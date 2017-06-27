РУСНАЦИТЕ ИЗБРАХА СТАЛИН ЗА НАЙ-ВЕЛИКА ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ    

Йосиф Висарионович Сталин е най-великата историческа личност в света за всички времена. Това показва социологическо проучване на "Левада Център" сред 1600 души над 18-годишна възраст в 48 региона на Русия. Той е събрал 38% от гласовете, второ място си поделят сегашният президент Владимир Путин и поетът Александър Пушкин (по 34%).



В топ 10 следват Владимир Ленин (32%), Петър Първи (29%), Юри Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георги Жуков (12%), Екатерина I и Михаил Лермонтов (по 11%). Следват Ломоносов, Суворов, Менделеев (по 10%), Наполеон Бонапарт (9%), Леонид Брежнев (8%), Айнщайн, Есенин, Кутузов, Нютон (по 7%), Горбачов (6%). На въпрос кои страни считат за най-враждебни на Русия, руснаците са посочили начело САЩ (69%), Украйна (50%), Германия, Латвия и Литва (по 24%), Полша (21%), Естония (16%), Великобритания (15%), Грузия (9%), Франция (8%). За най-приятелски държави са считани Беларус (46%), Китай (39%), Казахстан (34%), Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).



Выдающиеся люди

Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ? (открытый вопрос; респонденты сами называли имена) *

1989 1994 1999 2003 2008 2012 2017 1. СТАЛИН 12 20 35 40 36 42 38 2. ПУТИН – – – 21 32 22 34 3. ПУШКИН 25 23 42 39 47 29 34 4. ЛЕНИН 72 34 42 43 34 37 32 5. ПЕТР I 38 41 45 43 37 37 29 6. ГАГАРИН 15 8 26 33 25 20 20 7. ТОЛСТОЙ Л. 13 8 12 12 14 24 12 8. ЖУКОВ 19 14 20 22 23 15 12 9. ЕКАТЕРИНА II – 10 10 11 8 11 11 10. ЛЕРМОНТОВ 5 5 9 10 9 8 11 11. ЛОМОНОСОВ 20 13 18 17 17 15 10 12. СУВОРОВ 17 18 18 16 16 12 10 13. МЕНДЕЛЕЕВ 13 6 12 13 13 12 10 14. НАПОЛЕОН 6 19 19 13 9 13 9 15. БРЕЖНЕВ – 6 8 12 9 12 8 16. ЭЙНШТЕЙН 9 5 6 7 7 7 7 17. ЕСЕНИН – 2 3 5 6 5 7 18. КУТУЗОВ 10 11 11 10 11 12 7 19. НЬЮТОН 6 3 4 6 6 6 7 20. ГОРБАЧЕВ – 10 4 8 6 6 6 * В таблице приводятся 20 личностей, набравших не менее 6%. АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь. http://www.levada.ru







