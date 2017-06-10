Сливен: Двама са загинали при катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на пътя Гавраилово - Чинтулово
2017-06-10 @ 18:02 EEST
Сливен. Двама са загинали при катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на пътя Гавраилово - Чинтулово. Това съобщиха за Агенция "Фокус" от МВР. Загинали са мотоциклетистът и водачът на лекия автомобил. Сигналът за инцидента е постъпил в 11.50 часа.
От пресцентъра на ОДМВР - Сливен уточниха, че лек автомобил „Опел
Астра“, управляван от мъж на 30 години от град Сливен, при извършване на
маневра обратен завой, е ударен странично от мотоциклет „Хонда“,
управляван от 29-годишен водач от Ямболското село Козарево. При сблъсъка
двамата мъже загиват. По случая е образувано досъдебно производство. http://www.focus-news.net