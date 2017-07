СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 7.07.2017 2017-07-07 @ 14:05 EEST СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС 7.07.2017









3:30 Eurosport 2: Тенис: "Уимбълдън", пряко

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Дженоа

14:00 Film Plus: Тенис: Aegon International Eastbourne, Истборн (WTA Premier 2017 - полуфинали, повторение)

14:15 BNT HD: Футбол - Купа на конфедерациите: Среща за 3-4 място

15:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Пескара - Рома

16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата Лига", предаване за английски футбол (2017-18), 1-и епизод, повторение

16:30 BNT HD: Волейбол /жени/: Република Корея - Германия - среща от турнира "Гран при" пряко предаване от "Булстрад Арена" /Русе/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша Лига, повторение

17:40 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

18:05 Nova Sport: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша Лига, повторение

19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига - състезание по силов многобой

19:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2016/17 - повторение)

19:45 Eurosport: "ФИФА футбол магазин"

20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, приятелски мач, директно

20:00 BNT HD: Волейбол /жени/: България - Казахстан - среща от турнира "Гран при" пряко предаване от "Булстрад Арена" /Русе/

20:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига - състезание по силов многобой

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша Лига, повторение

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Film Plus: Футбол: Коритиба - Васко да Гама (Бразилско първенство, сезон 2017 - повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Мовистар Естудиантес - Барселона Ласа, мач от испанската баскетболна лига, повторение

22:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Лудогорец - Литекс (14-15), повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша Лига, повторение

23:30 Eurosport 2: Тенис: "Денят с Матс"

23:30 BNT HD: Световна лига по волейбол: полуфинална среща пряко предаване от Куритиба /Бразилия/

23:45 Eurosport 2: Тенис: "Уимбълдън" /bukmeikar.com



