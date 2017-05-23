УЧЕНИК НА СУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ" СЪС СРЕБРО ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР 2017-05-23 @ 15:47 EEST И тази година ЧПГ "Леонардо да Винчи" инициира участие на отбор от област Добрич в Националния математически турнир "Академик Кирил Попов".



Отборът се определи въз основа на ранглиста от осем училища. Турнирът беше със смазваща конкуренция, защото в него се състзаваха най-силните ученици от София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Габрово, Плевен, Шумен, Велико Търново, Силистра, Разград, Перник, Айтос и др. Нашият "Отбор на Добрич" се представи много добре. В индивидуалното състезание сребърен медал спечели Добромир Ангелов, ученик на СУ "П. Р. Славейков". В отборното състезание престижното пето място е отбора от втори клас - Йоан Димитров, Андрей Калев и Боян Димов и седмо място за отбора от пети клас - Теодор Иванов, Иван Кръстев, Илиян Архангелов и Николай Костадинов. НДТ







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