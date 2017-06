АМЕРИКАНСКИ ДЖАЗМЕН ПОТОПИ ПУБЛИКАТА В „ДВОРЕЦА” В МУЗИКАТА НА РЕЙ ЧАРЛЗ 2017-06-26 @ 17:41 EEST Крейг Бейли и българските му колеги свириха на открита сцена на плажа





Водачът на оркестъра на Рей Чарлз - соло саксофонистът Крег Бейли, изнесе концерт на откритата сцена пред „Двореца“ в Балчик. Във формацията, с която виртуозният музикант излезе на сцената, участваха Петър Салчев /вокал/, Емил Пехливанов /барабани/, Димитър Шанов /контрабас/ и Станислав Арабаджиев /пиано/.

След концертите в Стара Загора, София, Гърция, Пловдив, формацията зарадва почитателите на джаза в Балчик с концерта на открита сцена „Двореца“.

Те изпълниха оригинална музика на Бейли, както и аранжименти, които той е направил за оркестъра на Рей Чарлз през последните 16 години от неговия живот. Прозвучаха и парчета, донесли на великия музикант награди „Грами“, като „Georgia On My Mind“ и „Hit The Road Jack“.

На пресконференция по-рано джазменът Петър Салчев, по чиято покана Крейг Бейли е у нас, сподели, че проектът представя микс от оригинална музика на Крейг Бейли с енергията на музиката на Рей Чарлз. „Направихме го, за да покажем, че духът на Рей е жив и неговата музика тепърва ще бъде превърната в стандарт, в база за изграждането на нови стилове в съвременната музика“, каза той. По думите му, Бейли е достоен посланик на джаз културата, която за по-малко от 150 години завладя целия свят. „Това, с което блестят Крейг и неговата музика, е автентичният американски почерк и истинско звучене от люлката на джаза – Бруклин, Ню Йорк“, посочи още Петър Салчев.

Сподели, че най-яркият му спомен от Рей Чарлз е първият ден, в който го е срещнал, както и целите 17 години, през които е работил с него. Като малък е слушал как родителите му и той слушат Рей Чарлз, пеят песни на рей Чарлз и това да получи работата и да е на една сцена с този човек, който за него е велик, е като извънтелесно преживяване и мечта, сбъдната отвъд това да бъде сбъдната.

Запитан какъв човек е бил Рей Чарлз обясни, че е зависело от това какви отношения имаш с него – бизнес или музикални. Когато е ставало въпрос за бизнес отношения, важно за него е било дали отиваш навреме, как си облечен, дали си готов с музиката. Но, музикалната част е тази, която е научил Крейг как можеш да накараш хората да се чувстват добре. Много хора не са разбирали тази част с музиката. В групата са били 23 души – петима музиканти и екип от още 17-18 души. Начин, по който можеш да спечелиш уважението на Рей Чарлз е чрез музиката. Можеш да правиш всичко перфектно, но не са се справяли с музикалната част.

„Това, което трябва да разбереш, когато работиш за Рей, е, че работиш със сляп човек. Ние можем да видим недъзите в останалите, а той не може да види нищо от това. Може само да чуе, да усети. Тези неща, които са лесни за нас, за него е много трудно да ги усети. Единственият начин, по който за него е възможно да ги усети, е чрез музиката. Рей не е имал никакви предразсъдъци. Той е можел да вижда до 7-годишна възраст. Чувал е как се говори за този черен, бял, азиатец, но не е разбирал за какво става въпрос. Всички за него бяха хора и никога не ги е разделял на черни и бели.

За себе си сподели, че пише музика всеки ден. „Моята музика идва от преживяването и от чувството“, добави още музикантът.

Това е третото му идване в България и второто в „Двореца“ в Балчик, който за него е уникално място.

Присъстващите на пресконференцията имаха уникалната възможност да присъстват на творческия му процес. Той сътвори текст за най-новата си пиеса, написана предната вечер и вдъхновена от Стария град в Пловдив.

