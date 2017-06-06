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Събития
вторник
06 юни
Цар Калоян завладява Филипопол (Пловдив)
сряда
07 юни
Втори българо-руски космически полет
1099 г. - Войните от Първия кръстоносен поход започват обсадата на Йерусалим
1494 - Испания и Португалия си поделят Новия свят
1914 - През новооткрития Панамски канал преминава първият кораб
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Новини в Галерия
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2017-06-06 @ 16:09 EEST
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 6.06.2017
2017-06-06 @ 15:09 EEST
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 6.06.2017
trud.bg
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