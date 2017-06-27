изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria    
разширено търсене  
Google Autotranslation
English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish Chinese Simplified
Реклама
КАТИНА фабрика за дограма, щори, сенници - www.katina.bg Станете ни приятел във Facebook
Станете ни приятел
във Facebook
Раздели
Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа
Времето
Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица

ВРЪЗКИ последни 2 седмици

Други


Съдържание

Галерия
Галерия-сватби

Събития

вторник 27 юни
сряда 28 юни
Потребителски функции
:

:

Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител
Изгубена парола?
Online Games
Ferion online
За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Новинарски канал (Newsfeeds)
[ RSS ] [ RDF ]
Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-06-27 @ 18:51 EEST
РУСНАЦИТЕ ИЗБРАХА СТАЛИН ЗА НАЙ-ВЕЛИКА ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ    
2017-06-27 @ 18:31 EEST
По света Йосиф Висарионович Сталин е най-великата историческа личност в света за всички времена. Това показва социологическо проучване на "Левада Център" сред 1600 души над 18-годишна възраст в 48 региона на Русия. Той е събрал 38% от гласовете, второ място си поделят сегашният президент Владимир Путин и поетът Александър Пушкин (по 34%).

В топ 10 следват Владимир Ленин (32%), Петър Първи (29%), Юри Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георги Жуков (12%), Екатерина I и Михаил Лермонтов (по 11%). Следват Ломоносов, Суворов, Менделеев (по 10%), Наполеон Бонапарт (9%), Леонид Брежнев (8%), Айнщайн, Есенин, Кутузов, Нютон (по 7%), Горбачов (6%). На въпрос кои страни считат за най-враждебни на Русия, руснаците са посочили начело САЩ (69%), Украйна (50%), Германия, Латвия и Литва (по 24%), Полша (21%), Естония (16%), Великобритания (15%), Грузия (9%), Франция (8%). За най-приятелски държави са считани Беларус (46%), Китай (39%), Казахстан (34%), Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Выдающиеся люди


Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

                3,4% для показателей, близких к 50%

                2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

                2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

                1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ?  (открытый вопрос; респонденты сами называли имена) *


 1989 1994 1999 2003 2008 2012 2017
1. СТАЛИН 12 20 35 40 36 42 38
2. ПУТИН 21 32 22 34
3. ПУШКИН 25 23 42 39 47 29 34
4. ЛЕНИН 72 34 42 43 34 37 32
5. ПЕТР I 38 41 45 43 37 37 29
6. ГАГАРИН 15 8 26 33 25 20 20
7. ТОЛСТОЙ Л. 13 8 12 12 14 24 12
8. ЖУКОВ 19 14 20 22 23 15 12
9. ЕКАТЕРИНА II 10 10 11 8 11 11
10. ЛЕРМОНТОВ 5 5 9 10 9 8 11
11. ЛОМОНОСОВ 20 13 18 17 17 15 10
12. СУВОРОВ 17 18 18 16 16 12 10
13. МЕНДЕЛЕЕВ 13 6 12 13 13 12 10
14. НАПОЛЕОН 6 19 19 13 9 13 9
15. БРЕЖНЕВ 6 8 12 9 12 8
16. ЭЙНШТЕЙН 9 5 6 7 7 7 7
17. ЕСЕНИН 2 3 5 6 5 7
18. КУТУЗОВ 10 11 11 10 11 12 7
19. НЬЮТОН 6 3 4 6 6 6 7
20. ГОРБАЧЕВ 10 4 8 6 6 6

* В таблице приводятся 20 личностей, набравших не менее 6%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

http://www.levada.ru




 

Сходни връзки

РУСНАЦИТЕ ИЗБРАХА СТАЛИН ЗА НАЙ-ВЕЛИКА ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2017 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.		 Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0,04 секунди 