Звездни изпълнения, голямо шоу и зрелищен хикс в мача на Бербатов    

Отборите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго направиха зрелищно 3:3 в благотворителен мач, игран на "Васил Левски". Срещата, която беше уважена от над 35 хил. души, бе организирана с цел събиране на средства в подкрепа на децата от фондацията на българския нападател.



В съставите на двата отбора личаха имената на някои от най-големите футболни звезди в последните години. Безспорно най-голям интерес за зрителите представляваха българските легенди Христо Стоичков, Красимир Балъков, Стилиян Петров и Мартин Петров, които ги върнаха към някогашните славни години на родния футбол. Четиримата взеха участие в мача, като логично бяха в отбора на Бербатов - United Stars. В тима на All Stars пък се отличаваха играчи като Давид Трезеге, Йенс Леман и Предраг Миятович. Двубоят на Националния стадион започна вихрено. Още в 4-ата минута Давид Трезеге изведе отборът на All Stars напред в резултата с фамозно попадение. Французинът се разписа с удар от въздуха след пас на Луиш Фиго. Само пет минути по-късно равенството в мач беше възстановено. Гигс центрира към Бербатов, той свали към Роби Кийн, но Карлос Марчена си заби автогол в опит да изчисти. All Stars отново поведе в 11-ата минута, когато Салгадо пусна хитър пас към Трезеге и той от близка дистанция прати топката във вратата на Дейвид Джеймс.



В самия край на първата част тимът на United Stars отново изравни. Бербатов навлезе отдясно и подаде перфектно успоредно на голлинията към Роби Кийн, който от два метра засече във вратата. През втората част двата извършиха куп смени, като на терена се появиха всички футболисти. Качеството на игра обаче и за миг не спадна и през вторите 45 минути зрителите видяха още 2 гола. В 54-ата минута Шимао Саброса беше изведен сам срещу Дейвид Джеймс и с лекота направи 3:2. Равенството беше възстановено само 13 минути по-късно. Мартин Петров проби по лявото крило и пусна към Роби Кийн, който на празна врата оформи крайния резултат в мача. До края на мача и двата тима имаха добри възможности за гол, които обаче бяха пропилени. UNITED STARS - ALL STARS 3:3

0:1 Трезеге (4), 1:1 Марчена (9 - авт), 1:2 Трезеге (12), 2:2 Роби Кийн (44), 2:3 Саброса (54), 3:3 Кийн (67)



19:20 часа: Станаха ясни стартовите състави на двата отбора

19:30 часа: Предвождани от Димитър Бербатов и Луш Фиго, играчите на двата отбора излязоха да загряват под бурните аплодисменти на зрителите.

19:55 часа: Едни от големите музикални таланти от фондацията на Димитър Бербатов подгряха невероятното шоу.

1 - Начало на мача!

4 - ГОООЛ ЗА ALL STARS! Страхотен гол на Давид Трезеге, който се разписва с удар от въздуха след пас на Фиго!

9 - ГОООЛ ЗА UNITED STARS! Карлос Марчена праща топката в собствената си врата, след опит да я изчисти с глава.

12 - ГОООЛ ЗА ALL STARS! Трезеге с втори гол

22 - Страхотно взаимодействие между Бербатов и Кийн, след което българският нападател отправи удар с пета, но Леман избива.

29 - Бербатов засече с глава центриране отдясно, но топка минава покрай вратата на Леман.

31 - Мартин Петров влиза на мястото на Христо Стоичков. Камата е изпратен под бурните аплодисменти на присъстващите на "Васил Левски".

44 - ГОООЛ ЗА UNITED STARS! Бербатов навлезе отдясно и подаде перфектно успоредно на голлинията към Роби Кийн, който от два метра засече във вратата.

45 - Край на първото полувреме!

46 - Начало на втората част!

54 - ГОООЛ ЗА ALL STARS! Саброса излиза сам срещу Джеймс и с лекота праща топката във вратата.

64 - Луиш Фиго шутира, но топката се отбива в напречната греда.

68 - ГОООЛ ЗА UNITED STARS! Мартин Петров центрира усперодно на гол линията и Кийн засича топката във вратата на Леман.

90 - Край на мача! Стартовият състав на Бербатов (United Stars): Дейвид Джеймс, Гари Невил (37 Чорбаджийски; 50 Гари Невли), Неманя Видич, Фил Невил (79 Десподов), Патрис Евра (64 Неделев), Райън Гигс, Пол Скоулс (80 Евра), Красимир Балъков (46 Стилиян Петров), Роби Кийн , Димитър Бербатов, Христо Стоичков (30 Мартин Петров)

Резерви: Божидар Чорбаджийски, Божидар Краев, Мартин Петров, Георги Миланов, Ивайло Чочев, Стилиян Петров, Кирил Десподов, Калоян Кръстев, Антонио Вутов, Тодор Неделев, Ияд Хамуд

Старши треньор: Мартин Йол



Стартовият състав на Фиго (All Stars): Йенс Леман, Мичел Салгадо, Карлос Марчена , Иван Кордоба, Димаш (31 Бабаяро Боримиров), Робер Пирес (46 Саха), Кристиян Карембьо (46 Арвеладзе; 77 Tрезеге), Луиш Фиго (70 Пирес), Яри Литманен, Давид Трезеге (46 Боа Морте), Предраг Миятович (46 ​Саброса )

Резерви: Себастиан Фрай, Селестин Бабаяро, Емануел Пти, Луи Саха, Даниел Боримировм, Луи Боа Морте, Шимао Саброса, Шота Арвеладзе

Старши треньор: Аврам Грант