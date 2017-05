Скандал на Евровизия: фен се добра на сцената, смъквайки гащите си и остана по пищов! ВИДЕО! 2017-05-14 @ 19:34 EEST Неприятен инцидент стана снощи по време на изпълнението на украинската певица Джамала на финалната права на "Евровизия - 2017". На сцената изскочи фен и смъкна гащитеи си, като втрещи изпълнителката оставайки гол по пищов.



На публикуваните в мрежата кадри се вижда, как по време на изпълнението на Джамала на композицията I Believe in You на сцената се качва мъж с флага на Австралия и си смъква гащите. http://spodeli.eu









Сходни връзки Още от По света



Free Hit Counter

Stats