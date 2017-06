The New York Times: Още двама министри напуснаха кабинета на Еманюел Макрон 2017-06-21 @ 22:47 EEST Париж. Двама от центристките съюзниците на френския президент Еманюел Макрон напуснаха правителството в сряда на фона на обвиненията, че тяхната партия е злоупотребила с фондовете на Европейския съюз, пише вестник The New York Times.



Оставките на министъра на правосъдието Франсоа Байру и на министъра на европейските въпроси Мариел дьо Сарнес хвърлиха сянка върху това, което трябваше да бъде незначителна промяна в кабинета. Ден по-рано министърът на отбраната Силви Гулард също обяви, че ще се оттегли.

Макар че оставките няма да попречат на способността на Макрон да управлява, те могат да очернят обещанието му да промени френската политика, така че да се сложи край на етичните скандали от миналото.

Байру и дьо Сарнес са част от „Демократическото движение“, центристка партия, водената от Байру, която се съюзи с Макрон по време на президентската кампания. Гулард беше избрана в Европейския парламент от същата партия през 2009 г. и 2014 г., но наскоро се дистанцира от "Демократическото движение".