Музикантите благодариха на директора на ДКИ „Двореца” Жени Михайлова за поканата. НДТ Водачът на оркестъра на Рей Чарлз - соло саксофонистът Крег Бейли, изнесе концерт на откритата сцена пред „Двореца“ в Балчик. Във формацията, с която виртуозният музикант излезе на сцената, участваха Петър Салчев /вокал/, Емил Пехливанов /барабани/, Димитър Шанов /контрабас/ и Станислав Арабаджиев /пиано/.

След концертите в Стара Загора, София, Гърция, Пловдив, формацията зарадва почитателите на джаза в Балчик с концерта на открита сцена „Двореца“.

Те изпълниха оригинална музика на Бейли, както и аранжименти, които той е направил за оркестъра на Рей Чарлз през последните 16 години от неговия живот. Прозвучаха и парчета, донесли на великия музикант награди „Грами“, като „Georgia On My Mind“ и „Hit The Road Jack“.

На пресконференция по-рано джазменът Петър Салчев, по чиято покана Крейг Бейли е у нас, сподели, че проектът представя микс от оригинална музика на Крейг Бейли с енергията на музиката на Рей Чарлз. „Направихме го, за да покажем, че духът на Рей е жив и неговата музика тепърва ще бъде превърната в стандарт, в база за изграждането на нови стилове в съвременната музика“, каза той. По думите му, Бейли е достоен посланик на джаз културата, която за по-малко от 150 години завладя целия свят. „Това, с което блестят Крейг и неговата музика, е автентичният американски почерк и истинско звучене от люлката на джаза – Бруклин, Ню Йорк“, посочи още Петър Салчев.

Сподели, че най-яркият му спомен от Рей Чарлз е първият ден, в който го е срещнал, както и целите 17 години, през които е работил с него. Като малък е слушал как родителите му и той слушат Рей Чарлз, пеят песни на рей Чарлз и това да получи работата и да е на една сцена с този човек, който за него е велик, е като извънтелесно преживяване и мечта, сбъдната отвъд това да бъде сбъдната.

Запитан какъв човек е бил Рей Чарлз обясни, че е зависело от това какви отношения имаш с него – бизнес или музикални. Когато е ставало въпрос за бизнес отношения, важно за него е било дали отиваш навреме, как си облечен, дали си готов с музиката. Но, музикалната част е тази, която е научил Крейг как можеш да накараш хората да се чувстват добре. Много хора не са разбирали тази част с музиката. В групата са били 23 души – петима музиканти и екип от още 17-18 души. Начин, по който можеш да спечелиш уважението на Рей Чарлз е чрез музиката. Можеш да правиш всичко перфектно, но не са се справяли с музикалната част.

„Това, което трябва да разбереш, когато работиш за Рей, е, че работиш със сляп човек. Ние можем да видим недъзите в останалите, а той не може да види нищо от това. Може само да чуе, да усети. Тези неща, които са лесни за нас, за него е много трудно да ги усети. Единственият начин, по който за него е възможно да ги усети, е чрез музиката. Рей не е имал никакви предразсъдъци. Той е можел да вижда до 7-годишна възраст. Чувал е как се говори за този черен, бял, азиатец, но не е разбирал за какво става въпрос. Всички за него бяха хора и никога не ги е разделял на черни и бели.

За себе си сподели, че пише музика всеки ден. „Моята музика идва от преживяването и от чувството“, добави още музикантът.

Това е третото му идване в България и второто в „Двореца“ в Балчик, който за него е уникално място.

Присъстващите на пресконференцията имаха уникалната възможност да присъстват на творческия му процес. Той сътвори текст за най-новата си пиеса, написана предната вечер и вдъхновена от Стария град в Пловдив.

Музикантите благодариха на директора на ДКИ „Двореца” Жени Михайлова за поканата. НДТ







Сходни връзки Още от Култура



Free Hit Counter

Stats