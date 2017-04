AFP: Израелска ракетна атака е поразила летището край Дамаск, твърди сирийска държавна медия 2017-04-27 @ 12:45 EEST Дамаск. Силната експлозия, която разтърси летището край сирийската столица Дамаск в ранните часове на четвъртък, е причинена от израелска ракетна атака. Това предава държавната агенция SANA, като се позовава на военен източник, съобщава AFP.





„Военна позиция югозападно от международното летище на Дамаск бе поразено призори от израелска агресия с използването на няколко ракети, изстреляни от окупираните територии“, предаде SANA, цитирайки източник от военните кръгове.

В терминологията на сирийския режим под „окупирана територия“ се има предвид Израел в рамките на международно признатите й граници, пояснява агенцията.



Дамаск. Предполагаемите израелски въздушни удари край сирийската столица Дамаск са поразили склад за оръжия, доставяни от Иран, предава Reuters. Летището в района е използвано за редовни доставки на оръжия от Техеран, изпращани с търговски и военни транспортни самолети, твърди източник от разузнавателна служба на страна от региона. В склада се съхраняват значителен брой оръжия, които Техеран, основен регионален съюзник на сирийския президент Башар Асад, изпраща редовно по въздух, заяви източникът, пожелал анонимност, без да дава допълнителни подробности.



Тел Авив. Говорител на израелската армия отказа да коментира дали военновъздушните сили на страната са нанесли удари срещу летището в сирийската столица Дамаск, съобщава вестник The Jerusalem Post. „Не можем да коментираме подобни доклади“, заяви говорителят на военните. По-рано в четвъртък силна експлозия разтърси района на летището в столицата на Сирия. Взривът бе последван от голям пожар. Съгласно местните медии инцидентът е предизвикан от бомбардировки, извършени от израелски изтребители.



Ерусалим. Сирийските медии, които обвиняват Израел в бомбардировки срещу летището в Дамаск, са свързани с опозицията в страната, коментира израелският вестник The Times of Israel. Повод за публикацията стана информация, че някои медии в Сирия са обвинили Ерусалим в нанасяне на въздушен удар, довел до експлозията и пожара в района на международното летище в сирийската столица. Засега няма потвърждение за причината за инцидента както от сирийски, така и от израелски източници.



Ерусалим/Дамаск. Сирийски медии твърдят, че израелски летален апарат е бомбардирал международното летище в столицата Дамаск, след като видеозапис на инцидента показа множество експлозии, предава израелският телевизионен канал i24news. Според медиите в Сирия, израелските военновъздушни сили са ударили местоположението пет пъти. Израелската телевизия е потърсила за коментар отбранителните сили на Ерусалим, откъдето не са коментирали информацията.



Дамаск. Силна експлозия разтърси района на международното летище в сирийската столица Дамаск, последвана от пожар на същото място, съобщава агенция Reuters, позовавайки се на „Сирийска обсерватория за правата на човека“. Причината за взрива засега не е ясна. http://www.focus-news.net











