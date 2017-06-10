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 2017-06-10 @ 20:51 EEST
Сливен: Двама са загинали при катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на пътя Гавраилово - Чинтулово    
2017-06-10 @ 18:02 EEST
НовиниСливен. Двама са загинали при катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на пътя Гавраилово - Чинтулово. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от МВР. Загинали са мотоциклетистът и водачът на лекия автомобил. Сигналът за инцидента е постъпил в 11.50 часа.

От пресцентъра на ОДМВР - Сливен уточниха, че лек автомобил „Опел Астра“, управляван от мъж на 30 години от град Сливен, при извършване на маневра обратен завой, е ударен странично от мотоциклет „Хонда“, управляван от 29-годишен водач от Ямболското село Козарево. При сблъсъка двамата мъже загиват. По случая е образувано досъдебно производство. http://www.focus-news.net
 

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