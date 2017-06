The Telegraph: Всичко, което знаем за „Лондон Бридж“ и „Бороу“ е, че е терористичен акт 2017-06-04 @ 06:53 EEST Лондон. Най-малко двама са загиналите и 20 са ранените, много от тях намушкани с нож, при двете терористични атаки на „Лондон Бридж“ и „Бороу“, според полицейски и медицински лица, пише The Telegraph.







Много от очевидците на инцидентите твърдят, че са чули атентаторите да крещят "Това е за Аллах".

В същото време полицията в Лондон заяви, че третия инцидент в квартала „Воксхол“, където бе арестуван мъж, не е свързан с терористите.



Лондон. Повече от един човек е загинал в серия от „терористични" инциденти в центъра на Лондон, твърдят от полицията, съобщава BBC.

Въоръжени служители и линейки отцепиха „Лондон Бридж“ след като ван се вряза в пешеходци малко след 22:00 часа по Гринуич (24:00 българско време).

Полицията блокира и близкия район „Бороу“, известен със своите ресторанти и барове, поради съобщения за намушквания с нож.

В изявлението си, министър-председателя на Великобритания Тереза Мей казва: "След съвместните действия на полицията и служителите по сигурността мога да твърдя, че ужасният инцидент в Лондон може се третира като потенциален акт на тероризъм. Искам да изразя огромната си благодарност към полицията и службите за спешната помощ“.



Лондон. Свидетел на инцидента с белия микробус, навлязъл в пешеходната зона на „Лондон Бридж“ каза пред Reuters, че е видял трима души с рани от нож, включително с такива в гърлата им .

Телевизионни снимки показват десетки аварийни автомобили в района около мостта.

Броенето на трупове започна: Поне седем са убитите в Лондон!



Засега поне за седем души се знае, че са мъртви след зловещата среднощна атака в центъра на Лондон тази нощ, пише The Sun. Ранените пък са най-малко 20.







Персоналът на препълнена кръчма до Лондон Бридж успял да заключи вратите, след като пeтимата въоръжени бандити се опитали да нахлуят вътре. Така навярно са предотвратили още по-голямо кръвопролитие. Свидетели казват, че са видели мъж да бъде наръган с нож пет пъти. От полицията съобщиха, че наблизо във Воксхол е имало трети инцидент с нападения над хора. Там е вероятно да е бил арестуван един от нападетелите. Изстрели е имало на самия мост Лондон Бридж, където се говори, че полицаи са успели да застрелят двама от нападателите, а издирването на трети продължава. Ужасени минувачи видели, че при престрелката един полицай е бил "сериозно ранен".



