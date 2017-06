Пиян швед преби в Гьотеборг пловдивска певица 2017-06-11 @ 18:10 EEST Сани Алекса от "Х Factor 2011" публикува потресаващи снимки в профила си във Фейсбук



Пловдивската певица Александра Николова Апостолова, известна в музикалните среди като Сани Алекса, е била пребита жестоко в неделя рано сутринта от пияния си шведски приятел Сами Кей Свард, с когото живеят на семейни начало в Гьотеборг. Момичето, чиято звезда изгря през 2011 г. в българския телевизионен реалити формат „Х Factor“ е публикувала 5 потресаващи снимки след побоя в профила си във Фейсбук. Под бруталните фотографии певицата е написала: „The love of my life just did this to me („Любовта на живота ми току-що ми причини това). Швед… ИСКАМ справедливост…. … Sammy Key Sward“.



Часове преди жестокия побой Александра и Сами били на сватба, където явно скандинавецът е прекалил с алкохола. Според близки до пловдивчанката в момента тя е настанена в болница в Гьотеборг и се възстановява физически и психически от преживения ужас. Приятели на Сани Алекса, която в профила си в социалните мрежи твърди, че се учи от Стиви Уондър, я съветват да съди шведа до дупка. Десетки сънародници изказват морална подкрепа на Александра в този тежък за нея момент, но има и доста гадни и нелицеприятни коментари на стената й във Фейсбук и дори съмнения, че кръвта й по лицето била просто „сценичен грим“.



Девет часа преди да качи бруталните снимки от нанесения й побой, пловдивчанката се кефи, че на сватбата в Швеция са пуснали и българска песен в изпълнение на Кристиан Костов. Ден по-рано във Фейсбук профила си Сани Алекса коментира и твърденията на пияния сънародник на приятеля си, който преби камериерка в Слънчев бряг, че го били дрогирали в България. „Били го дрогирали. МНОГО Е ГЛУПАВ. Поредното доказателство, че много алкохол не е добре“, пише на „Стената“ си Александра. https://trud.bg







Сходни връзки Още от Новини



Free Hit Counter

Stats