Рок музика за Джулай Морнинг в Албена 2017-06-16 @ 21:48 EEST Ваканционно селище Албена ще посрещне първото юлско слънце с музика на живо. Тази година плажния бар Ганвие ще домакинства участието на рок бандата "The Hitch-Hikers". Програмата за Джулай морнинг ще започне точно в 23:00 ч., а входът е свободен за всички, които ще очакват изгрева.



В заведението гостите ще могат да се възползват от промоционални цени на алкохолните напитки, а тези от тях, които обичат коктейли ще имат възможността да избират от богатото разнообразие. Рок тематиката ще продължи и през летния сезон с предстоящи участия на групи и музика на живо. На 1 юли, по традиция, голяма част от българите не спят, за да посрещнат първия изгрев за месеца. Той е и най – вълнуващ особено когато си на брега на морето.



Групата "The Hitch-Hikers" е основана през 2002 година от Румен Попов (китара и основен вокал), Радослав Тодоров (клавишни, вокали и хармоника) и Ангел Ангелов (ударни и вокали). Триото гастролира у нас и в чужбина по клубове, барове и танцувални заведения, като изпълнява предимно рок, блус и фънк кавъри на известни изпълнители от ранга на Deep Purple, White Snake, Rainbow, Bad Company, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Stevie Wonder и много други. В по-късен етап към триото са се присъединявали различни гост музиканти, един от които е и басиста Стефан Глушков, който ще имате удоволствието слушате на 30-ти юни срещу 1-ви юли в Албена. Ваканционно селище Албена кани всички свои приятели да се присъединят към отбелязването на този специален ден. Очакваме Ви!





