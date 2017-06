ВЕСИ БОНЕВА ОТКРИВА ГАНВИЕ БИЙЧ КЛУБ В АЛБЕНА 2017-06-07 @ 17:16 EEST Откриването на летния сезон на Ганвие Бийч Клуб в Албена ще е на 10 юни от 20:00 ч. Специален гост ще бъде един от най-интересните млади поп-изпълнители в България - Веси Бонева, съобщават от туристическата компания.



На българската музикална сцена Веси се налага с песни, които блестят с уникална смесица от денс и поп-музика на световно ниво. Усетът й към различни музикални стилове и непринудено сценично присъствие я правят търсен изпълнител за различни музикални проекти. Има издадени 4 музикални диска и записани над 60 авторска парчета - на български и английски език.



Някои от най-популярните авторски песни на певицата са "Родината", "Разпалвам микрофоните", един от последните й хитове "Както искам" ft. Bobo, "Свързани", "One of a Kind" ft. Dee, както и някои от съвместните й парчета с доказани изпълнители като песните "Heartbreak" - Kaiski & Starlight feat. Vessy Boneva, "Летен кадър" на Deep Zone feat. Vessy Boneva "You take my breath away" - Vessy Boneva & Stan Kolev и много други. Партньорството й със Светлин Къслев - композитор, аранжор и саксофонист ги прави желани гости за всяка елитна клубна сцена, фестивал, сватба или корпоративно събитие. НДТ











