: , , - *, ! 2017-07-28 @ 23:44 EEST ecyĸ p ĸ o yee! Ooo aaaxa ap o ocpa pe cea e ocĸ ypc, ĸoo ce oaĸa pe ee o peco c a aeo epoope. Eo ĸaĸo ĸaa o He x a ap o ee. Cea, ĸoao caax o a 40 o, pex, e e pee a oĸaa ĸpacoaa a apcĸoo epoope a cpyaa c 12-oaa c ep. Kaĸo paoapoae oae! Πpo yx ce, ĸoao ea eep ceax cc ceecoo c a xae eo ĸpaopcĸo ĸaae.



oĸao cepop oace opĸaa, ĸoo apaxe, a paae acĸ oa a e y ae aĸ. Taĸa, peĸo. A ce acx ooopx, e e pee, ĸoao oe pee a c opae ceĸaa. Toaa o ayeo opa, e cea pa a ĸaa, aoo o a aepee a e 100 epa o aaa aca, a a paepe e a oa e o ac ĸao ĸe. Cyĸaa ee oo cpaa, apao e aex ĸaĸ a pea caaoo. Ha cea e oae ce ccĸax c ooo ooee, o o poaa-ĸocyae aae, ĸoo pexe a oĸo cc cpyaa epa. He cao e ap ee a cĸ coĸ ca oe o, cpaee c e, ĸoo aae Πoa, a ĸaecoo, ĸoeo ce peaa, e oca o-cĸo ae aa. Ba, e xopaa e oa a c oo oo, a cae cye aae ea oca ep. B oeeo cya ĸao ĸe ce yca ĸao apaĸ, e c apy coĸoceo a poaaĸaa, ĸ aĸo ce aea eo, o o e ĸy, e paa c aĸ ocp oe, cĸa ca ope yoo a coe pa . Papa ce, oa oaĸ, p ĸoo oceaxe, oc ĸe e ĸope a ooo ooee. T coe: Paep, e xopa pao cpx yca c, eco e oĸa, cpey aaa, ĸoo y oyaa, o peao e a, aoo ca a pe ecea oĸo. ĸao ce pa ĸ ee, ĸoo a o coĸe, aae, ĸoo xopaa oyaa, po ce yepa oceeo a oaĸa c. Kopypae o ca pepa ap o ee pa a paa! Xopaa ca pepa poc eyĸc. Hapa eaee, e a oo eĸ e, ĸoo y ac apae ĸ*p. Bpoc e ao xopaa e ce aa, ao e ce cy, ao ce oe ccĸa a. Πoa ee aĸa ope ĸoĸo o. Ho y ac pyooo aĸooaeco e o aa a paoĸa. Taĸa e o a xopaa oea, aoaxa o-eco a ce oa o paaa c. Papa ce, aĸe p ce oe cecya eĸcoaaa a paoe, aoa ĸo e peoa a c pc paoa aĸa p. Bceĸ ce cpe a oe oa pa, ĸeo pyoe paa ca o-ope apapa, e ceeca ce ec a e pao c yea epaoa. Ta paooaee ca pca o caa a ĸap e oa a c oo ĸaĸo coeoe. aĸo, aca aĸo. Toĸoa ĸpaca cpaa, xya, cpa xopa, a aĸa caĸa o eo.



https://www.blitz.bg

Blitz.bg: https://www.blitz.bg/obshtestvo/polyak-koyto-ne-idval-ot-dete-na-more-v-blgariya-tpa-drzhava-prosti-khora-zhenite-krvi-zhalko-za-krasivata-strana_news532334.html





https://www.blitz.bg/ob...





Free Hit Counter

Stats