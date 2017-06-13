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 2017-06-13 @ 19:16 EEST
ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ    
2017-06-13 @ 18:29 EEST
НовиниПРОГРАМА ЗА  ПРАЗНИКА  НА  ОБЩИНА  ДОБРИЧКА И  ФОЛКЛОРЕН  СЪБОР „ПЕСНИ  И  ТАНЦИ  ОТ  СЛЪНЧЕВА  ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ



24.06.2017 година

49 – то  поредно  издание

9,30 ЧАСА – Откриване  от  Кмета  на Община Добричка – инж.  Тошко  Петков
КОНКУРСНА ПРОГРАМА
ПЪРВА ЕСТРАДА
10,00 часа
1.НЧ“Напредък-1942“ с.Дончево, Община Добричка
2.НЧ „Стефан Караджа -1942 ” с.Смолница, Община Добричка
3.НЧ „Свобода-1940 ”  с.Стожер, Община Добричка
4.Детска градина „Здравец“ с.Стожер, община Добричка
5.НЧ „Георги Тодоров -1940 ” с.Владимирово Община Добричка
11,00 часа
6. НЧ „Просвета-1940 ” с.Царевец,  Община Добричка
7.НЧ „Асен Златаров – 1940”  с.Стефан Караджа, Община Добричка
8.НЧ „Христо Ботев – 1941“ с.Батово, Община Добричка
9.НЧ „Светлина-1941“ с.Ведрина, Община Добричка
10.НЧ „Пробуда-1896 ” с.Победа, Община Добричка
12,00 часа
11.НЧ „Нов живот–1941 ”  с.Черна, Община Добричка
12.НЧ „Гео Милев-1940 ” с.Житница, Община Добричка
13.Клуб на пенсионера „Здравец – 2013“ с.Победа , община Добричка
14.НЧ „Паисий Хилендарски -2006г.“  с.Айдемир, област Силистра
15.НЧ „Никола Й. Вапцаров-1940 г.“ с.Попина, Община Ситово
13.00 часа
16.НЧ „Просвета-1900 ” с.Соколово,  Община Балчик
17.НЧ „Просвета-1901г.“  с.Оброчище, Община Балчик
18.НЧ „Свобода-1897г.“  с.Гурково, Община Балчик
14.00 часа
19.НЧ „Просвета-1905 г.“  гр.Аксаково
20.Център за подкрепа на личностното развитие гр.Аксаково
21.НЧ „Светлина-1932г.“ с.Тамарино, област Ямбол
22.НУИ „Добри Христов“ гр.Варна-
23.НЧ „Христо Смирненски – 1926г.“ с.Здравец, Община Аврен
24.НЧ „Дружба -1898г.“ с.Дуранкулак, Община Шабла
КРАЙ НА  ПРОГРАМАТА   15,00 часа

ВТОРА ЕСТРАДА
10.30 часа
1.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1900” с.Ф. Дянково, Община Добричка
2.НЧ „д-р Йосиф Йосифов-1884“  с.Карапелит, Община Добричка
3.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1942 ” с.Бенковски, Община Добричка
4.НЧ „Димитър Минчев -1896г.“  с.Паскалево, Община Добричка
5.НЧ „Светлина-1940 “ с.Ловчанци, Община Добричка
6.ОУ „Неофит Рилски“  с.Ловчанци, Община Добричка
7.НЧ „Просвета-1940 “с.Плачи дол, Община Добричка
8.НЧ „Йордан Йовков-1941г.“  с.Камен, Община Добричка
11.00 часа
9.НЧ „Просвета-1940г.“  с.Хитово, Община Добричка
10.НЧ „Христо Ботев-1940г.“ с.Полковник Минково, Община Добричка
11.НЧ „Стефан Караджа -1941“   с.Лясково, Община Добричка
12.НЧ „П.Р.Славейков-1942г.“ с.Бранище, Община Добричка
13.НЧ „Г.С.Раковски-1957г.“ с.Златия, Община Добричка
14.НЧ „Димитър Благоев-1907г.“  гр.Вълчи дол
12.00 часа
15.НЧ „Искра -1927г.“ с.Равна гора, Община Аврен
16.НЧ „Светлина -2007г.“  с.Орешак, Община Аксаково
17.ОУ „Никола Й.Вапцаров“ с.Карапелит, Община Добричка
18.НЧ „Просвета-1940г.“ с.Царевец, Община Добричка

