител: Живко Колев.

Поезия: Предучилищна възраст - Никол Петрова Николова-стих. „Ходит наша бабушка”, ръководител: Олена Бузиян, I-IV клас - Богдан Захаров-стих. „Берегите детство“, СУ“Стефан Караджа“-гр.Каварна, ръководител: Светлана Лефтерова, V-VII клас - Мелица Стоянова-стих. "Стихи о рыжей дворняге" Эдуард Асадов, ОУ "Христо Ботев" с. Стожер, ръководител: Парашкева Стаменова, Шанел Етем-стих. „Жди меня”,К.Симонов, ОУ”Васил Левски” с. Хитово, ръководител: Георги Динков. НДТ







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