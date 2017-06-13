ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ
2017-06-13 @ 18:29 EEST
ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ
24.06.2017 година
49 – то поредно издание
9,30 ЧАСА – Откриване от Кмета на Община Добричка – инж. Тошко Петков КОНКУРСНА ПРОГРАМА ПЪРВА ЕСТРАДА 10,00 часа 1.НЧ“Напредък-1942“ с.Дончево, Община Добричка 2.НЧ „Стефан Караджа -1942 ” с.Смолница, Община Добричка 3.НЧ „Свобода-1940 ” с.Стожер, Община Добричка 4.Детска градина „Здравец“ с.Стожер, община Добричка 5.НЧ „Георги Тодоров -1940 ” с.Владимирово Община Добричка 11,00 часа 6. НЧ „Просвета-1940 ” с.Царевец, Община Добричка 7.НЧ „Асен Златаров – 1940” с.Стефан Караджа, Община Добричка 8.НЧ „Христо Ботев – 1941“ с.Батово, Община Добричка 9.НЧ „Светлина-1941“ с.Ведрина, Община Добричка 10.НЧ „Пробуда-1896 ” с.Победа, Община Добричка 12,00 часа 11.НЧ „Нов живот–1941 ” с.Черна, Община Добричка 12.НЧ „Гео Милев-1940 ” с.Житница, Община Добричка 13.Клуб на пенсионера „Здравец – 2013“ с.Победа , община Добричка 14.НЧ „Паисий Хилендарски -2006г.“ с.Айдемир, област Силистра 15.НЧ „Никола Й. Вапцаров-1940 г.“ с.Попина, Община Ситово 13.00 часа 16.НЧ „Просвета-1900 ” с.Соколово, Община Балчик 17.НЧ „Просвета-1901г.“ с.Оброчище, Община Балчик 18.НЧ „Свобода-1897г.“ с.Гурково, Община Балчик 14.00 часа 19.НЧ „Просвета-1905 г.“ гр.Аксаково 20.Център за подкрепа на личностното развитие гр.Аксаково 21.НЧ „Светлина-1932г.“ с.Тамарино, област Ямбол 22.НУИ „Добри Христов“ гр.Варна- 23.НЧ „Христо Смирненски – 1926г.“ с.Здравец, Община Аврен 24.НЧ „Дружба -1898г.“ с.Дуранкулак, Община Шабла КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 15,00 часа
ВТОРА ЕСТРАДА 10.30 часа 1.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1900” с.Ф. Дянково, Община Добричка 2.НЧ „д-р Йосиф Йосифов-1884“ с.Карапелит, Община Добричка 3.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1942 ” с.Бенковски, Община Добричка 4.НЧ „Димитър Минчев -1896г.“ с.Паскалево, Община Добричка 5.НЧ „Светлина-1940 “ с.Ловчанци, Община Добричка 6.ОУ „Неофит Рилски“ с.Ловчанци, Община Добричка 7.НЧ „Просвета-1940 “с.Плачи дол, Община Добричка 8.НЧ „Йордан Йовков-1941г.“ с.Камен, Община Добричка 11.00 часа 9.НЧ „Просвета-1940г.“ с.Хитово, Община Добричка 10.НЧ „Христо Ботев-1940г.“ с.Полковник Минково, Община Добричка 11.НЧ „Стефан Караджа -1941“ с.Лясково, Община Добричка 12.НЧ „П.Р.Славейков-1942г.“ с.Бранище, Община Добричка 13.НЧ „Г.С.Раковски-1957г.“ с.Златия, Община Добричка 14.НЧ „Димитър Благоев-1907г.“ гр.Вълчи дол 12.00 часа 15.НЧ „Искра -1927г.“ с.Равна гора, Община Аврен 16.НЧ „Светлина -2007г.“ с.Орешак, Община Аксаково 17.ОУ „Никола Й.Вапцаров“ с.Карапелит, Община Добричка 18.НЧ „Просвета-1940г.“ с.Царевец, Община Добричка
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13.00часа ТРЕТА ЕСТРАДА 10.30 часа 1.НЧ „Асен Златаров-1940г.“ с.Стефан Караджа, Община Добричка 2.НЧ „Христо Ботев-1941” с.Козлодуйци, Община Добричка 2.НЧ „Никола Й.Вапцаров-1941” с.Стефаново, Община Добричка 4.НЧ „Просвета-1941г.“ с.Свобода, Община Добричка 5.НЧ „Пробуда-1939г.“ кв.Рилци, гр.Добрич 6.Клуб на пенсионера „Радка Чаушева“ гр.Каварна 11.00часа 7.НЧ „Искра -1923г.“ с.Челопечене, Община Каварна 8.НЧ „Народен будител -1940г.“ с.Българево, Община Каварна 9.ЧОУ „Мечтатели“ гр.Варна 12.30часа 10.НЧ „Васил Левски“ гр.Балчик 11.НЧ „Йордан Йовков – 1941г.“ с.Змеево, Община Балчик 12.НЧ „Отец Паисий-1940г.“ с.Межден, Община Дулово
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13,30 часа
ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА 10.30 часа 1.НЧ „Възраждане-1941” с.Одринци, Община Добричка 2.НЧ „Пробуждане-1898г.“ с.Ломница, Община Добричка 3.НЧ „Мевляна-2012г.“ гр.Добрич 4.НЧ „Йордан Йовков – 1941”, с.Котленци, Община Добричка 5.Клуб на пенсионера „Здравец“ с.Плачи дол 6.НЧ „Александър Гичев – 1907г.“ с.Василево, Община Ген.Тошево 11.30 часа 7.Клуб на пенсионера „Добруджански глас“ гр.Добрич 8.НЧ „Никола Й.Вапцаров-1954г.“ с.Септемврийци, Община Каварна 9.НЧ „Светлина – 1942г.“ с. Белгун, Община Каварна 10.НЧ „Бъдеще – 1871г.“ с.Ботево, Община Аксаково 11.НЧ „Нов Живот -1941г.“ с.Преселенци, Община Ген.Тошево 12.НЧ „Христо Смирненски-1941г.“ с.Сенокос, Община Балчик 12.30часа 13.Пенсионерски клуб „Европейски гласове“ гр.Добрич 14.НЧ „Надежда-1941г.“ с.Видно, Община Каварна 15.НЧ „Народен глас -1940г.“ с.Вранино, Община Каварна 16.НЧ „Калиакра -1955г.“ с.Могилище, Община Каварна
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13.30часа
ПЕТА ЕСТРАДА 10.30 часа 1.НЧ „Захари Стоянов-1940” с.Овчарово, Община Добричка 2.НЧ „Груди Филипов-1940” с.Божурово, Община Добричка 3.НЧ „Добри Читолов-1941 г.” с.Славеево, Община Добричка 11,30 часа 4.НЧ „Христо Ботев-1941г.“ с.Методиево, Община Добричка 5.НЧ „Димитър Паскалев-1940“ с.Росеново, Община Добричка 6.НЧ „Стефан Караджа-1941“ с.Лясково, Община Добричка 7.НЧ „Искра – 1945“ с.Врачанци, Община Добричка 8.НЧ „Пробуда – 1941“ с.Кардам, Община Ген.Тошево 9.Пенсионерски клуб „Хан Кардам“ с.Кардам, Община Ген.Тошево 12,30 часа 10.Пенсионерски клуб №2 гр.Ген.Тошево 11.НЧ „Свобода-1940г.“ с.Граничар, Община Шабла 12.Клуб на пенсионера „Надежда“ гр.Шабла КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 13.30 часа