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА   13.00часа
ТРЕТА ЕСТРАДА
10.30 часа
1.НЧ „Асен Златаров-1940г.“ с.Стефан Караджа, Община Добричка
2.НЧ „Христо Ботев-1941” с.Козлодуйци,  Община Добричка
2.НЧ „Никола Й.Вапцаров-1941” с.Стефаново,  Община Добричка
4.НЧ „Просвета-1941г.“ с.Свобода, Община Добричка
5.НЧ „Пробуда-1939г.“  кв.Рилци, гр.Добрич
6.Клуб на пенсионера „Радка Чаушева“ гр.Каварна
11.00часа
7.НЧ „Искра -1923г.“ с.Челопечене, Община Каварна
8.НЧ „Народен будител -1940г.“ с.Българево, Община Каварна
9.ЧОУ „Мечтатели“  гр.Варна
12.30часа
10.НЧ „Васил Левски“  гр.Балчик
11.НЧ „Йордан Йовков – 1941г.“ с.Змеево, Община Балчик
12.НЧ „Отец Паисий-1940г.“ с.Межден, Община Дулово

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА  13,30 часа

ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА
10.30 часа
1.НЧ „Възраждане-1941”  с.Одринци, Община Добричка
2.НЧ „Пробуждане-1898г.“ с.Ломница, Община Добричка
3.НЧ „Мевляна-2012г.“  гр.Добрич
4.НЧ „Йордан Йовков – 1941”,  с.Котленци, Община Добричка
5.Клуб на пенсионера „Здравец“  с.Плачи дол
6.НЧ „Александър Гичев – 1907г.“ с.Василево, Община Ген.Тошево
11.30 часа
7.Клуб на пенсионера „Добруджански глас“  гр.Добрич
8.НЧ „Никола Й.Вапцаров-1954г.“ с.Септемврийци, Община Каварна
9.НЧ „Светлина – 1942г.“ с. Белгун, Община Каварна
10.НЧ „Бъдеще – 1871г.“  с.Ботево, Община Аксаково
11.НЧ „Нов Живот -1941г.“ с.Преселенци,  Община Ген.Тошево
12.НЧ „Христо Смирненски-1941г.“ с.Сенокос, Община Балчик
12.30часа
13.Пенсионерски клуб „Европейски гласове“  гр.Добрич
14.НЧ „Надежда-1941г.“  с.Видно, Община Каварна
15.НЧ „Народен глас -1940г.“  с.Вранино, Община Каварна
16.НЧ „Калиакра -1955г.“  с.Могилище, Община Каварна

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА   13.30часа

ПЕТА ЕСТРАДА
10.30 часа
1.НЧ „Захари Стоянов-1940” с.Овчарово,  Община Добричка
2.НЧ „Груди Филипов-1940”  с.Божурово, Община Добричка
3.НЧ „Добри Читолов-1941 г.” с.Славеево, Община Добричка
11,30 часа
4.НЧ „Христо Ботев-1941г.“  с.Методиево, Община Добричка
5.НЧ „Димитър Паскалев-1940“  с.Росеново, Община Добричка
6.НЧ „Стефан Караджа-1941“ с.Лясково, Община Добричка
7.НЧ „Искра – 1945“ с.Врачанци, Община Добричка
8.НЧ „Пробуда – 1941“ с.Кардам,  Община Ген.Тошево
9.Пенсионерски клуб „Хан Кардам“  с.Кардам,  Община Ген.Тошево
12,30 часа
10.Пенсионерски клуб  №2     гр.Ген.Тошево
11.НЧ „Свобода-1940г.“ с.Граничар, Община Шабла
12.Клуб на пенсионера „Надежда“ гр.Шабла
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА     13.30 часа
 

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ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА” – ДЕБРЕНЕ | 0 брой коментари | Регистрация
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