РУСНАЦИТЕ ИЗБРАХА СТАЛИН ЗА НАЙ-ВЕЛИКА ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ
2017-06-27 @ 18:31 EEST
Йосиф Висарионович Сталин е най-великата историческа личност в света за
всички времена. Това показва социологическо проучване на "Левада Център"
сред 1600 души над 18-годишна възраст в 48 региона на Русия. Той е
събрал 38% от гласовете, второ място си поделят сегашният президент
Владимир Путин и поетът Александър Пушкин (по 34%).
В топ 10 следват Владимир Ленин (32%), Петър Първи (29%), Юри Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георги Жуков (12%), Екатерина I и Михаил Лермонтов (по 11%). Следват Ломоносов, Суворов, Менделеев (по 10%), Наполеон Бонапарт (9%), Леонид Брежнев (8%), Айнщайн, Есенин, Кутузов, Нютон (по 7%), Горбачов (6%). На въпрос кои страни считат за най-враждебни на Русия, руснаците са посочили начело САЩ (69%), Украйна (50%), Германия, Латвия и Литва (по 24%), Полша (21%), Естония (16%), Великобритания (15%), Грузия (9%), Франция (8%). За най-приятелски държави са считани Беларус (46%), Китай (39%), Казахстан (34%), Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).
Выдающиеся люди
Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017
года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных
пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ? (открытый вопрос; респонденты сами называли имена) *
1989
1994
1999
2003
2008
2012
2017
1. СТАЛИН
12
20
35
40
36
42
38
2. ПУТИН
–
–
–
21
32
22
34
3. ПУШКИН
25
23
42
39
47
29
34
4. ЛЕНИН
72
34
42
43
34
37
32
5. ПЕТР I
38
41
45
43
37
37
29
6. ГАГАРИН
15
8
26
33
25
20
20
7. ТОЛСТОЙ Л.
13
8
12
12
14
24
12
8. ЖУКОВ
19
14
20
22
23
15
12
9. ЕКАТЕРИНА II
–
10
10
11
8
11
11
10. ЛЕРМОНТОВ
5
5
9
10
9
8
11
11. ЛОМОНОСОВ
20
13
18
17
17
15
10
12. СУВОРОВ
17
18
18
16
16
12
10
13. МЕНДЕЛЕЕВ
13
6
12
13
13
12
10
14. НАПОЛЕОН
6
19
19
13
9
13
9
15. БРЕЖНЕВ
–
6
8
12
9
12
8
16. ЭЙНШТЕЙН
9
5
6
7
7
7
7
17. ЕСЕНИН
–
2
3
5
6
5
7
18. КУТУЗОВ
10
11
11
10
11
12
7
19. НЬЮТОН
6
3
4
6
6
6
7
20. ГОРБАЧЕВ
–
10
4
8
6
6
6
* В таблице приводятся 20 личностей, набравших не менее 6%.
АНО “Левада-Центр” принудительно
внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с
данным решением, см. здесь.