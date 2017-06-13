ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ 2017-06-13 @ 18:29 EEST ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ







24.06.2017 година



49 – то поредно издание



9,30 ЧАСА – Откриване от Кмета на Община Добричка – инж. Тошко Петков

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ПЪРВА ЕСТРАДА

10,00 часа

1.НЧ“Напредък-1942“ с.Дончево, Община Добричка

2.НЧ „Стефан Караджа -1942 ” с.Смолница, Община Добричка

3.НЧ „Свобода-1940 ” с.Стожер, Община Добричка

4.Детска градина „Здравец“ с.Стожер, община Добричка

5.НЧ „Георги Тодоров -1940 ” с.Владимирово Община Добричка

11,00 часа

6. НЧ „Просвета-1940 ” с.Царевец, Община Добричка

7.НЧ „Асен Златаров – 1940” с.Стефан Караджа, Община Добричка

8.НЧ „Христо Ботев – 1941“ с.Батово, Община Добричка

9.НЧ „Светлина-1941“ с.Ведрина, Община Добричка

10.НЧ „Пробуда-1896 ” с.Победа, Община Добричка

12,00 часа

11.НЧ „Нов живот–1941 ” с.Черна, Община Добричка

12.НЧ „Гео Милев-1940 ” с.Житница, Община Добричка

13.Клуб на пенсионера „Здравец – 2013“ с.Победа , община Добричка

14.НЧ „Паисий Хилендарски -2006г.“ с.Айдемир, област Силистра

15.НЧ „Никола Й. Вапцаров-1940 г.“ с.Попина, Община Ситово

13.00 часа

16.НЧ „Просвета-1900 ” с.Соколово, Община Балчик

17.НЧ „Просвета-1901г.“ с.Оброчище, Община Балчик

18.НЧ „Свобода-1897г.“ с.Гурково, Община Балчик

14.00 часа

19.НЧ „Просвета-1905 г.“ гр.Аксаково

20.Център за подкрепа на личностното развитие гр.Аксаково

21.НЧ „Светлина-1932г.“ с.Тамарино, област Ямбол

22.НУИ „Добри Христов“ гр.Варна-

23.НЧ „Христо Смирненски – 1926г.“ с.Здравец, Община Аврен

24.НЧ „Дружба -1898г.“ с.Дуранкулак, Община Шабла

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 15,00 часа



ВТОРА ЕСТРАДА

10.30 часа

1.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1900” с.Ф. Дянково, Община Добричка

2.НЧ „д-р Йосиф Йосифов-1884“ с.Карапелит, Община Добричка

3.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1942 ” с.Бенковски, Община Добричка

4.НЧ „Димитър Минчев -1896г.“ с.Паскалево, Община Добричка

5.НЧ „Светлина-1940 “ с.Ловчанци, Община Добричка

6.ОУ „Неофит Рилски“ с.Ловчанци, Община Добричка

7.НЧ „Просвета-1940 “с.Плачи дол, Община Добричка

8.НЧ „Йордан Йовков-1941г.“ с.Камен, Община Добричка

11.00 часа

9.НЧ „Просвета-1940г.“ с.Хитово, Община Добричка

10.НЧ „Христо Ботев-1940г.“ с.Полковник Минково, Община Добричка

11.НЧ „Стефан Караджа -1941“ с.Лясково, Община Добричка

12.НЧ „П.Р.Славейков-1942г.“ с.Бранище, Община Добричка

13.НЧ „Г.С.Раковски-1957г.“ с.Златия, Община Добричка

14.НЧ „Димитър Благоев-1907г.“ гр.Вълчи дол

12.00 часа

15.НЧ „Искра -1927г.“ с.Равна гора, Община Аврен

16.НЧ „Светлина -2007г.“ с.Орешак, Община Аксаково

17.ОУ „Никола Й.Вапцаров“ с.Карапелит, Община Добричка

18.НЧ „Просвета-1940г.“ с.Царевец, Община Добричка



КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13.00часа

ТРЕТА ЕСТРАДА

10.30 часа

1.НЧ „Асен Златаров-1940г.“ с.Стефан Караджа, Община Добричка

2.НЧ „Христо Ботев-1941” с.Козлодуйци, Община Добричка

2.НЧ „Никола Й.Вапцаров-1941” с.Стефаново, Община Добричка

4.НЧ „Просвета-1941г.“ с.Свобода, Община Добричка

5.НЧ „Пробуда-1939г.“ кв.Рилци, гр.Добрич

6.Клуб на пенсионера „Радка Чаушева“ гр.Каварна

11.00часа

7.НЧ „Искра -1923г.“ с.Челопечене, Община Каварна

8.НЧ „Народен будител -1940г.“ с.Българево, Община Каварна

9.ЧОУ „Мечтатели“ гр.Варна

12.30часа

10.НЧ „Васил Левски“ гр.Балчик

11.НЧ „Йордан Йовков – 1941г.“ с.Змеево, Община Балчик

12.НЧ „Отец Паисий-1940г.“ с.Межден, Община Дулово



КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13,30 часа



ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА

10.30 часа

1.НЧ „Възраждане-1941” с.Одринци, Община Добричка

2.НЧ „Пробуждане-1898г.“ с.Ломница, Община Добричка

3.НЧ „Мевляна-2012г.“ гр.Добрич

4.НЧ „Йордан Йовков – 1941”, с.Котленци, Община Добричка

5.Клуб на пенсионера „Здравец“ с.Плачи дол

6.НЧ „Александър Гичев – 1907г.“ с.Василево, Община Ген.Тошево

11.30 часа

7.Клуб на пенсионера „Добруджански глас“ гр.Добрич

8.НЧ „Никола Й.Вапцаров-1954г.“ с.Септемврийци, Община Каварна

9.НЧ „Светлина – 1942г.“ с. Белгун, Община Каварна

10.НЧ „Бъдеще – 1871г.“ с.Ботево, Община Аксаково

11.НЧ „Нов Живот -1941г.“ с.Преселенци, Община Ген.Тошево

12.НЧ „Христо Смирненски-1941г.“ с.Сенокос, Община Балчик

12.30часа

13.Пенсионерски клуб „Европейски гласове“ гр.Добрич

14.НЧ „Надежда-1941г.“ с.Видно, Община Каварна

15.НЧ „Народен глас -1940г.“ с.Вранино, Община Каварна

16.НЧ „Калиакра -1955г.“ с.Могилище, Община Каварна



КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13.30часа



ПЕТА ЕСТРАДА

10.30 часа

1.НЧ „Захари Стоянов-1940” с.Овчарово, Община Добричка

2.НЧ „Груди Филипов-1940” с.Божурово, Община Добричка

3.НЧ „Добри Читолов-1941 г.” с.Славеево, Община Добричка

11,30 часа

4.НЧ „Христо Ботев-1941г.“ с.Методиево, Община Добричка

5.НЧ „Димитър Паскалев-1940“ с.Росеново, Община Добричка

6.НЧ „Стефан Караджа-1941“ с.Лясково, Община Добричка

7.НЧ „Искра – 1945“ с.Врачанци, Община Добричка

8.НЧ „Пробуда – 1941“ с.Кардам, Община Ген.Тошево

9.Пенсионерски клуб „Хан Кардам“ с.Кардам, Община Ген.Тошево

12,30 часа

10.Пенсионерски клуб №2 гр.Ген.Тошево

11.НЧ „Свобода-1940г.“ с.Граничар, Община Шабла

12.Клуб на пенсионера „Надежда“ гр.Шабла

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13.30 часа







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