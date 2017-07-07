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    НДТ, Добрич, България Albena - Oasis for holidays   По-добрият вестник на Добричка област
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Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-07-07 @ 19:35 EEST
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 7.07.2017    
2017-07-07 @ 14:05 EEST
СпортСПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 7.07.2017




3:30 Eurosport 2: Тенис: "Уимбълдън", пряко
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Дженоа
14:00 Film Plus: Тенис: Aegon International Eastbourne, Истборн (WTA Premier 2017 - полуфинали, повторение)
14:15 BNT HD: Футбол - Купа на конфедерациите: Среща за 3-4 място
15:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Пескара - Рома
16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата Лига", предаване за английски футбол (2017-18), 1-и епизод, повторение
16:30 BNT HD: Волейбол /жени/: Република Корея - Германия - среща от турнира "Гран при" пряко предаване от "Булстрад Арена" /Русе/
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша Лига, повторение
17:40 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор
18:05 Nova Sport: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша Лига, повторение
19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:30 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига - състезание по силов многобой
19:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)
19:45 Eurosport: "ФИФА футбол магазин"
20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, приятелски мач, директно
20:00 BNT HD: Волейбол /жени/: България - Казахстан - среща от турнира "Гран при" пряко предаване от "Булстрад Арена" /Русе/
20:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига - състезание по силов многобой
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша Лига, повторение
21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
22:00 Film Plus: Футбол: Коритиба - Васко да Гама (Бразилско първенство, сезон 2017 - повторение)
22:15 Nova Sport: Баскетбол: Мовистар Естудиантес - Барселона Ласа, мач от испанската баскетболна лига, повторение
22:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Лудогорец - Литекс (14-15), повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша Лига, повторение
23:30 Eurosport 2: Тенис: "Денят с Матс"
23:30 BNT HD: Световна лига по волейбол: полуфинална среща пряко предаване от Куритиба /Бразилия/
23:45 Eurosport 2: Тенис: "Уимбълдън" /bukmeikar.com

http://dnesplus.bg


 

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СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 7.07.2017 | 0 брой коментари | Регистрация
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