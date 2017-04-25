9 ЗЛАТНИ МЕДАЛА ЗА КАРАТЕКИТЕ НА САМУРАЙ НА ДЪРЖАВНОТО В АЛБЕНА 2017-04-25 @ 18:28 EEST В Албена се проведе държавното първенство по карате за деца до 14 години, мъже и жени. Състезателите на Самурай (Добрич) се представиха отлично, като завоюваха 9 златни, 6 сребърни и 10 бронзови медала.



Златни медали завоюваха: Радослав Ефтимов, Тулчан Мехмед, отборно ката момчета 10-11 години, Иван Кръстев, Радослав Пейчев, Паулина Пламенова, отборно ката мъже, Пеньо Пенев. Сребърни медали завоюваха Владислав Ефтимов, Симеон Младенов, Златомир Радев, Алекс Алексиев, отборно ката мъже, Ралица Иванова. Бронзови медали спечелиха Давид Николов, отборно ката момчета 8-9 години, Валерия Панайотова, Денислава Петкова, Тулчан Мехмед, Радослав Христов, Василена Кулева, отборно ката момичета 12-13 години, отборно кумите мъже.





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